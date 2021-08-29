Sakın kimseye güvenmeyin!

Astrolojide Ay’ın boşlukta olması ne demektir ve bu, bizleri neden, nasıl etkiler, inceleyelim... Ay boşlukta olduğunda işler askıda kalır, ilerlemez. Bu yüzden hemen sonuç almak istediğimiz meseleler söz konusu olduğunda, harekete geçmek için bu dönemin bitmesini beklemek önemli.

Yepyeni bir aya giriyoruz. Ben her yeni aya girmeden önce yaşayacağımız ayda ‘Ay’ın boşlukta olacağı zamanları çıkarıp telefonumun takvimine not ederim. Bu günlere önemli işlerimi denk getirmemeye çalışırım, hayat müsaade ettiği sürece tabii.

Peki neden bu kadar önemli bu Ay’ın boşlukta olma meselesi? Ay, bizim günlük yaşam dinamiğimizde çok etkilidir. Modumuzla, günlük olarak gündemimizin ne olacağıyla, yani günlük ritmimizle ilişkilidir.

Ay’ın boşlukta olmasını şöyle açıklayabiliriz: Ay’ın, bir burçta seyahat ederken son açısını yaptıktan sonra bir sonraki burca kadar açı yapmadığı zaman dilimi... Bu durumun biz faniler üzerindeki etkisi şöyle... İşler askıda kalır, ilerlemez. Bu yüzden hemen sonuç almak istediğimiz konular olduğunda, harekete geçmek için bu dönemin geçmesini beklemek önemli.

Zaten genelde Ay boşluktayken pek de bir şey yapmak istemeyebiliriz, keyfimiz pek yerinde olmaz ve üzerimize bir tembellik çöker. Aslında bu dönemde yapılacak en güzel şeyler dinlenmek, uyumak ve yarım kalan işleri halletmektir. Aşağıda sizler için, eylülde gün gün Ay’ın boşlukta olduğu zamanları ve saat aralıklarını hazırladım. Siz de bu sayede, aşağıdaki konularda önemli adımlarınızı o zamanlara denk getirmeyerek yaşamınıza fayda sağlamış olursunuz...



AY NE ZAMAN, HANGİ BURÇTA BOŞLUKTA?

Bu, hangi konuları etkiliyor?

3 Eylül 8.37 ile 18.58 arasında, Yengeç’te: