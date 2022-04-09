İlişkileri düzene sokma zamanı

16 Nisan’da Terazi burcunda yaşanacak dolunayın en çok ilişkilerimiz üzerinde etkisi olacak. Hem özel hem de sosyal ilişkilerimizi toparlamak, yeni ve sağlam bağlar kurmaya zemin oluşturmak için güzel bir süreç.
Önümüzdeki cumartesi, yani 16 Nisan’da, 26 derece Terazi burcunda bir dolunay meydana gelecek ve etkisi ay sonuna kadar sürecek. Bu dolunaya Satürn’ün destekleyici, Plüton’un sert bir açısı olacak. İlişkileri toparlamak, düzenlemek, yeni ve sağlam ilişkilere zeminler hazırlamak için güzel bir süreç yaşayacağız.
Hem özel hem de sosyal ilişkilerde kendimize çekidüzen verip ihtiyaç duyduğumuz değişiklikleri yapabiliriz.
Terazi dolunaylarında genellikle ilişkiler masaya yatırılır. İlişkilerimizi daha keyifli bir hale getirmek isteyebilir veya hayatımıza yeni arkadaşlar katabiliriz. Bir ilişki veya ortaklığın getirdiği sorumlulukların farkına varmamız ve üstümüze düşeni yapmamız gerekebilir.
Diğer yandan ikili ilişkiler, aşk hayatı ve ortaklıklar açısından yaralayıcı etkiler söz konusu. Özellikle bencillik, dürtüsel tepkiler, ani çıkışlar ilişkilere zarar verebilir. O nedenle sağduyulu, mantıklı hareket etmek daha da önem kazanacak. Halı altına süpürülmüş sorunlar yeniden ortaya çıkabilir. Tüm ilişkilerde güven ve hak-adalet konusu gündeme oturabilir.
Bu süreçte hak, hukuk, adaletle ilgili konular önem kazanacak. Her türlü haksızlığa karşı durabilir veya birileri haksızlığa uğradığında yanında olabiliriz. İşin içinde Terazi olduğundan arada kararsızlıklar yaşayabiliriz. Estetik, güzellikle ilgili konulara yoğunlaşabilir; bedenimizi, hayatımızı, etrafımızı güzelleştirmek adına adımlar atabiliriz.
İş ve kariyer alanında baskı, güç oyunları ve manipülasyonlara hazırlıklı olun. Terazi burcunun diplomatik ve kibar halinden iş hayatında yararlanmalıyız. Bunun yanı sıra, ayakları yere sağlam basan fikirler ve projeler de gündeme gelebilir, bunları değerlendirebiliriz.
Sağlık açısından bel, böbrekler, mesane, üreme organları hassaslaşabilir. Damarlarla ilgili sorunlar artabilir. Diş sıkma, diş veya eklem sorunları, kuşku dolu düşünceler, saplantılar, güvensizlikler söz konusu olabilir.
Dünyada hak, hukuk arayışı artacak
Dolunayın Ankara’ya göre çıkarılan haritasında 5’inci ev vurgusu gözüme çarpıyor. Bu ev çocuklar, eğlence yerleri, borsa, spekülasyonlar, diplomatlar ve elçilerle ilgilidir. Belki ülkemizde eğlence yerleri ve sanatçılarla ilgili saat kısıtlamasında yeni bir düzenlemeye gidilebilir. Borsada manipülatif hareketler görebiliriz. Diplomat ya da elçilerle ilgili bazı pürüzler ortaya çıkabilir. İnternet, teknoloji ve dijital konularla ilgili fiyat düzenlemeleri yapılabilir.
Terazi burcu dünya astrolojisine göre siyasi ittifaklar, uluslararası barış anlaşma ve anlaşmazlıkları, evlendirme daireleri, hakemler, tekstil, moda, kozmetik, estetisyenler, müzisyenler ve kanunları sembolize eder. Ülkelerarası teknoloji, uzay, dijital paralarla ilgili yeni anlaşmalar yaşanabilir. Öte yandan diplomatik bazı krizler söz konusu olabilir, ülkelerarası yeni ittifaklar oluşmaya başlayabilir. Dünyada hak, hukuk arayışları artarken insan hakları ve düşünce özgürlüğüyle ilgili mutlu edici gelişmeler yaşanabilir. Toplumsal anlamda az da olsa nefes alabiliriz. Ama ekonomik anlamda güç oyunlarının
en sert hallerini de görebiliriz.
Estetik ve güzellikle ilgili konulara yoğunlaşabilir; bedenimizi, hayatımızı, etrafımızı güzelleştirmek adına adımlar atabiliriz.
