Restoranlara HES koduyla girelim

“Benim kızım da babası gibi saftiriğin teki. Instagram’ına koymuş bikinili fotoğraflarını. Haber siteleri de girmişler sayfasına tüm fotoğrafları yayınlamışlar. Fotoğraflar elden ele dolaştı. Bu hoş bir şey mi? Burası Türkiye! Türkiye nüfusunun yüzde kaçı türbanlı biliyor musunuz? Kimse kimseyi yargılamasın. Gelenek, göreneklerim var benim. Ben bir kez Diyarbakırlıyım. Batılılara da saygı duyuyorum. İzmirli, Aydınlı, Manisalı bunun üstünde düşünmeyebilir ama bir Urfalı, Diyarbakırlı, Antepli bunun üstüne düşer. İnsanlar gelenek görenekleriyle yaşarlar. Olur mu öyle şey? Bize ters bu. Siz normal buluyor musunuz bunu?”
***
Coşkun Sabah önce “Ben bu sözleri söylemedim” dedi.
Ses kaydının çıkmasından sonra da “Bunları söyledim, ne var bunda. Ama ötekileştirmedim” dedi.
***
Daha da önce “İspat edenlere 1 milyon dolar ödemeye razıyım” demişti.
Ama söylemeliyim yeterli değil.
Bana her gün; onlarca telefon ve mesaj geliyor.
Sanayide bir şekilde çarklar dönüyor; ihracat yapanlarda zaten sorun yok.
Büyük şirketler de devletin yardımlarıyla bir şekilde durumu idare ediyor.
Ama bazı sektörler var ki elleri kolları bağlı durumda.
Örneğin yiyecek içecek sektörü, lokantalar, kafeler gerçekten de zor durumdalar.
Hem de çok eski İzmirli bir ailenin ferdiyim.
Lütfen kızınızla aranızdaki ilişkinize ne İzmir’i, ne Diyarbakır’ı, ne de bir başka şehri sokmayın.
“Ben İzmirli değilim Diyarbakırlıyım kızımın bikinili fotoğraflarına bakılmasına müsaade etmem” diyorsunuz.
Bence topluma mal olmuş sanatçı böyle bir söz söyleyememeli.
Türkiye’de bugün yaşadığımız fikir ayrılıkları hep bu toptancı anlayıştan kaynaklanıyor.
Ben Türkiye’yi karış karış gezmiş bir gazeteciyim.
Ve yazın sonunda bakanlık geri dönüş yaptı, isteği olumlu buldu ve yetkiyi devretti.
Geçen gün Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile sohbet ediyorduk.
Bu konuyu da konuştuk.
Ve dedi ki;
* Şimdiden söylüyorum. Kimse eski alışkanlıklarına devam edemez. Sokağa taşan müziğe, gürültüye asla izin vermeyeceğiz.
* Şimdiden söylüyorum. Kimse beni bu konuda aramasın. Çeşme’nin ahengini bozan kim olursa olsun yasaların bize verdiği yetkiyi kullanır ve cezasını keseriz.
Müziğin ruhuma iyi geldiğini düşünüyorum.
Ve çok seviyorum.
Bu yıl pandemi olmasaydı hiç kuşkusuz bu yıl Beethoven adını daha çok duyacaktık. Çünkü 2020 yılı Beethoven’ın 250’inci doğum yılına denk geliyor.
Dünyada da bu yıl Beethoven yılı olarak kutlanacaktı.
Şu pandemi olmasa ne güzel konserler izleyecektik.
Ama şöyle bir şey oldu.
Bakmayın bulunduğu yere, en kısa sürede hak ettiği yere gelecektir.
Buna yürekten inanıyorum.
Sporda finansal devrim denebilecek bir işe imza atacak Karşıyaka...
Biliyorsunuz finansal piyasalarda dijital paralar çok yaygınlaştı.
Benzer bir projede Karşıyaka Spor Kulübü ve Bitci Teknoloji işbirliği yapacak.
Karşıyaka Token 19 Aralık’ta satışa sunulacak.
Hafta sonu yasaklarına, 21.00 sonrası sokağa çıkma yasağına rağmen böyle...
Aslında aşı haberlerinin geldiği bu günlerde çok daha iyi olmamız gerekirdi.
Ama olmuyor.
Olmadığını Avrupa da gördü.
Zannetmeyin tedbirleri ucundan tutan sadece bizleriz...
Fransa yasakları biraz sıkınca Fransızlar sokaklara döküldü. Amerika’da maske karşıtı protestolar da dikkat çekti.
Basit usule tabi esnafa üç ay boyunca büyükşehirlerde 750, diğer yerlerde 500 liralık bir katkı olacak.
