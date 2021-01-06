Mekanlar insanlarla güzeldir

Bu arada umut veren gelişmeler de oluyor.
Örneğin Bilkent Üniversitesi’nde geliştirilen yüksek teknoloji ürünü “Diagnovir” beni çok heyecanlandırdı.
Diagnovir’in PCR testlerinin yerini alması hedefleniyor.
Ve bilinen testlerden çok daha pratik; 10 saniyede yüzde 99’luk bir sonuç alıyorsunuz.
Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar ile konuştum. “Koronavirüs 150 nanometre boyutunda bir parçacık. Araştırmacılarımız yıllarca nano boyuttaki parçacıklarla uğraştılar. Sadece ağızdan alınan sürüntü için hızlı bir kit ve optik düzenekle hızlı tanı yapabiliyor. Pozitif olması halinde 5-10 saniye içinde sonuç veriyor, negatiflik olması halinde ise 20-30 saniye içinde sonuçlanıyor. Yapılan kontrollerde bu yöntemle pozitif bulduklarımızın PCR’ı negatif çıksa bile birkaç gün sonra PCR’larının pozitife döndüğünü gördük” dedi.
Harika bir çözüm ve geliştirilebilir özellikleri çok fazla...
İçim burkulmadı değil.
Çünkü bu yatırımın otomotiv sektöründe nasıl bir heyecan yarattığını çok iyi biliyordum.
Bazı markalar sektörleri için sembolik bir değer taşır.
Volkswagen de o isimlerden biri bence...
Bana göre çok doğru bir karar almışlardı.
Türkiye’ye yapacakları yatırım için yıllarca çalıştılar, araştırdılar, raporladılar ve sektörün temsilcileriyle yoğun temaslarda oldular.
Bu salgın birçok şeyi değiştirdi. Alışkanlıklarımızı, eğilimlerimizi, ihtiyaçlarımızı, beklentilerimizi...
Aşılarla birlikte tünelin ucu gözüktü ama zorlu bir kış daha bizi bekliyor.
Bu arada gerçekten zor durumda olan sektörler var.
Hizmet sektöründe çalışan 2 milyondan fazla kişi, aileleriyle birlikte 10 milyon kişi mağdur oldu.
Ekonomiler küçüldü ama fabrikalar açıktı.
Kapasiteler belki düştü ama birçok sektörün alternatifleri vardı.
Zor ve belirsizlikler dolu bir süreç yaşadık.
Ama yeni isimler ve kavramlar hayatımıza girdi.
Örneğin Amerikan Pfizer firmasıyla koronavirüs aşısını geliştiren Alman BioNTech firmasının kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’den çoğumuz haberdar değildik.
İnsanlık adına umut oldular.
Eğer tünelin ucunda bir ışık göründüyse Türeci ve Şahin’in önemli rolleri oldu.
Çünkü pandemiyi bitirecek ilk ateşi onlar yaktı.
O yüzden aşıları önemsiyorum.
Ve bunun için gönüllü oldum ve faz 3 çalışmalarına katıldım.
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gittim ve aşımı oldum.
En baştan söyleyeyim.
Bugüne kadar hiç grip aşısı olmadım, zatürre aşısı da vurdurmadım.
Ama bu sefer sürecin farklı olduğunu düşünüyorum.
Belki ilk dönem çok yakınlarımızda değildi bu virüs belası ama yazdan sonra herşey değişti, vaka sayılarında müthiş bir artış oldu, kayıplar da artmaya başlayınca herkes daha da endişelendi.
Bazıları ayakta, hiç anlamadan geçirdi; bazılarını ise hastalık adeta yatağa çiviledi.
Kovid 19’u geçirenlerin anlattıklarını dinleyince, okuyunca hastalığın hiç hafife alınmaması gerektiğini daha iyi anladık.
Ve kasımda beklenen tedbirler geldi.
Avrupa aslında kısıtlamaları bir ay öncesinden almıştı.
Aralık ayını hafta sonları evlerde, hafta içi de saat 9’dan sonra eve dönerek geçirdik.
Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bölümü’nden mezun olan Dr. Corat, 2004 yılında UNESCO Cinsiyet Eşitliği Bölümü’nün direktörü oldu.
Gülser Corat, merkezi Barcelona’da olan Digital Future Society tarafından 2020 yılının teknolojideki 10 kadın liderinden biri seçildi.
Corat; yapay zekada cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek için özel çalışmalarıyla tanınıyor.
