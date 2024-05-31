Anın tadını çıkarma zamanı

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kizler burcunun 16’ncı derecesinde, 6 Haziran’da Venüsyen bir yeniay meydana gelecek. Yeniaya Balık burcundaki Satürn’ün sert etkileşimi söz konusu. Ortalama 15 gün kadar etkili olacak yeniayın bireysel ve dünya üzerindeki etkilerine göz atalım.

Bireysel olarak iletişim, öğrenme ve sosyal bağlantılar açısından önemli bir zaman içindeyiz. Bu dönemde zihnimiz adeta ışık hızıyla çalışacak. Yeni fikirler, projeler ve hedefler peşinde koşmak için mükemmel bir zaman. İkizler’in meraklı ve esprili doğası, bizi hem eğlenceli hem de öğretici deneyimlere yönlendirecek. Kitap okumak, yeni bir kursa başlamak veya uzun zamandır görüşmediğimiz arkadaşlarımızla yeniden bağlantı kurmak için ideal günler.

Yeniay etkisiyle daha fazla konuşmaya, paylaşmaya ve bağlantı kurmaya ihtiyaç duyabiliriz. Yeni insanlarla tanışmak, hobiler edinmek ve hayatımıza farklı perspektifler katmak için bu dönemi değerlendirebiliriz. Hayatın getirdiği değişimlere hızla ayak uydurmak ve anın tadını çıkarmak bu dönemin ana teması. Sevdiklerimizle kısa seyahatlere de kaçabiliriz. Dikkat etmemiz gereken noktalar da var. Dağılmak ve her şeye aynı anda başlamak yerine, odaklanmalı ve planlı hareket etmeliyiz. Gerçekten ne istediğimize karar verip o yönde ilerlemek doğru olur.

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İşin içinde Venüs olduğundan ilişkilerimizde ve sosyal bağlantılarımızda bir canlanma hissedeceğiz. Sevdiklerimizle olan bağlarımızı güçlendirmek, yeni insanlarla tanışmak, yeni çevrelere girmek için ideal bir dönem. Uzun zamandır konuşmak istediğimiz biriyle derin sohbetler yapma fırsatı bulabiliriz. Ya da devam eden ilişkimizde yeni bir heyecan ve tazelik hissedebiliriz.

SKANDALLAR OLABİLİR

Fakat bu yeniaya Satürn’ün sert etkisi olacağı için özel ilişkilerde tehlike çanlarının çalmaya başlayabileceği bir zaman. Sevdiklerimizle aramızda mesafeler oluşabilir, duygusal olarak soğukluk hissedebiliriz. İlişkilerde sorumluluklarımızı ve taahhütlerimizi sorgulamak durumunda kalabiliriz. Yürümeyen, tıkanan ilişkiler sona erebilir.

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Mali konularda daha disiplinli ve dikkatli olmamız gerekebilir. Harcamalarımızı kontrol altına almalı, gereksiz lükslerden kaçınmalı ve bütçemizi daha dikkatli yönetmeliyiz.

Estetik ve güzellikle ilgili konularda da dikkatli adım atılmalı. Özellikle el-ayak bakımı, estetiği konusunda veya bu noktalarda kullanılan kozmetik ürünlerine dikkat etmekte fayda var.

Dünyada bu yeniay zamanı; finansal darboğaz, ticari ilişkilerde aksamalar, ülkelerarası anlaşmaların askıya alınması, diplomatik ilişkilerde sorunlar, kadınların zarar görmesi söz konusu olabilir. Sanatçılar, sanat eserleri, sanat aktiviteleriyle ilgili stresli durumlar baş gösterebilir. Gecikmeler, engeller olabilir. İlişki skandalları, boşanma haberleri duyabiliriz.

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Türkiye açısındansa bu yeniayla birlikte; vergi, borsa, bankacılık işleri, faizleri ilgilendiren konularda daralma, kısıtlama söz konusu olabilir. Bu dönem eğlence yerleri, turizm gibi alanlarda vergiler veya taksitlendirmelerde yeni kurallar gündeme gelebilir.

Hapishaneler, hastaneler, bakımevleri, yaşlılar yurdu gibi yerlerde servis-hizmet veya ilişkilerle ilgili sorunlar meydana gelebilir. Arka planda yürütülen gizli birtakım ilişkileri yönetmek kolay olmayabilir; ilişkiler, anlaşmalar bozulabilir.