Markalar aynı zamanda bir ülkenin de elçileri

Son yıllarda golf turizmiyle ilgili önemli çalışmalar yapıyor.
Turizmimizin çeşitlendirilmesi adına sporun, sanatın lokomotif olduğunu iyi bilenlerdenim.
Örneğin Antalya golf sayesinde önemli bir turist grubunu kente çekiyor.
Tesislerin büyük bir kısmını ben de gezdim, bazılarında golf de oynadım.
Sadece Antalya’da değil, Türkiye’nin farklı yerlerinde de golf tesislerinin olması gerektiğine inanıyorum.
Engin Ceylan da alternatif rotalar hazırlıyor.
Konuyu önemsediğim için ben de yazmak istedim.
Amerika’da yaşayan bir hanımefendi annesine aşı yaptırmak için hastaneye getiriyor.
Aşı yapılırken şişenin üzerinde Çin alfabesiyle yazılmış yazılar görüyor ve annesine aşı yaptırmıyor.
Sosyal medyasından da “Medical Park Hastanesi’nde bu ismi bilinmeyen aşı vuruluyor. mRNA vaccine diyor ama Biontech değil. Sağlık Bakanlığı onaylı aşı dediler ben fark edince. Sahtekarlar çok. Dikkat edin lütfen” diye yazıyor.
Sosyal medyayı biliyorsunuz; kulaktan dolma bilgilerle, sürü psikolojisiyle konu dallanıp budaklanıyor.
Oysa herkes bilmeli ki; bir özel hastanenin ya da bir özel işletmenin aşıyı getirip uygulama şansı yok.
Bütün kuralları, süreci Sağlık Bakanlığı yönetiyor.
Kovid 19 pandemiye dönüştüğünde birçok kişi Gates’i acımasızca eleştirdi. Çünkü dünyayı siber saldırılar, virüslerle ilgili uyarmıştı.
Ve gerçekten de hiçbirimizin hayal bile edemeyeceğimiz bir dönem geçiriyoruz.
Dünya resmen durdu, evlere kapandık; başımızı dışarı bile çıkaramadık.
Bill Gates geçenlerde bir blog yazısı yayınladı.
Çoğu çalışanın önümüzdeki günlerde sanal toplantılarını Metaverse’te yapacağını, avatarların sanal bir alanda buluşacağını söyledi. “İfadelerinizi, beden dilinizi ve sesinizin kalitesini doğru bir şekilde yakalamak için VR gözlükleri ve hareket yakalama eldivenleri gibi bir şeye ihtiyacınız olacak. Çoğu insan henüz bu araçlara sahip değil, bu da benimsemeyi biraz yavaşlatacak” diye yazdı.
Daha da önemlisi Gates, pandemi sonrasında yeni bir çalışma modeline işaret etti; “Teknolojinin ofiste birlikte olma deneyimini gerçekten kopyalamaya başladığı bir eşiğe yaklaşıyoruz” dedi.
Ve benim de defalarca yazdığım bir konuya dikkat çekti.
Yelkenbiçer şunları söyledi: “Pandemi öncesinde birçok insan iklim kaynaklı sorunların çocuklarımızın ve hatta torunlarımızın başına geleceğini düşünüyordu. Ama tüm dünyanın bir anda yüzleştiği ve tüm paradigmaları değiştiren Kovid 19 bize risklerin nasıl da bir anda gerçek olabildiğini göstermiş oldu. Hatta bu olgunun adı iklim riski de değil resmen iklim krizi ve bizler tam olarak bu krizin ortasındayız. Renginden çağrışım yapabileceğimiz üzere yeşil kuğu bize iklimle ilgili bu yıkıcı gerçekleri hatırlatan bir kavram. Yeşil Kuğu kavramıyla ifade edilen, iklimle ilgili düşük olasılıklı ancak yüksek yıkıcılıktaki riskleri belirten küresel senaryo, artık hepimizin ajandasında yer almalı.”
Amerikalı motor ve jeneratör şirketi Cummins firmasının Çevresel Sürdürülebilirlik Direktörü Paul Hayes EGİAD’ın konuğuydu ve Yelkenbiçer bu toplantıda böyle bir konuşma yaptı.
Cummins 1919 yılında kurulmuş; sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla bilinen bir şirket...
Birleşik Krallık Galler Prensi Charles Cummins’i merkezine doğayı, insanı ve gezegeni koyması nedeniyle Terra Carta Mührü vererek ödüllendirmiş.
Özetle şunu söylemek gerekir.
Herkes gibi ben de anlamaya çalışanlardanım.
Ama şu bir gerçek; kripto paralarla 2009’larda tanışıp yatırım yapanlar iyi kazançlar elde etti.