Esnafa ise aylık 1000 lira kira yardımı yapılacak.
Hibe şeklinde verilecek esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacak.
İşyeri kira ve stopaj destekleri de 1 Haziran 2021’e kadar uzatıldı.
Bunlar elbette çok önemli destekler...
Bir de kısa çalışma ödeneği var; o da devam ediyor.
Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu özellikle kira başta olmak üzere bazı destek paketlerini açıklayacaklarını söylemişti.
Bir süredir yazıyorum.
Hiçbir devlet Kovid 19 gibi uzun süren bir pandemi dönemine hazırlıklı değildi.
Nitekim ilk sonuçlar bütün ekonomilerde ciddi bir daralmayı ortaya koydu.
Ama sonradan gördük ki; hazirandan sonra ekonomiler biraz açılınca hızlı bir toparlanma da oldu.
Türkiye dünyada en fazla büyüyen ülkeler arasına girdi.
Ki ben de kendisi gibi düşünüyorum.
Birçok defa da yazmıştım.
Ben İzmir’in dijital kafalı bir kent olması gerektiğini iddia ediyorum.
İzQ’yu da o yüzden en başından bu yana destekliyorum.
Bu girişime sahip çıkan ve ortak olan kurumlar da oldu.
En başta İzmir Büyükşehir Belediyesi... Başkan Tunç Soyer’in tam desteğini biliyorum.
Hep hareketli olan sokaklar sessizliğe bürünmüştü.
Hep kalabalık olan restoranların önünden geçtim, kimsecikler yoktu.
Yani sokaklar hüzünlüydü.
Daha açık yazayım.
Pandemi yasakları uzun bir süre daha devam ederse o çok sevdiğimiz mekanların bazıları kapanacak ya da el değiştirecek ya da çok küçülecek.
Al götür ile, paket servisle bu sektör maalesef dönemez.
İzmir Skal Kulübü, dünyanın en iyi ikinci kulübü seçildi.
103 ülkeden 19 kulüp finale kaldı. Rekor düzeyde bir katılım gerçekleşti. Adaylar arasında uluslararası turizm markasına sahip şehirlerin Skal kulüpleri de vardı.
Londra, Paris, Cote d’Azur, Monaco, Hawai, Mexico, Palm Beach örneğin...
Finale kalan 19 kulüp kendilerini tanıtan bir film hazırladılar.
Oylama 1 ay sürdü.
345 kulüp başkanı oy kullandı. Dolayısıyla ülkelerin nüfus ve üye sayısı avantajları söz konusu olmadı. Tamamen objektif bir değerlendirme ve oylama oldu.
Maskeye, mesafeye, hijyene daha çok dikkat ediyorduk.
Biraz zorunlu ama daha çok gönüllü evlerimizde kalmaya çalıştık.
Hayatımızı bu yeni normale göre dizayn ettik.
Ailemizi, büyüklerimizi bile ziyarete giderken çekindik.
Doğrusunu yaptık.
Ve bana göre birçok ülkeye göre çok daha başarılı bir pandemi süreci yönettik.
Önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Uykularım kaçıyor diyebileceğim kadar karanlık bir tablo var. Çok vahim gidiyoruz. Bu kaygı sadece kasım ayında yağmur yağmaması sebebiyle olmuyor. Çok ciddi bir şekilde İzmir kuraklığa gidiyor. Kendi kendimizin ayağına sıktık. Biz son derece yanlış üretim süreçlerinin içine girmişiz. Hiç olmaması gereken ürün desenleriyle on yıllarıdır haşır neşir olmuşuz. Bir an önce bu bakış açısını değiştirmemiz lazım. Havza bazında çok daha sağlıklı üretim desenleri oluşturmamız ve ürün tercihinde bulunmamız lazım” dedi.
Haklıydı...
Çünkü sorun sadece ilkbahar ve sonbaharlarda daha az yağan yağmurlar değildi.
Sadece Türkiye de değil; bütün dünya küresel ısınmayı hızlandırmak için elinden geleni yapmıştı.
En baştan söyleyeyim.
Türkiye’nin yeri Avrupa’dır ve bu süreci kesintisiz devam ettirmelidir.
Ben Avrupa’nın Türkiye’ye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
Ve fasılları uzatarak Türkiye’ye büyük haksızlık yaptığına inanıyorum.
Dilerim zirveden hepimizi umutlandıran yorumlar gelir.
Bazen süreçler tıkandığında izlediğim kurumlar var. Bunların bazıları Avrupa’da, bazıları da Türkiye’de...
