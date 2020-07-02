BİR demokrasi için sivil toplum örgütleri olmazsa olmazlarımızdandır.
Birkaç gündür yazılarımda STK’ların birbirine benzediğini, aynı amaçlarla ve hedeflerle toplandığını, ayrışmadıklarını yazıyorum.
Gözlemliyorum, bir çoğunda üye kayıpları var...
Ve çoğunlukla da bu kayıpları farklı nedenlere bağlıyorlar.
Yani, STK yönetimleri de işin kolaycılığına kaçıyor.
İçerik, yönetim, gelişim sorunlarını üyelerin sıkılmasına bağlayıp kendilerine bakmıyorlar.
Aklıma itibar yönetiminin duayeni Salim Kadıbeşegil’in “Bir Sivil Toplum Kuruluşu’nun itibar kaybına sebep olabilecek 12 neden” başlıklı yazısı geldi.
Kadıbeşegil’in sıralaması şöyleydi.
1- Gerçek dışı beklentiler yaratmak.
2- Liderlik hataları (hesap verebilirlik, şeffaflık, yönetim hataları vb).
3- Yanlış kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri.
4- Çalışmalarını ölçümlememek, uygun raporlama sistemleri oluşturmamak.
5- Bilimsel verileri göz ardı etmek.
6- İş süreçlerini profesyonel şekilde ele almamak.
7- İletişim kazaları.
8- Başka STK’ların çalışmalarına saygı göstermemek.
9- Gönüllü gücünün yanlış kullanımı.
10- Gündemi geriden takip etmek.
11- Kendi ana konusuna odaklanmamak.
12- Bağışçılarına, paydaşlarına teşekkür etmemek.
Hepsine katılıyor ve ekliyorum.
Teknolojiyi sınırlı kullanmak.
Sivil topluma siyaset sokmak.
O yüzden diyorum ki...
Sivil toplum da sivilleşmeli...
Karşıyaka bir üst lige çıkmalı
FUTBOL Federasyonu önceki gün kulüplerle yaptığı toplantıda pandemi yüzünden 19 Mart’ta duran alt liglerde sezonun kalan kısmının oynatılmamasına karar verdi. Liglerin nasıl tescil edileceği önümüzdeki günlerde açıklanacak. Kulislerde liglerde ilk 2 sırada yer alan takımların üst lige alınacağı konuşulurken, 3. Lig’deki takımlar gruplarında ilk 6’da yer alan ekiplerin 2. Lig’de yeni sezonda 3. Grup oluşturulmasıyla bu lige alınmasını talep ediyor. Alt sıralardaki takımlar ise tek sezonluğuna küme düşmenin kaldırılmasını istiyor. Halen Play-off oynanacağı umudunu koruyan takımlar da var. Alt ligleri daha önce 18 Temmuz’a erteleyen Futbol Federasyonu henüz geçen hafta sezonun 18 Temmuz’da kaldığı yerden devam edeceğini açıklamıştı.
Özetle...
Ben Karşıyaka’ya bakıyorum.
Karşıyaka’nın olduğu yerden memnun değilim.
Her yıl bir üst lige çıkmasını arzu ediyorum.
Play-off sıralamasında olduğu için de önümüzdeki yıl grupların sayısının artırılması en büyük arzumuz.
Tiyatrocular sahne diyor
TİYATROLAR açılacak mı diye herkes merak ediyordu.
Tiyatrocular bunun cevabını verdi.
Örneğin Ali Poyrazoğlu, “Tiyatrolarımıza sahip çıkmak için kurallara dikkat edildiğinde açık hava tiyatrolarında gösteri yapılabileceğini kanıtlamak için oyunlarımıza başlıyoruz” diyor.
4 Temmuz Cumartesi gecesi Bodrum Zai Yaşam’da Ödünç Yaşamlar’ı oynayacaklar.
Hem de yenilenmiş ve güncellenmiş haliyle...
Bodrum’dan sonra da İzmir var.
Ali Poyrazoğlu’nun yaşam enerjisi, tiyatro aşkı, bitmeyen gelecek planları beni her zaman etkilemiştir.
Pandemi de etkilemedi.
Poyrazoğlu’nu sabırsızlıkla biz de bekliyoruz.
Geleceğin liderleri
STK’lardan olmalı
BANA göre geleceğin liderleri STK’lardan çıkmalı. Öyle kimseyi paraşütle indirip lider yapmazlar. Bir kişi STK’larla ülkenin gerçeklerini öğrenmeli, insanları tanımalı, liderlik özelliklerini geliştirmelidir.
Sözü Salim Kadıbeşegil’e bırakayım.
“Özellikle Türkiye’de STK liderlerinin çoğunluğu özel sektör ya da akademi dünyası tabanlı... Bu yöneticiler alanlarında çok başarılı insanlar olsalar bile kendi alanlarından getirdikleri deneyimler, yaklaşımları STK dünyasına adapte etmekte, kendileri adapte olmakta zorlanabiliyorlar. Elbette, çok büyük başarı kazanmış lider örnekleri de var. Sektör içerisinden yetişmiş çok az sayıda yönetici var. Son 10-15 yılda STK’larda gönüllülükten yetişmiş, STK’larda farklı kademelerde görev almış yeni bir nesil geliyor. Önümüzdeki yıllarda STK dünyasında daha fazla kendini gençlik yıllarından itibaren sivil topluma adamış, bu alanda kendini yetiştirmiş yöneticileri görmeye başlayacağız. Bu kişilerin yöneticilik yaklaşımlarını hep birlikte göreceğiz. Hesap verebilirlik, şeffaflık gibi kavramlara önem vermek, bu konularda proaktif bir yaklaşım izlemek de son derece önemli.”
Katılıyor, altına imzamı atıyorum...