Tabii ellerindeki portföyü tutabildilerse...
Bizim gibi ülkelerde uzun vade bir hafta, belki bir ay olarak anlaşılıyor.
Tasarruf miktarınızın ne kadar olduğu önemli değil; bilinçli, uzun vadeli ve hikayesi olan araçlara yatırım yaptığınızda kazanabiliyorsunuz.
Son aylarda etrafıma bakıyorum.
Amerika Birleşik Devletleri’nde Boston’da fiyatlar yüzde 14.8, Washington’da yüzde 12.2, Los Angeles’ta yüzde 13.4, New York’ta yüzde 12.3, Miami’de yüzde 12.2 ve San Francisco’da yüzde 12.1 artıyor; İzmir’de ise yüzde 33.9...
Avrupa başkentlerinde Paris’te yüzde 6.3, Berlin’de yüzde 5.9, Londra’da yüzde 3.9, Lizbon’da yüzde 3.8 artış oluyor; İzmir’de ortalama 30’ların üzerinde...
Ki;
İzmir’in bazı yerlerindeki artışın bu oranın çok üstünde olduğunu gözlemliyoruz.
Örneğin yarımadada fiyatlar kanatlanmış gidiyor.
Bazı bölgelerde yüzde 100’lerin de üzerinde artışlar yaşanıyor.
Bu arada Avrupa’da kışla birlikte yeni kararlar alınıyor.
Size bir özet yapayım.
Avusturya; 1 Şubat’tan itibaren, Avrupa’daki ilk zorunlu aşı zorunluluğu getiren ülke oldu.
Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg, virüsün kısır döngüsünden çıkmanın tek yolunun bu olduğunu söyledi.
Hepimiz geçen yıla göre daha cesaretliyiz.
En azından ben öyleyim.
Toplu yerlere, açılışlara, toplantılara asla gitmiyordum.
Ne olacağını bilmediğimiz bir sürecin başında ya da ortasındaydık.
Ve gerçekten çok dikkatliydik.
Dedi ki;
“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüm çalışmalarını belediyelere devretti. Hepsi ‘Kentsel Dönüşüm’ adı altında yeni birim kurdu. Başlarına da birer müdür atadı. Ancak burada hükümet yetkililerinin önemli bir konuyu unuttuğu ortaya çıktı. Belediye ekipleri herhangi bir binanın kolon sıyırmasına gittiğinde, oturan sakinlerin teste karşı çıktığı görüldü. Belediye görevlileri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı akredite firmalar işlem yapamadan geri dönmeye başladı. Hükümet bu konuya acil çözüm bulmalı. Polis kolluk kuvveti çağırma yetkisi hemen yerel yönetimlere verilmeli ki, binanın sağlam veya çürük olduğu yapılacak kolon sıyırma testiyle ortaya çıksın.”
Bu konu birkaç bana da aktarıldı.
O günlerde de yazmıştım.
Ama Aslan’ın dediği gibi itiraz edenler olunca binanın sağlam olup olmadığı ortaya çıkmıyor.
Bu da kentsel dönüşümün engellenmesine ya da gecikmesine neden oluyor.
Bence çoktan hak edilmiş bir görevdi.
Türkiye’de bir festivali, istikrarlı bir şekilde yıllardır yapmak gerçekten zor bir iş...
Üstelik kaliteyi koruyarak, her yıl üzerine koyarak yapmak...
Türkiye’nin turizmini çeşitlendirmesi gerektiğini hep yazıyorum.
Ve marka şehir sayısını da artırması gerektiğini söylüyorum.
Daha önce de yazmıştım.
Fatih Terim’in ismi Başakşehir’in stadına, Şenol Güneş’in ismi Trabzon’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’na verildi.
İzmir ile, Alsancak ile, Altay ile adı özdeşleşmiş bir yerin adı Mustafa Denizli olmalıydı.
Mustafa hocayı yıllardır tanırım.
Severim, sayarım, öngörülerine inanırım.
Ama biz Denizli’yle futboldan başka her şeyi konuşuruz.
Oğlum Atlas çocukluğundan beri Söğüt’ü, Selimiye’yi çok sever. Doğası, sakinliği, denizi; her şeyi bambaşkadır aslında Marmaris ve çevresinin...
Tam hazırlanırken yangınlar başladı.
Atlas’a durumu anlattım, Selimiye tatilini eylülde yapacağımızı söyledim.
Hiç unutmuyorum; 29 Temmuz’du.
