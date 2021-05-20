Sorunlar birikti çözümler zorlaştı

BARBAROS Tapan’ın Nusret Gökçe’yle yaptığı röportajı büyük keyifle okudum.



Tapan; Nusr-Et’in Los Angeles şubesinin açılışını dünya yıldızlarıyla dolu film galalarından farkı olmadığını söylüyor. Ve “25 yıldır Los Angeles’ta yaşıyorum, böyle ses getiren, bu kadar çok konuşulan başka bir açılış görmedim” diyor.

Gerçekten çok mutlu oldum.





Çünkü yıllardır yazdığım bir konu var.

İtalya kendi mutfağını dünyaya çok iyi anlatıyor.