İlginç konulara dikkat çekerek toplumda kadın erkek eşitliği konusundaki farkındalığın artmasını sağladı.
Örnek mi?
Teknoloji çalışanlarının erkek ağırlıklı olması nedeniyle dijital asistanların neredeyse tamamının aşırı saygılı ve itaatkar kadın kimliğinde olduğunu söylüyordu.
Fırsat buldukça bu derneklere, vakıflara, kurumlara köşemde yer vermeye çalışıyorum.
Çok güzel projelere imza atıyorlar ve bunlardan herkesin haberi olmalı.
Örnek mi?
İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği kısacası Kentimiz İzmir; müthiş bir başarıya imza attı.
Derneğin aynı zamanda yürüttüğü dördüncü Avrupa Birliği projesi de onaylandı.
Araştırdım bu Türkiye için de bir ilk...
Örneğin AVM’lere girerken kapıdaki görevli telefonunuzu çıkarmanızı istiyor ve riskli olup olmadığınıza bakıyor.
Riskiniz yoksa da AVM’ye girebiliyorsunuz.
O zaman istediğiniz mağazaya girip alışveriş yapabiliyorsunuz.
Arada bir anons da duyuyorsunuz.
AVM’de maske takmanızı isteyen, mesafeyi korumanızı ve üç saatten fazla kalmamanız gerektiğini hatırlatan bir anons...
Peki açık olan mağazalarda kapalı olan nereleri var.
“Benim kızım da babası gibi saftiriğin teki. Instagram’ına koymuş bikinili fotoğraflarını. Haber siteleri de girmişler sayfasına tüm fotoğrafları yayınlamışlar. Fotoğraflar elden ele dolaştı. Bu hoş bir şey mi? Burası Türkiye! Türkiye nüfusunun yüzde kaçı türbanlı biliyor musunuz? Kimse kimseyi yargılamasın. Gelenek, göreneklerim var benim. Ben bir kez Diyarbakırlıyım. Batılılara da saygı duyuyorum. İzmirli, Aydınlı, Manisalı bunun üstünde düşünmeyebilir ama bir Urfalı, Diyarbakırlı, Antepli bunun üstüne düşer. İnsanlar gelenek görenekleriyle yaşarlar. Olur mu öyle şey? Bize ters bu. Siz normal buluyor musunuz bunu?”
***
Coşkun Sabah önce “Ben bu sözleri söylemedim” dedi.
Ses kaydının çıkmasından sonra da “Bunları söyledim, ne var bunda. Ama ötekileştirmedim” dedi.
***
Daha da önce “İspat edenlere 1 milyon dolar ödemeye razıyım” demişti.
Ama söylemeliyim yeterli değil.
Bana her gün; onlarca telefon ve mesaj geliyor.
Sanayide bir şekilde çarklar dönüyor; ihracat yapanlarda zaten sorun yok.
Büyük şirketler de devletin yardımlarıyla bir şekilde durumu idare ediyor.
Ama bazı sektörler var ki elleri kolları bağlı durumda.
Örneğin yiyecek içecek sektörü, lokantalar, kafeler gerçekten de zor durumdalar.
Hem de çok eski İzmirli bir ailenin ferdiyim.
Lütfen kızınızla aranızdaki ilişkinize ne İzmir’i, ne Diyarbakır’ı, ne de bir başka şehri sokmayın.
“Ben İzmirli değilim Diyarbakırlıyım kızımın bikinili fotoğraflarına bakılmasına müsaade etmem” diyorsunuz.
Bence topluma mal olmuş sanatçı böyle bir söz söyleyememeli.
Türkiye’de bugün yaşadığımız fikir ayrılıkları hep bu toptancı anlayıştan kaynaklanıyor.
Ben Türkiye’yi karış karış gezmiş bir gazeteciyim.
Ve yazın sonunda bakanlık geri dönüş yaptı, isteği olumlu buldu ve yetkiyi devretti.
Geçen gün Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile sohbet ediyorduk.
Bu konuyu da konuştuk.
Ve dedi ki;
* Şimdiden söylüyorum. Kimse eski alışkanlıklarına devam edemez. Sokağa taşan müziğe, gürültüye asla izin vermeyeceğiz.
* Şimdiden söylüyorum. Kimse beni bu konuda aramasın. Çeşme’nin ahengini bozan kim olursa olsun yasaların bize verdiği yetkiyi kullanır ve cezasını keseriz.
Müziğin ruhuma iyi geldiğini düşünüyorum.
Ve çok seviyorum.
