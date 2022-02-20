Sakin ve yumuşak bir hafta

Bu hafta âşık olduğumuz kişiye açılabilir, sevgimizi gösterirken limitlerimizi epey zorlayabiliriz. Gösterişten ve masraftan kaçınmayacağımız günler geliyor.

Yarın 14 Şubat. Sevgililer Günü nedeniyle hafta boyunca her yerde kırmızı güller, envai çeşit kalpler, aşkın ve sevginin her türlü haliyle karşılaşacağız. Ve bu haftaya yakışır şekilde Aslan burcunda bir dolunay meydana gelecek.

Yarın Merkür, Kova burcuna geçecek ve 10 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu seyahat sırasında teknoloji daha çok ilgimizi çeker. Bilimsel gelişmeleri yakından takip eder, toplumsal konularda fikrimizi ifade etmek isteriz. Yeni dostluklar ve arkadaşlıklar kurmak için de güzel bir dönemdir. Sosyal ilişkilerimiz hareketlenir. Haberleşme ve iletişim artar. Olaylara daha rasyonel, objektif, yenilikçi ve orijinal bir düşünce tarzıyla yaklaşmaya başlarız. Haklara, eşitliğe daha fazla dikkat ederiz. Özgürlüklerimize önem vermek isteriz. İşin güzel tarafı, tüm bunları gerçekleştirebilecek enerjimiz olur.

Salı Venüs ile Mars birlikte hareket edecek. Etkisi +/-2 gün sürecek. Flört etmek, beğendiğiniz kişilere açılmak, ilişkiler başlatmak için harika zamanlar. Cinsel anlamda istekler artabilir. Bunun yanı sıra ruhumuz bu birkaç gün biraz daha hovarda ve çapkın olabilir. Aşk için en güzel günlerden biri.

16 Şubat Çarşamba Aslan burcunun 27’nci derecesinde dolunay meydana gelecek ve 10 gün etkili olacak. Bu dolunay, kendimize inancımızı ve güvenimizi pekiştirmek, kendimizle gurur duymak, çevremizin beğenisini toplamak konusunda bizi bilinçli adımlar atmaya yönlendirebilir. Sanat faaliyetleri ve her türlü eğlence için uygun bir zaman. Bu dolunayda, sevdiğimiz birine duygularımızı itiraf edebilir, ona hediye alarak aşkımızı pekiştirebiliriz.

Perşembe Ay tüm gün Başak burcunda seyahat edecek. İşlerimize odaklanıp yapmamız gerekenleri verimli bir enerjiyle halletmek için uygun bir zaman dilimi. Sağlık, temizlik ve bakım konularına daha çok eğilebiliriz. Önemli ve tamamlanması gereken işlerimizi bitirmeye bakmalıyız. Yoksa sonra kendimizi daha endişeli, kuruntulu ve dikkatimizi toparlayamadığımız ve dışsal etkilerle aklımızın daha kolay dağıldığı bir sürecin içinde bulabiliriz. Kafamızı rahatlatacak konulara yönelmeliyiz.

Cuma Güneş, Balık burcuna geçecek ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Bu dönem insanları bağışlamak, merhamet ve sevgi göstermek çok daha kolay olacaktır. Rüyaların daha çok görüldüğü ve daha fazla etkisinde kalındığı zamandır. Destek almaya ve terapiye gitmeye eğilim gösteririz. Alacağımız kararlarda diğer insanların düşünceleri etkili olabilir. Objektif olmak biraz daha zordur ve kararlarımızda duygularımız hâkim olur... Bu bir aylık dönemde ruhumuzda romantizmin küçük dokunuşlarını hissedeceğiz

Cumartesi