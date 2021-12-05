Ağzımızdan çıkana dikkat ediyoruz!

Haftaya, Akrep burcundaki Mars’la Kova burcunda seyahat eden Jüpiter arasındaki gergin görünüm damgasını vuracak.

Astrolojide Mars, gücün ortaya konduğu, enerji sarf edilen ve mücadele edilen koşulları ifade eder. ‘Malefik’ yani kötücül olarak nitelendirilen bu gezegen, savaşları, düşmanlıkları, silahları, cesaret gerektiren işleri, rekabeti, fiziksel olarak harcanan enerjiyi, kas yapısını, cerrahi müdahaleleri, agresyonu, hızı, cinselliğin dürtüsel taraflarını, öfke, cinayet gibi konuları temsil eder.

Jüpiter’se astrolojide büyüteç görevi görür. Her şeyi çoğaltır, büyütür. İnançlar, din, finansal konular, ticaret, dini yerler, akademik konular, spor, yabancılar, yurtdışıyla ilgili işler, felsefe gibi konuları sembolize eder.

Mars şu an gökyüzünde Akrep burcunda, Jüpiter de Kova burcunda seyahat ediyor. Hafta boyunca bu ikili arasında oldukça çekişmeli bir görünüm olacak. Bu ikilinin çekişmeli görünümüyle oldukça kaba ve kontrol edilmesi zor bir enerji açığa çıkar. Kontrolsüz bir risk alma hali ortaya çıkabilir ya da plansız ve programsız büyüme hedeflerine de işaret edebilir.

Hafta boyunca aceleci davranmaktan kaçınmakta fayda var. Sakinliğimizi korumalıyız. Kazalara, yaralanmalara açık zamanlardayız. Bu yüzden hayatı riske atabilecek sporlardan ve davranışlardan uzak durmak yerinde olacaktır.

Egonun gereksiz yere şişmesi, başkalarını ezen tavırlar ve özgüven patlaması söz konusu olabilir. Kavgaları, tartışmaları abartmamaya özen gösterin. Özellikle inançlar, din, sporla ilgili konularda kimseyle gereksiz münakaşalara girmeyin. Bu hafta bir nevi fanatiklik haftası.

BEDENİNİZİ ZORLAMAYIN

Hafta boyunca tutamayacağınız sözler vermeyin kimseye... Mars’ın Akrep burcunda olmasından dolayı krizler; bir şeyleri zorla bilmeye çalışmak, krediler, miraslar, borçlar, cinsellikle ilgili konular üzerinden çıkabilir. Jüpiter sebebiyle de hafta boyunca bağımsızlıkla ilgili konuları abartabiliriz.