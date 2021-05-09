Şifa dalga dalga yayılacak

Salı günü Boğa burcunun 21’inci derecesinde meydana gelecek yeniaya hem Plüton hem de Neptün destek olacak, ayrıca ‘Rana sabit’ yıldızı da etkisini gösterecek. Bu yeniay bireysel ve dünya genelinde hangi konuları deneyimlememize yol açacak, inceleyelim...
Yeniay, Boğa burcunda olduğundan önümüzdeki 10-12 gün Boğa burcunun sembolize ettiği temel konular hayatımızda daha görünür hale gelecek. Bunlar; keyif, mutluluk, şartlarını koruma gayreti, para, yaratıcılık, beslenme, tembellik, güven, sahip olma, toprak, sanat ve yaratıcılıkla ilgili konular.
YENİLİKLERE AÇIK DEĞİLİZ
Bu dönem hayatımızın odak noktasında haz ve mutluluk veren konular olacak. Hızla akıp giden yaşamı ve zamanı biraz olsun yavaşlatmaya ve sakince hareket etmeye çalışacağız. Bize keyif veren konular her neyse hayatımızda onlara daha fazla yer açabileceğiz. Lezzetli bir şeyler yemek, atıştırmak bizi daha da mutlu edecek. Ama malum, yaza doğru giderken ‘bikini diyeti’ yapanlar için pek de güzel gelişmeler değil bu dediklerim!
Ciddi bir yeteneğimiz olsun-olmasın, bir şekilde hepimiz sanat veya yaratıcılığın ucundan tutabiliriz. Belki tuvali ve boyaları alıp resim denemeleri yapabilir, çevrimiçi sanat galerilerini gezebiliriz, sevdiğimiz sanatçıların sosyal medya hesaplarında verdikleri konserlere katılabiliriz.
Yeniliklere, yeni koşullara çok da fazla açık olmadığımız zamanlardan geçiyoruz. Elimizdekinin kıymetini bilip onları korumak bu dönem daha çok işimize gelebilir. Yeni temalara karşı daha şüpheci yaklaşabiliriz.
Bugünlerde hayatımızdaki birçok konuda pratik çözümler ararken az çalışarak çok üretmenin de peşinde olacağız. Güven en hassas noktamız, çevremizdekilere olabildiğinde sadık kalmaya çalışacağız.
Haftaya keyifli başlayamıyoruz. Bir yandan Güneş ile Satürn arasındaki etkileşim, diğer yandan Merkür ile Jüpiter arasındaki... Haftanın ilk günlerinde isteklerimizi abartılı bir şekilde ifade edeceğiz ama gerçekleşmeyecek. Özellikle otorite pozisyonundaki insanlarla ego çatışmalarına girmek pek mümkün. İş konusunda da çok dikkatli olmalıyız. Ancak salı günü Merkür’ün İkizler burcuna geçmesiyle atmosfer hızla değişiyor. Merkür bilgi, iletişim, anlaşmayla ilgilidir ve İkizler’de güçlü durumdadır. 27 Mayıs’a kadar eğitimde, anlaşmalarda, iletişimde elimiz genel olarak güçlü olacak. Çarşamba ve perşembe günleri Venüs ile Pluton arasında güçlü bir görünüm olacak. Hem maddi konular hem de ilişkiler açısından güç elde edeceğiz. Yatırımlar için de değerlendirebilirsiniz. Hafta sonuysa aşkı ve mutluluğu sembolize eden Venüs, İkizler burcuna geçecek. Aşkta ve ilişkilerde daha eğlenceli, zekânın öne çıkacağı bir zaman başlıyor! Venüs, İkizler’deyken okumak, araştırmak, öğrenmek ciddi mutluluk verir. Ancak ilişkilerde kafamız biraz karışabilir.
SAMİMİ VE SEVGİ DOLU BİR DÖNEMKoç (21 Mart-19 Nisan)
Hem Venüs hem de Merkür, İkizler burcuna geçecek. Yakın çevrenizle ilişkilerin daha samimi ve sevgi dolu olduğu, güzel sözleşmeler imzalayacağınız, araba almak ya da arabanızı değiştirmek istiyorsanız güzel fırsatlarla karşılaşacağınız bir dönem.
PARANIZI MUTLULUKLA HARCAYACAKSINIZBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Parasal konularda güzel gelişmelerle karşılaşacak, ticari konularda iyi bir kâr elde edeceksiniz. Alım gücünüzün artacağı, kendinize daha çok değer vereceğiniz, paranızı keyif ve mutluluk için harcayacağınız günler geliyor.
AŞKI HAYATINIZA ÇEKECEKSİNİZİkizler (21 Mayıs-20 Haziran)
Merkür ile Venüs’ün Boğa burcunda birlikte hareketiyle başlıyoruz haftaya. Güzel haberler alabiliriz, finansal konularda olumlu gelişmeler yaşanabilir. Salı günü Akrep burcunda bir dolunay meydana gelecek ve etkileri hafta boyunca hissedilecek. Bu dolunay Yengeç burcunda seyahat eden Mars’tan destek alıyor. Ailemizden, çevremizden, komşularımızdan duygusal açıdan destek görebiliriz. Ancak Satürn’le olan sert açı birtakım isteklerimizin kısıtlanacağını, özgürlükle ilgili konularda sorun yaşanabileceğini gösteriyor. Otorite figürleriyle ilişkilerde çatışmalar, ani kopmalar, ayrılıklar olabilir. Perşembe günü Güneş’le Uranüs birlikte hareket edecek. Bugün özgürlüklere ve sürpriz gelişmelere açık olma günü. İstemediğiniz hiçbir şeyi yapmayın, size yük gelen ne varsa hızla uzaklaşın. Cuma günü Merkür ve Neptün arasında güzel bir etkileşim var. Romantik yakınlaşmalar, yazışmalar, güzel sözler duymak mümkün, yaratıcı işlerle ilgilenmek için de harika fırsat. Cumartesi ve pazar günüyse Merkür’le Plüton arasındaki güçlü etkileşimle, derin araştırmalara dalabilirsiniz. İkna gerektiren konularda güç sizden yana olacak.
