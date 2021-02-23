Turizmde ilk dijital fuar

Yarattıkları markalarla katma değer yarattılar. Çoğunu takip ediyorum ve çok da başarılı buluyorum.
Pandemi süreci aslında bazı gerçeklerin yeniden masaya gelmesini sağladı. Tarımsal yatırımlarını yapmayan hiçbir ülkenin güçlü olması mümkün değil.
İyi ki yerel girişimler, iyi fikirler var da tarım gündemden düşmüyor.
Bugün size çok başarılı bulduğum bir girişimden bahsedeceğim.
Döngü Kooperatifi...
Farklı mesleklerden 9 kadının girişimiyle, bir AR-GE Kooperatifi olarak 20 Aralık 2018 tarihinde İzmir’de kuruldu. Aralarına sonradan bir kişi daha katıldı, 10 oldular.
Birincisi Antalya’da doktor Kaan Bozkurt, tartıştığı eşi diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt’u tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
İkincisi de Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde asistan doktor olarak görev yapan Mustafa Yalçın ardında mobbing gördüğüne dair bir mektup bırakarak yaşamına son verdi.
Bu arada kadın cinayetleri de devam ediyor.
Bitmeyeceğini de çok iyi biliyoruz.
Dünyanın her yerinde benzer olaylar elbette oluyor.
Gönül ister ki; ayrılıklar bu kadar acı olmasın.
Pandemi süreci bazı alışkanlıkları değiştiriyor. Örneğin eylül, ekimde terk edilen yazlıklarda bu yıl kalınmaya devam edildi.
Birçok kişi Çeşme’deki, Bodrum’daki, Marmaris’teki, Kuşadası’ndaki evlerinden geri dönmediler.
Aslında son rakamlar da bunu doğruluyor.
Türkiye genelinde gayrimenkul yani konut, iş yeri, arsa, tarla başına beyan edilen ortalama tapu değerinin en yüksek olduğu il 413 bin lirayla İstanbul olmuş.
Şaşırtıcı değil.
Bin kişiye sorsanız cevapları İstanbul olurdu.
Doğan Cüceloğlu hayatımıza dokunan insanlardan biriydi.
Arada yazarım.
Bazı insanlar iz, bazıları da is bırakır.
Cüceloğlu iz bırakanlardandı.
Olayları, yaşadıklarımızı, yaşayabileceklerimizi örnekleriyle anlatır ve farkındalık yaratmaya çalışırdı.
Birçok kitabını okudum, defalarca kendisini dinledim ve kendime göre notlar çıkardım hep...
“İzmir için çok güzel projeler hazırlıyoruz. Ama kimin fikri varsa dinlemeye hazırız...”
Gerçekten de İzmir’i kucaklayan, kent kimliğini öne çıkaran birçok konu gündeme geldi.
Bazıları konuşulurken tanıklık ettim, gazeteci olarak bunların bir kısmı haberlerimize, yazılarımıza yansıdı.
Benim de üzerinde çalıştığım bir konu vardı.
İzmir’e bir Kent Müzesi kazandırmak...
İzmir’deki son deprem de böyle bir etki yarattı.
Çok güzel insanlar öldü, yuvalar yıkıldı, hayaller paramparça oldu.
O günleri hatırlayın.
Bütün Türkiye İzmir’deydi.
Devlet, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri elbirliğiyle bu enkazı kaldırdılar.
Çocukluk arkadaşım Tevfik Sakıpağa, yüksek lisans için Amerika’ya gittiğinde Cris’le tanıştı.
Tabii, bizler de o günden itibaren arkadaş olduk.
Tevfik, Türkiye’ye döndü, ama aklı Brezilyalı Cris’te kaldı.
Biz de hep ona takıldık, “Brezilyalı bir gelinimiz olsun” diye...
Cris’i ikna etmek zor olsa da sonunda oldu.
Çeşme gibi, Bodrum gibi, Marmaris gibi, Alanya gibi, Kuşadası gibi, Fethiye gibi yerleri bu bütçelerle yönetmek gerçekten zor.
Turizmin kalbi olan bu yerlerin yaz nüfusları bazen 1 milyonu geçiyor.
Bodrum’da geçen yaz Turgutreis’ten havalimanına bir buçuk saatte zor gittim.
İstanbul trafiğinden beterdi.
Bence Bodrum’a bir çevre yolu şart oldu.
Aynı şekilde Çeşme de öyle...
Bu Meclis’ten yeni bir anayasa çıkar mı, bilemiyorum.
Geçmişte de metinler üzerinde çalışıldı ama her seferinde dosyalar rafa kaldırıldı.
O yüzden ihtiyatlı iyimserliğimi korumak istiyorum.
Ama gazeteci olarak şunu görüyorum.