Armutalan’dan İçmeler’e sonra Hisörönü’ne, Osmaniye’ye, Turunç’a, Turgut’a, Yeşilbelde’ye sıçradı. Bir hafta sonra yangın kontrol altına alındığında 13 bin 600 metrekare ormanlık alan yanmıştı.
O günlerden sonra ilk defa Marmaris’e gittim.
Geçen yıl 30 Ekim’de 2020’de yaşanan depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için yapılan konutlar törenle hak sahiplerine verilecek.
Konutların bir yılda bitirilip tamamlanması önemli...
Gerçekten de İzmir’in ucuz atlattığı bir depremdi.
Kentin birçok yerinde kentsel dönüşüm çalışmaları deprem sonrasında hızlandı.
Deprem yönetmeliklerine uymayan, eskimiş birçok binanın yıkılıp yerine yenilerinin yapıldığına şahit oluyoruz.
Sadece İzmir’in değil, Türkiye’nin de sorunu bu...
Senaryo da iyi, oyunculuk da, çekimler de...
Türk film endüstrisinin geldiği noktadan gerçekten gurur duyuyorum.
Bundan sonra daha iyilerini de bekleyelim.
Her şeyin bir zamanı var.
Ve Türk prodüksiyonları artık çok daha fazla ilgi görecektir.
Yakın tarihimize ışık tutan bir konusu var Kulüp dizisinin...
Elbette ağırlıklı olarak aşıya soğuk bakanlardan, aşı olmayanlardan, aşı karşıtlarından...
Hepsine tek tek tek cevap vermeye çalıştım.
Ben bu yazıları önümüzdeki günlere öngörerek yazıyorum.
Çünkü veriler iyi gelmiyor, uzmanlar uyarıyor, dünyanın farklı ülkelerinde tedbirler ağırlaşıyor.
Ama görüyorum ki, “Bize bir şey olmaz” anlayışı hala hakim.
Ben de diyorum ki...
Orhun Güngören örneğin...
Antrenmanlardaki performansını çok beğenirdim.
Büyüdü; üniversite okurken de basketten kopmadı.
Pınar Karşıyaka’da, Mersin’de, Giresun ve Balıkesir’de profesyonel oynadı.
Kariyerinde ve aklında hep basket olduğu için hayat boyu devam edeceği koçluğu seçti. Birçok başarılı oyuncunun arkasında Orhun vardı.
Hepsini okuyorum.
Aşağı yukarı benzer sözlerle “Neden aşı olmadıklarını” anlatıyorlar.
Çoğu “10 – 15 yıl sonra neler olacağını göreceksiniz” diyor.
15 yıl sonrasını bilemem elbette ama bilimsel araştırmaların sonuçlarını okudukça aşılara olan inancım daha da artıyor.
Bu kısır döngüden başka çıkış yolu önermiyorlar.
Sadece uzakta, ileri bir tarihte olabilecekleri söylüyorlar.
İki ülke; yani Türkiye ve Yunanistan dünya turizm pazarına tek destinasyon olarak çıkabilir.
Özgener iki ülkenin turizminde, kültüründe ve etkileşiminde yeni düşünceleri, yeni eğilimleri Ege kıyılarında uygulamak ve süreçleri doğru kurgulamak adına işbirliği yapmasını önerdi.
Ve dedi ki;
“Çeşme-Sakız, Ayvalık-Midilli, Kuşadası-Samos, Bodrum-Kos, Marmaris-Rodos, İzmir-Selanik-Halkidiki, İzmir-Atina-Girit gibi özel programlar ve pazarlama kampanyaları yapmamız gerekir. Bu durum Türk ve Yunan turizmcileri motive edeceği gibi iki ülke bakanlıkları tarafından da bir strateji olarak benimsenirse, üçüncü ülkelere birlikte giderek ortak standlar ve organizasyonları gerçekleştirebiliriz.”
Pandemi koşullarında deniz trafiği de aksadı. Oysa Türkiye ile özellikle adalar arasında yoğun bir trfik yaşanırdı.
Yunanistan uzun süre kapılarını kapadı, girişlere izin vermedi.
Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü’nün Direktörü Anthony Fauci, “Eğer aşılama oranı artarsa gelecek yılın ilkbaharında Covid-19 salgın kategorisinden endemik kategorisine geçebilir” dedi.
Fauci’nin şartı aşılanmanın artmasıydı.
Aşıların tamamlandığı ülkelerde lokal bazlı hastalık haline gelecek Kovid 19 çünkü...
Şu an yüzde 50’lerdeki aşılanma oranlarının artması şart.
Üstelik hatırlatma dozlarını da dikkate alırsak vakit kaybetmemiz gerektiği de ortada...
Çünkü ikinci önemli açıklama Türkiye’nin bıçak sırtı bir dengede olduğunu gösteriyor.