Bu yıl pandemi olmasaydı hiç kuşkusuz bu yıl Beethoven adını daha çok duyacaktık. Çünkü 2020 yılı Beethoven’ın 250’inci doğum yılına denk geliyor.
Dünyada da bu yıl Beethoven yılı olarak kutlanacaktı.
Şu pandemi olmasa ne güzel konserler izleyecektik.
Ama şöyle bir şey oldu.
Bakmayın bulunduğu yere, en kısa sürede hak ettiği yere gelecektir.
Buna yürekten inanıyorum.
Sporda finansal devrim denebilecek bir işe imza atacak Karşıyaka...
Biliyorsunuz finansal piyasalarda dijital paralar çok yaygınlaştı.
Benzer bir projede Karşıyaka Spor Kulübü ve Bitci Teknoloji işbirliği yapacak.
Karşıyaka Token 19 Aralık’ta satışa sunulacak.
Hafta sonu yasaklarına, 21.00 sonrası sokağa çıkma yasağına rağmen böyle...
Aslında aşı haberlerinin geldiği bu günlerde çok daha iyi olmamız gerekirdi.
Ama olmuyor.
Olmadığını Avrupa da gördü.
Zannetmeyin tedbirleri ucundan tutan sadece bizleriz...
Fransa yasakları biraz sıkınca Fransızlar sokaklara döküldü. Amerika’da maske karşıtı protestolar da dikkat çekti.
Basit usule tabi esnafa üç ay boyunca büyükşehirlerde 750, diğer yerlerde 500 liralık bir katkı olacak.
Esnafa ise aylık 1000 lira kira yardımı yapılacak.
Hibe şeklinde verilecek esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacak.
İşyeri kira ve stopaj destekleri de 1 Haziran 2021’e kadar uzatıldı.
Bunlar elbette çok önemli destekler...
Bir de kısa çalışma ödeneği var; o da devam ediyor.
Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu özellikle kira başta olmak üzere bazı destek paketlerini açıklayacaklarını söylemişti.
Bir süredir yazıyorum.
Hiçbir devlet Kovid 19 gibi uzun süren bir pandemi dönemine hazırlıklı değildi.
Nitekim ilk sonuçlar bütün ekonomilerde ciddi bir daralmayı ortaya koydu.
Ama sonradan gördük ki; hazirandan sonra ekonomiler biraz açılınca hızlı bir toparlanma da oldu.
Türkiye dünyada en fazla büyüyen ülkeler arasına girdi.
Mekanlar insanlarla güzeldir
ALİ ve Hüseyin Albay, Tuncay Reyhan, Hatice Reyhan Kutlu ve Rukiye Tozkoparan kardeşler...
Hepsi yakın dostlarımız...
Birçok İzmirli de bilir, tanır ve severler...
İzmir’in sembol mekanlarından biri Reyhan Pastanesi’nin sahipleridir.
Lezzetlerini size anlatmayayım, zaten herkes biliyor.
Ne yerseniz, ne tadarsanız hepsi çok güzeldir.
Ama daha önemlisi sevdiğiniz lezzetleri değişmeden bulabilmenizdir.
Birçok kişi için Reyhan bir buluşma adresidir.
Yeni arkadaşlıkların başladığı yerdir, dostlukların pekiştirildiği bir mekandır ve anıların biriktiği bir buluşma noktasıdır.
Herkesin kendini iyi hissettiği mekanlar vardır.
Benim için de Reyhan onlardan biridir.
Bu sevdiğim mekanların sahipleri benim için ne kadar önemliyse buralarıyla özdeşleşmiş insanlar da vardır.
Bazıları şef, bazıları komi, bazıları mutfakta, bazıları kasalarda çalışır.
Ama her gittiğinizde o insanlarla karşılaşırsınız.
Ve tanıdık yüzleri görmek beni hep mutlu eder.
Aslında sevdiğimiz mekanları anlamlandıran asıl şey o mekanların ruhu kadar bu tanıdık yüzlerdir.
En azından benim için bu ayrıntılar önemli.
Çok değişen kadrolar beni rahatsız eder, o mekanlardan uzaklaştırır.
Reyhan’ı da özel yapan budur belki de...
Klasik lezzetler kadar klasikleşmiş bir kadro...
Geçen gün o isimlerden biri ve belki de en çok sohbet ettiklerimden Yakup Uykutalp’ı koronovirüsten kaybettik.
1995’ten beri Reyhan Pastanesi’nde çalışıyormuş.
Demek ki, bir çeyrek yüzyıldır kendisini tanıyormuşum.
