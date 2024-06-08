Etliye sütlüye karışmayın!

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Mars’ın burç değiştirmesi astroloji gündeminin ana teması. Bu hafta belki yapılabilecek en iyi şey etliye sütlüye pek karışmamak, kendi işimize bakmak, rutinlerimize devam etmek olacaktır. Beklentiyi düşük tutmakta fayda var. Bakalım bu haftanın gün gün detayları ve Mars’ın Boğa’ya geçmesinin burçlara etkisi nasıl olacak…

Bugün Ay 22.04 ile 22.28 arasında Yengeç burcunda boşlukta olacak, akabinde Aslan burcuna geçecek. Bugün Mars, Boğa burcuna geçip 20 Temmuz’a kadar seyahat edecek. Bu dönem başkalarından maddi beklentilerimiz varsa yeterince karşılanmayabilir, ödemeler gecikebilir.

Bu yüzden bir şeylere güvenerek yatırım yapmak için olumlu bir dönem değil. Eğer birikmiş bir para varsa ve başkalarına bağlı kalmayacaksak harekete geçebiliriz.

Yarın Ay tüm gün Aslan burcunda seyahat edecek. Mars ile Plüton arasında kare açı oluşacak. Etki süresi 4 gün. Güç savaşları, egosantrik davranışlar, çıkar çatışmaları olabilir. Aşırı baskıcı ve komutan edasında davranmak, emirler vermek ilişkileri olumsuz etkileyecektir. Ateşli, kesici, delici her türlü alet ve silahlarla oynamamak en iyisi. Karanlık, tenha sokaklarda yürümemeye özen gösterin.

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Salı Ay tüm gün Aslan burcunda seyahat edecek. 22.15 itibariyle de boşlukta olacak. Merkür ile Satürn arasında kare açı oluşacak. Etki süresi 4 gün. Bugün bardağın boş tarafına bakmaya daha eğilimli oluruz, beklenen haberler genel anlamda olumsuz olabilir. Toplantılar sıkıcı geçebilir. İmzalı işler, kontratlar bozulabilir.

Çarşamba Ay 8.38 itibariyle Başak burcunda seyahat edecek. Güneş ile Şiron arasında sekstil açı oluşacak. Etki süresi 2 gün. İçsel yaraları iyileştirme fırsatları ortaya çıkabilir. Geçmişte yaşanan acılar ve travmaları anlama ve kabul etme şansı bulabiliriz.

Bu dönemde, kendi içsel yaralarımıza daha anlayışlı bir yaklaşım geliştirme ve başkalarının acılarına daha hassas bir şekilde tepki verme eğiliminde olabiliriz.

Perşembe Ay tüm gün Başak burcunda seyahat edecek. Merkür ile Şiron arasında sekstil açı oluşacak ve etki süresi 2 gün. İletişimde daha duyarlı ve empatik olma eğilimimiz artabilir. Başkalarının duygularını daha iyi anlamak ve destekleyici bir dil kullanmak da mümkün. Geçmişte yaşanan travmaları, yaraları ve sıkıntıları anlamak ve şifalandırmak için uygun bir zaman. Kendimize karşı daha anlayışlı ve sevgi dolu bir dil kullanmak önemli.

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Cuma Ay 20.52 ile 21.12 arasında Başak burcunda boşlukta olacak, akabinde Terazi burcuna geçecek. Güneş ile Merkür birlikte hareket edecek. Bol sohbetli ve sözel olarak kendimizi ifade etmekte zorlanmayacağımız bir gün. Ne demek istediğimizi rahatlıkla ortaya koyabilir, dinlemekten çok konuşmak isteyebiliriz. Yazı yazmak, telefonla görüşmek, işleri iletişim yoluyla halletmek için iyi bir zaman. Merkür ticareti de temsil ettiğinden yeni iş girişimleri başlatmak için akıllıca bir gün seçimi. Kendi fikirlerimizi açıklamak ve bu doğrultuda güvenle harekete geçmek için olumlu bir açı.

