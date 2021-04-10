Bu ara bencillik yapan kaybeder

11 Şubat Perşembe günü 23 derece Kova burcunda bir yeniay meydana gelecek ve bu yeniay, pek çok anlamda özel olacak. Bu dönemde Jüpiter, Venüs, Merkür, Satürn ve de Güneş Kova burcunda konumlanacak. Bu, Kova’nın sembolize ettiği her şey çarpı beş şeklinde çalışacak demektir. Ancak yeniay zamanı ne yazık ki Merkür’ün de Kova burcunda geri harekette olduğunu unutmamak gerek!

Bu yeniay, 23 derece Kova burcunda meydana gelecek. Bu derecede Sadalsuud ve Kitalpha yıldızları bulunuyor. Şimdi bu yeniayı enine boyuna masaya yatıralım ve önümüzdeki 15 gün ne gibi etkiler altında olacağız, öğrenelim.

Kova dendiği zaman aklımıza gelen anahtar kelimeler şunlar: Dostluk, grup çalışmaları, akıl, özgürlük, orijinal olmak, yenilikçi ve entelektüel konular, tabuları yıkmak, teknoloji, dijital dünya, isyanlar, asilik, marjinal her türlü konu, toplumun faydasına bir şeyler yapma ihtiyacı, yeni akımlar, elektrik, icatlar, uzay, gökyüzü, astroloji, insan hakları, dernekler, azınlıklar... Sağlık açısından baktığımızdaysa sembolize ettiği konular; alt bacaklar, baldırlar, sinir sistemi, kan dolaşımı sistemi, kalp ve topuklardır.

İletişimde özen gerekiyor

Bu yeniayla birlikte arkadaşlık ilişkileri ön planda olacak. Her ne kadar şu an pandemiden dolayı eskisi kadar yakın ilişkiler kurup bir araya gelemesek bile, belki de teknolojinin nimetlerinden yararlanarak dostlarımıza daha fazla zaman ayırabiliriz. Merkür’ün de aynı alanda geri hareketi, bazen grup içi iletişimde yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Bu yüzden iletişim kurarken özenli olmakta fayda var.

Dört gezegen ve Güneş’in Kova’da toplanmış olduğu bir yeniay zamanı. Hepimiz yaşamımızın belli alanlarında devrim yapmak isteyebiliriz. Bize yük olan ve artık taşımak istemediğimiz her ilişkiden kendimizi kurtaracak yollar arayabiliriz. Kişisel hayatımızda daha fazla özgürlük alanı açmak için de harekete geçebiliriz.

Karar alırken dikkat!

Tabuları yıkmak isteyebilir, hatta zaman zaman çevremize karşı isyankâr tavırlar içinde olabiliriz. Yeri geldiğinde muhalefet etmekten de çekinmeyeceğiz. Hayatımızda farklı bir şeyler denemek, çizginin biraz olsun dışına çıkmak isteyebiliriz. Bunu bazen dış görünüşümüzde de yapabiliriz. Risk alıp daha önce denemediğimiz saç renk ve modelleri deneyebilir veya normalde gardırobumuzda hiç olmayacak renkte bir kıyafet alabiliriz.