FİNANSAL AÇIDAN SÜRPRİZLER YAŞANABİLİRKoç (21 Mart-19 Nisan)
Akrep burcundaki dolunay parasal konuları etkileyecek. Ani finansal kazançlar söz konusu olabilir. Mali yönden işler istediğiniz gibi gidecek. Diğer yandan Satürn’ün sert açısı sebebiyle arkadaşlık ilişkilerinize ve duygusal konulara dikkat!
SORUMLULUKLAR ÜZERİNİZE GELEBİLİRBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Meydana gelecek dolunay odağınıza ortaklıklar ve ilişkileri taşıyacak. Yalnızsanız beklenmedik ilişkiler veya ortaklık teklifleri gündeme gelebilir. Satürn’ün sert etkisiyle de iş ve kariyer konularında sorumlulukların altında biraz ezilebilirsiniz.
İŞLE İLGİLİ BEKLENMEDİK GELİŞMELER...İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)
Akrep burcunun 7’nci derecesinde 27 Nisan günü, Uranüs ve Satürn etkili, önemli bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunayda
Hamal, Schedir, Ghakrus ve Khambalia yıldızları etkin olacak. Önemli bir dolunay bu, çünkü 2021’e adını koyan Satürn/Uranüs etkileşimini tetikleyecek. Şimdi bu dolunayın önce bireysel, sonra dünya ve Türkiye üzerindeki etkilerinden bahsedelim...
Bu dolunay, 15 gün kadar etkili olacak. Bu süreçte hayatımızda Akrep burcunun sembolize ettiği konular önem kazanacak: Güç elde etmek, işleri gizlilik içinde yürütmek, parasal konular, cinsellik, değişim ve dönüşüm, kriz yönetimi, vergiler, sırlar, hırs, tutkular, kıskançlık, sezgiler, bilinçaltı...
Su grubu bir burç olan Akrep’teki dolunay zamanı psişik tüm radarlarımız açık olur. Sezgilerimiz oldukça güçlüdür, yaklaşan iyi veya kötü
ne varsa hissederiz. Bilinçaltında saklı konular yüzeye çıkar. Tüm korkular ve huzursuzluklar da... Güzel tarafı, tam da bu dönem bunları çözmek için en güzel zamandır. Kimsenin ilgilenmediği konularda derin araştırmalar yapabiliriz. Akrep derinleşmekle ilgilidir. Karşımızdakilerin gerçek duygu ve düşüncelerini öğrenmeye çalışırız, bir yandan sır saklarken
Oldukça hareketli bir haftaya giriyoruz. Yarın hem Merkür hem de Güneş, Boğa burcuna geçecek. İstikrâr, sağlamlık ve para dönemi başlıyor. Parasal konularda mantıklı ve kazanç getirecek kararlar alabiliriz. Etkisi 4 Mayıs’a kadar devam edecek. Hafta ortasında Venüs ile Uranüs birlikte hareket edecek. Ani aşk ve flörtlere işaret ediyor. Çarşamba ve perşembe ilişkilerle ilgili güzel sürprizlere açık olmalıyız. Ancak mevcut ilişkilerinizde karşınızdaki insanları çok sıkmayın.
Cuma Mars, Yengeç burcuna geçecek ve 11 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Kendimizi güvende hissetmek için mücadele ederken aileyle ilgili konulardaki stresli durumları dikkatli yönetmek gerekebilir. Bu dönemde mide daha hassastır. Besin zehirlenmelerine dikkat! Cumartesi, Merkür ile Uranüs birlikte hareket edecek. Evimizin elektrik tesisatını gözden geçirip onarabiliriz. Hızlı düşünme kapasiteniz yüksek; orijinal ve dâhice fikirler aklınıza gelebilir. Pazar günüyse Venüs ile Satürn arasında sert bir etkileşim olacak. İlişkilerde soğukluk, mesafe, ayrılıklar söz konusu olabilir. Bugün parasal konularda da işler istediğimiz gibi gitmeyebilir.
KAZANÇ ARTTIRACAK FİKİRLERKoç (21 Mart-19 Nisan)
4 Mayıs’a kadar parasal konularda akıllıca kararlar verecek, kazançlarınızı arttıracak fikirlerle ilgileneceksiniz. Mars, Yengeç burcuna geçince ev, yuva, aile, gayrimenkulle ilgili konularda stresli durumlar yaşanabilir, aile ilişkileri gergin olabilir.
KARDEŞLERLE İLİŞKİLER STRESLİ OLABİLİRBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Gökyüzünde bu hafta önemli bir gezegen geçişi olacak, Mars burç değiştirecek. “Bu neden önemli” diyeceksiniz. Önemli çünkü astrolojik olarak Mars ‘küçük kötücül’ olarak bilinir ve burç değiştirdiği anda geçtiği burcun temsil ettiği konularda birtakım zorlanmaları ve stresleri beraberinde getirir. Mars’ın Yengeç burcuna geçişi bizim için ekstra önemli. Türkiye’nin yükselen burcu Yengeç ve bu süreç bizi ülke açısından çok daha yakından ilgilendiriyor.
Bu durum bireysel yaşamımızı nasıl etkileyecek, hem dünyada hem de ülkemizde nelere neden olacak, göz atalım...