DHL Express’te Grup Satış Müdürlüğü, Monster Worldwide’da Güney Avrupa Gelişmekte Olan Pazarlardan Sorumlu Satış Direktörlüğü, Avansas.com’da Satış Direktörlüğü yaptı. Hürriyet Emlak’ta Yönetim Kurulu Üyeliği’nden ayrıldıktan sonra Türkiye için önemli bir girişime imza attı.
Uygulamanın ismi Musixen...
Bugün bu müzik platformundan size bahsetmek istiyorum.
6 aylık yazılım geliştirme süreci sonrası 2020 yılının mayıs ayında hayata geçti. Herkes bu fikrin pandemi döneminde çıktığını zannediyor. Oysa fikir müzik ve sahne sanatları endüstrisinin dijitalleşme ihtiyaçlarının henüz tam olarak karşılanmamış olmasından ortaya çıktı.
Artık tüketilen içeriğin interaktif ve mekanla zamanın bağımsız olması bir seçenek değil; şart kabul ediliyor.
Çağrı Bozay; giderek daha fazla ilgi çeken Musixen uygulaması için şunları söylüyor;
En çok da köşe yazılarını...
Saint Joseph’te orta ikinci sınıftaydım. Kararımı erken vermiştim, gazeteci olacaktım.
Babamın işten dönüşünü bekler; yemeğe oturduğumuzda hepimiz o günün özetini yapardık.
Bu bizim bir geleneğimizdi.
Hiç unutmuyorum bir gece konu gazetecilikten, gazetelerden açıldı ve ben de bu fikrimi ortaya attım.
“Ben kararımı verdim, gazeteci olmak istiyorum” dedim.
Babamın ağzından çıkan o cümleyi hiç unutmadım.
Dubai Amerikan Üniversitesi ve akademik araştırma kuruluşu AMPS tarafından düzenlenen “Hızlı Şehirler, Duyarlı Yapılar” konulu toplantıda İzmir’in de konuşulması hoşuma gitti.
Salgın döneminde ön plana çıkan Halkın Bakkalı üzerinden yürütülen dayanışma kampanyası, askıda fatura ve maskematik gibi teknoloji tabanlı uygulamalar katılımcılara anlatıldı.
Ben Türkiye’nin birçok konuda iyi şeyler yaptığını düşünüyorum.
Ama kentleşmeye gelince sınıfta kaldığımızı söyleyebilirim.
Şehircilik açısından çok şey yapmamız gerektiğini biliyoruz.
O yüzden akıllı dokunuşları önemsiyorum.
Dün İngiltere, koronavirüse karşı geliştirilen ve yüzde 95 etkinlik gösteren Pfizer BioNTech aşısının kullanımını resmi olarak onayladı.
Yakında Moderna, AstraZeneca Oxford ve Rusya’nın aşısı Sputnik V’den de iyi haberler geleceğini düşünüyorum.
Çin aşısıyla ilgili epey spekülasyon yapılıyor.
Ama dikkatinizi çekerek Çin gibi nüfusu fazla bir ülkede virüs kontrol altına alınmış durumda.
Bundan en önemli etken de aşı...
O yüzden Çin aşısına karşı da ön yargılı olmamak lazım.
Restoranlara HES koduyla girelim
BİR yere girerken HES kodu soruluyor değil mi?
Örneğin AVM’lere girerken kapıdaki görevli telefonunuzu çıkarmanızı istiyor ve riskli olup olmadığınıza bakıyor.
Riskiniz yoksa da AVM’ye girebiliyorsunuz.
O zaman istediğiniz mağazaya girip alışveriş yapabiliyorsunuz.
Arada bir anons da duyuyorsunuz.
AVM’de maske takmanızı isteyen, mesafeyi korumanızı ve üç saatten fazla kalmamanız gerektiğini hatırlatan bir anons...
Peki açık olan mağazalarda kapalı olan nereleri var.
Restoranlar örneğin...
Restoranlar, kafeler kapalı...
Bakın herkes farkında ama restoranların çektiği sıkıntıları çok az dile getiriyor.
Pandeminin ne zaman biteceği tam belli değil.
Eğer yasaklar devam edecek, tedbirler böyle uygulanacaksa yiyecek içecek sektörü büyük bir darboğaza girer.
Kiraların ertelenmesi de yetmeyebilir.
Çalışanların kısa çalışma ödeneği kullanması da çarkı döndürmeye yetmeyebilir.
Çünkü bu işletmeler açık kalacaklarını düşünerek yatırım yaptılar, işletmelerini büyüttüler, güzelleştirdiler, markalarına yatırım yaptılar.
Hiçbir devletin suçu değil elbette ve hiçbir devlet de bu salgını tahmin edemezdi.
Ama devletlerin tahmin edemediği bir şeyi işletmeler nasıl bilecekti.
O yüzden gelin bu sektörü ayakta tutalım.
