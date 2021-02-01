Vücut şekillendirme zamanı başlıyor

Pandemi süreci bir kısmımızda yorgunluk, ciltte lekelenme, sivilce olarak belirirken bir kısmımızda da hareketsiz kalmaya ve evde fazla yemeğe bağlı olarak alınan kilolarla kendini göstermeye başladı. Okulların kapalı olduğu bu günlerde sağlıklı bir vücuda sahip olabilirsiniz...

Gençler için cildin kalitesini korumak çok önemli. Dengeli ve sağlıklı beslendikleri takdirde ciltlerinde de vücutlarında da bir deforme olmayacaktır. Gençlerin sağlıklı beslenmeleri gelecek hayatlarını da çok etkileyecektir. Sağlıklı beslenme alışkanlığı, psikolojik ve fizyolojik olarak güçlü yapılar kazanmalarını sağlar. Okul stresi, pandemide yaşanan kaygılar ve değişen hormonal yapı nedeniyle ciltlerinde döküntü ve sivilce problemi bu dönem çok yaşayabilir.

Tatil dönemini verimli geçirmek için öneriler

İşte tatilin başladığı bu hafta güzel bir cilt bakımı yapabilirsiniz. Medikal bir bakım için klinik ortamına şu dönemde gidemeyen gençler evde de sağlıklı bir bakım yapabilirler.

Gençler için evde yapılacak cilt bakımı; öncelikle cildinizi ılık su ile yıkayıp yumuşak kullanılmamış bir diş fırçasını batikona batırdıktan sonra cildinize hafif masaj yaparak yedirin. Ancak alerji ve tiroid hastalığı olanların batikon kullanmasını önermiyoruz. Birkaç dakika sonra ılık su ile cildinizi yıkayıp kağıt havlu ile kurulayın.

Kurulama sonrası su bazlı bir nemlendirici ile cildinizi nemlendirin. Gün içinde ise yüzünüze mümkün olduğu kadar dokunmayın ve saçlarınızı toplayın ki yüzünüze gelmesin. Özellikle maske kullanımına bağlı çene bölgesinde oluşan sivilceler de bu sayede hafifleyecektir. Evde kaldığınız süre içinde ciltten kimyasalları uzaklaştırmak, makyaj yapmamak ve kozmetiklere ara vermekte cildin rahatlamasını sağlar.

Lazer epilasyon; bu dönem yazdan kalan bronzluğun geçmesi ve güneşin olmaması lazer epilasyon için uygun bir zamandır. Tüm vücut için rahatlıkla epilasyona girilebilir. Sömestir tatilinde özellikle seans aralığında bir buçuk, iki ay gibi bir süre olduğu için lazer epilasyon işlemi planlanabilir.

Fazla kilolardan kurtulmak için diyet ve spor ile medikal destek alınabilir; vücut şekillendirme medikal uygulamalarından legacy ultrasonik ses dalgaları, yağların parçalanmasını ve sıkılaşmasını sağlar. İşte bu dönemde sağlıklı yemek, erken akşam yemekleri ve planlanmış egzersizle birlikte beş günde bir legacy gibi medikal şekillendirici aletlerden de yardım alınabilir.

Tatilde yapılan minik bakımlar, biraz daha iyi hissetmeyi ve motive olmayı sağlarken bazı cerrahi işlemler de planlanabilir. Özellikle cerrahi işlemlerin tatilin ikinci haftasına kadar yapılıp bitirilmesi, iyileşmeye yeterli zamanın bırakılması için önemlidir.