Mars 23 Nisan’da Yengeç burcuna geçecek ve 11 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Mars’ın astrolojik olarak temsil ettiği konular: Harekete geçme, savaşma, savunma, yakıp yıkma, saldırı gerçekleştirme, yangınlar, kıyasıya bir şekilde mücadele etme, her türlü yanıcı-kesici-delici aletler, yangınlar, patlamalar, hastalıklar, ameliyatlar, rekabet etmek, cinsel güç, eril enerji, agresyon ve öfke patlamalarıdır.
EVDE HUZUR ZOR...
Mars, Yengeç burcuna geçerek bütün bu kavramları Yengeç burcuyla birleştirip yoluna devam edecek. Etkilerinin ne olacağını anlayabilmemiz için Yengeç burcunun astrolojik olarak neleri sembolize ettiğini de bilmeliyiz... Bu burç, astrolojide güven duygusu, annelik etmek, duygusal konular, ailevi temalar, gayrimenkulle ilgili konular, çocuklar, vatani konular, korumak ve kollamak, gıdayla ilgili konular, kafeler, restoranlar ve sağlıkta mideyi temsil eder. Yalnız şunu eklememiz gerekiyor: Astroloji terminolojisine göre Mars, Yengeç burcunda ‘düştüğü’ bir konumda. Düşmesi demek; asalet kaybetmesi demek. Asalet kaybetmesi de Mars’ın kalitesiz bir kullanımına işarettir. Ne demek istediğimi, vereceğim örneklerle daha iyi anlayacaksınız.
Mars’ın Yengeç burcunda seyahat edeceği 11 Haziran’a kadar olan süreçte şunların ortaya çıkmasını bekleriz:
Oldukça hızlı ve dinamik başlıyoruz haftaya! Koç burcundaki yeniay, hedeflerimize doğru tüm hızımızla koşacağımıza işaret ediyor. İstediklerimizi yapabilecek cesareti kendimizde bulabileceğiz. Yalnız kadınlarla ilişkilerde krizler olabilir. İlişkiniz sizi zorlayabilir.
Salı günü Güneş ile Mars arasında güçlü bir kontak var. Fiziksel olarak güçlü, cesur ve atak olacağız. Spora başlamak için de harika bir gün. Geçmişte ertelediğiniz zor projelerin üstesinden gelmenin tam zamanı. Libidonun artacağı zamanlar... Çarşamba günü aşkı ve ilişkileri sembolize eden Venüs, güçlü olduğu Boğa burcuna geçecek ve 9 Mayıs’a kadar burada seyahat edecek. Aşkta ve ilişkilerde keyifli ve mutlu zamanlar. Paramızın bereketi de artacaktır bu süreçte.
Perşembe günü Güneş ile Jüpiter arasında güzel bir etkileşim olacak. Hem kariyer hem finansal açıdan şanslar meydana gelebilir. Yalnız cuma günü Güneş ile Pluton arasındaki sert görünüm nedeniyle otorite figürleriyle restleşmemeye özen gösterin. Hafta sonuysa Mars ile Jüpiter arasındaki dinamik görünümle her türlü rekabetten başarıyla çıkabileceksiniz. Risk almak için uygun bir zaman.
HAYATINIZIN EN HAREKETLİ SÜRECİ OLABİLİRKoç (21 Mart-19 Nisan)
Bu hafta burcunuzda bir yeniay meydana gelecek. Yeniaylar başlangıçları, heyecanları işaret eder. Hayatınızın en hareketli sürecini yaşıyor olabilirsiniz. İşle ilgili konularda diplomatik olmayı elden bırakmayın. Finansal bir krizi yönetmeniz gerekebilir.
Koç burcunun 22’nci derecesinde 12 Nisan’da Venüsyen bir yeniay meydana gelecek. Pluton’un bu yeniaya açısı sert ama Jüpiter ve Mars’ın destekleyici açıları olacak. Baten Kaitos sabityıldızı da bu yeniayda kendini hissettirecek. Şimdi gelelim bu yeniayın önce bireysel, sonra dünya üzerindeki etkilerine...
Etkisi 10 gün sürecek yeniay koç burcunda olacağı için bu burcun sembolize ettiği konular gündemimizden düşmeyecek; harekete geçmek, tempo, hız, liderlik etmek, çözüm odaklı olmak, yüksek enerji, sakarlıklar, yeni başlangıçlar, ilkel dürtüler...
Yeniayla birlikte hayatımıza belli bir oranda tempo geliyor. Hızlı hareket edeceğimiz, hızlı aksiyonlar almamız gereken bir dönem. Hedeflerimiz neyse ona doğru koşacağız ve kuvvetle muhtemel elde edebileceğiz.
Koç burcu başlangıçlarla da ilgili. Bu dönemde hayatımızda birçok yeniliğe yer verebiliriz. Bunlar bazı şeylerin öncüleri de olabilir. Zaman zaman çabuk öfkelenip ani tepkiler de verebiliriz. Zaten Koç yeniayı döneminde sabırdan bahsetmek pek kolay olmaz. Her işimizin hızlı hızlı olmasını isteriz.
Haftaya ayın Oğlak burcundaki hareketiyle; ciddi, sorumluluk duygusu yüksek başlıyoruz. Önemli işlerimizi halledebilir, oldukça iş bitirici olabiliriz. Salı günüyse Venüs ile Mars arasındaki uyumlu etkileşim sayesinde birileriyle buluşmak, flört etmek, sevdiklerimize sürprizler yapmak için koşullar gayet güzel olacak. Çarşamba günü Ay, Kova burcunda seyahat edecek. Uzay, elektrik, elektronik ve entelektüel konulara ilgi artabilir. Evimizde, işyerimizde elektronik cihazlarla sorun yaşama potansiyelimiz yüksek. Gün içinde elektrik çarpması durumuyla karşılaşabiliriz. Vücudumuzda elektrik yükü çok fazla olabilir, bu yüzden arada toprakla temas edin.