15 Haziran Cumartesi Ay tüm gün Terazi burcunda seyahat edecek. Merkür ile Neptün arasında kare açı oluşacak, etki süresi 3 gün. Düşüncelerimizi net bir biçimde ifade etmek zorlaşabilir. Yanlış anlaşılmaya ve yanılgılara düşmemek için ekstra dikkat harcamak gerekebilir. Diğer yandan dalgın ve dikkatsiz hareket edersek unutkanlığa kapılıp yanlış yöne gitmek de mümkün. Bugün kandırılma, dolandırılma ihtimalimiz yüksek, bir şeylere imza atmadan önce dikkatlice okuyalım.

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BOĞA BURCUNDA SEYAHAT EDECEK MARS’IN HAYATIMIZA ETKİSİ

Finansal konularda çaba sarf edeceksiniz

Koç (21 Mart-19 Nisan)

Maddi güvenliğinizi arttırmak için daha fazla çalışabilirsiniz. Finansal konular ön planda... Bu süreçte ani harcamalar ve/veya yatırımlar gündeme gelebilir. Finansal hedeflerinize ulaşmak için kararlı ve sabırlı olmanız gerekir. İnatçı ve ısrarcı bir tavır sergileyebilirsiniz, ancak esnek kalmaya özen gösterin. Harcamalarınız artabilir, bütçenizi dengede tutmak zorlaşabilir, dikkatli olun.

Motivasyon veriyor ama kazalara açık bırakıyor

Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)

Kendinizi daha enerjik ve kararlı hissedeceksiniz. Başlangıçlar için ideal bir zaman. İlişkilerinizde daha baskın ve kararlı bir tavır sergileyebilirsiniz. Bu durum, çevrenizdekilerle çatışmalar yaşamanıza yol açabilir. Mars yüzünden gereksiz gerginlikler, kavgalar söz konusu olabilir. Ateşle fazla oynamayın. Mars size motivasyon verse de kazalara da açık olmanızı sağlayacaktır.

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Yalnız kalıp kendinize zaman ayırın

İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)

İçsel bir enerji patlaması yaşayabilirsiniz. Meditasyon ve içsel çalışmalar yapmak için iyi bir dönem. Gizli düşmanlıklar ve arka planda dönen olaylara karşı dikkatli olun. Geçmişten sorunlarla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Bu dönem yalnız kalmak ve kendinize zaman ayırmak size iyi gelebilir. Eski hastalıklar dirilebilir ya da daha kolay hastalanabilirsiniz . Bu dönem girişimleriniz de boşa çıkabilir.

Yeni arkadaşlıklar kurabilir eskilerini güçlendirebilirsiniz

Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)

Sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkileriniz bu dönemde daha aktif olabilir. Grup aktivitelerinde liderlik rolü üstlenebilir ve sosyal hedeflerinize odaklanabilirsiniz. Sosyal sorumluluk projelerine katılmak için ideal bir zaman dilimi. Yeni arkadaşlıklar kurabilir ve mevcut ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz. Bu süreçte arkadaşlarınızdan destek görebilir ve birlikte yeni projelere imza atabilirsiniz.

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Diplomatik davranırsanız zafer sizin

Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)

İşinizde daha hırslı ve kararlı olabilirsiniz. Üstlerinizle ilişkilerinizde dikkatli olun. İşyerinde önemli adımlar atmak için uygun zaman. Hedeflerinize ulaşmak için stratejik planlar yapmalısınız. Yeni sorumluluklar üstlenebilir, önemli projelere liderlik edebilirsiniz. Ancak, çatışmalardan kaçının. Üstleriniz ve çalışma arkadaşlarınızla uyumlu olun. Diplomatik davranıp zafer kazanabilirsiniz..

