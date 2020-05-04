Bizi nasıl bir düzen bekliyor

Covid-19’dan bu yana hayatımız birçok anlamda değişti. Bu değişim özellikle karantina sonrası için oldukça önemli. “Yeni normal” hayatlarımıza döndüğümüzde nelere dikkat etmeliyiz?
Covid-19 bize bir yandan birçok şey öğretti, bir yandan da unutmak üzere olduğumuz birçok şeyi hatırlattı. Daha sade bir yaşam sürmeyi, kendimizle daha fazla vakit geçirmeyi ve hayatın her dakikasının ne kadar değerli olduğunu gösterdi.
Sevdiklerimiz, sosyal çevremiz olmadan kendimizi ne kadar yalnız ve mutsuz hissettiğimize tanık olduk. Tüm bu zor günler geçerken dayanışma ve yardımlaşmanın ruhumuza ne kadar iyi geldiğini ve minik de olsa neler yapabileceğimizi düşünmedik mi?
Kimimiz sağlık çalışanlarına yemek hazırladık, kimimiz Covid-19 mücadelesinde yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının çocuklarının gelecekteki eğitim masraflarına destek olmak için birlik olduk, kimimiz iş yerlerimizi sağlık sektörü için üretim yapmak üzere dönüştürdük. İşte biz böyle güzel ahlaklı ve çalışkan bir toplumuz. Dünyada bizim gibi insanlar arttıkça bu virüs ya da başka dertlerle mücadele etmek daha kolay olacak.
Her birimizin gösterdiği çaba çok önemli. Ancak en önemlisi; Covid-19’la mücadeleyi işini eve taşıyabilen, işine ara vererek bu mücadeleye destek veren, evde kalın çağrılarına sıkı sıkı uyan kişilerle kazanıyoruz.
Karantina sonrası nelere dikkat etmeli?
Bundan sonraki yaşantımızda daha sağlıklı ve mutlu olmak istiyorsak, bu yeni düzene uyum sağlamalıyız.
∆ Sabah nasıl işe giderken duşumuzu alıp, makyajımızı yapıp evden çıkıyorsak artık maskemizi takıp, yanımıza el dezenfektanımızı alıp işimize gideceğiz. Dışarıda veya iş yerlerimizde asla maskesiz bulunmayacağız.
∆ Birbirimizden uzakta ve açık havada oturmayı tercih edeceğiz.
∆ Havaların ısınması bizi gereksiz bir rehavete düşürmemeli. Yavaş yavaş normal yaşantımıza dönmeye başlamadan önce gerekli tedbirleri aldığımızdan emin olmalıyız.
∆ Covid-19’la mücadelenin her aşamasında beslenmemize ayrıca dikkat etmeliyiz. Özellikle vücut direncini artıran yeşil sebzeler ve C vitamini bakımından zengin meyveler bu dönemde hepimizin en çok tüketmesi gereken besinler.
∆ Beslenmede en temel ihtiyacımız ise su. Bol su içmek; ağız ve boğaz florasının temizlenmesi ve vücut direncinin artması için de önemlidir.
∆ El yıkama ritüelimiz 20 saniyenin altında olmamalı ve ellerimizin kurumasına engel olmak için her yıkama sonrası nemlendirici uygulamalıyız. Saf zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, bebek yağı doğal nemlendiriciler olarak hayat kurtarıcılarımız olabilir.
Nemlendirici kullanırken saf, parfümsüz ve dermatolojik olarak test edilmiş ürünler tercih edilmelidir.
∆ Dışarıda maskesiz, gözlüksüz dolaşmamak gerektiğini biliyoruz. Buna bir de güneş koruyucuları eklememiz gerekiyor. Yüzümüzde maske, gözlük olsa bile güneş koruyucuları yüzümüze, ellerimize, ağız ve göz çevresine uygulamayı ihmal etmemeliyiz.
∆ ‘Yeni normal’e dönmek hepimize iyi gelecek.
∆ Sosyal mesafeyi koruyarak, maskelerimizi takarak da olsa artık yavaş yavaş işimize dönmek, eski yaşantımıza kontrollü olarak yeniden başlamak hepimize çok iyi gelecek. Ancak eve döndüğümüzde duş almayı, evde kalan çocuklarımızı ve yaşlılarımızı korumayı unutmamalıyız.
∆ Dışarıdan eve her dönüşte ellerin yıkanması gerektiğini, uzun süre dışarıda kalındıysa duş alıp kıyafetlerin değiştirilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmakta fayda var.
∆ Bayram gibi özel günler ve zamanlarda yapacağımız bu uygulamalar, tüm yaşantımızın bayram gibi geçmesini sağlayacaktır.
