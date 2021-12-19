Mutlu gelişmelere hazır olun!

Yarın astrolojinin güzellik, mutluluk, keyif, flört, aşk, ilişkiler, tarz ve estetiği sembolize eden gezegeni Venüs, retro yani geri hareketine başlıyor. Bu geri hareket 40 gün 40 gece sürecek.

Bir gezegen geri gittiğinde temsil ettiği alanlarda yavaşlama, aksilik, gecikme, yarım kalma gibi stresli durumları tecrübe etmeye başlarız. Yarın Venüs’ün geri hareketine başlamasıyla da 30 Ocak’a kadar bu gezegenin sembolize ettiği alanlarda

sorunlar yaşayacağız. Peki, bu tarihe kadar nelere dikkat etmeli, neler yapmalı, neler yapmamalı? Hadi gelin, birlikte bakalım.

Venüs’ün bu seferki geri hareketi Oğlak burcunda sürecek. Öncelikle bu dönem eski sevgililerin hortladığı, rahat vermediği ve yeniden hayatımıza girmeye çalıştığı bir dönemdir. Biliyorsunuz, istisnalar kaideyi bozmaz ama “Ex’ten next olmaz!” (Eski sevgiliyle yeniden yeni bir ilişki olmaz.)

Öte yandan eski sevgilileriniz nasıl yeniden hayatınıza dahil olmaya çalışıyorsa kaybettiğiniz ve sizin için manevi değeri olan eşyalarınızı da bulabilirsiniz. Sanki kaybettiğiniz zaman her yeri didik didik aramamışçasına, çat diye en akla gelmedik yerde karşınıza çıkabilirler.

Bu süreçte hem iş hem de maddi konular daha fazla mercek altında olacak. Genel olarak Venüs’ün geri hareket ettiği dönemlerde altında gözle görülür yükselişler yaşanır. Ama hemen belirtelim, bu kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil! Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmayın. Zira koşulların ve şartların neredeyse saatlik ani değişimlerini takip etmek kolay olmayabilir.

İş kurmak, özellikle ortaklı işlere girişmek için de uygun zaman olmayabilir. Belki bu süreci bir hazırlık dönemi gibi düşünebilir, 30 Ocak’tan sonra harekete geçebilirsiniz.

ESTETİK YAPTIRIRKEN DİKKAT!