Onları yalnız bırakmayalım

Bu seferki konuk da bendim.
Fulya’yla biraz pandemiyle değişen hayatımızı ama daha çok da İzmir’i konuştuk.
Aslında İzmir ile ilgili konuşurken, yorum yaparken Çanakkale’den Antalya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyayı konuşmak gerekir.
Bir Çanakkaleli’nin, bir Uşaklı’nın, bir Balıkesirli’nin, bir Denizlili’nin, bir Muğlalı’nın mutlaka İzmir ile bir bağlantısı vardır.
Ve bütün bu ilişkilerin tam ortasında hep İzmir vardır.
Pandeminin ilk günlerinde kimse salgının bu kadar süreceğini tahmin etmemişti.
Bilim ne kadar ilerlese de, bilinmezlikler o kadar çokmuş.
Yine de daha iyi bir dünya için mücadele ediyor herkes...
Yerel seçimlerin üzerinden iki yıl geçti.
Böyle bir dönemde belediye başkanlığı yapmak da zordu.
Pandemi seçim döneminde verilen sözlerin önüne geçti.
Sağlığı en başa koyduğumuz için diğer konular listenin sonuna kaymış oldu.
Ben de uzmanların ağzından çok dinledim.
Ve bu kritik iki haftalar bir türlü bitmedi.
Galiba aşılama tamamlanmadan da bitmeyecek.
Evet, şimdi uzmanlar yine aynı şeyi söylüyor.
Bu iki hafta gerçekten kritikmiş.
Ve bence kurallara uymayanlar ayıp ediyor.
Benim de gazetecilik hayatımda sık konuştuğum, dertleştiğim insanlardan biriydi.
Vefat haberini alınca kendi arşivime girip yazılarıma, fotoğraflara baktım.
Ve 13 Aralık 2009’taki bir yazımı buldum.
Şöyle yazmışım;
***
Bazen çalışma odamdaki arşivimde saatler nasıl geçiyor anlamıyorum.
TÜSİAD’ı kuran, fikrini geliştiren, sivil toplumculuğu Türkiye’de büyüten iş insanları, sonra da İzmir’de benzer bir yapıyı kurmak istediler.
Yine bir mart ayıydı.
16 Mart’tı...
Ve yıllar 1992’yi gösteriyordu.
Ben de o günlerde ekonomi sayfalarını yöneten biri olarak iş dünyasındaki bu gelişmeleri en yakından takip edenlerden biriydim.
Gerçekten de 90’lı yıllar Türkiye’nin siyasette dalgalı geçen yıllarıydı.
Çok yakından takip ettiğim projelerden biriydi.
Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın ısrarla üzerinde durduğu yatırımlardandı.
Efes Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunuyor.
Ve bana göre Türkiye’nin en önemli turizm argümanlarındandır.
Türk turizminin başladığı yer Antalya değil, Kuşadası’dır.
80’lerde Türkiye birçok konuda hamle yaparken turizmde de Antalya öne çıktı.
Turuncular kırmızıya döndü; Türkiye’nin çoğu şehirde kırmızı çizgiler de aşılmış durumda...
Bu yasakların yeniden geri geleceği anlamına geliyor.
Bu kaçınılmaz; ilk günlerde de yazmıştım.
Çünkü tarih boyunca yaşanan salgınları incelediğinizde benzer bir tablo karşınıza çıkıyor.
Açılmalar, kapanmalar önümüzdeki bir yıl daha devam edecek.
Kısmı, bölgeler, hatta semtlere göre kararlar bile bundan sonra alınabilir ve alınmalıdır da...
Bazı okurlar bana birkaç haftalık değişimi ve haritalarını gönderiyor.
Çocukluğundan beri mutfak onun için bir tutkuydu. Saatlerce vakit geçiriyor, kendi tariflerini, kendi denemelerini yapıyordu. Çocukları olduktan sonra sağlıklı ürünler yapmaya başladı. Aslında dünyadaki trend de bu yöndeydi. İnsanlar sağlıklarına daha fazla dikkat eder olmuş; spordan beslenme alışkanlıklarına kadar birçok detay değişmeye başlamıştı.
İki kızı oldu. Lina ve Alin isimlerini koydular.
