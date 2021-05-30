Elektronik cihaz sorunlarına dikkat!

Astrolojinin ele avuca sığmayan, tanrılar dağı Olimpos’u türlü hınzırlıklarıyla karıştıran Merkür yine gündemimizde. Bugün İkizler burcunda geri hareketine başlayan Merkür, başta iletişim, elektronik eşya, seyahat ve eğitim konularında aksaklıklara neden olabilir. Bu süreçte kariyer ya da ilişkilerde yeni adım atmamakta fayda var.



Merkür retrosunda seyahatte aksaklıklar yaşayabiliriz. Ayrıca bu dönemde aşklar da ayrılıklar da geçici olur.



İletişimi, seyahati, ifadeyi, elektronik eşyayı, eğitimi ve karar mekanizmasını sembolize eden Merkür’ün bugün başlayan geri hareketi 24 Haziran’a kadar devam edecek. Merkür yıl boyunca dört ayda bir geri gider ve bu retro üç hafta sürer. Tabii bu gerilemeden önce bir yavaşlar ve geri hareketine öyle başlar; benzer şekilde ileri gitmek için de önce yavaşlar, sonra ileri hareketine başlar. Aslına bakarsanız geri gitme olayı tamamen bir göz yanılsaması... Merkür bu süreçte sadece yavaşlıyor ama Dünya’dan bakıldığında geri gidiyormuş gibi görünüyor. Bu geri gitme, yani retro sürecinde Merkür’ün temsil ettiği konularda gecikmeler, aksaklıklar, sorunlar, verimsizlik, istediğin sonucu elde edememe gibi etkiler ortaya çıkar.

Merkür bu defa İkizler burcunda geri hareket edecek. Bu bizim için önemli çünkü Merkür, İkizler burcunu yönetir ve yönettiği yerde yapacağı geri hareket daha hissedilir olacaktır. Merkür geri gittiği süreçte iletişim konularında ciddi sorunlar ve karışıklıklar ortaya çıkarır. Bu nedenle yeni işlere ve projelere başlamak için iyi bir dönem değildir çünkü verim elde edilemez veya sonuca ulaşılamaz. Yine hayatımızın akışını değiştirecek kararlar almak için de uygun bir zaman değil çünkü objektif olmak ve doğru karar vermek mümkün olmayabilir.

GIYBET MESAJLARI KARIŞABİLİR

Bu süreçte kullandığımız cep telefonları, bilgisayarlar, elektronik aletler, evimizdeki elektronik aksamlar, işyerimizdeki bilgisayarlarda arızalar ortaya çıkabilir. Farkında olmadan dosyaları silebiliriz, bilgisayarlarımız bozulabilir. Merkür retrosunda elektronik eşya almayın dememe gerek yok herhalde! Elektronik ve cep telefonu firmaları türlü kampanya ve oyunlarla aklınızı çelmek isteyecek eminim ama siz temkini elden bırakmamalısınız. Yine Merkür’ün temsil ettiği araç alımlarınızı da mümkünse 24 Haziran’dan sonraya erteleyin.

Merkür seyahatleri sembolize ettiğinden yolculuklarda stres yaratacak durumlarla uğraşmamız gerekebilir. Bineceğimiz otobüs veya uçağı kaçırabiliriz, çantalarımızı unutabiliriz, siz gideceğiniz yere ulaşırsınız da bavulunuz başka bir şehre gidebilir. Merkür taşımacılıkla da ilgili olduğundan bu dönem internetten sipariş verirken adresinizi doğru yazdığınızdan ya da bir şeyleri kargolarken verdiğiniz bilgilerin doğruluğundan emin olun. Bu Merkür retrosu İkizler burcunda olduğundan özellikle gönderimlerle ilgili ciddi sorunlar ortaya çıkabilir.