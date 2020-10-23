Okullar her kente göre açık olabilir

GAZETECİLİK bana çok güzel dostluklar kazandırdı. Bazılarıyla beraber büyüdük, bazıları bana mentörlük yaptılar. Yine bazıları var ki; benim için rol model oldular.



Yıllar geçince, bizim de nüfus eskimeye başlayınca o dostlardan sonsuzluğa gidenler olmaya başladı. Arada yazıyorum. Ayrılıp gidenleri telefonumdaki rehberden bir türlü silemiyorum. Bir daha hiç konuşamayacağımı biliyorum. Ama hep orada kalsınlar, unutmayayım istiyorum. Arada telefonumu karıştırırken anılar aklıma geliyor. Yaşadıklarımız, konuştuklarımız, hissettiklerimiz...

Bir süre kendimle kalıp o günleri hatırlıyorum.

Zor olsa da, hepsini özlesem de; hatırlamak bana iyi geliyor.

O isimlerden ikisini daha kaybettim.

Bekir Coşkun ve Nevzat Güzelırmak...

Biri kelimelerin ustasıydı, biri futbolun...

