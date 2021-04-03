Markalarımıza iyi bakalım

Benim ailemde bir otizmli yok ama çevremde, yakın dostlarım arasında çocukları otizmli olanlar var.
Ben de otizmle bu sayede tanıştım.
Onların yaşadıklarını gözlemledim, hissettiklerine ortak oldum.
Ve bir gün Nüvit Uyar geldi ziyaretime...
Uyar’ı mimar olarak tanımış ve izlemeye başlamıştım.
Bu seferki konuk da bendim.
Fulya’yla biraz pandemiyle değişen hayatımızı ama daha çok da İzmir’i konuştuk.
Aslında İzmir ile ilgili konuşurken, yorum yaparken Çanakkale’den Antalya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyayı konuşmak gerekir.
Bir Çanakkaleli’nin, bir Uşaklı’nın, bir Balıkesirli’nin, bir Denizlili’nin, bir Muğlalı’nın mutlaka İzmir ile bir bağlantısı vardır.
Ve bütün bu ilişkilerin tam ortasında hep İzmir vardır.
Pandeminin ilk günlerinde kimse salgının bu kadar süreceğini tahmin etmemişti.
Bilim ne kadar ilerlese de, bilinmezlikler o kadar çokmuş.
Yine de daha iyi bir dünya için mücadele ediyor herkes...
Yerel seçimlerin üzerinden iki yıl geçti.
Böyle bir dönemde belediye başkanlığı yapmak da zordu.
Pandemi seçim döneminde verilen sözlerin önüne geçti.
Sağlığı en başa koyduğumuz için diğer konular listenin sonuna kaymış oldu.
Ben de uzmanların ağzından çok dinledim.
Ve bu kritik iki haftalar bir türlü bitmedi.
Galiba aşılama tamamlanmadan da bitmeyecek.
Evet, şimdi uzmanlar yine aynı şeyi söylüyor.
Bu iki hafta gerçekten kritikmiş.
Ve bence kurallara uymayanlar ayıp ediyor.
Benim de gazetecilik hayatımda sık konuştuğum, dertleştiğim insanlardan biriydi.
Vefat haberini alınca kendi arşivime girip yazılarıma, fotoğraflara baktım.
Ve 13 Aralık 2009’taki bir yazımı buldum.
Şöyle yazmışım;
***
Bazen çalışma odamdaki arşivimde saatler nasıl geçiyor anlamıyorum.
TÜSİAD’ı kuran, fikrini geliştiren, sivil toplumculuğu Türkiye’de büyüten iş insanları, sonra da İzmir’de benzer bir yapıyı kurmak istediler.
Yine bir mart ayıydı.
16 Mart’tı...
Ve yıllar 1992’yi gösteriyordu.
Ben de o günlerde ekonomi sayfalarını yöneten biri olarak iş dünyasındaki bu gelişmeleri en yakından takip edenlerden biriydim.
Gerçekten de 90’lı yıllar Türkiye’nin siyasette dalgalı geçen yıllarıydı.
Çok yakından takip ettiğim projelerden biriydi.
Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın ısrarla üzerinde durduğu yatırımlardandı.
Efes Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunuyor.
Ve bana göre Türkiye’nin en önemli turizm argümanlarındandır.
Türk turizminin başladığı yer Antalya değil, Kuşadası’dır.
80’lerde Türkiye birçok konuda hamle yaparken turizmde de Antalya öne çıktı.
Turuncular kırmızıya döndü; Türkiye’nin çoğu şehirde kırmızı çizgiler de aşılmış durumda...
Bu yasakların yeniden geri geleceği anlamına geliyor.
Bu kaçınılmaz; ilk günlerde de yazmıştım.
Çünkü tarih boyunca yaşanan salgınları incelediğinizde benzer bir tablo karşınıza çıkıyor.
Açılmalar, kapanmalar önümüzdeki bir yıl daha devam edecek.
Kısmı, bölgeler, hatta semtlere göre kararlar bile bundan sonra alınabilir ve alınmalıdır da...
Bazı okurlar bana birkaç haftalık değişimi ve haritalarını gönderiyor.
Çocukluğundan beri mutfak onun için bir tutkuydu. Saatlerce vakit geçiriyor, kendi tariflerini, kendi denemelerini yapıyordu. Çocukları olduktan sonra sağlıklı ürünler yapmaya başladı. Aslında dünyadaki trend de bu yöndeydi. İnsanlar sağlıklarına daha fazla dikkat eder olmuş; spordan beslenme alışkanlıklarına kadar birçok detay değişmeye başlamıştı.