Perşembe günü Ay, Balık burcunda seyahat edecek. Sezgiler güçlenirken başkalarına yardım etmek önem kazanacak. Yaratıcı işlerle ilgilenebiliriz. Cuma günüyse Mars’la Neptün arasında sert bir etkileşim meydana gelecek. Enerjimiz düşebilir, yalanlarla uğraşmamız gerekebilir. Cesaretimizi, motivasyonumuzu hemen kaybedebiliriz. Gerçek olamayacak kadar iyi görünen tekliflere karşı dikkatli olun. Özellikle özel hayata ilişkin konularda... Yeni tanışmalar aldatıcı olabilir. Fazladan iş üstlenmek için pek uygun değil.
FLÖRT ETMEK İÇİN ŞAHANE BİR HAFTAKoç (21 Mart-19 Nisan)
Merkür 4 Nisan’a kadar burcunuzda seyahate devam edecek. Bu süreçte hayatınızda iletişim konuları hızlanacak, fikirleriniz ve düşünceleriniz önem kazanacak. Seyahatler planlayabilirsiniz. Flört etmek, yeni birileriyle tanışmak için de şahane bir hafta.
PARASAL KONULARDA BELİRSİZLİK...Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Bugün size farklı astroloji disiplinlerinden bahsetmek istiyorum. En çok bilinen astroloji ekolleri, klasik astrolojinin ardından modern ve Vedik astrolojiyle Çin astrolojisidir. Hepsi aynı gökyüzüne aynı sembollerle bakar ama farklı metotlarla inceler. Bir de son dönemde ismini daha çok duymaya başladığımız Uranik astroloji var.
Neptün ötesi gezegenler, dış gezegenlerin ötesinde konumlanıp kendi yörüngeleri olan varsayımsal gezegenler veya başka bir deyişle enerji noktalarıdır. Cupido, Hades, Zeus, Kronos, Apollon, Admetos, Vulkanus ve Poseidon adlı bu gezegenler 1900’lerin başlarında Alman astrologlar tarafından keşfedildi. Bu keşifle Uranik astroloji veya ‘yeni astroloji’ adı verilen bir yaklaşım ortaya çıktı.
Neptün ötesi ilk dört gezegeni keşfeden isim Alfred Witte’ydi. Witte, Hamburg merkezli bir astroloji ekibi olan Kepler’in üyelerindendi. Witte ve ekibi geleneksel astrolojiyi kullanarak Rus topçu ateşinin kesin yerini tahmin etmeye çalışmış ancak bu yöntemlerin savaşlarla ilgili tahminler yapmada yetersiz kaldığını görmüştü. Bunun üzerine ‘Kadran’ (dial) adını verdikleri yeni bir sistem tasarladılar ve gökyüzünü gözlemleyerek dört yeni enerji noktası buldular. 1923’ün temmuz ayında bu noktalara Astrologische Blaetter adlı dergide değindiler. Daha sonra Friedrich Sieggrün dört yeni enerji noktası daha keşfetti ve Neptün ötesi gezegenlerin sayısı sekize çıktı.
Gezegenlerle benzer etkileşimleri olan bu enerji noktaları insan davranışlarını da etkiler. I. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasındaki 100 yılda gerçekleşen olaylarla bu dış gezegenlerin anlamları ve etkileri doğrulanmıştır. İç gezegenlerden çok daha ‘ince’ etkilere sahipler. Daha yüksek bilinç ve manevi gerçeklikle ilişkilendirilirler.
CUPIDO
Cupido, Jüpiter ve Venüs arası bir kombinasyondur. Cupido temaları aile, ekipler veya topluluklar, sanatsal gruplar, dernekler, çocuklar, iş, sanat koleksiyonları, toplumlar ve sosyal grupları içerir. Finansal astrolojideyse Cupido piyasalar üzerindeki güçlü bir pozitif etki olarak kabul edilir. Bir burçta 22 - 25 yıl arasında kalır. Zodyak çevresindeki döngüsünü 264 - 300 yılda tamamlar.
Haftanın geneli Terazi burcunda meydana gelen dolunayın etkileriyle geçecek. Normal şartlarda ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, estetikle ilgili konulardan yana destekleyici olması gerekir. Fakat bu sefer kazın ayağı pek öyle değil. Zira Venüs, Koç burcunda seyahat ediyor ve bencilce davranışlar yüzünden ilişkilerde yara alabiliriz.
Ortak paydada buluşmak, anlaşmaya varmak kolay olmayabilir. Hafta boyunca kadınlarla ilişkileri de dikkatli yönetmek gerekiyor. Salı itibariyle Merkür ile Neptün birlikte hareket edecek. Her türlü yaratıcılık gerektiren işler için destekleyicidir. Fakat bankada hesaplarınızla ilgili konularda karışıklıklar çıkabilir, hesap hataları yapılabilir. Şifre unutma, şifrenizin kontrol dışı değişimi gibi durumlar söz konusu olabilir.
Çarşamba ve perşembe günleri iş konularında organize olmak, iş kurmak, iş başvuruları yapmak için ideal olacaktır. Hafta sonu yeni fikirler yaratmak, fikirlerle öncü olmak, yeni bir şeyler öğrenmek, yeni düşünceler keşfetmek için harika bir süreç. Güçlü olacağız ve riskli kararları alırken hiç korkmayacağız.
GÜZELLİKLE İLGİLİ KONULARDA SONUÇ KÖTÜ OLABİLİRKoç (21 Mart-19 Nisan)
Bu hafta ilişkiler, anlaşmalar ve ortaklıklar devrede olacak. Bencilce davranışlar üzülmenize yol açabilir. İlişki ihtiyacınız varsa da empati ve anlayışla başlayın. Bu hafta güzellik ve estetikle ilgili konularda istediğiniz sonucu almakta zorlanabilirsiniz.