Bana göre devlet bankaları kredi yapılandırmasına gitmeli.
Ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan kararnameyle kredilerin yasakların kalkacağı süreye kadar ertelenmesini isteyebilir.
Bence bunları yapalım.
Şahsen sevdiğim restoranlardan paket servis isteyerek katkı yapmaya çalışıyorum.
Ama bu katkının cironun yüzde 5’ine bile denk gelmediğini biliyorum.
O yüzden acil bir destek paketini sektörün beklediğini söylemeliyim.
Restoranlara HES kodu göstererek girelim.
Ki çarklar dönebilsin.
Destek olalım.
Milas müthiş bir iş yaptı
MİLAS zeytinyağı, Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret almayı başaran ilk Türk zeytinyağı oldu.
Avrupa coğrafi işaretlemeye ayrı bir önem veriyor.
Ki doğrusunu yapıyorlar.
Biz maalesef bu konuda çok geç kaldık.
Türkiye’nin lezzetlerinin çoktan tescillenmiş olması gerekirdi.
Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nın yaptığı başvuru uygun bulundu ve Milas zeytinyağının adı, AB’nin coğrafi işaret siciline yazılarak 23 Aralık 2020 tarihli AB Resmi Gazetesi’nde yayınlandı. Komisyon Başkanı Janusz Woljeiechowski, kararın AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmasını takip eden 20’nci günde yürürlüğe gireceğini ve “Bu karar bütünüyle bağlayıcıdır ve tüm üye devletlerde doğrudan uygulanır” dedi.
Milas zeytinyağı Türkiye’nin AB’den coğrafi işaret almış Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısı ve Aydın kestanesinden sonra beşinci ürünü oldu.
Milas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, “Milas zeytinyağına coğrafi işaret almak için yola çıktığımızda hiç kimse bize inanmadı. Milas zeytinyağının kalitesine ve kendi azmimize güvendik, sonuçta da başardık. Bu başarı aslında sadece MİTSO’nun değil, tüm Türk zeytinyağı sektörünündür. Başta Milaslı üreticileri olmak üzere tüm Türkiye’deki zeytinyağı üreticilerinindir. Bir imkansızı başardık. Bu kararla AB pazarı başta olmak üzere Türk zeytinyağı sektörünün önü açılmıştır” diyor.
Milas’ı tebrik ediyorum.
Tebrikler başkan...
BİR iş yapılırken duyulan heyecan o kadar önemli ki...
Milas’ın bu öyküsünü uzun yıllardır takip ediyorum.
Milas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer ve arkadaşları bu işe baş koymuştu.
En az onlar kadar sevindim.
İsteyince, takip edince oluyor.
Tebrikler başkan...
AB’ye destek artıyor
anketler yüzde 80 diyor
AVRUPA Birliği’yle iki ileri bir geri giden tam üyelik müzakere sürecimiz var.
En son liderler zirvesinde Türkiye konusu yine gündemin en önemli maddelerinden biriydi.
Ben Avrupa’nın Türkiye’ye ihtiyacı olduğunu düşünenlerdenim.
Türkiye’nin de özellikle demokrasi kriterlerini Avrupa düzeyine getirmeye ihtiyacı var.
Belki bu ortamın Türklerin AB’yle devam eden bu sürece katkıyı azalttığını düşünenler olabilir.
Ama anketler tersini söylüyor.
Bu anketler belirli aralıklar tekrarlanıyor.
Her seferinde 10 binden fazla kişiye “Türkiye’nin AB üyeliği iyi bir şey mi ve bunu destekliyor musunuz?” sorusu yöneltiliyor.
Ankete katılanların yüzde 80’i Türkiye’nin AB üyeliğinin iyi bir şey olacağını ve bunu desteklediğini söylüyor.
Eğitim durumu dikkate alındığında bu oran yüzde 90’a yükseliyor.
Katılımcılara yöneltilen bir diğer soru da, “Sizce Türkiye AB üyesi olabilir mi? Türkiye’nin bu konuda altyapısı yeterli mi, isteği var mı?” şeklinde...
Bu soruya ankete katılanların yüzde 60’ı “Türkiye eğer isterse AB üyesi olabilir. Türkiye’nin bu potansiyeli var” yanıtını veriyor. Ankete katılanlar şu andaki güncel mevcut durumda ise Türkiye’nin AB üyeliğinde zorlanabileceği görüşünü dile getiriyor.
Ben de anketler gibi düşünüyorum.
Türkiye isterse AB’ye üye olabilir.
Müzakereleri hızlandırabilir, kriterleri geçebilir.
O günler gelsin de; Türkiye AB’ye girmeyi reddetsin.
Her zaman söylüyorum.
Türkiye Avrupa’ya lazım.
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