İki gündür sosyal medyaya bakıyorum.
Binlerce mesaj gördüm.
Ne kadar çok seveni varmış.
Hep söylüyorum.
Mekanları zenginleştiren insanlardır.
Neden Yakup’u yazmak istedim?
HAYATIM hep kalabalıklar içinde geçti.
Zaten yalnız kalmayı da çok sevmem.
Örneğin ben tek başıma bilet alıp bir sinemaya gitmem, gidemem.
Sıkılırım...
Bir restorana gidip tek başıma yemeyi de pek sevmem.
Bu alışkanlığımı sadece alışık olduğum, tanıdık bulduğum mekanlar için bozabilirim.
Reyhan da onlardan biri...
Neden Yakup’u yazmak istedim?
Ben hobileri olan insanları hep çok sevdim, farklı bir yere koydum hayatımda...
4 yaşında Kars’tan göç edip gelmiş bir ailenin ferdiydi Yakup...
İzmir 50. Yıl Lisesi Edebiyat bölümünü bitirmişti.
Yazı dünyasını seviyordu.
Kitap okur, arada benden tavsiyeler alırdı.
Yazdığı şiirleri, yazıları bana atar yorumlamamı isterdi.
Bazen de sipariş kağıdının arkasına yazdığı birkaç satırı getirir, “Şimdi yazdım ne dersin” derdi.
Kendine dijital bir site de kurmuştu.
Biz genellikle hobilerimizi emeklilik yıllarına bırakırız.
Oysa hobiler yaş aldıkça zenginleşebilir.
Yakup, Kars’tan gelmiş, İzmir’e adapte olmuş, İzmirlilik bilinciyle yetişmiş, okulda edebiyat bölümünü seçip okumuş, Reyhan’ın şefliğini yaparken yazıdan kopmamış, hobilerine sahip çıkmış biriydi.
Belki bir edebiyat ödülü almamıştı.
Ama ne kadar eder ki, bizim gönlümüzü kazanmış ve en büyük ödülü almıştı.
Gevşemeyelim lütfen
TEDBİRLERİN sonuç verdiği gözüküyor. Vaka sayıları 30 binlerden 10 binlerin altına geriledi. Bu iyi haber...
Ancak İngiltere’deki kapanma biraz moral bozuyor.
Çünkü Avrupa’daki gelişmeleri ilk günden beri yakından izliyorum.
Bir ay sonra benzer bir tablo Türkiye’ye de yansıyor.
Kasım ayında Almanya, Fransa ve İtalya sıkı önlemler aldı.
Bizim hafta sonu yasakları uygulamamız, hafta içinde de 21.00’den sonra sokağa çıkış yasağı getirmemiz de Avrupa’dan bir ay sonra oldu.
O yüzden gevşemeyelim.
Hazirana kadar pandemiyle mücadelenin zor geçeceğini biliyorduk.
Önlemlerimizi aynen devam ettirelim.
Pandemiyle trafik
problemi de arttı
PANDEMİNİN ilk dönemlerinde trafik daha rahattı.
Şimdi ise günün her saatinde bir yoğunluk var.
Arabası olan toplu taşımaya binmiyor.
Ve bence uzun bir süre binmeyecek.
Arabası olmayan da ilk fırsatta araba alacak.
Büyükşehirlerde uzun yıllar trafik sıkışıklığı olacak.
Türkiye’nin büyük şehirlerinin en önemli problemi trafiktir.
Ve maalesef radikal tedbirler alınmazsa kent içi trafiği daha da sıkışacak.
Yerel yönetimleri gücü bu büyük projeleri yapmaya yetmez.
Mutlaka devletle yerelin işbirliği yapması gerekir.
İzmir için körfez geçiş projesinin yeniden gündemde olması lazım.
Yoksa birkaç yıl sonra bir yerden bir yere gitmek için saatler harcayacağız.
Schengen vizelerini uzatın
BİR öneride bulunmuş ve Avrupa Birliği ülkelerinin verdiği Schengen vizelerini uzatmalarını önermiştim.
O kadar çok mesaj geldi ki...
Bazı ülkeler gerçekten seyahat süresi kadar, bazıları üçer aylık, altı aylık kısa vizeler veriyor.
Ama birçok kişi pandemiden dolayı seyahatlerini ertelemek zorunda kaldı. Aslında yasakları devletler getirdi.
Kısa vizeler için süreleri kadar, uzun vizeler için bir yıllık eklemeleri Avrupa ülkeleri Schengen vizeleri için yapmalılar.
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