Kızları sayesinde yapmaya başladığı sağlıklı atıştırmalıklar öyle beğenildi ki, arkadaşları onu bir girişim için teşvik etti.
İsmini de kızlarından alan Atelier Linalin böyle doğdu. Atölyesinde sadece kadınlar çalışıyor. Ve o kadınlar glutensiz atıştırmalıklar üretiyor.
Ürünlerin hepsi 1 yaşından gün almış, sadece doymak için değil besin değerini de düşünerek yiyen, spor yapan ya da yapmayan, diyet yapan ya da hiç yapmamış, çölyak olan ya da olmayan kısaca glutensiz ve gerçek bir şeyler yemek isteyen herkes için uygun...
Onlar bu işi aşkla yapıyor.
Okullar da...
Birkaç gündür “sahibinden satılık okul” ilanları dikkatimi çekiyor.
İstanbul Ümraniye’de 1 milyon 750 bin lira bedelle satışa çıkarılan “250 öğrenci kapasiteli” okulun ilanında, “Eğitim dönemi sonuna kadar çevirecek durumda. Öğrencili ve kullanıma hazır. Okullar bölgesinde sorunsuz okul” açıklaması yapılmış.
Muğla Ortaca’da devren satılık özel okul için, “Ortaca ilçe merkezinde, özel hastane ile komşu, iyi lokasyonda, 800 m2 arsa içinde 12 derslikli Anadolu Lisesi ruhsatıyla, (özel kurs merkezi, dershane vb. kurumlara da dönüştürülebilir) devren satılıktır” deniliyor.
“Antalya’da tektir, eşi benzeri yoktur” denilerek 45 milyon TL’ye satışı çıkarılan özel okul için de şöyle deniliyor; “Antalya’da 1500 öğrenci (istenildiği takdirde öğrenci sayısı 2 bin 500 adete artırılabilir) 60 öğretmen ve 10 hizmet görevlisi kapasitelidir. Okul faaliyette değildir. Öğrenci başına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından teşvik alınabilir. Okulumuzun yerleşim alanı 7 bin metrekare, tüm arsa alanı ise 20 bin metrekaredir.”
İzmir için verilen bir ilanda da “Merkezi konumda devren satılık butik kolej” deniliyor.
Mesleğimde önemli bir adımdı.
Hürriyet’in Ege Bölge Temsilcisi Nedim Demirağ ile İstanbul’a gitmiştik. Önce Ertuğrul Özkök’ün odasında uzunca sohbet etmiş, Hürriyet Ege için bir fikir sörfü yapmıştık.
Sonraki adresimiz Bölgeler Koordinatörü Nejat Seçen’in odası olmuştu.
Nejat abi İzmir’den İstanbul’a gitmişti ve bölgeleri en iyi bilen gazetecilerdendi. Aynı dili konuşuyorduk.
Ve ardından Seçkin Türesay ve Erol Türegün ile bugün bile unutamadığım uzun sohbetlere daldık.
Müthiş gazetecilerdi.
Bunu zaten bekliyorduk.
AB’nin seyahatlerde kullanılmak üzere hazırlayacağı aşı sertifikasında hangi aşıların geçerli olacağına AB üyelerinin kendileri karar verebilecek.
Tabii bizim olduğumuz Çin aşısını kabul edip etmeyeceğini merak ediyoruz.
Aslında şöyle de bir gerçek var.
Hangi ülkenin aşısından daha çok antikor öne çıkacaktır. Gelişmiş ülkeler bile aşı konusunda sınıfta kaldılar.
Hala nüfuslarının yüzde 5 ila 10’u arasında aşılama yapabildiler.
Bir de burayı popüler hale getiren sembol isimler var.
Onlardan biri de hiç kuşkusuz Leyla Figen’dir.
Örneğin bugün köyün en güzel butik otellerinden biri olan Alavya; bir zamanlar çocukların gizlice ağaçlarından meyve koparıp yedikleri bereketli bir bahçeydi. Daha sonraları ise yaz gecelerinde yerli halkın ellerindeki çekirdeklerle göz yaşlarının tuzunu birbirine karıştıran bir açık hava sineması olarak yaşadı.