Bizi nasıl bir düzen bekliyor
Covid-19’dan bu yana hayatımız birçok anlamda değişti. Bu değişim özellikle karantina sonrası için oldukça önemli. “Yeni normal” hayatlarımıza döndüğümüzde nelere dikkat etmeliyiz?
Covid-19 bize bir yandan birçok şey öğretti, bir yandan da unutmak üzere olduğumuz birçok şeyi hatırlattı. Daha sade bir yaşam sürmeyi, kendimizle daha fazla vakit geçirmeyi ve hayatın her dakikasının ne kadar değerli olduğunu gösterdi.
Sevdiklerimiz, sosyal çevremiz olmadan kendimizi ne kadar yalnız ve mutsuz hissettiğimize tanık olduk. Tüm bu zor günler geçerken dayanışma ve yardımlaşmanın ruhumuza ne kadar iyi geldiğini ve minik de olsa neler yapabileceğimizi düşünmedik mi?
Kimimiz sağlık çalışanlarına yemek hazırladık, kimimiz Covid-19 mücadelesinde yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının çocuklarının gelecekteki eğitim masraflarına destek olmak için birlik olduk, kimimiz iş yerlerimizi sağlık sektörü için üretim yapmak üzere dönüştürdük. İşte biz böyle güzel ahlaklı ve çalışkan bir toplumuz. Dünyada bizim gibi insanlar arttıkça bu virüs ya da başka dertlerle mücadele etmek daha kolay olacak.
Her birimizin gösterdiği çaba çok önemli. Ancak en önemlisi; Covid-19’la mücadeleyi işini eve taşıyabilen, işine ara vererek bu mücadeleye destek veren, evde kalın çağrılarına sıkı sıkı uyan kişilerle kazanıyoruz.
Karantina sonrası nelere dikkat etmeli?
Bundan sonraki yaşantımızda daha sağlıklı ve mutlu olmak istiyorsak, bu yeni düzene uyum sağlamalıyız.
∆ Sabah nasıl işe giderken duşumuzu alıp, makyajımızı yapıp evden çıkıyorsak artık maskemizi takıp, yanımıza el dezenfektanımızı alıp işimize gideceğiz. Dışarıda veya iş yerlerimizde asla maskesiz bulunmayacağız.
∆ Birbirimizden uzakta ve açık havada oturmayı tercih edeceğiz.
∆ Havaların ısınması bizi gereksiz bir rehavete düşürmemeli. Yavaş yavaş normal yaşantımıza dönmeye başlamadan önce gerekli tedbirleri aldığımızdan emin olmalıyız.
∆ Covid-19’la mücadelenin her aşamasında beslenmemize ayrıca dikkat etmeliyiz. Özellikle vücut direncini artıran yeşil sebzeler ve C vitamini bakımından zengin meyveler bu dönemde hepimizin en çok tüketmesi gereken besinler.
∆ Beslenmede en temel ihtiyacımız ise su. Bol su içmek; ağız ve boğaz florasının temizlenmesi ve vücut direncinin artması için de önemlidir.
∆ El yıkama ritüelimiz 20 saniyenin altında olmamalı ve ellerimizin kurumasına engel olmak için her yıkama sonrası nemlendirici uygulamalıyız. Saf zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, bebek yağı doğal nemlendiriciler olarak hayat kurtarıcılarımız olabilir.
Nemlendirici kullanırken saf, parfümsüz ve dermatolojik olarak test edilmiş ürünler tercih edilmelidir.
∆ Dışarıda maskesiz, gözlüksüz dolaşmamak gerektiğini biliyoruz. Buna bir de güneş koruyucuları eklememiz gerekiyor. Yüzümüzde maske, gözlük olsa bile güneş koruyucuları yüzümüze, ellerimize, ağız ve göz çevresine uygulamayı ihmal etmemeliyiz.
∆ ‘Yeni normal’e dönmek hepimize iyi gelecek.
∆ Sosyal mesafeyi koruyarak, maskelerimizi takarak da olsa artık yavaş yavaş işimize dönmek, eski yaşantımıza kontrollü olarak yeniden başlamak hepimize çok iyi gelecek. Ancak eve döndüğümüzde duş almayı, evde kalan çocuklarımızı ve yaşlılarımızı korumayı unutmamalıyız.
∆ Dışarıdan eve her dönüşte ellerin yıkanması gerektiğini, uzun süre dışarıda kalındıysa duş alıp kıyafetlerin değiştirilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmakta fayda var.
∆ Bayram gibi özel günler ve zamanlarda yapacağımız bu uygulamalar, tüm yaşantımızın bayram gibi geçmesini sağlayacaktır.