Hepimizin gündeminde para var

Haberin Devamı

Önemli bir gezegen geçişi sürecindeyiz. Astrolojinin hareket, motivasyon, enerji, savaş, mücadele, stres gezegeni olan Mars, Boğa burcuna geçiyor. 20 Temmuz’a kadar da bu burçta seyahat edecek.

Mars, Boğa burcunda rahat ettiği bir yerleşimde değil. Bu yüzden Mars’ın temsil ettiği konularda

bu dönem bizim için avantajlı olmayabilir. Şimdi bu geçişin etkilerine birlikte göz atalım...

Mars’ın hareketli ve dinamik enerjisi, Boğa’nın sabit ve yavaş yapısıyla birleştiğinde daha sakin ve sabırlı bir şekilde harekete geçme eğilimi ortaya çıkar. Eylemlerimiz daha planlı ve istikrarlı hale gelir. Finansal konulara daha fazla enerji harcamamıza ve maddi güvenlik arayışımızın artmasına yol açar. Yatırımlar, para biriktirme ve maddi varlıkları koruma konuları ön plana çıkabilir. Değişime ve yeniliğe karşı direncimiz artabilir, esnek davranmamız zorlaşabilir. Harekete geçmekte zorlanma ve motivasyon eksikliği yaratabilir. İşler yavaş ilerleyebilir, zamanı etkin bir şekilde yönetmek oldukça zor olabilir. Bu dönemde kıskançlık ve aşırı sahiplenme duygularımız artabilir. Bu ilişkilerde sorunlara ve güvensizliklere yol açabilir.

Haberin Devamı

TOPRAK KAYMALARI OLABİLİR

Başkalarından maddi birtakım beklentilerimiz varsa yeteri kadar karşılanmayabilir, ödemelerde sıkça gecikmeler söz konusu olabilir. Bu yüzden bir şeylere güvenerek yatırım yapmak için pek olumlu bir dönem değil. Eğer kişisel olarak kendimize güveniyorsak, birikmiş paramız varsa, beklentisiz bir şekilde yatırım yapacaksak, başkalarına bağlı kalmadan karar verebileceksek harekete geçebiliriz elbette.

Sağlık açısından boyun, boğaz, ses telleri, -sağlıksız beslenme yüzünden- kilo sorunları yaşanabilir.

Bu dönem toprakla ilgili sorunlar, toprakların verimliliği, depremler söz konusu olabilir. Yine toprak kaymaları, heyelanlar da ortaya çıkabilir.

Haberin Devamı

Borsa dalgalanmaları, tarım ürünleri fiyatlarında değişiklikler ve genel olarak ekonomik istikrarsızlıklar yaşanabilir. Boğa burcu, toprak ve tarımla doğrudan ilişkilidir. Mars’ın geçişi, tarım sektöründe hareketlilik yaratabilir. Tarım arazilerinde değişiklikler, çiftçilerin protestoları veya tarımsal üretimle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Toprak kullanımı ve çevre koruma konuları da daha fazla gündeme gelebilir.

Gayrimenkul piyasasında hareketlilik yaşanabilir, mülkiyetle ilgili yasal düzenlemeler getirilebilir. Konut piyasasında dalgalanmalar, emlak vergileri ve mülkiyet hakları konularında değişiklikler yaşanabilir.