Ve günlerden bir gün, yörenin kaderini değiştiren isim Leyla Figen Alavya’da şimdi Ruby adını alan ve tek bir yatak odasına sahip olan taş eve taşındı, ardından Alaçatı’nın taze havasını içine çekip, yörenin ilk turistik restoranını açtı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde otelde minik bir tören vardı.
Alavya’nın girişine Leyla Figen’i hatırlatan küçük bir plaket asıldı.
Yorgancılar; “Türkiye’nin sanayileşmekten ve sanayi sektörünü bilgi çağıyla uyumlu hale getirmekten başka çaresi yok” demiş ve eklemişti;
“Yüzyılda bir görülen salgın koşullarında ekonomide yılın son çeyreğinde yüzde 5.9 ve yılın tamamında gerçekleşen yüzde 1.8 oranındaki büyüme adeta bir mucizedir. Dünya geneli ve birçok ülkede küçülme yaşanması bu büyümeyi çok daha anlamlı kılmaktadır. Büyüme verileri, Türkiye sanayisinin ve ekonomisinin gücünü ortaya koymaktadır. Ancak, son iki yılda ekonomide ortalama büyümenin yüzde 1.3 ile potansiyelin çok altında kalması söz konusudur. Bu durum ise ekonomi yanında, sosyal boyutta başta işsizlik olmak üzere bazı sorunları derinleştirebilecektir. Dolayısıyla 2021 ve sonrasının iyi planlanması, yeni ekonomik programın gözden geçirilmesi, yeni ve işlevsel önlemler alınması gerekmektedir.”
Başkan Yorgancılar’ın dikkat çektiği bir ayrıntı gerçekten önemliydi.
Herkes gibi ben de Türkiye’nin daha iyisini yapabileceğine inanıyorum.
Ve bu potansiyeli görebiliyorum.
2020 yılında yaratılan büyüme hikayesinin arkasında zor yılda yüzde 2 büyüyen sanayi sektörünün olduğunu da kabul etmek gerekir.
***
Venedik çifti bir uygulama geliştirmişler.
Help Steps 2020’de kullanılmaya başlanmış. Yaklaşık 1 yılda 900 binden fazla kullanıcıya ulaşmış. Şu an 162 ülkede kullanılıyor.
Help Steps bir sağlık ve sağduyu uygulaması. Uygulama, kullanıcıları hem yürümeye, hem de yardım etmeye teşvik ediyor. Gün içinde atılan adımlar otomatik olarak Help Steps’te sayılıyor. Kullanıcılar attıkları adımları gece 00.00’den önce bir reklam izleyerek HS Adımı’na çeviriyor ve bu HS Adımları kullanıcının cüzdan hesabında birikiyor. Biriken adımlarla Help Steps içinde bulunan STK’lara, derneklere ve spor kulüplerine bağış yapılıyor.
Geçtiğimiz yıl sistemde yaklaşık 57 milyarın üzerinde adım bağışı yapılmış. Bu adımların değeriyle yaklaşık 400 bin liralık STK bağışı gerçekleştirilmiş.
Venedik çifti uygulamanın global pazara açılması için bugünlerde çok yoğun bir uğraş içinde... Global STK’lar ve büyük spor kulüplerinin sisteme eklenmesiyle birlikte süreci hızlandırmayı hedefliyorlar.
Help Steps’i o gün ben de telefonuma indirdim ve Adatepe’deki attığım adımları gece bitmeden bir sivil toplum örgütüne bağışladım.
İyi ama bu kalabalıkları nasıl açıklayacağız.
Türkiye’nin her yerinden gelen fotoğraflara bakıyorum; sanki hiçbir şey yokmuş gibi, salgın bitmiş gibi insanlar sere serpe dışarıdalar.
Geçen gün İzmir’in Kordon’unda gözlerime inanamadım.
Gençler, çocuklar kalabalıklar halinde toplanmış, oturmuş, sohbet ediyordu.
Elbette ben de kentlerin bu renkli halini çok seviyorum ve özlüyorum.
Galiba yapısal, radikal değişimler devam edecek.
Çalışma hayatımızda da alışkanlıklar değişecek.
En son yayınlanan yönetmelik bunun bir habercisi gibi...
