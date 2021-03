Altı aylık süreçte bizi neler bekliyor?

Kova burcu özgürlüğü, insan haklarını, ileri teknolojiyi, sosyal bağları temsil ediyor. Ve bu hafta Güneş, Kova burcuna geçecek, bir ay kadar da burada seyahat edecek. Bu da daha çok iletişim kuracağımız, insan haklarıyla ilgili konularda hassas olacağımız günler demek...



Bu hafta Güneş artık Kova burcuna geçecek ve burada ortalama bir ay kadar seyahat edecek. Güneş bizim odaklandığımız konular, fiziksel anlamda ihtiyaçlarımız, hedeflerimiz ve amaçlarımızın ne olduğuyla ilgilidir. Güneş’in Kova burcuna geçişiyle birlikte önümüzdeki bir aylık süreçte ihtiyaçlarımızı, hedeflerimizi, amaçlarımızı bu burç karşılayacak demektir.

Kova burcu astrolojide şu başlıkları sembolize eder: Egonun ikinci planda kalması, hareket özgürlüğü, bilgi, özgürce kendini ifade etmek, her anlamda özgürlük, bilimsel konular, sosyal ilişkiler, dostluklar, hümanizm, idealist olmak, ileri teknoloji, yenilikler, icatlar, uydu yayınları, başkaldırı, asilik, yenilikçi her türlü konu, devrimci grup aktiviteleri, kibirli, ukala, marjinal her türlü konu ve kişiler, birey olmak, toplumsal konular, insan hakları, geleneksel olanı yıkmak, farklı olmak, havayolları, uzayla ilgili çalışmalar...

Güneş hava elementinden sabit nitelikteki Kova burcuna geçtiğinde atmosfer değişir. Daha fazla iletişim kurduğumuz, sosyal bağlarımıza önem verdiğimiz, özgürlük, bağımsızlık, eşitlik ve insan haklarıyla ilişkili konularda hassas olduğumuz bir süreç yaşarız. İdeallerimiz, prensip ve ilkelerimiz, düşünce ve siyasi görüşlerimiz ön plana çıkar. Daha objektif, rasyonel olabilir, işin içine duyguları karıştırmadan, kişisellik katmadan konulara ‘kuşbakışı’ yaklaşabiliriz. Genel anlamda arkadaşlıklar, ‘network’ çalışmaları, internet sitesi tasarımı veya aynı grupta olduğumuz kişilerle interaktif olmak, sosyal medya sitelerinde dolaşmak, internet paylaşımlarımız ve internetteki arkadaşlıklarımız bu süreçte önemli olur. Yine bu dönemde sosyal bilincimiz artar. Görüş ve düşüncelerimizi açık ve net olarak karşımızdakine aktarmak isteriz. Bazen de başkalarının ne düşündüğü umurumuzda olmadan özgür bir şekilde davranmak isteriz.

Sıradışı olaylar mümkün

Sıradışı konular, kişiler ve olaylarla karşılaşmak mümkündür. Orijinal, toplumun genelinden çok daha farklı giyinen, düşünen, davranan ve yaşayan kişiler göze daha çok çarpmaya başlar.

Bu dönemde teknoloji, bilim, astronomi, astroloji, buluşlar, ileri teknoloji ürünleri, robotlar, uçaklar ve havacılıkla ilgili haberler öne çıkabilir. Etnik konularla ilgilenebilirsiniz, eklektik bir dekorasyon tarzıyla evinizi dekore edebilirsiniz. Modern eşyalarla antikaların veya yöresel tarzların birbiriyle harmanlanmasıyla ortaya çıkan görünümle yaratıcı, orijinal tarzınızı ortaya koyabilirsiniz. Giyiminiz de daha sade ama sofistike bir tarzı yansıtabilir.

Güneş Kova burcuna geçtiğinde hayatımızda hafif hafif birtakım konulara isyan etmeye, özgürlüğümüzü elimize almak için planlar yapmaya başlayabiliriz. Amacımız daha çok özgür olmak, zincirlerden kurtulmaya çalışmak olacaktır. Eğer ki bunu kolay yoldan başaramazsak o zaman isyan etmeye, başkaldırmaya başlarız.