İki kızı oldu. Lina ve Alin isimlerini koydular.
Kızları sayesinde yapmaya başladığı sağlıklı atıştırmalıklar öyle beğenildi ki, arkadaşları onu bir girişim için teşvik etti.
İsmini de kızlarından alan Atelier Linalin böyle doğdu. Atölyesinde sadece kadınlar çalışıyor. Ve o kadınlar glutensiz atıştırmalıklar üretiyor.
Ürünlerin hepsi 1 yaşından gün almış, sadece doymak için değil besin değerini de düşünerek yiyen, spor yapan ya da yapmayan, diyet yapan ya da hiç yapmamış, çölyak olan ya da olmayan kısaca glutensiz ve gerçek bir şeyler yemek isteyen herkes için uygun...
Onlar bu işi aşkla yapıyor.
Okullar da...
Birkaç gündür “sahibinden satılık okul” ilanları dikkatimi çekiyor.
İstanbul Ümraniye’de 1 milyon 750 bin lira bedelle satışa çıkarılan “250 öğrenci kapasiteli” okulun ilanında, “Eğitim dönemi sonuna kadar çevirecek durumda. Öğrencili ve kullanıma hazır. Okullar bölgesinde sorunsuz okul” açıklaması yapılmış.
Muğla Ortaca’da devren satılık özel okul için, “Ortaca ilçe merkezinde, özel hastane ile komşu, iyi lokasyonda, 800 m2 arsa içinde 12 derslikli Anadolu Lisesi ruhsatıyla, (özel kurs merkezi, dershane vb. kurumlara da dönüştürülebilir) devren satılıktır” deniliyor.
“Antalya’da tektir, eşi benzeri yoktur” denilerek 45 milyon TL’ye satışı çıkarılan özel okul için de şöyle deniliyor; “Antalya’da 1500 öğrenci (istenildiği takdirde öğrenci sayısı 2 bin 500 adete artırılabilir) 60 öğretmen ve 10 hizmet görevlisi kapasitelidir. Okul faaliyette değildir. Öğrenci başına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından teşvik alınabilir. Okulumuzun yerleşim alanı 7 bin metrekare, tüm arsa alanı ise 20 bin metrekaredir.”
İzmir için verilen bir ilanda da “Merkezi konumda devren satılık butik kolej” deniliyor.
Mesleğimde önemli bir adımdı.
Hürriyet’in Ege Bölge Temsilcisi Nedim Demirağ ile İstanbul’a gitmiştik. Önce Ertuğrul Özkök’ün odasında uzunca sohbet etmiş, Hürriyet Ege için bir fikir sörfü yapmıştık.
Sonraki adresimiz Bölgeler Koordinatörü Nejat Seçen’in odası olmuştu.
Nejat abi İzmir’den İstanbul’a gitmişti ve bölgeleri en iyi bilen gazetecilerdendi. Aynı dili konuşuyorduk.
Ve ardından Seçkin Türesay ve Erol Türegün ile bugün bile unutamadığım uzun sohbetlere daldık.
Müthiş gazetecilerdi.
Bunu zaten bekliyorduk.
AB’nin seyahatlerde kullanılmak üzere hazırlayacağı aşı sertifikasında hangi aşıların geçerli olacağına AB üyelerinin kendileri karar verebilecek.
Tabii bizim olduğumuz Çin aşısını kabul edip etmeyeceğini merak ediyoruz.
Aslında şöyle de bir gerçek var.
Hangi ülkenin aşısından daha çok antikor öne çıkacaktır. Gelişmiş ülkeler bile aşı konusunda sınıfta kaldılar.
Hala nüfuslarının yüzde 5 ila 10’u arasında aşılama yapabildiler.
Bir de burayı popüler hale getiren sembol isimler var.
Onlardan biri de hiç kuşkusuz Leyla Figen’dir.
Örneğin bugün köyün en güzel butik otellerinden biri olan Alavya; bir zamanlar çocukların gizlice ağaçlarından meyve koparıp yedikleri bereketli bir bahçeydi. Daha sonraları ise yaz gecelerinde yerli halkın ellerindeki çekirdeklerle göz yaşlarının tuzunu birbirine karıştıran bir açık hava sineması olarak yaşadı.