Salgın sürecinde milyonlarca insanın uzaktan çalışmaya geçmesi nedeniyle bu alanda bir düzenleme yapıldı. Yönetmeliğe göre uzaktan çalışma için personel ve işveren arasında sözleşme yapılması gerekecek. Sözleşmede, tüm giderlerin nasıl karşılanacağı, çalışma saatleri yer alıyor.
İşin hibrit yapılması durumunda da sözleşme gerekecek.
İlerleyen günlerde detaylar da değişebilir elbette...
Böyle devam ederse; 20 binleri de buluruz.
Güneş kendini biraz gösterdi mi, yasaklar biraz gevşedi mi vakalarda artış başlıyor.
Restoranların, lokantaların açılması için defalarca yazdım.
Bugün de aynı görüşteyim.
Fatura tek bir yere, sektöre, adrese kesilmemeli.
Bu salgında en büyük zarar gören sektör yiyecek içecek sektörü oldu.
Kazdağları’nın en batı ucunda ve Ege Denizi’ne tepeden bakan bir konumda, zeytinlik ve çam ormanlarıyla çevrili...
Edremit’i, Akçay’ı geçtikten sonra Küçükkuya’ya 3.5 kilometre uzakta...
Köye girdiğinizde geçmişte kalan bir fotoğraf görüntüsü karşınıza çıkıyor.
Doğal ve tarihi SİT alanı olarak koruma altındaki Adatepe Köyü, oksijen oranının yüksekliğiyle biliniyor.
Ve gerçekten de yürürken de, uyurken de kendinizi daha iyi hissediyorsunuz.
Bazen böyle yerleri yazarken çekiniyorum.
Geçen yıl bir çıkış yolu arayan insanlık, aşılar bulunduktan sonra bu sefer de aşıları tartışmaya başlamıştı.
Doktor arkadaşlarımla konuştum, dünyada yayınlanan makaleleri okudum ve sonunda Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji-İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Şükran Köse’nin yanına gittim ve gerekli evrakları doldurup çalışmaya katıldım.
İlk aşıyı olduktan 14 gün sonra ikinciyi de oldum.
Geçen gün antikor testi de yaptırdım.
1’in üzerindeki değerler vücutta antikorun oluştuğunu gösteriyor.
Sonuçlar aşının işe yaradığını gösterdi.
Onları yalnız bırakmayalım
BUGÜN 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü... Bazı istatistiklere göre 60 doğumda bir görüldüğü tespit edilen otizm, çağımızın en önemli engellilik sorunları arasında yer alıyor. Otizm diğer engel gruplarıyla birlikte okulda, sokakta, işyerlerinde, belediye ve diğer kamu kurumlarında, hiçbir ayrımcılık türünün kabul edilemeyeceği bir engellilik hali.
DENİZ SİPAHİ’NİN 2 NİSAN 2021 CUMA YAZISIDIR
Bugün Dünya Otizm Farkındalık Günü... Benim ailemde otizmli yok ama çevremde, yakın dostlarım arasında çocukları otizmli olanlar var. Ben de otizmle bu sayede tanıştım. Onların yaşadıklarını gözlemledim, hissettiklerine ortak oldum.
Benim ailemde bir otizmli yok ama çevremde, yakın dostlarım arasında çocukları otizmli olanlar var.
Ben de otizmle bu sayede tanıştım.
Onların yaşadıklarını gözlemledim, hissettiklerine ortak oldum.
Ve bir gün Nüvit Uyar geldi ziyaretime...
Uyar’ı mimar olarak tanımış ve izlemeye başlamıştım.
O gün bana bir teklifle geldiğini, Anadolu Otizm Vakfı’nın Mütevelli Heyeti’ne beni almak istediklerini söyledi.
İyi bir sivil toplumcu olduğumu söyleyebilirim.
Düşünmeden kabul ettim.
Listede çok değerli isimler vardı.
Toplumun her kesimini kucaklayan bir mütevelli listesi olduğunu gördüm.
Geçen yıllarda Nüvit’in bu konuyu Türkiye’nin gündemine taşımasını da dikkatle izledim.
Türkiye Otizm Meclisi’nde aktif görev yaptı.
Bugün otizmle ilgili farkındalık arttıysa bu vakıfların, bu isimsiz kahramanların büyük rolü var.
Ve aileler...
Çocukları için her şeylerini ortaya koyuyorlar.
Onları yalnız bırakmamalıyız.
