Çözüme odaklanırsanız güçlenerek çıkarsınız

Yaşanacak olumlu etkileşimlere rağmen eğer dikkatli olmazsak stresli durumlarla karşılaşabileceğimiz günler bizi bekliyor. Terazi burcundaki yeniay ilişkileri zora sokabilir. Hafta sonuysa iki kere düşünüp bir kere konuşmaya çalışmak daha doğru olacak.

Haftaya Merkür ile Jüpiter arasındaki olumlu etkileşimle başlıyoruz. Geleceğe dair hedef koymak, harekete geçmek için en güzel zaman. Aynı anda birden çok konuyla ilgilenebiliriz. Evlilik, seyahat etmek, internet sitesi açmak, eğitime başlamak, yurtdışıyla ilgili işleri halletmek için çok ideal. Ama Merkür geri harekette, aksaklıklara karşı bir B planı yapmakta fayda var.

Çarşamba, Terazi burcunda Mars etkili bir yeniay meydana gelecek. Hem Merkür, Terazi burcunda geri gidiyor hem de Mars bu yeniayda etkin. Dolayısıyla bu süreçte ilişkiler ve ortaklıklar zora girebilir, kötü giden ilişki ve evlilikler sonlanabilir, boşanmalar artabilir, hakkımızı ararken zorluklarla karşılaşabiliriz.

Perşembe, Venüs, Yay burcuna geçecek ve 5 Kasım’a kadar burada seyahat edecek. Aşkta hareketli zamanlar başlayacak ama ciddi ilişkiler kurmak kolay olmayabilir. Zira bağlanmak istemeyebilir, birden çok kişiyle flört edebiliriz. Eğlenceli ve hayata karşı bir duruşu olan insanlara yönelebiliriz. Bu dönem farklı etnik gruplara, dinlere, kültürlere ait kişiler daha çok ilgimizi çekebilir.

Cuma, Güneş ve Mars birlikte hareket edecek. Enerjik olduğu kadar gergin bir gün. Rekabet etmek, meydan okumak, savaş başlatmak ve harekete geçmek için koşullar uygun. Ama barış ortamı yaratılması zor görünüyor. Otorite figürleriyle gerginlikten, ilişkilerde ego savaşından kaçınmak gerek. Ayrıca kazalara, sakarlıklara yatkınız. Bugün enerjimizi atmak için spor yapabiliriz ama kalbe ve tansiyona dikkat.

Hafta sonu Merkür ve Mars birlikte hareket edecek. İletişim sorunları baş gösterebilir. Kardeşlerle tartışmalar yaşanabilir. Bugün için en anlamlı söz; ‘İki kere düşün, bir kere konuş’. Patavatsızlıklarla karşılaşmaya veya pot kırmaya müsait sayılırız. Hırsızlıklar artabilir veya eşyalar kaybolabilir. Aceleciliğimiz üstümüzdedir. Sinirsel ya da psikosomatik rahatsızlıklara yatkın oluruz.

İLİŞKİLERİ DOĞRU YÖNETİNKoç (21 Mart-19 Nisan)

Bu hafta ortaklıklar, anlaşmalar, evlilikler, ilişkiler risk altında. Kavgalar, ayrılıklar yaşanabilir. Karşınızda ne yapacağını bilmeyen, sakin kalamayan kişiler olabilir. İlişkileri yönetmek konusunda size büyük iş düşüyor.