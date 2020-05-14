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Deniz Sipahi

Deniz Sipahi

dsipahi@hurriyet.com.tr

Yeni dalgacıklar çıktı bile

14 Mayıs 2020

PANDEMİNİN daha bitmediğini, hatta sürecin uzayacağını gösteren yeni haberler var.

 

Birincisi Çin’de koronavirüs salgının ilk görüldüğü yer olan Vuhan’da uzun bir aradan sonra geçen hafta sonunda ilk kez yeni vakalar görüldü.
11 milyon nüfuslu kentte herkese test yapılması planlanıyor.
Vuhan’da bugüne kadar 4 milyon kişiye test yapılmış, 10 gün içinde kentin geri kalanına yapılabileceği söyleniyor.
Koronadan en fazla etkilenen ülke Amerika’da bile günde 300 bin test yapılıyor.
Bugüne kadar ABD’de 9 milyon kişiye test yapıldı.
Türkiye’de ise bu sayı ise 37 bin...
300 milyonluk ABD’de 9 milyon; 80 milyonluk Türkiye’de 1 milyon 440 bine ancak test yapılabildi.
İmkanlar sınırlı ve süreci zamana yaymak gerekiyor.
O yüzden kimse gevşemesin.
İkinci önemli haber sıcaklıkla ilgiliydi.
En baştan beri hava sıcaklığıyla birlikte virüsün etkisinin azalacağı söyleniyordu.
Ancak uzmanlar 30 derecenin de üzerinde virüsün yaşayabileceğini kanıtladılar.
Dolayısıyla alışık olduğumuz bir yaz olmayacağı şimdiden belli...
Sadece Türkiye değil bütün dünya yeni bir ekonomi, yeni bir toplum psikolojisi uygulamak zorunda...
Bazı sektörlerde çarklar duracak, bazıları yavaş hareket edecek, bazıları ise hiç kullanılmayacak.
Bu yeni bir durum ve her yeni gelişme farklı çözümler gerektirecek.
Bütün bunları karamsar olmamız için söylemiyorum.
Ama ortada belirsizliklerin olduğunu hatırlatmak ve gelecek günlerde daha büyük bir dayanışma içinde olmamız gerektiğini söylüyorum.
Bu günler elbette geçecek.
Bunların bir anı olarak kalması için moralli ama ihtiyatlı olmamız gerekecek.
Amerikan medyasına konuşan uzmanlar geçmiş salgınlarda ikinci, üçüncü dalga gördüklerini ancak bu sefer zamana yayılmış dalgacıkların olacağını söylüyordu.
Vuhan’daki son haberler bu dalgacıkların ilk belirtileri bence...

 
Denizli, Aydın
örneği çok olacak

SARKAÇ stratejisinden bahsetmiştim.
Bazı yerlerde normalleşmeler olacak, bazı yerler arkadan gelecek.
Bir gün bakacağız alınan bütün tedbirler yetmeyecek ve o bölgelerde yeniden kapatmalar, karantinalar olacak.
Ve sanırım bu süreç bir yıldan fazla sürecek.
Çünkü en iyimser tahminlerle aşının bulunması yıl sonunu bulacak.
Bulunsa bile virüsün bulaştırma özelliği devam edecek.
Buna en güzel örnek önümüzdeki hafta dört günlük yasağa bazı kentlerin uymayacak olmasıdır.
Ege Bölgesi’nde de Denizli ve Aydın valileri kentte sokağa çıkma yasağının olmayacağını açıkladılar.
Bunun gibi haberleri gelecek günlerde çok duyacağız.

 
Böyle devam edersek vay halimize

YAZLIKLARI olanlar bir an önce büyük kentlerden ayrılıp, yazı orada geçirmek istiyorlar.
Bu imkanı olanları çok iyi anlıyorum.
En azından küçük bir balkona hapsolmaktansa daha açık bir yerde iki, üç ayı geçirmek istiyorlar.
Bunda sorun yok...
Mesafeler korunduktan, hijyene dikkat ettikten sonra olabilir.
Ama beni asıl düşündüren yaz nüfusları 10, 15 katına çıkan Çeşme, Bodrum, Marmaris, Kuşadası gibi tatil beldeleri...
Türkiye’nin pandemi sürecindeki başarılı grafiği bir özgüven yarattı.
Bunu anlıyorum ama korananın şakası olmadığını da hatırlatmak istiyorum.
Daha sezon başlamadan Bodrum’dan, Marmaris’ten, Çeşme’den gelen görüntüler devam edecekse vay halimize...

 
Nasıl selamlaşacağımı bilemedim

KORONA sözünü duyduğumdan beri kimseyle tokalaşmıyorum.
Herkesin bir salgın selamlaşması oldu.
Kimi başıyla selam veriyor, kimi elini kalbine götürüyor, kimi ayaklarıyla selamlaşıyor.
Hepimizde bir çekingenlik ve korku var.
Geçen gün yakın bir arkadaşımla karşılaştım; o da ben de nasıl davranacağımızı bilemedik.
Öyle denedik olmadı, böyle denedik olmadı.
En sonunda bir kahkaha patlattık.
Bu dönem bir süre daha böyle devam edecek galiba...

 
Siyasetçi ne yapacak

TÜRKİYE’ siyaset sokaklarda, sahada, meydanlarda kahvehanelerde yapılır.
Ve vatandaş sevdiği siyasetçiye dokunmak ister.
Öpüşmesen, elini sıkmasan bozulurlar.
Şimdi korona sonrasını merak ediyorum.
Gerçi biz çabuk unutan bir milletiz.
Ama bu sefer bu alışkanlıklar biraz değişecek gibi gözüküyor.

 
Plaj partilerini unutun

UZMANLAR açıkladı.
“Denizden korona virüs bulaşmaz” diye...
Ama hatırlatayım;
Plaj partileri, plaj sohbetleri, plaj toplantıları yapılmaya devam ederse; yaz sonu dalgacık değil, bildiğin okyanus dalgaları olur.
Sörf yapmayı bilen var bilmeyen var.
Bağışıklık sistemi kuvvetli olan var, olmayan var.
Bence şimdiden o eski plaj partileri unutun gitsin.
İnstagrama konacak fotoğraf nasıl olsa bulursunuz.

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