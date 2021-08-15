Mavi dolunay özgürlük arzusunu güçlendiriyor

22 Ağustos’ta meydana gelecek mavi dolunayla birlikte bizi kısıtlayan koşullara karşı gelebilir, hayatımızda irili ufaklı devrimler yapabiliriz. Bu sefer işin içinde Jüpiter de var. Ay ve Jüpiter birlikteliği kolay mutlu olmaya işarettir.

Gelecek hafta, yani ayın 22’sinde 29 derece Kova burcunda bir mavi dolunay (Bir mevsimde üç dolunay olur ama fazladan bir dolunay oluştuğunda buna ‘mavi dolunay’ denir) meydana gelecek. Etkilerini 6 Eylül’e kadar hissedeceğimiz bu doğa olayının başrol oyuncusu Jüpiter.

Aslında geçen ay, 24 Temmuz’da Kova burcunun 1’inci derecesinde bir dolunay meydana gelmişti. Şimdi, Kova burcuna dair birtakım meseleleri kapatma sürecine giriyoruz. Kova burcunun sembolize ettiği konular gündemimizde olacak. Bu burç astrolojide özgürlük, teknoloji, devrimler, arkadaşlıklar, sosyal konular ve ekip çalışmasını temsil eder. Jüpiter’se fırsatlar, şans, büyümek ve inançlarla ilgilidir. Bu dönem duygularımızı en yüksek oktavdan yaşayacağız. Buna bir de Jüpiter’in abartısı eklenince coşkulu duygu durumları olabilir. Bu dolunayla birlikte bizi kısıtlayan koşullara karşı gelebilir, hayatımızda değişiklik hatta irili ufaklı devrimler yapabiliriz. Bu dönem toplum için faydalı bir şeyler yapmak adına da bir araya gelebiliriz.

YENİ AŞKLAR DOĞUYOR

29 derece astrolojik olarak tehlikeli bitişlere işaret eder. Kötücül bir derecedir, iki arada bir derede kalmak anlamına gelir. Bu dolunay zamanı kendimizi sıkışmış hissedebiliriz. Ama en nihayetinde işin içinde iyicil bir Jüpiter var, bunun hakkını yememek lazım. Ay ve Jüpiter’in birlikteliği, kendimizi iyi hissetmemize, hızlı bir iyileşmeye, kolay mutlu olmaya işarettir. Jüpiter sayesinde cömertlik, fırsatlar, iyi şans ve başarı bizimle olacaktır. Özellikle iş hayatı ve sosyal ilişkiler açısından oldukça faydalı etkiler söz konusu. Bu dolunay bize fayda sağlayacak yeni dostlukları da beraberinde getirecektir. İlişkileri sağlamlaştırmak, yeni ve sağlam aşk ilişkileri kurmak gibi şanslı etkiler söz konusu, bekârlar için mutluluk verici gelişmeler kapıda. Sağlık olaraksa kalp, dolaşım sistemi, tansiyon ve bacaklara dikkat edilmesi gerekir.

UFO’LARDAN HABER VAR

Dolunayın dünya üzerindeki etkilerine de bakalım... Göç, eğitim, finansal konular, akademisyenler, yayıncılık, inançlar, dini konular gündemde olacak. Jüpiter geri harekette olduğundan, bu konularda eskiden çözümlenmemiş meseleler yeniden konuşulabilir, özellikle göç tartışmaları ciddi bir boyuta ulaşabilir. Dünya üzerinde ayaklanmalar, insan hak ve özgürlükleri için yürüyüşler, protestolar düzenlenebilir. Uzayla ilgili önemli keşifler yapılabilir, UFO’larla ilgili çokça haber okuyabiliriz. Bu dolunayda Gienah sabit yıldızının etkin olması nedeniyle kuğular, güvercin ve kuşlarla ilgili haberlere de rastlayabiliriz.

Gelelim Türkiye’ye... Bu dolunay Türkiye haritasında 9’uncu evde meydana gelecek. Göç, medya, yasa, yargı ve yabancılarla ilişkiler gibi temalarda geçmişte gündem olan ama sonuca ulaşmayan konular yeniden gündeme taşınabilir. Özellikle göç konusunda ciddi bir kutuplaşma söz konusu olabilir. Medya açısındansa bazı yayınevleri, yayıncılık işi yapan kimi firmalar küçülmeye gidebilir veya yayın hayatına son verebilir. Üniversitelerde de aşıyla ilgili gelişmeler olabilir, bazı üniversiteler öğrencilerine aşı şartı getirebilir.