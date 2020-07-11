Son dönemde en çok ilgi Çanakkale’ye

ÇANAKKALE’ye sayısız kez gittim.
Beni mutlu eden bir yerdir.
Betona teslim olmamış, hala sakinliğini koruyan, Türkiye’nin en aydın şehirlerinden biridir.
Üniversitenin kente kattığı pozitif etkiyi her zaman fark edersiniz.
Daha da önemlisi Türk insanının tarih yazdığı, dünyaya kafa tuttuğu, yeni bir Cumhuriyet kurduğu yerdir Çanakkale...
Truva’nın önemini bizden daha çok dünya biliyor.
Truva Müzesi de buraya ayrı bir önem kazandırdı.
Yolum Çanakkale’den geçti.
Gazeteci dostum Murat Kıray ile buluşup sohbet ettik.
80’lerin başında konuştuğumuzda köprüden bahsederdik.
Yıllarca olur mu, nasıl olur, olursa kente katkısı nasıl olur diye, çok konuştuk...
Ve köprü yapılıyor, yakın zamanda da bitecek.
Bazı projeler sadece bir değil, birden fazla kente etki eder.
Çanakkale köprüsü de öyle olacak eminim...
Çünkü, bazı şehirler hep geçip gidilen kentler olmuştur.
Arada kalan, arabayla uğranıp gidilen kentler...
Çanakkale de onlardan biridir.
Bu açıdan hem şanslıdır; şehirleşmeye karşı direnmiştir.
Hem şanssızdır; kaynaklar hep teğet geçip gitmiştir.
Bana göre Çanakkale’deki hareketlenme bundan sonra hep devam eder.
Zaten bazı rakamlar bunu da kanıtlıyor.
Örneğin Kovid-19 salgını sırasında satılık arsa aramalarında kentle ilgili yüzde 509’luk bir artış söz konusu...
Sonraki rekor Didim’e ait...
Bu datalar emlak sitesi Zingat’a ait...
Kiralık daire aramaları incelendiğinde, bu kategoride oranın en fazla yükseldiği iki bölge yüzde 68 ile yine Çanakkale, yüzde 56 ile Bodrum olmuş.
Ben bu ilginin giderek artacağını düşünüyorum.
Gazetecilerin dostluğu ayrıdır
MURAT Kıray ile farklı farklı gazetelerde beraber çalıştık.
Habercilik heyecanını her zaman takdir etmişimdir.
Çektiği her bir kare kitap yazdıracak kadar güzeldir.
Koşturduğu her haber manşet olmaya adaydır.
Sosyal sorumluluk duygusu örnek olabilecek kadar değerlidir.
Truva kazılarında, Çanakkale’nin kent kimliğinin gelişmesinde, adaların turizme açılmasında onun önemli katkıları olmuştur.
Ben dostlukları önemserim.
Müthiş bir gazeteci ve gerçek bir dostu size anlatmak istedim.
Murat Kıray’ın sohbetini özlemişim.
İzmir’den Çandarlı
30 dakika sürdü
ÇANAKKALE’ye giderken çevre yolunu kullandım.
İzmir kent merkezinden Çandarlı’ya kadar çok konforlu bir yolculuk yaptım.
Özellikle Menemen, Foça ayrımı, Aliağa girişinde trafik çok yoğun olurdu.
Şimdi bütün bu yerlere takılmadan geçiyorsunuz.
Çıkışta 24 lira ödedim.
Yol çok kalabalık değildi.
Acaba, bu fiyat biraz inse daha çok mu araç yolu kullanır?
Bir öneri...
Bu işin uzmanları, yetkililer daha iyi bilir tabii...
Siluetini koruyalım
örnek şehir yapalım
ÇANAKKALE’yle ilgili tek endişem kentin dokusuyla ilgili...
Çok küçük yaştan itibaren Çanakkale’ye yıllar içinde defalarca geldim.
Bir kere gazeteci olarak sayısız kez belediye başkanlarını, valileri ziyaret ettim.
Kentin önemli iş insanlarıyla beraber oldum.
Sivil toplum örgütleriyle buluşmalar yaptık.
Her geldiğimde Çanakkale’yi daha çok sevdim.
Sevmemin nedeni kentin bozulmamış olmasıydı.
Bizde büyükşehirler kimliklerini kaybettiler. Güzelim şehirlerimiz yağmalandı, dereleri tepeleri beton yığını oldu.
Ama Çanakkale kendini korumayı bildi.
Yeni yapılanlar da eskiye uyumlu yapıldı.
Özellikle kentin silueti korundu.
Boğazın insanı rahatlatan havası, atmosferi, ruhu zedelenmedi.
Çanakkalelilerin bunda etkisi büyüktü.
Anlıyorum ki, şimdi kente büyük bir ilgi var.
Gözler Çanakkale’de, köprüyle birlikte büyüyeceği tahmin edilen kent nüfusu...
Bu sefer yanlış yapmayalım bari...
Diğer kentleri toparlamak için milyarlar harcayacağız.
Harcasak da iyi bir kentsel dönüşüm yapsak da eskiyi hep arayacağız.
Çanakkale’ye kıymayalım.
Kenti koruyalım.
Örnek bir şehircilik yapalım.
Saroz’un sardalyası
Çanakkale’nin de
Yalovası var
MURAT ile mekanımız her zaman Yalova’dır.
Kışın lüfer, bu mevsimde sardalya harika olur.
Öyle yaptık, sardalya yedik.
Her yerde yediğiniz sardalyaya benzemez.
Saroz’dan gelir ve müthiştir.