Toplum ihtiyaçlarını, beklentilerini karşılamayan, gelecek hayali de kurdurmayan bir anayasaya sahibiz.
Ama şunu biliyoruz.
Aşılar pandeminin süresini azaltacak.
Asıl müjde tedaviyle ilgili ilaçların bulunmasıyla olacak.
Pandeminin ilk aylarında ekonomilerde sert frenler oldu.
Bunun etkilerinin rakamlara yansıdığını görüyoruz.
Bazı sektörlerde toparlanma hızlı oldu.
Beklediğimizden çok daha uzun bir pandemi dönemi yaşıyoruz.
Hafta içleri 21.00’den sonra dışarıda olamıyoruz; hafta sonları ise evlerde kalmak zorundayız.
Ve bu dönemde bütün belediyeler şöyle haberler geçtiler; “Sokaktaki dostlarımızı unutmadık. Şu kadar ton mamayı sokak hayvanları için harcadık...”
Gerçekten de tonlarca mama sokaklara, caddelere bırakıldı.
Bazılarına şahit oldum, bazılarının haberlerini sayfalarımıza verdik.
Peki dünya medyasında böyle ve benzer haberlere rastladınız mı?
Ama tarımı unutmamalıyız. Güzelim topraklarımızı kentleşme adına gökdelenlerle doldurmalıyız. Bugün görüyoruz ki; geleceğin stratejilerinde tarım, su, çevre gibi konular çok daha öne çıkacak.
Ve yine bir süredir tarım teknolojilerini okuyorum. Yeni dünyanın sunduğu imkanları ve buna ilgi duyanları...
Takip ettiğim şirketlerden biri de Plant Factory...
İstanbul Dragos’taki tesislerinde topraktan ve güneşten bağımsız yüksek besin değerine sahip üretim yapıyorlar.
Plant Factory’nin genç kurucu ortakları; Halil Beşkardeşler, Ahmet Güney, Anıl Sönmez ve Emre Kaynar Türkiye’de dikey tarımın geleceğini şekillendirmeyi ve kendi geliştirdikleri teknolojilerle bütün dünyaya ihracat yapmayı hedefliyorlar.
Azalan ekilebilir araziler, mevsimsel sınırlı üretim ve yüksek su tüketimi gibi problemler yok bu işletmede...
Ajlan Haskök’ü iyi tanıyorum.
Kimya mühendisidir. 43 yıllık aile şirketini iki kuzen birlikte yönetiyor. Türkiye’de sektöründe liderdir. Teknik Balans “Messmatic” markasıyla otomotiv ve endüstriyel balans makineleri üretimi yapıyor. Yurtiçinden daha çok yurtdışı piyasalarda tanınıyorlar; 35 ülkeye ihracat yapıyorlar.
Türkiye’de Teknik Balans gibi başarılı çok şirket tanıyorum.
İhracat yapan, araştırma geliştirmeye önem veren ve sektörüne yenilikler getiren başarılı şirketlerimizi öne çıkarmalıyız.
Ajlan da; 27 yıldır şirketin başında yöneticilik yapıyor.
Ve ikinci kuşağın şirkete değer kattığını görüyorum.
200 milyar dolarlık kişisel serveti var, şirketlerinin değeri trilyon doları çoktan geçti.
Jeff Bezos’tan bahsediyorum. 1.3 milyon çalışanı var ama daha önemlisi dünyadaki herkese dokunabiliyor.
Bezos Amazon’u 1994’te garajında kurmuştu. O zaman yalnızca internet üzerinden kitaplar satan bir şirketti. Bugün paket teslimatından dizi, film platformuna kadar sayısız alanda hizmet veriyor.
Müthiş bir organizasyon, insan hayranlıkla izliyor.
Henüz 57 yaşında...
Çok genç, belki de bir insanın en verimli döneminde olmasına rağmen geçenlerde çalışanlarına bir mektup yolladı.
Bu süreç iyi yönetilemezse tekrar en başa dönülür. Bu da kimsenin işine gelmez.
Çünkü gerçekten sıkıldık, ekonomileri bugüne kadar ayakta tutabildik ama salgının birkaç yıla yayılması her şeyi berbat eder.
O yüzden uyarı üzerine uyarı yapıyorlar.
Mesafeyi 1 metreden 1.5 metre çıkardılar. İki maske takmamızı öneriyorlar. Kapalı mekanlarda 2-3 dakikadan fazla kalınmasını tavsiye etmiyorlar.
Bu yeni tedbirler anlamına geliyor.
Demek ki; şubat ortasında biraz gevşetileceği düşünülen tedbirler böyle kalacak.
15 Şubat Pazartesi önce köy okulları yüz yüze ve tam zamanlı eğitime başlıyor. Sonra da 1 Mart’tan itibaren tüm ilkokullar...