Üç bakandan destek sözü
TÜRKİYE Otizm Meclisi yürütme kurulu üyeleri, Ankara’da üç bakanla buluşup görüşlerini paylaştılar. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a yaptıkları çalışmaları anlattılar. Emine Erdoğan sosyal konularda çok hassas... Otizmli aileleri de büyük bir dikkatle dinledi.
Otizm Meclisi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan TBMM Araştırma Komisyonu’nun hazırladığı raporda yer alan somut önerilerin resmileşmesi için protokol imzalanmasını istedi.
Bakanların görüşleri olumluydu.
Türkiye Otizm Meclisi’nin sekreteryasını Anadolu Otizm Vakfı yürütüyor.
Nüvit Uyar, “TBMM’de kurulan araştırma komisyonunun hazırladığı rapor arşive girdi. Bu tarihi bir kayıt. Komisyonun raporu Türkiye Otizm Meclisi’nin, 120 sivil toplum kuruluşunun 5 yıl süren çalışmalarının sonucunda ortaya çıkan 200’ün üzerinde tespit ve öneri içeren raporun da değerlendirmesiyle oluştu. Araştırma komisyonunun raporu tüm partilerin oybirliği ile muhalefet şerhi olmadan kamu sivil toplum kuruluşu işbirliğiyle oluşturuldu. Siyaset üstü, akılcı, bilimsel ve milli bir metin hazırlandı. Türkiye Otizm Meclisi ile bakanlıklar arasında işbirliği protokolü imzalanarak bu metnin yükümlülüklerinin yerine getirilmesini istedik. Bir niyet protokolü olarak bunun kamuoyuna ilan edilmesini talep ettik. Projelere destek olacaklarını söylediler” diyor.
Bizler de özenle hazırlanmış raporu ve yapılacaklar listesini takip edeceğiz.
El Ele Kafeler
ödül de aldı
ANADOLU Otizm Vakfı Başkanı Nüvit Uyar, Emine Erdoğan’ı ziyarette yaptıkları başarılı çalışmalardan örnekler de verdi. Erdoğan, El Ele Kafe projesini çok beğenmiş.
Ben de projeyi çok başarılı buluyorum.
İzmir’deki Optimum AVM’de açılan El Ele Kafe otizmli gençlerin istihdamını sağladığı gibi toplumda da bir farkındalık yarattı. Proje Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi’nden “En iyi sosyal sorumluluk projesi” olarak altın madalya kazandı. Nüvit Uyar, “Amacımız, temel otizm uygulamalı davranış eğitimini yetkin merkezlerde almış otizm ve yaygın gelişimsel bozukluğa sahip engellilerimizin AVM’lerde oluşturacağımız ‘El Ele Kafe’lerde staj eğitimi alarak sosyal hayata katılmalarını ve istihdam imkanını sağlamak. Aynı zamanda, Türkiye Otizm Meclisi ile sivil toplum kuruluşları ağını güçlendirmek, yereldeki sivil toplum kuruluşları ile dayanışma ve kurumsallaşmalarını teşvik edebilmek” diyor.
Destekliyorum.
Kampüs Türkiye’ye örnek olacak
BUGÜN İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu Otizm vakfı arasında önemli bir protokol imzalandı. Eğitimin geliştirilmesi ortak hizmet protokolü...
Tunç Soyer’in önerisi ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki tüm partiler oy birliği projeye destek verdi.
Güzelbahçe’de mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait 14 dönümlük arsa Anadolu Otizm Vakfı’yla ortak kullanılacak.
Eğitim; günlük yaşam, izleme, AR-GE çalışmalarıyla sağlanacak tüm bilgiler, otizm alanındaki STK’larla başta olmak üzere kar amacı gütmeyen tüm kurumlarla bedelsiz paylaşılacak.
Otizm Kampüsü’nün merkezi yönetim, yerel yönetimler ve hayırseverlerce sağlanacak olanaklarla yapılarak, sivil toplum kuruluşlarının oluşturulacağı işletmeler tarafından çalıştırılması, bağımsız denetim kurumları aracılığıyla denetlenerek organize edilmesi planlanıyor.
Ve bu proje devam ediyor.
Bu kampüs bütün Türkiye’ye örnek olacak.