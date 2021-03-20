Altı aylık süreçte bizi neler bekliyor?

Balık burcunda gerçekleşecek yeniay, önümüzdeki 15 gün boyunca Balık’ın temsil ettiği konularla haşır neşir olacağımıza işaret ediyor. Hayaller, bilinçaltı, yaratıcılık, sanat, aldanmak, gerçeklerden uzaklaşmak, spiritüel temalar, fedakârlık...

Yeni bir döneme giriyoruz... 13 Mart günü 23 derece Balık burcunda Neptünyen etkili bir yeniay meydana gelecek. Markab sabit yıldızı etkin olacak. Bu durum, önümüzdeki 15 gün boyunca da etkisini sürdürecek. Şimdi Balık burcunda gerçekleşecek olan yeniayın hem bireysel hem dünya hem Türkiye üzerindeki etkilerine göz atalım.

Öncelikle yeniay Balık burcunda olacağından, Balık burcunun temsil ettiği konularla haşır neşir olacağımıza işaret ediyor. Astrolojide Balık burcu; hayaller, kendini adamak, yalnız kalmak, bilinçaltı, korkular, yaratıcılık, sanat, aldanmak, kandırılmak, gerçeklerden uzaklaşmak, rüyalar, izole olmak, inançlar, maneviyat, ruhsal konular, spiritüel temalar, fedakârlık ve kurban olmakla ilgilidir.

Neptün ise tüm bu saydığım Balık özelliklerini tamamen kapsar. Neptün de Balık burcunda ve modern astrolojiye göre Neptün zaten Balık burcunun yönetici gezegeni...

SESSİZLİK İHTİYACI ARTACAK

Şimdi buradan yola çıkarak bu yeniay zamanı hayaller kurmak, kendimize dönmek, yalnız kalmak, kafamızı dinlemek ve sessizlik ihtiyacı daha çok artacak diyebiliriz. Farkında olarak ya da olmayarak kendimizi bir şeye adadığımızı görebiliriz. Ama dikkatli olun, kendinizi büyük bir yardım ve fedakârlık duygusuyla adadığınız konu, kurban moduna girmenize neden olabilir. Bu dönem her türlü bilinçaltı çalışmaları yapmak, spiritüel konularla ilgilenmek, meditasyonlar yapmak, enerji çalışmalarına katılmak için de uygun bir süreç.

Yalnız işin içinde Neptün olduğu için, bazen katı gerçekler gözümüzün önünde dursa bile bunu görmekte zorlanabiliriz, adeta gözümüze perde inmiş gibi olur. Çevremizdeki insanlar sizi bir konuda uyarıyorsa, dışarıdan üçüncü bir kişi fikir veriyorsa bunu dikkate almanızı tavsiye ederim. Belki uyanış yaşamanıza yardımcı olabilir.

Elbette Balık burcunun olduğu yerde, hele ki Neptün etkili bir yeniayda, yolumuzu daha çok sezgilerle, duygularımızla bulmaya çalışırız. Bu dönemde akılcı davranmak pek kolay olmayabilir. Ya da içimizden geldiği gibi, inandığımız gibi hareket etmek isteyebiliriz...