ÇALIŞMA ARKADAŞLARINIZI KIRMAYINBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Yarın 8 derece Terazi burcunda hem Venüs’ün hem de Şiron’un güçlü bir şekilde etkin olacağı bir dolunay bekliyor bizi. Bu dolunayda ekstradan Diadem sabit yıldızı varlığını hisettirecek. Etkileri 10-12 gün kadar sürecek. Bu durum hayatlarımızınasıl etkileyecek?
Dolunay Terazi burcunda olduğu için Terazi burcunun sembolize ettiği konular gündemde olacak demektir. Bu burç astrolojide ilişki yönetmek, hak, adalet, estetik ve güzellik, ortaklıklar, anlaşmalar, uzlaşma, yaratıcılık ve sanata dair meseleler, nezaket, kararsızlık gibi konuları kapsar. Sağlık olarak da bel bölgesi, böbrekler ve üreme organlarıyla ilgilidir.
Normal şartlar altında bizi oldukça ‘nazik’ bir dolunayın beklemesi gerekirdi. Ya da uzlaşmalara, güzel birlikteliklere, ortaklıklara yönelten, ilişkilerin başlayacağı ve kolay yönetilebileceği bir dolunay olması beklenirdi. Ama ne yazık ki bu sefer öyle olmayacak. Çünkü dolunayın yöneticisi olan Venüs zararlı olduğu Koç burcunda.
YENİ İLİŞKİLER BAŞLAYABİLİR AMA...
Buradan yola çıkarak ilişkilerde çekişmelerin ve bencilce tavırların artacağını düşünmek yanlış olmaz. Ortaklıklarda finansal sorunların ortaya çıkması beklenebilir.
Yine estetik ve güzellikle ilgili konularda istediğiniz sonuçları elde edemeyebilirsiniz. Uzlaşma zeminini yakalamak da pek kolay olmayabilir.
Venüs kadınları temsil ettiği için hayatımızdaki kadınlarla iletişim kurmak kolay olmayabilir, krizler çıkabilir.
Bu hafta cesaret ve dayanıklılık gerektiren işlerde şansımız oldukça yüksek olacak. Enerjimizi akılcı bir şekilde kullanabileceğiz. Öfke kontrolümüz de harika. Bu dönem vergileri ödemek, finansal sorunları halletmek için de uygun zaman. Keza iş kurmak, şirket kurmak için de... Riskleri kontrollü bir şekilde alabilir, başarı elde edebiliriz. Baskı, stres ve zorluklara karşı harika bir direncimiz olacak.
Hafta ortası itibariyle Mars ile Merkür arasında gergin bir görünüm olacak. İletişimle ilgili sorunlar baş gösterebilir. Kardeşlerle ilişkilerde zorlanmalar, ağız dalaşları, tartışmalar olabilir. Bugüne yakışan en anlamlı söz “İki kere düşün, bir kere konuş” olacak. Açıksözlü olacağım derken sınırları aşmamaya özen gösterelim. Minik, önemsiz gibi görünen kelimeler yüzünden birden kavga çıkabilir; kelimeleri kullanırken nereye vardığına, gittiğine dikkat etmeliyiz.
Yine bu hafta cüzdanımıza, değerli eşyalarımıza hâkim olalım, hırsızlıkların artabileceği bir zaman. Hız yapmak için de uygun bir dönem değil, trafikte dikkatli olmalıyız.
HAFTANIN YILDIZI SİZSİNİZKoç (21 Mart-19 Nisan)
Bugün yani 20 Mart Cumartesi biz astrologlar için hem çok önemli hem de çok özel bir gün. Her yıl Güneş’in Koç burcuna geçtiği gün tüm dünyada Dünya Astroloji Günü olarak kutlanır. Buradan astrolojiye emek ve gönül vermiş tüm meslektaşlarımın ve takipçilerimin Dünya Astroloji Günü’nü kutlarım.
Güneş’in Koç burcuna geçme anı sadece bizim için önemli değil, herkes için önemli. Bugün, önümüzdeki altı aylık sürecin şekillendiği bir gün. Özellikle mundane astrolojiye göre önümüzdeki süreçte ekonomik, siyasi, politik koşullar şekillenmeye başlar. Güneş’in Terazi burcuna geçeceği zamana kadar... Bu şekilde Güneş’in Koç ve Terazi burcuna geçtiği ana özel haritalar oluşturulur ve bunlara Ingrees haritalar denir.
DİNİ KONULAR ÖNE ÇIKACAK
Bu minik bilgilendirmeden sonra önümüzdeki süreçte yaşadığımız ülkede neler olabileceğine göz atalım. Bakalım bizi neler bekliyor... Koç giriş haritasında bu sene Yengeç burcu yükseliyor. Demek ki önümüzdeki altı ayda ülkemiz için Yengeç burcunun sembolize ettiği konular ön planda olacak.
Mundane (dünya) astrolojisine göre Yengeç burcunun temsil ettiği konular: Vatan ve millet sevgisi, vatanı ilgilendiren konular, inşaat sektörü, gayrimenkuller, çocuklar, hamilelikle ilgili konular, anneler, güven duygusu, halk, tarih, antikalar, nüfus, nüfus planlaması, gıda ve gıda kaynakları, tarım, milliyetçilik...
Bu süreçte ülke gündeminin ana konularının bunlar olacağını düşünebiliriz. Vatani konuların önem kazanacağı, nüfus planlamasıyla ilgili birtakım adımların atılacağını, ülkenin tarihini anlatan projelerin öne çıkacağını, gıda ve tarım konusunda önemli gelişmelerin olacağını, inşaat ve gayrimenkul sektörüyle ilgili ciddi hareketliliğin olacağını, çocukların eğitimi, sağlığı ve korunmasına ilişkin önemli durumların yaşanacağını düşünmek de hata olmaz.
