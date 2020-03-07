BAZI belediye başkanlarını şanslı gördüğümü arada yazıyorum.
Bodrum öyle örneğin, Çeşme de, Urla da...
Bana göre Kuşadası da bunlar arasında...
Kuşadası’yla bir gönül bağım var.
Çocukluğumun yazları Ada’da Kadınlar Denizi’nde geçerdi.
Aslında o yıllarda turizm denince akla ilk Kuşadası gelirdi.
Çok da güzel günlerimiz oldu.
80’ler turizmin zirve yaptığı yıllardı. Ve Kuşadası yine birinci sıradaydı.
İzmir havalimanı rekorlar kırıyordu. Uçağın biri iniyor, diğeri kalkıyordu.
Gelen turistleri Kuşadası’ndaki otellere yerleştirenlerden biri de bendim.
Bir günde kaç kere İzmir Kuşadası yaptığımı hatırlamıyorum.
Hafta sonları uykusuz geçerdi.
Ve Kuşadası tıklım tıklım dolardı.
Sonra bir şey oldu.
O güzelim Kuşadası, bir anda büyümeye, çok katlı binalar görülmeye başladı.
Bir tatil beldesinden küçük bir şehir havasına bürünen bir Kuşadası oldu.
Yazların büyük bölümünü bu kıyılarda geçirenler kendilerine yeni adresler bulmaya başladı.
Çeşme o ilk alternatiflerdendi.
Bana göre Çeşme bu şansını iyi kullandı.
Alaçatı Türkiye’nin korunan, iyi gelişen en güzel tatil beldelerinden biri oldu.
Bodrum her zaman Bodrum’du.
Ne kadar büyüse de, ev yapılmamış tek bir koy bırakılmadıysa da genel siluetini bozmadı.
Ya da sırıtanlar, görsel kirlilik yaratanlar genelin içinde kaynayıp gitti.
Bazı yerleri yeniden hatırlatmak lazım; Kuşadası da o yerlerden biri...
Çeşme’yi, Bodrum’u çok sevsem de, Kuşadası’nın bendeki yeri her zaman farklıdır.
Biliyorum ada severler için bu duygular hep geçerlidir.
O yüzden diyorum ki;
Yeniden Kuşadası, demek lazım...
Sahil düzenlenecek
vitrin yenilenecek
GEÇENLERDE Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile sohbet ettik. Günel’in ofisinden Güvercin Ada gözüküyor. Gençlik yıllarımda Güvercin Ada ve Kervansaray buluşma noktalarımızdı. Güvercinada etrafındaki eğlence mekanları çok popülerdi. Kervansaray’dan da balıkçılara, sonrasında barlar sokağına gidilirdi.
Ömer Günel, #yenidenkusadası demek için bazı hazırlıklarını tamamladı.
Daha da önemlisi yakında Kuşadası’nın vitrinini yenileyecek pek çok projeyi tek tek açıklayacak.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da o şanslı belediye başkanlarından...
Kuşadası, Didim Aydın’ın en önemli vitrinleri arasında...
Bu iki ilçenin hareketlenmesi Aydın’ın yükselişi anlamına gelir.
O yüzden sahil düzenlemesi planlanıyor.
Marina’dan Güvercinada’ya kadar olan sahil şeridi yeniden düzenlenecek.
Ada’dan güneşin batışı müthiştir, sahili de müthiş olmalı.
Kadınlar Denizi’ne de yeniden mutlaka bakılması gerekir.
Buradaki ön sıradaki evler ne yazık ki, restoran ve kafeler oldu.
İlk ev restoran olduğu gün ne yazık ki oranın sihri bozuldu.
Ve elbette Davutlar sahili...
Türkiye’nin en uzun kıyılarından biridir ve de çok güzeldir.
Özetle #yenidenkusadası demek için çok neden var.