Sivil toplum da sivilleşmeli
BİR demokrasi için sivil toplum örgütleri olmazsa olmazlarımızdandır.
Birkaç gündür yazılarımda STK’ların birbirine benzediğini, aynı amaçlarla ve hedeflerle toplandığını, ayrışmadıklarını yazıyorum.
Gözlemliyorum, bir çoğunda üye kayıpları var...
Ve çoğunlukla da bu kayıpları farklı nedenlere bağlıyorlar.
Yani, STK yönetimleri de işin kolaycılığına kaçıyor.
İçerik, yönetim, gelişim sorunlarını üyelerin sıkılmasına bağlayıp kendilerine bakmıyorlar.
Aklıma itibar yönetiminin duayeni Salim Kadıbeşegil’in “Bir Sivil Toplum Kuruluşu’nun itibar kaybına sebep olabilecek 12 neden” başlıklı yazısı geldi.
Kadıbeşegil’in sıralaması şöyleydi.
1- Gerçek dışı beklentiler yaratmak.
2- Liderlik hataları (hesap verebilirlik, şeffaflık, yönetim hataları vb).
3- Yanlış kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri.
4- Çalışmalarını ölçümlememek, uygun raporlama sistemleri oluşturmamak.
5- Bilimsel verileri göz ardı etmek.
6- İş süreçlerini profesyonel şekilde ele almamak.
7- İletişim kazaları.
8- Başka STK’ların çalışmalarına saygı göstermemek.
9- Gönüllü gücünün yanlış kullanımı.
10- Gündemi geriden takip etmek.
11- Kendi ana konusuna odaklanmamak.
12- Bağışçılarına, paydaşlarına teşekkür etmemek.
Hepsine katılıyor ve ekliyorum.
Teknolojiyi sınırlı kullanmak.
Sivil topluma siyaset sokmak.
O yüzden diyorum ki...
Sivil toplum da sivilleşmeli...
Karşıyaka bir üst lige çıkmalı
FUTBOL Federasyonu önceki gün kulüplerle yaptığı toplantıda pandemi yüzünden 19 Mart’ta duran alt liglerde sezonun kalan kısmının oynatılmamasına karar verdi. Liglerin nasıl tescil edileceği önümüzdeki günlerde açıklanacak. Kulislerde liglerde ilk 2 sırada yer alan takımların üst lige alınacağı konuşulurken, 3. Lig’deki takımlar gruplarında ilk 6’da yer alan ekiplerin 2. Lig’de yeni sezonda 3. Grup oluşturulmasıyla bu lige alınmasını talep ediyor. Alt sıralardaki takımlar ise tek sezonluğuna küme düşmenin kaldırılmasını istiyor. Halen Play-off oynanacağı umudunu koruyan takımlar da var. Alt ligleri daha önce 18 Temmuz’a erteleyen Futbol Federasyonu henüz geçen hafta sezonun 18 Temmuz’da kaldığı yerden devam edeceğini açıklamıştı.
Özetle...
Ben Karşıyaka’ya bakıyorum.
Karşıyaka’nın olduğu yerden memnun değilim.
Her yıl bir üst lige çıkmasını arzu ediyorum.
Play-off sıralamasında olduğu için de önümüzdeki yıl grupların sayısının artırılması en büyük arzumuz.
Tiyatrocular sahne diyor
TİYATROLAR açılacak mı diye herkes merak ediyordu.
Tiyatrocular bunun cevabını verdi.
Örneğin Ali Poyrazoğlu, “Tiyatrolarımıza sahip çıkmak için kurallara dikkat edildiğinde açık hava tiyatrolarında gösteri yapılabileceğini kanıtlamak için oyunlarımıza başlıyoruz” diyor.
4 Temmuz Cumartesi gecesi Bodrum Zai Yaşam’da Ödünç Yaşamlar’ı oynayacaklar.
Hem de yenilenmiş ve güncellenmiş haliyle...
Bodrum’dan sonra da İzmir var.
Ali Poyrazoğlu’nun yaşam enerjisi, tiyatro aşkı, bitmeyen gelecek planları beni her zaman etkilemiştir.
Pandemi de etkilemedi.
Poyrazoğlu’nu sabırsızlıkla biz de bekliyoruz.
Geleceğin liderleri
STK’lardan olmalı
BANA göre geleceğin liderleri STK’lardan çıkmalı. Öyle kimseyi paraşütle indirip lider yapmazlar. Bir kişi STK’larla ülkenin gerçeklerini öğrenmeli, insanları tanımalı, liderlik özelliklerini geliştirmelidir.
Sözü Salim Kadıbeşegil’e bırakayım.
“Özellikle Türkiye’de STK liderlerinin çoğunluğu özel sektör ya da akademi dünyası tabanlı... Bu yöneticiler alanlarında çok başarılı insanlar olsalar bile kendi alanlarından getirdikleri deneyimler, yaklaşımları STK dünyasına adapte etmekte, kendileri adapte olmakta zorlanabiliyorlar. Elbette, çok büyük başarı kazanmış lider örnekleri de var. Sektör içerisinden yetişmiş çok az sayıda yönetici var. Son 10-15 yılda STK’larda gönüllülükten yetişmiş, STK’larda farklı kademelerde görev almış yeni bir nesil geliyor. Önümüzdeki yıllarda STK dünyasında daha fazla kendini gençlik yıllarından itibaren sivil topluma adamış, bu alanda kendini yetiştirmiş yöneticileri görmeye başlayacağız. Bu kişilerin yöneticilik yaklaşımlarını hep birlikte göreceğiz. Hesap verebilirlik, şeffaflık gibi kavramlara önem vermek, bu konularda proaktif bir yaklaşım izlemek de son derece önemli.”
Katılıyor, altına imzamı atıyorum...