Haftaya Ay’ın Koç burcundaki seyahatiyle giriyoruz. Hızlı, dinamik, hareketli bir pazartesiyle başlıyor haftamız. Biraz sabırsız davranabiliriz ama çokça iş bitirdiğimiz bir zaman olacak.
Salı günü Merkür, Balık burcuna geçecek ve 4 Nisan’a kadar burada seyahat edecek. İletişim konuları hayatımızda daha sezgisel ve yaratıcı olacak. Diğer yandan hayallere dalabilir, gerçeklerden kolayca uzaklaşabilir, odaklanmakta zorlanabilir, hesap hataları yapabiliriz.
Çarşamba Ay, tüm gün Boğa burcunda seyahat edecek. Parasal konularda çözümler yaratacağımız bir gün. Yalnız midemize ekstra düşkün olabiliriz ve ölçüyü biraz kaçırabiliriz.
Perşembe Mars’la Şiron arasındaki olumlu etkileşimle iletişim konularında şifalanabileceğiz. Belki cesaret gösteremediğimiz bir konuda korkusuzca aklımızda olanları dile getirebileceğiz.
Cuma günü Ay, tüm gün İkizler burcunda... Önemli haberler alabilir ya da verebiliriz. İletişim konuları hız kazanmaya başlarken seyahatler organize edebiliriz.
Cumartesi günü Güneş Koç burcuna geçecek ve baharın kapıları açılacak. Motivasyonu yüksek, hareketli, dinamik, güçlü bir dönem başlayacak. Üzerimizdeki atıl enerjiyi atmış olacağız.
Pazar
Yeni bir döneme giriyoruz... 13 Mart günü 23 derece Balık burcunda Neptünyen etkili bir yeniay meydana gelecek. Markab sabit yıldızı etkin olacak. Bu durum, önümüzdeki 15 gün boyunca da etkisini sürdürecek. Şimdi Balık burcunda gerçekleşecek olan yeniayın hem bireysel hem dünya hem Türkiye üzerindeki etkilerine göz atalım.
Öncelikle yeniay Balık burcunda olacağından, Balık burcunun temsil ettiği konularla haşır neşir olacağımıza işaret ediyor. Astrolojide Balık burcu; hayaller, kendini adamak, yalnız kalmak, bilinçaltı, korkular, yaratıcılık, sanat, aldanmak, kandırılmak, gerçeklerden uzaklaşmak, rüyalar, izole olmak, inançlar, maneviyat, ruhsal konular, spiritüel temalar, fedakârlık ve kurban olmakla ilgilidir.
Neptün ise tüm bu saydığım Balık özelliklerini tamamen kapsar. Neptün de Balık burcunda ve modern astrolojiye göre Neptün zaten Balık burcunun yönetici gezegeni...
SESSİZLİK İHTİYACI ARTACAK
Şimdi buradan yola çıkarak bu yeniay zamanı hayaller kurmak, kendimize dönmek, yalnız kalmak, kafamızı dinlemek ve sessizlik ihtiyacı daha çok artacak diyebiliriz. Farkında olarak ya da olmayarak kendimizi bir şeye adadığımızı görebiliriz. Ama dikkatli olun, kendinizi büyük bir yardım ve fedakârlık duygusuyla adadığınız konu, kurban moduna girmenize neden olabilir. Bu dönem her türlü bilinçaltı çalışmaları yapmak, spiritüel konularla ilgilenmek, meditasyonlar yapmak, enerji çalışmalarına katılmak için de uygun bir süreç.
Yalnız işin içinde Neptün olduğu için, bazen katı gerçekler gözümüzün önünde dursa bile bunu görmekte zorlanabiliriz, adeta gözümüze perde inmiş gibi olur. Çevremizdeki insanlar sizi bir konuda uyarıyorsa, dışarıdan üçüncü bir kişi fikir veriyorsa bunu dikkate almanızı tavsiye ederim. Belki uyanış yaşamanıza yardımcı olabilir.
Elbette Balık burcunun olduğu yerde, hele ki Neptün etkili bir yeniayda, yolumuzu daha çok sezgilerle, duygularımızla bulmaya çalışırız. Bu dönemde akılcı davranmak pek kolay olmayabilir. Ya da içimizden geldiği gibi, inandığımız gibi hareket etmek isteyebiliriz...
Haftanın ilk günü Ay oğlak burcunda seyahat edecek. Haftaya görev, sorumluluklar, planlar, projeler, yapılması gereken işlerin bilinciyle başlıyoruz. Salı günü Ay, Kova burcunda seyahat edecek.
Arkadaşlarımızla sosyalleşerek, bol bol iletişim kurarak, zihinsel faaliyetlerimizi arttırarak bir gün geçirebiliriz. Salı ve çarşamba Venüs’ün Ay düğümleriyle kuracağı kontakla ilişkilerde ve sosyal hayatta kibar, orta yol bulucu, uzlaşmacı olmak önem kazanacak. İlişkileri yöneten, kazanır. Perşembe günüyse Güneş ile Neptün birlikte hareket edecek. Özellikle sezgilerinize çok güvenin, rüyalarınızın neyi sembolize ettiğine dikkat edin, evrenin, yaşamın sunacağı işaretleri iyi yakalamaya bakın. Yaşam hedefleriniz ve kariyerinizi ilgilendiren konularda belirsizliklere düşülebilir. Bugün kariyerinizi ilgilendiren konularda majör kararlar vermek, atılımlar yapmak için pek uygun değil.