Tatil merkezlerine de
çevre yolları şart
GÜVERCİNADA’nın karşısındaki sırtlar boyanmıştı. Bana göre güzel olmadı. Belki İtalya’nın tatil merkezlerindeki o pastel renkler olsun istendi ama Kuşadası’nın o siluetine uymadı.
Ege’nin sahillerinin rengi beyazdır.
Beyaz Kuşadası’nın da rengidir.
En kısa sürede bir çalışmanın başlayacağını söyledi Başkan Ömer Günel...
Bodrum gibi Kuşadası’nın da artık trafik problemi var. Özellikle yazları bir yerden bir yere gitmek saatler arıyor. Oysa tatilde insan biraz rahat olmak istiyor. Kuşadası’nın da bir çevre yoluna ihtiyacı var.
Belki de bazı yolların tek yöne çevrilmesinde fayda görüyorum.
Bazıları büyük projeler ama bazı küçük dokunuşlarla da Kuşadası çok başka bir yere dönüşebilir.
Destek veren çok sayıda aile var
KUŞADASI turizmine katkı koyan çok değerli isimler var.
Naile Göçer Çukurova da o isimlerden biri...
Pine Bay, Double Tree By Hilton gibi otellerin sahibi...
Naile hanım seramikle uğraşıyor. Çok başarılı olduğunu söylemeliyim.
Yıllardır seramik çalıştayları yapıyor.
Bu organizasyonu da Mehmet Nuri Göçen Vakfı üstleniyor.
Geçen yıl altıncısı yapılan çalıştaya 5 kıta ve 9 farklı ülkeden 30 sanatçı katılmış.
Çalıştayda üretilen eserleri Naile hanımla beraber gezmiştik.
Kuşadası’nı yeniden Türkiye’nin gündemine getirecek ailelerin başında Göçer ailesi yer alıyor.
Sanatla, sporla öne çıkabilecek özellikleri eklediğinizde ada turizmi yeniden canlanacaktır.
Ve diyorum ki;
#yenidenkusadası demek için birçok nedenimiz bulunuyor.
Yeniden Kuşadası demek lazım
BAZI belediye başkanlarını şanslı gördüğümü arada yazıyorum.
Bodrum öyle örneğin, Çeşme de, Urla da...
Bana göre Kuşadası da bunlar arasında...
Kuşadası’yla bir gönül bağım var.
Çocukluğumun yazları Ada’da Kadınlar Denizi’nde geçerdi.
Aslında o yıllarda turizm denince akla ilk Kuşadası gelirdi.
Çok da güzel günlerimiz oldu.
80’ler turizmin zirve yaptığı yıllardı. Ve Kuşadası yine birinci sıradaydı.
İzmir havalimanı rekorlar kırıyordu. Uçağın biri iniyor, diğeri kalkıyordu.
Gelen turistleri Kuşadası’ndaki otellere yerleştirenlerden biri de bendim.
Bir günde kaç kere İzmir Kuşadası yaptığımı hatırlamıyorum.
Hafta sonları uykusuz geçerdi.
Ve Kuşadası tıklım tıklım dolardı.
Sonra bir şey oldu.
O güzelim Kuşadası, bir anda büyümeye, çok katlı binalar görülmeye başladı.
Bir tatil beldesinden küçük bir şehir havasına bürünen bir Kuşadası oldu.
Yazların büyük bölümünü bu kıyılarda geçirenler kendilerine yeni adresler bulmaya başladı.
Çeşme o ilk alternatiflerdendi.
Bana göre Çeşme bu şansını iyi kullandı.
Alaçatı Türkiye’nin korunan, iyi gelişen en güzel tatil beldelerinden biri oldu.
Bodrum her zaman Bodrum’du.
Ne kadar büyüse de, ev yapılmamış tek bir koy bırakılmadıysa da genel siluetini bozmadı.
Ya da sırıtanlar, görsel kirlilik yaratanlar genelin içinde kaynayıp gitti.
Bazı yerleri yeniden hatırlatmak lazım; Kuşadası da o yerlerden biri...