Aylardır yazıyorum, yazıyoruz.
Bana göre okulları çok daha önce açmalıydık.
Hibrit bir model uygulayabilirdik.
Vaka sayılarına, salgının seyrine göre açılıp kapanmalar yapabilirdik.
Çocuklarımızın hele ilköğretim çağındaki çocukların bir gün bile okullarına gitmeleri önemliydi.
Önce Haluk Cansın, sonra Erkin Usman, ardından Nedim Demirağ...
Şimdi de Şadan Gökovalı...
Sevdiğimiz, örnek aldığımız gazeteci dostlarımız bir bir bu dünyadan göç ediyor.
Şadan abi kelimelerle dans eden biriydi.
Konuşurken bile şiir okur gibiydi.
Bir insanı, bir olayı anlatırken en zarif, en kibar, en olumlu sözcükleri seçer ve öyle anlatırdı.
Bugün de beğendiğim bir şirketten bahsetmek istiyorum.
14 yıl önce Umut Sevin tarafından kurulan Bilgera Yazılım, “Repzone” platformu ile yapay zekâ teknolojisini kullanarak, saha satış otomasyonu, çoklu kanal ve global satış gibi konularda çalışıyor.
Umut Sevin, dört yıl önce de New York’ta bir ofis açtı.
P&G ve ABD’de start-up şirketlerindeki tecrübesi bulunan Sevin; farklı ihtiyaçlar için geliştirilen diğer platformlarla entegre bir ekosistem kurmayı amaçladıklarını söylüyor.
“İTÜ Innogate Programı” sayesinde ABD’li yatırımcılarla güçlü bir ilişki geliştirdiklerini söyleyen Umut Sevin bu süreci şöyle anlatıyor;
Havacılık ve turizm sektöründeki küçülme gerçekten büyük oldu.
Öyle anlaşılıyor ki; eskiye dönüş de 2023’ten önce olmayacak.
Rahatlıkla söyleyebilirim ki; pandemi sonrasında Türkiye turizmin yıldızı olur.
İyi ve yeni otellerimiz var, insanlar daha fazla gezmek ve yeni yerler keşfetmek isteyecek.
Türkiye zaten bir turizm ülkesi ve bu fırsatı iyi değerlendirmeli.
Antalya turizmimiz için vazgeçilmez bir adres...
Turizmde ilk dijital fuar
İLGİNÇ bir yıl yaşıyoruz. Daha doğrusu yeni normale alışmaya çalışıyoruz. Ben yüz yüze iletişimden yana olduğumu her fırsatta yazıyorum, o günlerin de yakın olduğunu görüyorum. Ama eski günlere dönünceye kadar rutini sürdürmek, geleneksel hale gelmiş etkinlere de devam etmek gerekiyor.Onlardan biri de Travel Turkey...14’üncüsü dijital olarak yapılacak.
25-27 Şubat 2021 tarihlerinde ttidigital.izfas.com.tr adresinde düzenlenecek olan fuarı takip etmenizi tavsiye ediyorum.
Hürriyet olarak ilk günden bu yana bu fuara hep destek verdik.
Türkiye’nin ve İzmir’in geleceğinde turizmin önemli bir yer tuttuğuna hep inandım.
O yüzden Travel günlerini hep önemsedim.
Geçen yılın açılış konuşmalarından birini de ben yapmıştım.
Bu sektörün ilk sanal fuarı olacak.
Pandemi nedeniyle aslında dünyanın önemli birçok fuarı ya iptal edildi ya da ertelendi. Fuarın ev sahibi İzmir Büyükşehir Belediyesi; İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık A.Ş.’nin yoğun çalışmaları sektörün istikrarı sonucunda 14. Travel Turkey İzmir Digital, Türkiye’de turizm sektöründe düzenlenen ilk sanal fuar olacak.
Bu pandemi öyle ya da böyle bitecek ve insanlar sevdikleri destinasyonlara gitmeye devam edecek.
Belki de daha fazla seyahat edecekler.
O yüzden İzmir’i öne çıkaracak her etkinliği destekliyorum.
Travel da onların başında geliyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, turizm sektörünün paydaşlarıyla bir kent koalisyonu kurmak istiyor.
Bunu da çok değerli buluyorum.
Bir de uzun vadeli strateji oluşturuldu.
Strateji “dünya uygarlıklarına yön veren pek çok kavram, düşünce ve yaklaşımın İzmir’den dünyaya taşınması” fikrini öne çıkarıyor.
Ana eksenini ise tarih, kültür ve arkeoloji turizmi oluşturuyor. Gastronomi, deniz, doğa ve kırsal turizm, kıyı turizmi, inanç, etkinlik, kongre ve fuar turizmi stratejimizde öne çıkan diğer turizm türleri...