Tavsiye ederim...
Son dönemde en çok ilgi Çanakkale’ye
ÇANAKKALE’ye sayısız kez gittim.
Beni mutlu eden bir yerdir.
Betona teslim olmamış, hala sakinliğini koruyan, Türkiye’nin en aydın şehirlerinden biridir.
Üniversitenin kente kattığı pozitif etkiyi her zaman fark edersiniz.
Daha da önemlisi Türk insanının tarih yazdığı, dünyaya kafa tuttuğu, yeni bir Cumhuriyet kurduğu yerdir Çanakkale...
Truva’nın önemini bizden daha çok dünya biliyor.
Truva Müzesi de buraya ayrı bir önem kazandırdı.
Yolum Çanakkale’den geçti.
Gazeteci dostum Murat Kıray ile buluşup sohbet ettik.
80’lerin başında konuştuğumuzda köprüden bahsederdik.
Yıllarca olur mu, nasıl olur, olursa kente katkısı nasıl olur diye, çok konuştuk...
Ve köprü yapılıyor, yakın zamanda da bitecek.
Bazı projeler sadece bir değil, birden fazla kente etki eder.
Çanakkale köprüsü de öyle olacak eminim...
Çünkü, bazı şehirler hep geçip gidilen kentler olmuştur.
Arada kalan, arabayla uğranıp gidilen kentler...
Çanakkale de onlardan biridir.
Bu açıdan hem şanslıdır; şehirleşmeye karşı direnmiştir.
Hem şanssızdır; kaynaklar hep teğet geçip gitmiştir.
Bana göre Çanakkale’deki hareketlenme bundan sonra hep devam eder.
Zaten bazı rakamlar bunu da kanıtlıyor.
Örneğin Kovid-19 salgını sırasında satılık arsa aramalarında kentle ilgili yüzde 509’luk bir artış söz konusu...
Sonraki rekor Didim’e ait...
Bu datalar emlak sitesi Zingat’a ait...
Kiralık daire aramaları incelendiğinde, bu kategoride oranın en fazla yükseldiği iki bölge yüzde 68 ile yine Çanakkale, yüzde 56 ile Bodrum olmuş.
Ben bu ilginin giderek artacağını düşünüyorum.
Gazetecilerin dostluğu ayrıdır
MURAT Kıray ile farklı farklı gazetelerde beraber çalıştık.
Habercilik heyecanını her zaman takdir etmişimdir.
Çektiği her bir kare kitap yazdıracak kadar güzeldir.
Koşturduğu her haber manşet olmaya adaydır.
Sosyal sorumluluk duygusu örnek olabilecek kadar değerlidir.
Truva kazılarında, Çanakkale’nin kent kimliğinin gelişmesinde, adaların turizme açılmasında onun önemli katkıları olmuştur.
Ben dostlukları önemserim.
Müthiş bir gazeteci ve gerçek bir dostu size anlatmak istedim.
Murat Kıray’ın sohbetini özlemişim.
İzmir’den Çandarlı
30 dakika sürdü
ÇANAKKALE’ye giderken çevre yolunu kullandım.
İzmir kent merkezinden Çandarlı’ya kadar çok konforlu bir yolculuk yaptım.
Özellikle Menemen, Foça ayrımı, Aliağa girişinde trafik çok yoğun olurdu.
Şimdi bütün bu yerlere takılmadan geçiyorsunuz.
Çıkışta 24 lira ödedim.
Yol çok kalabalık değildi.
Acaba, bu fiyat biraz inse daha çok mu araç yolu kullanır?
Bir öneri...
Bu işin uzmanları, yetkililer daha iyi bilir tabii...
Siluetini koruyalım
örnek şehir yapalım
ÇANAKKALE’yle ilgili tek endişem kentin dokusuyla ilgili...
Çok küçük yaştan itibaren Çanakkale’ye yıllar içinde defalarca geldim.
Bir kere gazeteci olarak sayısız kez belediye başkanlarını, valileri ziyaret ettim.
Kentin önemli iş insanlarıyla beraber oldum.
Sivil toplum örgütleriyle buluşmalar yaptık.
Her geldiğimde Çanakkale’yi daha çok sevdim.
Sevmemin nedeni kentin bozulmamış olmasıydı.
Bizde büyükşehirler kimliklerini kaybettiler. Güzelim şehirlerimiz yağmalandı, dereleri tepeleri beton yığını oldu.
Ama Çanakkale kendini korumayı bildi.
Yeni yapılanlar da eskiye uyumlu yapıldı.
Özellikle kentin silueti korundu.
Boğazın insanı rahatlatan havası, atmosferi, ruhu zedelenmedi.
Çanakkalelilerin bunda etkisi büyüktü.
Anlıyorum ki, şimdi kente büyük bir ilgi var.
Gözler Çanakkale’de, köprüyle birlikte büyüyeceği tahmin edilen kent nüfusu...
Bu sefer yanlış yapmayalım bari...
Diğer kentleri toparlamak için milyarlar harcayacağız.
Harcasak da iyi bir kentsel dönüşüm yapsak da eskiyi hep arayacağız.
Çanakkale’ye kıymayalım.
Kenti koruyalım.
Örnek bir şehircilik yapalım.
Saroz’un sardalyası
Çanakkale’nin de
Yalovası var
MURAT ile mekanımız her zaman Yalova’dır.
Kışın lüfer, bu mevsimde sardalya harika olur.
Öyle yaptık, sardalya yedik.
Her yerde yediğiniz sardalyaya benzemez.
Saroz’dan gelir ve müthiştir.
Tavsiye ederim...