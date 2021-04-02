Onları yalnız bırakmayalım

DÜNYA ilginç bir dönem yaşıyor. Pandemileri sadece filmlere konu olan öyküler olarak biliyorduk. Meğerse hayatımızı değiştirecek kadar gerçekmiş. Ve sanki bugünün tıbbı, her şeyi birkaç haftada, birkaç bilinen ilaçla tedavi edeceğini ya da önleyebileceğini zannediyorduk. Öyle değilmiş.



Bilim ne kadar ilerlese de, bilinmezlikler o kadar çokmuş.

Yine de daha iyi bir dünya için mücadele ediyor herkes...

Yerel seçimlerin üzerinden iki yıl geçti.

Böyle bir dönemde belediye başkanlığı yapmak da zordu.

Pandemi seçim döneminde verilen sözlerin önüne geçti.

Sağlığı en başa koyduğumuz için diğer konular listenin sonuna kaymış oldu.