Eğer imkânınız varsa bugün sessiz sakin bir yere tatile gitmek, minik bir kaçamak yapmak için çok uygun. Eskiye, geçmişe ait konular çok sık gündeme gelebilir. Eski resimler, anılar, fotoğraflar, müzikler. Cuma ve cumartesi Ay, Balık burcunda seyahat edecek hatta Balık burcunda yeniay meydana gelecek. Haftaya cumartesi köşe yazısında Balık yeniayını detaylıca yazacağım. Ama siz bu sırada kafanıza ve ruhunuza iyi gelecek şeylere yönelin…
KABUĞUNUZA ÇEKİLİP GÖZLEMLEYİNKoç (21 Mart-19 Nisan)
William Lilly, 1602-1681 arasında İngiltere’de yaşadı.
Astrolojinin artan popülaritisi nedeniyle sektör içinde ister istemez bazı bozuşmalar yaşanıyor ve bu artacaktır da... Ben, mesleğini çok seven ve bu konuda idealist biriyim. Hatta bu mesleğin çok daha iyi icra edilmesi için çok değerli dokuz astrologla birlikte Profesyonel Astroloji Derneği’ni (PAD) kurduk geçen sene. Şu an sesimizi çok yükseltmeden büyük bir hazırlık ve yapılanma içindeyiz. Amacımız astrolojinin doğru, etik ve kurallara bağlı bir şekilde yapılması.
Bugün size William Lilly’den biraz bahsetmek istiyorum. Rönesans döneminin en önemli isimlerinden biri... Hatta hem klasik hem de soru astrolojinin (Horary) babasıdır. En önemli eseri ‘Christian Astrology’ (Hıristiyan Astrolojisi) 1647’de yayımlandı. 1985 yılındaysa eseri basitleştirilmiş haliyle yeniden basıldı. Türkçe çevirisini ben yaptırdım ama henüz yayımlanmadı. Çalışmalar bitince astrolojiseverlerle paylaşacağım.
William Lilly, yaşadığı dönemde hem halk hem askeri hem de politik anlamda geniş kitlelere ulaştı. Onları da etkiledi. Böylece hem politikacılara hem de kraliyete danışmanlık verdi. 1658’de İsveç ile İngiliz ittifakını teşvik ederek siyasete girdi ve İsveç Kralı X. Karl Gustav’dan altın bir zincirle madalya aldı.
Lilly, genellikle yürüttüğü mantığın ayrıntılı açıklamalarını verirdi. ‘England’s Prophetical Merlin’ (1644) adlı eserinde Jüpiter ve Satürn’ün kavuşumuna ilişkin tahminlerini Büyük Bağlaçlar teorisi üzerine uzun bir incelemeyle sundu. Benzer şekilde, 1652’de ‘Annus Tenebrosus’ (Karanlık Yıl) adlı eseri ‘Tutulmaların Etkilerini Değerlendirmek İçin Kısa Bir Yöntem’ ile yayımlandı.
Astrolojinin doğru ve etik yapılabilmesi için William Lilly’nin yazdığı çok özel bir mektubu paylaşacağım sizinle. Bu mektup hem astrologlar hem astroloji öğrenme yolunda olanlar hem de astrolog olmak isteyen herkesi kapsıyor. Ve haddimizi bildiriyor.
ETİK ASTROLOJİ İÇİN...
Pazartesi ve salı Ay, Terazi burcunda seyahat edecek. Estetik ve güzelleşmek için uygun bir zaman. Aranızın bozuk olduğu birileri varsa barışmak için adımlar atılabilir. Çarşamba günüyse Venüs ile Uranüs arasında güzel bir etki olacak. İlişkilere heyecan katmak, sürprizler yapmak için güzel bir gün. Heyecan verici karşılaşmalar yaşanabilir, birilerinden aniden hoşlanabiliriz.
Perşembe itibariyle Mars burç değiştirerek İkizler’e geçecek. 23 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Mars savaşmak, savunmak, mücadele etmek anlamına gelir. İkizlere geçtiğinden bilgi ve eğitim için savaşacağımızı işaret edebilir. Beyin ve dil arasındaki koordinasyon bozulabilir.
Cuma şahane güzel gün. Zira Merkür ile Jüpiter birlikte hareket edecekler Kova burcunda. Eğitim, teknoloji, dijital konular, satış, pazarlama, reklam, halkla ilişkiler gibi konularda güzel fırsatlar belirebilir.
Cumartesiyse Ay tüm gün Yay burcunda. Yeni kitaplar okumaya başlamak, farklı ve yabancı kültürlerle ilgili bilgi edinmek için uygun.
KARDEŞLERLE AĞIZ DALAŞINA GİRMEYİNKoç (21 Mart-19 Nisan)
Yakın çevreniz, kardeşlerle olan ilişkilerde stresli durumlar, ağız dalaşları yaşanabilir. Otomobilinizin bakımını ihmal etmeyin, trafikte çok daha dikkatli olun. İletişimin hızlanacağı bir süreç başlıyor. Eğitim alıyorsanız eğitmenlerinizle kavga etmeyin.
Şifa dalga dalga yayılacak
Bu hafta iki önemli gökyüzü olayı gerçekleşecek. Boğa burcundaki yeniayla parasal konular gündemde olacak. Jüpiter, Balık burcuna geçince pandemiyle ilgili hayatımızı rahatlatacak güzel gelişmeler yaşanacak.
Boğa burcunda meydana gelecek yeniay bu haftanın ilk önemli gelişmesi... Parasal konular gündemde olacak. Plüton’un destekleyici açısıyla bu alan güçlenecek, yatırımlarımızın karşılığını alabileceğiz. İş kurmak, büyütmek, yatırımlar için çok güzel koşullar söz konusu. Tabii Boğa’dan bahsediyorsak iştahımızın açılabileceğinden de söz etmeliyiz. Huzura, sanata, güzelliğe odaklanma zamanı olacak.
