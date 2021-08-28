Eylülde şu günlere dikkat!

Afganistan’da yaşanan trajik değişimlerin astrolojik açıdan sebebi Pluton. Bu gezegen, kasım ayında aynı noktadan tekrar geçecek. Kasım ve aralık ayları da ülke için çok önemli.

Son bir haftadır Afganistan’da dramatik gelişmeler meydana geliyor. Taliban, yönetimi ele geçirmiş durumda. Birçoğumuz haberlerde ve sosyal medyada, Canlarını kurtarmak için 200-300 kişilik uçaklara 600-700 kişinin bindiğini; hatta uçağın tekerliğine bile canlarından olacaklarını bildikleri halde oturan ve hayatını kaybeden insanları gördük.

Aslında bütün dünyanın utanç duyması gereken bir dönemden geçiyoruz. Özellikle Afganistanlı kadınlar, Taliban’ın yeniden yönetimi ele geçirmesiyle, adeta bin yıl geriye gittiklerini ifade ediyor.

Bu konu, astrolojinin bir kolu olan ‘Mundane astroloji’ yani ‘Dünya astrolojisi’ açısından da önem kazanıyor. Mundane astroloji; dünyada gelişen sosyolojik, ekonomik, tabiat olayları üzerindeki astrolojik etkileri inceleyen bir sistem. Özellikle ülkelerin kuruluş-doğum haritaları üzerinden oldukça isabetli analizler ortaya çıkıyor. Benim de yıllardır uzmanlaştığım bu alan, siz sevgili okuyucularıma aslında çok da yabancı gelmeyecektir.

Peki astrolojik göstergelerle Afganistan’da neler oluyor? Buna cevap vermeden önce size biraz Pluton’u anlatmalıyım. Hani şu gezegenlikten çıkarılan ama bir süre sonra yine gezegen statüsüne alınan, astrolojik bakış açısından Dünya’ya en uzak kabul ettiğimiz gezegen.

Pluton

Pluton astrolojik olarak; yıkım, ölüm, değişim ve dönüşüm, güç elde etme, yeraltı dünyası, baskı, psikolojik güç, takıntı, obsesyon, kitlesel ölümler ve mafya demektir. Sistem ve düzen yıkıcıdır ve astrolojik olarak bir doğum haritasında bir noktadan geçerken, geçtiği yeri yıkar, yok eder ve bir daha geri dönülmesi imkânsız bir sürece sürükler.

Pluton’un geçtiği alanda artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Bu cümleyi, COVID-19’un ortaya çıkışının ardından çokça duyduk, biliyorsunuz. Çünkü COVID-19, 2019’da Oğlak burcunda gerçekleşen ‘Plutonik’ tutulmanın ardından ortaya çıktı. İşte bu yüzden insanlar “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” demeye başladı. Haksız da sayılmazlar... Bence de dünya artık başka bir yöne doğru evrilmeye başladı ve 2019’dan önceki hayatımıza dönebileceğimizi düşünmüyorum. Yeni bir sistem ve düzene doğru hızla gidiyoruz.

Konumuza dönecek olursak... Pluton’un işte tam da böyle bir etkisi var. Güç kullanan, zorba, belaltı çalışan, kaos çıkaran... Pluton oldukça yavaş hareket eder, bir Zodyak turunu ortalama 248 yılda tamamlar. Yani bir insan ömrü boyunca, Pluton’un bir Zodyak dönüşünün hepsini göremez. En azından şimdilik... Ağır hareket ettiği için ortaya koyduğu etkileri de yavaş olur. Pluton şu an Oğlak burcunun 24’üncü derecesinde. Bu derece, Afganistan için çok önemli bir derecedir. Çünkü Afganistan’ın doğum haritasında bu derece MC’nin derecesidir.