Ufkunuzu genişletecek adımları atın

Başak (23 Ağustos-22 Eylül)

Eğitim, seyahat ve kişisel gelişim konularında harekete geçmek için uygun bir zaman. Yeni şeyler öğrenmek ve ufkunuzu genişletmek için adımlar atın. Hatırı sayılır önemli kişilerden destek alabileceğiniz gibi bu kişilerle zaman zaman gerginlikler ortaya çıkabilir, dikkatli olun. Bu dönem aracınızın bakımını yaptırmayı ihmal etmeyin ki sorun yaşamayın. İllegal işlerden uzak durun, özellikle parayla ilgili…

Korkularınızla yüzleşmek için iyi bir dönem

Terazi (23 Eylül-22 Ekim)

Vergi, sigorta ve kredi konularında dikkatli olun. Bu dönemde maddi güvenliğinizi sağlamlaştırmak için önemli adımlar atabilirsiniz. Miras, borç ve yatırım konularında da dikkat! Güçlü hissetmek ve korkularınızla yüzleşmek için bu dönemi değerlendirin. Paranızı daha çok sağlık için harcamanız gerekebilir.

Finansal konularda kadın figürler daha destekleyici olabilir.

İnat ve tutuculuk ilişkilerinize zarar verebilir

Akrep (23 Ekim-21 Kasım)

İkili ilişkiler ve ortaklıklar ön planda. Sadakat önem kazanabilir. Çatışmalardan kaçınmaya dikkat edin. Bu süreçte ikili ilişkilerinizde baskın bir tavır sergileyebilirsiniz. Karşılıklı anlayış ve empati önemli. Eğer ilişkiniz veya ortağınız varsa ilişkinizde gerginlik olabilir. Aşırı inatçı, kıskanç ve tutucu yaklaşımlar zarar verir. Mars’ın girişken ve motive edici tarafıyla ilişkinize hareket katabilirsiniz.

Dediğim dedikler zararlı çıkar

Yay (22 Kasım-21 Aralık)

Enerjinizi işlerinizi verimli hale getirmek için kullanabilirsiniz. İşyerinde daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Sağlık ve spor konularında daha aktif olabilirsiniz. Günlük hayatınızda düzen ve disiplin sağlamak için uygun bir zaman. Sağlığınıza dikkat edin, düzenli spor yapın. Birlikte çalıştığınız kişilerle zaman zaman ipler gerilebilir, inatçı ve dediğim dedik bir yapı sergilerseniz zararlı çıkabilirsiniz.

Çocuklarla ilgili konular bu ara ön planda olabilir

Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)

Yaratıcılığınız artacak; sanatsal projelere başlamak için iyi bir zaman. Romantik ilişkilerde daha aktif ve tutkulu olabilirsiniz. Aşk hayatınızda başlangıçlar yapabilirsiniz. Ayrıca çocuklarla ilgili konular ön planda olabilir. Çocuk sahibi olanlar özellikle onlarla ilişkilerde zorlanabilir. Spor sakatlıklarına karşı dikkat edin. Mars’ın 5’inci evinizdeki hareketi sürpriz hamilelikleri de gündeme getirebilir.

Evde tadilat, taşınma, yer değiştirme...

Kova (22 Ocak-18 Şubat)

Evde yapmanız gereken işler veya aile bireyleriyle ilgili sorumluluklar artabilir. Geçmişe dair konular gündeme gelebilir ve yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Aile içinde gerilim artabilir. İnatçı tavırlar sizi zor duruma sokabilir. Evinizde tadilata başlamak için de oldukça güzel zamanlar. Özellikle ailede erkek figürlerle çatışmalar söz konusu. Taşınmak, yer değiştirmek gibi konular da gündemde.

Düşüncelerinizi daha net ifade edebilirsiniz

Balık (19 Şubat-20 Mart)

Yakın çevrenizle olan ilişkileriniz hareketlenebilir. Eğitim konularında adım atabilirsiniz. Düşüncelerinizi daha net ifade edebilir ve iletişim yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz. Kardeşler ve yakın akrabalarla ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz. Kısa süreli seyahatler ve geziler planlayabilirsiniz. Mars’ın etkisiyle kadınlarla daha iyi anlaşabileceksiniz. Trafikte lütfen dikkat edin, kimseyle inatlaşıp tartışmayın.