Ve günlerden bir gün, yörenin kaderini değiştiren isim Leyla Figen Alavya’da şimdi Ruby adını alan ve tek bir yatak odasına sahip olan taş eve taşındı, ardından Alaçatı’nın taze havasını içine çekip, yörenin ilk turistik restoranını açtı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde otelde minik bir tören vardı.
Alavya’nın girişine Leyla Figen’i hatırlatan küçük bir plaket asıldı.
Yorgancılar; “Türkiye’nin sanayileşmekten ve sanayi sektörünü bilgi çağıyla uyumlu hale getirmekten başka çaresi yok” demiş ve eklemişti;
“Yüzyılda bir görülen salgın koşullarında ekonomide yılın son çeyreğinde yüzde 5.9 ve yılın tamamında gerçekleşen yüzde 1.8 oranındaki büyüme adeta bir mucizedir. Dünya geneli ve birçok ülkede küçülme yaşanması bu büyümeyi çok daha anlamlı kılmaktadır. Büyüme verileri, Türkiye sanayisinin ve ekonomisinin gücünü ortaya koymaktadır. Ancak, son iki yılda ekonomide ortalama büyümenin yüzde 1.3 ile potansiyelin çok altında kalması söz konusudur. Bu durum ise ekonomi yanında, sosyal boyutta başta işsizlik olmak üzere bazı sorunları derinleştirebilecektir. Dolayısıyla 2021 ve sonrasının iyi planlanması, yeni ekonomik programın gözden geçirilmesi, yeni ve işlevsel önlemler alınması gerekmektedir.”
Başkan Yorgancılar’ın dikkat çektiği bir ayrıntı gerçekten önemliydi.
Herkes gibi ben de Türkiye’nin daha iyisini yapabileceğine inanıyorum.
Ve bu potansiyeli görebiliyorum.
2020 yılında yaratılan büyüme hikayesinin arkasında zor yılda yüzde 2 büyüyen sanayi sektörünün olduğunu da kabul etmek gerekir.
***
Venedik çifti bir uygulama geliştirmişler.
Help Steps 2020’de kullanılmaya başlanmış. Yaklaşık 1 yılda 900 binden fazla kullanıcıya ulaşmış. Şu an 162 ülkede kullanılıyor.
Help Steps bir sağlık ve sağduyu uygulaması. Uygulama, kullanıcıları hem yürümeye, hem de yardım etmeye teşvik ediyor. Gün içinde atılan adımlar otomatik olarak Help Steps’te sayılıyor. Kullanıcılar attıkları adımları gece 00.00’den önce bir reklam izleyerek HS Adımı’na çeviriyor ve bu HS Adımları kullanıcının cüzdan hesabında birikiyor. Biriken adımlarla Help Steps içinde bulunan STK’lara, derneklere ve spor kulüplerine bağış yapılıyor.
Geçtiğimiz yıl sistemde yaklaşık 57 milyarın üzerinde adım bağışı yapılmış. Bu adımların değeriyle yaklaşık 400 bin liralık STK bağışı gerçekleştirilmiş.
Venedik çifti uygulamanın global pazara açılması için bugünlerde çok yoğun bir uğraş içinde... Global STK’lar ve büyük spor kulüplerinin sisteme eklenmesiyle birlikte süreci hızlandırmayı hedefliyorlar.
Help Steps’i o gün ben de telefonuma indirdim ve Adatepe’deki attığım adımları gece bitmeden bir sivil toplum örgütüne bağışladım.
İyi ama bu kalabalıkları nasıl açıklayacağız.
Türkiye’nin her yerinden gelen fotoğraflara bakıyorum; sanki hiçbir şey yokmuş gibi, salgın bitmiş gibi insanlar sere serpe dışarıdalar.
Geçen gün İzmir’in Kordon’unda gözlerime inanamadım.
Gençler, çocuklar kalabalıklar halinde toplanmış, oturmuş, sohbet ediyordu.
Elbette ben de kentlerin bu renkli halini çok seviyorum ve özlüyorum.
Galiba yapısal, radikal değişimler devam edecek.
Çalışma hayatımızda da alışkanlıklar değişecek.
En son yayınlanan yönetmelik bunun bir habercisi gibi...