Çeşme’yi, Bodrum’u çok sevsem de, Kuşadası’nın bendeki yeri her zaman farklıdır.
Biliyorum ada severler için bu duygular hep geçerlidir.
O yüzden diyorum ki;
Yeniden Kuşadası, demek lazım...
Sahil düzenlenecek
vitrin yenilenecek
GEÇENLERDE Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile sohbet ettik. Günel’in ofisinden Güvercin Ada gözüküyor. Gençlik yıllarımda Güvercin Ada ve Kervansaray buluşma noktalarımızdı. Güvercinada etrafındaki eğlence mekanları çok popülerdi. Kervansaray’dan da balıkçılara, sonrasında barlar sokağına gidilirdi.
Ömer Günel, #yenidenkusadası demek için bazı hazırlıklarını tamamladı.
Daha da önemlisi yakında Kuşadası’nın vitrinini yenileyecek pek çok projeyi tek tek açıklayacak.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da o şanslı belediye başkanlarından...
Kuşadası, Didim Aydın’ın en önemli vitrinleri arasında...
Bu iki ilçenin hareketlenmesi Aydın’ın yükselişi anlamına gelir.
O yüzden sahil düzenlemesi planlanıyor.
Marina’dan Güvercinada’ya kadar olan sahil şeridi yeniden düzenlenecek.
Ada’dan güneşin batışı müthiştir, sahili de müthiş olmalı.
Kadınlar Denizi’ne de yeniden mutlaka bakılması gerekir.
Buradaki ön sıradaki evler ne yazık ki, restoran ve kafeler oldu.
İlk ev restoran olduğu gün ne yazık ki oranın sihri bozuldu.
Ve elbette Davutlar sahili...
Türkiye’nin en uzun kıyılarından biridir ve de çok güzeldir.
Özetle #yenidenkusadası demek için çok neden var.
Tatil merkezlerine de
çevre yolları şart
GÜVERCİNADA’nın karşısındaki sırtlar boyanmıştı. Bana göre güzel olmadı. Belki İtalya’nın tatil merkezlerindeki o pastel renkler olsun istendi ama Kuşadası’nın o siluetine uymadı.
Ege’nin sahillerinin rengi beyazdır.
Beyaz Kuşadası’nın da rengidir.
En kısa sürede bir çalışmanın başlayacağını söyledi Başkan Ömer Günel...
Bodrum gibi Kuşadası’nın da artık trafik problemi var. Özellikle yazları bir yerden bir yere gitmek saatler arıyor. Oysa tatilde insan biraz rahat olmak istiyor. Kuşadası’nın da bir çevre yoluna ihtiyacı var.
Belki de bazı yolların tek yöne çevrilmesinde fayda görüyorum.
Bazıları büyük projeler ama bazı küçük dokunuşlarla da Kuşadası çok başka bir yere dönüşebilir.
Destek veren çok sayıda aile var
KUŞADASI turizmine katkı koyan çok değerli isimler var.
Naile Göçer Çukurova da o isimlerden biri...
Pine Bay, Double Tree By Hilton gibi otellerin sahibi...
Naile hanım seramikle uğraşıyor. Çok başarılı olduğunu söylemeliyim.
Yıllardır seramik çalıştayları yapıyor.
Bu organizasyonu da Mehmet Nuri Göçen Vakfı üstleniyor.
Geçen yıl altıncısı yapılan çalıştaya 5 kıta ve 9 farklı ülkeden 30 sanatçı katılmış.
Çalıştayda üretilen eserleri Naile hanımla beraber gezmiştik.
Kuşadası’nı yeniden Türkiye’nin gündemine getirecek ailelerin başında Göçer ailesi yer alıyor.
Sanatla, sporla öne çıkabilecek özellikleri eklediğinizde ada turizmi yeniden canlanacaktır.
Ve diyorum ki;
#yenidenkusadası demek için birçok nedenimiz bulunuyor.