İlişkileri düzene sokma zamanı
16 Nisan’da Terazi burcunda yaşanacak dolunayın en çok ilişkilerimiz üzerinde etkisi olacak. Hem özel hem de sosyal ilişkilerimizi toparlamak, yeni ve sağlam bağlar kurmaya zemin oluşturmak için güzel bir süreç.
Önümüzdeki cumartesi, yani 16 Nisan’da, 26 derece Terazi burcunda bir dolunay meydana gelecek ve etkisi ay sonuna kadar sürecek. Bu dolunaya Satürn’ün destekleyici, Plüton’un sert bir açısı olacak. İlişkileri toparlamak, düzenlemek, yeni ve sağlam ilişkilere zeminler hazırlamak için güzel bir süreç yaşayacağız.
Hem özel hem de sosyal ilişkilerde kendimize çekidüzen verip ihtiyaç duyduğumuz değişiklikleri yapabiliriz.
Terazi dolunaylarında genellikle ilişkiler masaya yatırılır. İlişkilerimizi daha keyifli bir hale getirmek isteyebilir veya hayatımıza yeni arkadaşlar katabiliriz. Bir ilişki veya ortaklığın getirdiği sorumlulukların farkına varmamız ve üstümüze düşeni yapmamız gerekebilir.
Diğer yandan ikili ilişkiler, aşk hayatı ve ortaklıklar açısından yaralayıcı etkiler söz konusu. Özellikle bencillik, dürtüsel tepkiler, ani çıkışlar ilişkilere zarar verebilir. O nedenle sağduyulu, mantıklı hareket etmek daha da önem kazanacak. Halı altına süpürülmüş sorunlar yeniden ortaya çıkabilir. Tüm ilişkilerde güven ve hak-adalet konusu gündeme oturabilir.
Bu süreçte hak, hukuk, adaletle ilgili konular önem kazanacak. Her türlü haksızlığa karşı durabilir veya birileri haksızlığa uğradığında yanında olabiliriz. İşin içinde Terazi olduğundan arada kararsızlıklar yaşayabiliriz. Estetik, güzellikle ilgili konulara yoğunlaşabilir; bedenimizi, hayatımızı, etrafımızı güzelleştirmek adına adımlar atabiliriz.
İş ve kariyer alanında baskı, güç oyunları ve manipülasyonlara hazırlıklı olun. Terazi burcunun diplomatik ve kibar halinden iş hayatında yararlanmalıyız. Bunun yanı sıra, ayakları yere sağlam basan fikirler ve projeler de gündeme gelebilir, bunları değerlendirebiliriz.
Sağlık açısından bel, böbrekler, mesane, üreme organları hassaslaşabilir. Damarlarla ilgili sorunlar artabilir. Diş sıkma, diş veya eklem sorunları, kuşku dolu düşünceler, saplantılar, güvensizlikler söz konusu olabilir.
Dünyada hak, hukuk arayışı artacak
Dolunayın Ankara’ya göre çıkarılan haritasında 5’inci ev vurgusu gözüme çarpıyor. Bu ev çocuklar, eğlence yerleri, borsa, spekülasyonlar, diplomatlar ve elçilerle ilgilidir. Belki ülkemizde eğlence yerleri ve sanatçılarla ilgili saat kısıtlamasında yeni bir düzenlemeye gidilebilir. Borsada manipülatif hareketler görebiliriz. Diplomat ya da elçilerle ilgili bazı pürüzler ortaya çıkabilir. İnternet, teknoloji ve dijital konularla ilgili fiyat düzenlemeleri yapılabilir.
Terazi burcu dünya astrolojisine göre siyasi ittifaklar, uluslararası barış anlaşma ve anlaşmazlıkları, evlendirme daireleri, hakemler, tekstil, moda, kozmetik, estetisyenler, müzisyenler ve kanunları sembolize eder. Ülkelerarası teknoloji, uzay, dijital paralarla ilgili yeni anlaşmalar yaşanabilir. Öte yandan diplomatik bazı krizler söz konusu olabilir, ülkelerarası yeni ittifaklar oluşmaya başlayabilir. Dünyada hak, hukuk arayışları artarken insan hakları ve düşünce özgürlüğüyle ilgili mutlu edici gelişmeler yaşanabilir. Toplumsal anlamda az da olsa nefes alabiliriz. Ama ekonomik anlamda güç oyunlarının
en sert hallerini de görebiliriz.
Estetik ve güzellikle ilgili konulara yoğunlaşabilir; bedenimizi, hayatımızı, etrafımızı güzelleştirmek adına adımlar atabiliriz.