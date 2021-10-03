İlişkiler bitebilir, boşanmalar artabilir

6 Ekim’de Terazi burcunun 13’üncü derecesinde başrolünü Mars’ın üstlendiği bir yeniay meydana gelecek. Yeniayda aynı zamanda Algorab sabit yıldızı etkin olacak. Bu yıldız gecikmeler, fiyaskolar ve konuların yanlış bir şekilde ele alınmasıyla ortaya çıkan sorunlara işaret eder.

Terazi burcundaki yeniay zamanları genel olarak motivasyonumuz; ilişki kurmak, ortaklıklara eğilmek, adalet aramak, kendimizi ve etrafımızı güzelleştirmek, orta yol bulmak, sosyalleşmek, nazik ve kibar davranmak, evlenmek, modayla ilgilenmek, hayatımızda denge kurmaya çalışmak, yaratıcı işlere zaman ayırmak ve danışmanlıklar almak olur.

Fakat bu seferki yeniayda işin içinde ne yazık ki, hem retro Merkür hem de Mars var! Mars ortalığı kasıp kavurur, retro Merkür de adeta üzerine tüy diker! Ortalıkta ne ilişki kalır, ne ortaklık ne de evlilik... Dengeyi ve adaleti sağlamaya çalışırken huzurunuzu kaçırabilirsiniz.

İlişkiler ve ortaklıklar açısından stresli geçecek yeniayda sudan sebeplerden çıkan tartışmalardan kaçınmak yerinde olacaktır. Yeni ortaklıklar kurmak, evlenmek için hiç uygun bir zaman değil.

Hakkımız olanı elde etmeye çalışırken bile büyük bir mücadele vermek zorunda kalabiliriz. Güzellik, estetik gibi konularda da çıkan sonuçtan yeteri kadar memnun kalmayabiliriz. Bu yüzden imaj yenilemek için iyi bir zaman olmayabilir.

ALTTAN ALMAK GEREKEBİLİR

Mevcut ilişkilerimizde alttan almak, köprüleri yıkmamak ve olaylara sağduyu ve empatiyle yaklaşmak durumu az da olsa kurtarabilir. Sosyal ilişkilerde ağız dalaşları, aynı fikirde olamamaktan kaynaklı sorunlar görülebilir. Tabii bu dönemde tartışmalar öyle öfke dolu, saldırı şeklinde değil, aksine tamamen diplomatik bir savaş şeklinde geçebilir. Bu süreçte barış ortamı yaratmak gerçekten çok zor olacak. Özellikle iki arada bir derede kalmak, karar verememek stresimizi daha da arttırabilir.

Yeniay zamanı Algorab sabit yıldızı etkin olacak. Bu yıldız, Mars ve Satürn karakterinde olup gecikmelere, fiyaskolara ve konuların yanlış bir şekilde ele alınmasından dolayı ortaya çıkan sorunlara işaret eder.