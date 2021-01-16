Daha çok iletişim ve özgürlük...

Salı günü ağzınızdan çıkanlara dikkat edin, çarşamba iş hayatı ve sorumluluklar açısından zor bir gün... Hele perşembe! Önemli işlerinizi o güne denk getirmeyin. Cuma günüyse sürpriz aşk kapınızı çalabilir.



Haftaya Merkür ile Jüpiter birlikteliğiyle başlıyoruz. Gelecek için hedefler koymak ve harekete geçmek için en güzel zaman. Evlilik, evlilik için aileleri tanıştırmak, imza atmak, sözleşme gerektiren işleri halletmek için de ideal. Ayrıca ticaret yapmak için internet sitesi açma, eğitime başlama, yurtdışıyla ilgili önemli işlemleri halletme, seyahat gibi planlarınız varsa mutlaka şimdi halledin.

Salı günüyse Merkür ile Uranüs arasında sert bir etkileşim olacak. Ağzımızdan çıkana dikkat etmemiz gereken bir gün, elektronik aletlerle ilgili sorunlar yaşanabilir. Çarşamba günü Oğlak burcunda Plüton etkili bir yeniay meydana gelecek. İş hayatı, parasal konular, sorumluluklar, görevler, yapılması gereken işlerin altında biraz ezilebiliriz. Bugün biten bir şeylerin peşinden daha fazla koşmayın, her türlü değişime açık olun.

Perşembe, Mars ve Satürn arasındaki etkileşim nedeniyle birtakım engeller ve zorluklarla karşılaşabiliriz. Çok önemli işlerinizi o güne denk getirmeyin. Otorite figürlerle çatışmamaya özen gösterin.

Cuma günü, Venüs ve Uranüs arasında güzel bir etkileşim var. Sürpriz aşklar kapınızı çalabilir; estetik ve güzellikle ilgili konularda farklı şeyler deneyebilirsiniz. Cumartesi ve pazar günleriyse Ay, Balık burcunda seyahat edecek. Hayallere dalmak, hiçbir şey yapmamak, uyuklamak, film seyretmek, tembellik yapmak için harika bir hafta sonu!

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ANİ KARARLARA DİKKAT ETMELİSİNİZKoç (21 Mart-19 Nisan)

Plütonik yeniay kariyerinizi ilgilendiren konularda bir tamamlanma, sonlanma anlamına gelebilir. Üstlendiğiniz bir projenin sonuna gelmek, peşinde koştuğunuz bir işi tamamlamak da olabilir. Üstlerinizden birinin istifası, terfisi veya görevden ayrılması gibi bir durum da... Ani kararlara ve öfke durumlarına dikkat edin.