Bu hafta bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni Jüpiter de Balık burcuna geçecek ve 27 Temmuz’a kadar bu burçta seyahat edecek. Jüpiter, Balık burcunda yönetici durumda. Bu yüzden Balık’ın ifade ettiği konularda fırsatlar ve şanslarla karşılaşabiliriz. Hayal gücü gerektiren, yaratıcılıkla ilgili konular; dans, balıkçılık, spiritüellik, psikoloji, bilinçaltı şanslı alanlar olacak. Balık ayrıca tıp ve şifayla bağlantılı. Bu yüzden Jüpiter’in bu geçişi koronavirüsle ilgili hayatımızı rahatlatacak güzel gelişmelerin olacağına işaret ediyor. Şifanın dalga dalga yayılacağı bir zaman...
FIRSATLAR YURTDIŞINDAN GELECEK
Koç (21 Mart-19 Nisan)
Parasal konularda güzel gelişmeler bekleyebilirsiniz. Yeni başlangıçlar için şahane bir hafta! Şans ve fırsatlar gezegeni Jüpiter, Balık burcuna geçince fırsatlar size daha çok yurtdışı ve sağlıkla ilgili konulardan yana gelecek. İyileşme ve şifa bulma zamanı.
SOSYAL ÇEVRENİZ DESTEKLEYECEK
Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Burcunuzda yeniay meydana geliyor. Birçok yeniliğe yer açma, güçlenme ve başarılı olma zamanı. Şans ve fırsatlar gezegeni Jüpiter, Balık burcuna geçince sosyal çevrenizden büyük yardımlar göreceğiniz çok değerli bir süreç başlayacak.
KARİYERDE YÜKSELİŞE HAZIR OLUN
İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)
Jüpiter, 27 Temmuz’a kadar Balık burcunda, sizlerin kariyer alanında. Yükselişlere hazır olun. Boğa burcundaki yeniay nedeniyle sağlığınıza özen göstermeniz gerekiyor. Özellikle boyun ve boğaz bölgenize. Parasal konularda her duyduğunuza inanmayın.
TOPLUMA FAYDALI OLACAKSINIZ
Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)
Arkadaşlarınızla para kazanabileceğiniz ortak projeler gündeme gelebilir. Toplum için faydalı bir şeyler yapabilirsiniz. Jüpiter’in Balık burcundaki seyahatiyle yurtdışı, yasal konular, eğitim, sınavlar, ticarette fırsatlar ve şanslara yer açın.
MADDİ AÇIDAN RAHATLAYACAKSINIZ
Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)
Boğa burcundaki yeniay, yeni projeler, yeni başlangıçlar, iş bulma, kendi işinizi kurma konularında destekleyici olacak. Jüpiter’in Balık burcundaki seyahatiyle maddi açıdan ciddi bir rahatlama dönemine giriyorsunuz.
İLİŞKİLERDE GÜZEL BİR DÖNEM
Başak (23 Ağustos-22 Eylül)
Hem ortaklıklar, hem ilişkiler hem anlaşmalar konusunda inanılmaz fırsatlar yakalayacaksınız. Jüpiter, Balık burcunda seyahat ederken evlilik ve ilişkilerde güzel bir süreç başlayacak. Bol bol okuyacak, araştıracak, belki bir seminer ya da eğitime katılacaksınız.
İŞLERİNİZİ DAHA DA BÜYÜTECEKSİNİZ
Terazi (23 Eylül-22 Ekim)
Boğa burcundaki yeniayla yatırımlar yapmak isteyebilir, kredi araştırmalarına girebilirsiniz. Parasal konularda kendinize çekidüzen verebileceksiniz. Jüpiter’in Balık burcundaki seyahatiyle şifa dönemi başlıyor. İşlerinizi daha da büyüteceksiniz.
AŞK İÇİN SON YILLARIN EN ŞANSLI DÖNEMİ
Akrep (23 Ekim-21 Kasım)
Aşk konusunda son 12 yılın en şanslı dönemi başlıyor sizler için. Çocuklarla, yatırımlarla ilgili konularda da büyük fırsatlara hazır olun. Ortak projeler gündeme gelebilir, yakın çevrenizden güçlü destekler alabilirsiniz.
EV VEYA ARABA ALABİLİRSİNİZ
Yay (22 Kasım-21 Aralık)
Boğa burcundaki yeniayla yeni bir ev hayvanı edinebilirsiniz. Diyete, spora başlamak için uygun bir zaman. İş konusunda da verimli... Jüpiter, Balık burcunda seyahat ederken ev ya da araba alabilir, şehir veya ülke değiştirmek için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.
ÖZEL HAYATINIZ HAREKETLENİYOR
Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)
Yeniayla birlikte özel hayatınız hareketleniyor. Hayatınızda kimse yoksa güven veren bir flörtle karşılaşabilirsiniz. Yatırımlar konusunda da güzel gelişmeler olacak. Jüpiter, Balık burcuna geçince e-ticaret işine girebilir ya da bu alandaki işlerinizi büyütebilirsiniz.
BOLLUK, BEREKET, ŞANS SİZLERLE
Kova (22 Ocak-18 Şubat)
Jüpiter, 27 Temmuz’a kadar Balık burcunda... Son 12 senenin en iyi finansal dönemine giriyorsunuz. Bolluk, bereket, şans ve talih sizlerle... Boğa burcundaki yeniayla birlikte evinizi güzelleştirebilirsiniz. Taşınmak gibi bir fikriniz varsa harekete geçebilirsiniz.
HAFTANIN YILDIZI SİZSİNİZ
Balık (19 Şubat-20 Mart)
Bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni burcunuza geçiyor. Son 12 senenin en şanslı ayları sizi bekliyor. 27 Temmuz’a kadar para, eğitim, yayıncılık, yurtdışı işleri veya kişisel bir yeteneğinizi geliştirmek adına büyük fırsatlarla karşılaşabileceksiniz.