Salgın sürecinde milyonlarca insanın uzaktan çalışmaya geçmesi nedeniyle bu alanda bir düzenleme yapıldı. Yönetmeliğe göre uzaktan çalışma için personel ve işveren arasında sözleşme yapılması gerekecek. Sözleşmede, tüm giderlerin nasıl karşılanacağı, çalışma saatleri yer alıyor.
İşin hibrit yapılması durumunda da sözleşme gerekecek.
İlerleyen günlerde detaylar da değişebilir elbette...
Böyle devam ederse; 20 binleri de buluruz.
Güneş kendini biraz gösterdi mi, yasaklar biraz gevşedi mi vakalarda artış başlıyor.
Restoranların, lokantaların açılması için defalarca yazdım.
Bugün de aynı görüşteyim.
Fatura tek bir yere, sektöre, adrese kesilmemeli.
Bu salgında en büyük zarar gören sektör yiyecek içecek sektörü oldu.
Kazdağları’nın en batı ucunda ve Ege Denizi’ne tepeden bakan bir konumda, zeytinlik ve çam ormanlarıyla çevrili...
Edremit’i, Akçay’ı geçtikten sonra Küçükkuya’ya 3.5 kilometre uzakta...
Köye girdiğinizde geçmişte kalan bir fotoğraf görüntüsü karşınıza çıkıyor.
Doğal ve tarihi SİT alanı olarak koruma altındaki Adatepe Köyü, oksijen oranının yüksekliğiyle biliniyor.
Ve gerçekten de yürürken de, uyurken de kendinizi daha iyi hissediyorsunuz.
Bazen böyle yerleri yazarken çekiniyorum.
Markalarımıza iyi bakalım
MARKANIZA ne kadar iyi bakarsanız, o da size iyi bakar...
Ve gerçekten öyledir.
Markanıza sürekli yatırım yapmanız gerekir.
Elbette parametreler bugünün dünyasında hep değişiyor.
Rakipler çıkıyor, piyasa şartları değişiyor.
Ama siz uzun vadeli düşünüp yatırım yapmaya devam ettiğinizde hep kazançlı oluyorsunuz.
Size bir örnek vereyim.
Folkart son yıllarda adından söz ettiren en önemli inşaat şirketlerinden biri...
Ağırlıklı İzmir ve çevresinde projelerinin olmasına bakmayın hacim ve ciro olarak belki de Türkiye’nin ilk birkaç şirketinden biri.
Folkart’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ilk yatırımlarından bu yana kentle bütünleşmeyi ihmal etmedi.
***
Örneğin spora destek verdi.
İzmir’deki bütün futbol kulüplerine forma sponsoru oldu.
Örneğin sanata destek verdi.
Açılan sergilerle birçok sanatseveri buluşturdu.
Doğan Hızlan gibi Türk edebiyatının, sanat dünyasının duayeni bir ismi Folkart Sanat’ın Danışma Kurulu Başkanlığı’na getirdi.
Örneğin sosyal sorumluluk projelerine destek verdi.
KİTVAK gibi kanser tedavisini çok başarılı yürüten; çocuklarımız kadar ailelerine de destek olan bir vakfa maddi, manevi destekler verdi.
***
Bunların hepsi önemli ayrıntılar...
Folkart İzmir’in son dönem popüler olan yerlerinden Bademler’de yeni bir projeye başlıyor.
Geçen gün Mesut Sancak ile konuşurken; daha lansmana çıkmadan projenin yüzde 70 – 80’ini sattıklarını söyledi.
İzmir adına sevindim.
Geçen gün de yazdım.
İzmir nitelikli bir göç alıyor.
Bu ilgi de bunu kanıtlıyor.
Tabii bunu yönetmek devletin kurumlarına ve yerel yönetimlere kalıyor.
Ben İzmir’in geleceğinin bundan sonraki on yıllarda çok daha iyi olacağını düşünüyorum.
***
Markaları büyütmek kadar algılarını da güçlendirmek önemlidir.
Zordur biliyorum ama iyi bir stratejiniz ve yol haritanız varsa markanızı uzun yıllar zirvede tutabilirsiniz.
Sürekli yatırım yapmak, markayı diri ve dinç tutmak zorundasınız.
Markalarını önemseyen ama bunu kentle paylaşan insanları, kurumları köşemde hep yazıyorum.
Çünkü her birini desteklemeye değer buluyorum.
Kurumlar, markalar büyürse, güçlenirse, değişime ayak uydurursa inanın Türkiye de büyür.
Ben bunun peşindeyim.
