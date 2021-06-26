Doğum haritanızdaki kraliyet yıldızları ne anlama geliyor?

Perşembe gerçekleşecek dolunay, kariyer konusunu ön plana çıkarıyor. Bu dönem iş kurabilir, iş değiştirebilir veya üstlerimizle işimizle ilgili hedeflerimizi konuşabiliriz. Bu dolunay, Türkiye’deyse muhalefetin sert çıkışlarına işaret ediyor.

Perşembe Oğlak burcunun 3’üncü derecesinde bir dolunay meydana gelecek ve bu dolunayda ‘Polis sabit yıldızı’ etkin olacak. Bu yıldız, Mars ve Jüpiter karakterinde bir yıldız; çok çalışma ve başarı elde etmekle ilgilidir ve hırsları sembolize eder. Yani dolunay zamanı hırslanıp çok çalışacağız ve emek vereceğimiz konularda başarı yakalayabileceğiz.

Etkilerini 15 gün boyunca hissedeceğimiz bu doğa olayı, Oğlak burcunun sembolize ettiği konuları gündemimize taşıyacak. Astrolojik olarak Oğlak burcu; disiplin, ciddiyet, kurallar, sıkı çalışmak, görevler, ödevler, düzen getirmek, gerektiğinde sınırlar koymak, kariyer, statü, sorumluluklar, prestij ve yalnızlıkla ilgilidir. Dizler, kemikler, cilt ve eklemler de yine Oğlak burcunun yönettiği alanlardır. Dünyada ve ülkemizde etkileri neler olacak ve nasıl hissedeceğiz; bakalım...

MELANKOLİ AĞIR BASABİLİR

Dolunayla birlikte hayatımıza çekidüzen vermek gereken konular nelerse onlara rahatlıkla odaklanacak, görev ve sorumluluklarımızın üstesinden gelebileceğiz. Bu dönem üretim zamanıdır. Üretmek, çalışmak, sistem kurmak, düzen kurmak adına adımlar atabiliriz. Kariyerimiz açısından da önemli kararlar verebiliriz. İş kurabilir, iş değiştirebilir, üstlerimizle işimizle ilgili hedeflerimizi konuşabiliriz. Bu dolunay zamanı amacımız her ne olursa olsun ancak ciddi adımlar atarsak başarılı olabiliriz. Bizi, statümüze ve prestijimize daha fazla önem vereceğimiz bir süreç bekliyor. Belki yapacağımız işler pek eğlenceli olmayacak ama yapmak zorunda olduğumuz için yapacağız. Ayrıca parasal konular önem kazanacak; para biriktirmek, parayla ilgili orta ve uzun vadeli planlar veya yatırımlar yapmak için de adımlar atabiliriz.

Bu dönem irade gerektiren konularda da başarılı olabiliriz. Sigarayı bırakmak ya da diyete başlamak istiyor ama bir türlü o iradeyi gösteremiyorsanız işte bu dolunayda gerekli olan motivasyonu kendinizde bulabilirsiniz. Bu dönem tek başına olmak keyif verebilir, birçok işimizi yalnız halletmek isteyebiliriz; belki de tercih edilen bir yalnızlık bize iyi gelebilir. Melankolinin ağır basabileceğini de söyleyeyim.

Sağlıkla ilgili olarak da dişlerimize özen göstermeli, diş kontrollerimizi yaptırmalıyız. Eklemlerimize ve cildimize dikkat etmemizde de fayda var. 3 derece Oğlak, bacak üstleri ve gözlerle ilgilidir; bu bölgeler ekstra hassas olabilir. Göz doktoruna görünmemiz gerekebilir veya göz hassasiyetleri artabilir. Spor yaparken bacaklarınızın özellikle üst kısmını çok zorlamayın.