Bunun için sürdürülebilir projelere ve yatırımlara ihtiyaç var.
Ve bir de kapsamlı yol haritasına...
Pandeminin ardından dünya seyahat trendlerinin daha butik, daha özgün ve daha özgür hale dönüşmesi bekleniyor.
Bu büyük fotoğrafın içinde İzmir’in her zaman yeri olacaktır.
Travel Turkey, o yüzden Türk turizmine İzmir odaklı, ama ülkenin geneli için bir vizyon öneriyor.
Ve bu duyguyu yıllardır hissediyor ve takip ediyorum.
Yerel olan güzeldir
FARK ediyorsunuzdur, pandemi koşulları turizm trendlerini hızlı bir değişime soktu. Destinasyonların niteliklerinin ön plana çıkarıldığı, yerel zenginliklerin katma değere dönüştürüldüğü yeni bir turizm anlayışı oluşuyor. Sürdürülebilir turizm ile ortaya konan bu yaklaşım, doğal, tarihi, kültürel, sosyal ve estetik değerlerin korunup geliştirilmesini ve çekiciliğinin devamlılığının sağlanmasını hedefliyor. Yeni faaliyetlerin ve gelişmelerin çevresel etkilerinin etkili kullanımı olarak da ifade edilen sürdürülebilir turizm; doğal, çevresel, biyolojik ve sosyokültürel kaynakların korunması ile kayıpların en aza indirilmesinde etkin bir rol oynamaya aday.
Her fırsatta yazıyorum.
Bundan sonra yerel olan öne çıkacak.
Lokal olanı iyi işleyen, iyi anlatan, iyi tanıtan kazanacak.
Ben Türkiye’yi, özellikle Ege Bölgesi’ni bu yeni turizm anlayışında öne çıkacak önemli adreslerden biri olarak görüyorum.
Yerel her zaman ilgi çekici ve güzeldir.
Ekoturizmde İsveç’ten
öğreneceklerimiz var
ASLINDA 90’lara kadar kitle turizmi ön plandaydı. Sonrasında alternatif olarak ekoturizm konuşulmaya başlandı. Kırsal ve kültürel turizmin unsurlarını içeren doğal ve kültürel alanlar daha fazla konuşulur oldu.
İskandinav ülkeleri bu konuda iyi ve örnek olabilecek modeller geliştirdi.
Travel Turkey İzmir, İskandinav ülkeleriyle iyi ilişkiler geliştirdi her zaman...
Ekoturizmin öncüsü İsveç, 14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı’na partner ülke olarak katılacak. İsveç İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson, 25 Şubat Perşembe günü saat 13.00’te “Ekoturizm Nedir?” başlıklı bir webinara katılacak. Bu konuşmayı merakla bekliyorum.
Söyleşilerde ilginç konular
ve iyi konuşmacılar var
BENİM de ilgi alanıma giren bazı başlıklar var.
Örneğin 25 Şubat Perşembe günü 15.30-16.30 saatleri arasında “Dizi ve Filmlerin Destinasyonlara Katkısı” konulu bir söyleşi olacak...
Bu konuda yıllardır ısrarla yazıyorum.
Çanakkale’den Antalya’ya kadar olan bu geniş coğrafya bana göre bir doğal plato özelliğindedir.
Ve filmlerin bir yerin tanıtılmasında çok olumlu etkileri olduğunu biliyoruz.
Bir diğer panel ise “Biz Evde Yokuz İle Alternatif Destinasyonlar” söyleşisi olacak.
Turizmin yeni trendi olan “Kamp ve Karavan Turizminin Bugünü ve Yarını” konulu söyleşi de çok güncel bir konuyu işleyecek.
“Ekoturizm ve Türkiye’nin Doğa Sporları Potansiyeli” söyleşisinin konuğu ise Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Kurucu üyesi Nasuh Mahruki olacak.
Hepsi de ilgimi çeken, önemli başlıklar...
Yüz yüze gibisi yok
YİNE yazayım.
Bazı şeyler dijital de yapılabiliyor.
Sanal fuarlar gibi...
Ama ben o eski fuarları, kalabalık açılışları, dostlarımızı, arkadaşlarımızı gördüğümüz, sohbet ettiğimiz, kucaklaştığımız kokteylleri, yemekleri, sohbetleri gerçekten çok özledim.
Geleneğin devam ediyor olması, Travel Turkey’in 14’üncüsünün sanal yapılmasını destekliyorum.
Ama bir sonraki yıl, pandemisiz, maskesiz, mesafesiz, kalabalıklar içinde yapılmasını diliyorum.
Yüz yüze olmanın keyfi her zaman çok başka ve bunun kıymetini şimdi daha iyi anlıyoruz.