Ve markalarımıza iyi bakmamız gerektiğini düşünüyorum.
Mekanlar ve insanlar
GASTRONOMİ yükseliyor.
Artık genç ve başarılı şeflerimiz var.
Ve harika menüler ortaya çıkarıyorlar.
Hepsini takip ediyorum ve başarılı olanları destekliyorum.
Gastronomiye ayrı bir merakım var.
Dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan Chaine des Rotisseurs’un üyesiyim.
Çok başarılı olan İzmir Gurme Guide’da hem mekanları, hem de bu mekanlara ruh veren insanları, şefleri takip ediyorum.
Bir kenti, bir bölgeyi, bir ülkeyi sadece ekonomisiyle, siyasetiyle anlatamazsınız.
Çünkü bir yanı hep eksik kalır.
O yüzden sanatı, sporu, gastronomi ve hayatımızı renklendiren, anlamlı kılan herşeyi eklemeniz gerekir.
Hep söylüyorum ve yazıyorum.
Yerel güzeldir; diye...
Gerçekten de lokal olanın, yerinde olanın kıymetini bilmek gerekir.
Elbette insanlarını da...
Köşemde bu insanlara, mekanlara hep yer veriyorum.
Çünkü her biri benim hayatımı zenginleştiren insanlar, mekanlar...
Yaşam onlarla her zaman daha güzel oluyor.
Zafer Kelek’i İzmirliler çok iyi tanır.
Deniz Restoran’ın yıllarca şefliği yaptı.
Sektörün en deneyimli isimlerinden...
Yıllarca İzmir’in en popüler mekanlarında çalıştı.
Yerel olanı en iyi bilenlerden...
Ürün seçimini en iyi yapanlardan…
Deniz Restoran’dan ayrıldıktan sonra kendine yeni bir mekan açtı.
Adını Zafer’in Yeri koydu.
“Hangi Zafer” diye kimse sormuyor.
Çünkü sektörün abisi, tanınmış, sevilen insanlarından biri olduğu için herkes “Zafer Kelek” olduğunu bilir.
Pandemi döneminde dostlarını hiç yalnız bırakmadı tabii dostları da onu...
İnsanlar mekanları yaratır; mekanlar da bir kentin ruhunu zenginleştirir.
İyi ki varlar...
Herkes kendi karantinası uygulasın
TAM kapatma olur mu; bilemiyorum.
Sanki 15 günlük bir kapatma iyi olacak gibi gözüküyor.
Fransa, Almanya tedbirlerin kapsamını genişletti ve süresini uzattı.
Diğer ülkelerde de benzer uygulamalar var.
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ekonominin gerçekleri bu önlemlerin alınmasını biraz zorlaştırıyor.
Hükümetler için de zor kararlar...
Ama herkesin bu dönemde kendi karantinasını uygulaması en doğru çözüm gibi gözüküyor.
Türkiye nisanı iyi geçirmeli.
Yaza girerken sayılarını eskiden olduğu gibi 1000’li rakamlara kadar düşürmeli.
Yoksa hayal ettiğimiz gibi bir yaz geçirmemiz mümkün değil.
İyi uygulamalar biz de yapalım
ALMANYA Federal Eğitim Bakanı Anja Karliczek pandemi nedeniyle yapılamayan dersler yüzünden geri kalan çocuklar için 1 milyar euro ders yardımı sağlanacağını açıkladı. Ders yılı sonunda bütün eyaletlerde çocukların temel bölümlerdeki eğitim seviyesini ölçmeye yönelik testler yapılacak. Bakan, çocukların yüzde 20 ila 25’nin büyük ihtimalle çok, hatta dramatik biçimde çok geri kaldığını tahmin ettiklerini söylüyor.
Karliczek’e göre herşeyden önce destek verilmesi gereken hedef kitle orta öğretimden okul değiştirerek liseye gidecek veya orta öğretimden meslek eğitimine geçecek çocuklar olacakmış. Çocukları yeniden temel derslerde güçlendirmek için öğretmenlik eğitimi alan üniversite öğrencilerinden, emekli eğitmenlerden, eğitim alanında faaliyet gösteren vakıflardan ve özel dershanelerden faydalanabileceğini ifade etmiş.
Benzer bir uygulama Türkiye’de de olabilir.
Çocuklarımız gerçekten bu yıl çok zorlandılar ve desteğe ihtiyaçları var.