Markalar aynı zamanda bir ülkenin de elçileri
Neden böyle düşünüyorum.
Çünkü birçok alanda Türkiye önemli işler yaptı ama bu hikayeleri anlatmakta bence geç kaldık.
Uluslararası markalar yaratmamız gerekiyor.
Türkiye hem içeride hem de dışarıda yeni bir hikaye yazmalı.
Örneğin inşaat sektöründe önemli oyunculara sahibiz. Birçok şirketimiz altyapı projelerinde dünyanın her yerinde başarılı projelere imza atıyorlar. Gayrimenkulde de artık markalı konut üreten çok sayıda şirkete sahibiz.
Markalarımız sadece temsil ettikleri logoyu değil; bir kenti, bir ülkeyi de temsil ediyorlar.
Hoşuma gittiği için yazmak istedim.
Folkart geçen gün Dubai ofisini açtı.
Folkart’ın başkanı Mesut Sancak ve Metin Sancak da önemli konukları ağırladı.
Mesut Sancak’ın yaptığı konuşmayı okudum.
Aslında bu buluşma İzmir’i anlatmak, tanıtmak gibi olmuş.
O metinden bir özet yapacağım size de...
Ama özetle şunu söylemek isterim.
Artık marka şehirler, o kente vücut veren hikayelerle, insanlarla, kurumlarla, şirketlerle kendilerini ifade ediyor.
Ve bunları sosyal hayatı zenginleştirerek yapıyor.
Başarı öyküleri de böyle çıkıyor.
Bence çölün ortasında bir Dubai rüyası yapmak da böyle bir şey...
O yüzden kendi coğrafyamızı, değerlerimizi, güzelliklerimizi düşününce bizlerin çok daha başarılı olması gerekir.
Olacağız da...
8500 yıllık İzmir’i anlattı
Mesut Sancak o gün gelen konuklara İzmir’i anlatmış. Ve çok güzel anlatmış.
Şöyle demiş...
“Folkart’ın doğduğu İzmir şehrinin hayranlık verici hikayesiyle de sizi şaşırtmak istiyorum. Aslında ben size, bir zamanlar Amazonlar’ın dolaştığı, büyük ozan Homeros’un şiirler dillendirdiği, Büyük İskender’in yeniden kurduğu, çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şehrinden sesleniyorum. Tarih koridorlarındaki derin bir yolculuktan, tam 8500 yıllık geçmişe sahip İzmir’den sesleniyorum. İzmir, tarihi ve kültürel kimliğiyle, insanlığın eriştiği evrensel uygarlığın beşiği konumundadır.
İzmir, neredeyse insanlığın çocukluğundan bu yana güzel, görkemli, şaşırtıcı olan ne varsa, hepsini kucaklayan bir kültür mozaiğidir. İzmir’in her noktası ayrı bir zenginlik.
Örneğin İzmir’de UNESCO’ya bağlı Dünya Mirasları Listesi’nde bulunan iki muhteşem antik kenti, yani Bergama ve Efes’i size günlerce anlatabiliriz. Türkiye’nin en büyük açık hava müzesi unvanına sahip Efes Antik Kenti, olağanüstü bir tarihi zenginlik barındırıyor. Efes’in medeniyet, felsefe, bilim, kültür ve sanat alanlarında, öncü bir kent olarak tarihe geçtiğini hatırlatmak isterim. Tarihte Pergamon Krallığı olarak yerini alan Bergama ise eşsiz... Tıp ve eczacılığın simgesi yılan figürü, pek çok ilkin yaşandığı Bergama’dan çıktı. Antik dünyanın en önemli hekimi ve ilk eczacısı Galen de bir İzmirli, Bergamalı. Sonuçta İzmir, kültürlerin buluşup yeni anlamlar üstlenerek dünyaya yayıldığı, tarihi boyunca Akdeniz’in en önemli liman şehirlerinden biri.
Yüzümüzü günümüz İzmir’ine dönelim: İzmir ekonomik açıdan Türkiye’nin üçüncü büyük kenti. Sanayi, hizmetler ve tarım sektöründe Türkiye’nin üçüncü büyük ekonomik değerini üretiyor. Uluslararası Adnan Menderes Havalimanı, yıllık 25 milyon yolcu kapasitesine sahip. İzmir’den 35 ülkede 68, Türkiye’de ise 20 noktaya ulaşılıyor. İzmir, modern otoyollarıyla, Türkiye’nin büyük şehirleriyle iyi bir bağa sahip. İstanbul-İzmir Otoyolu İzmir’i 3.5 saatte Türkiye’nin en büyük şehri İstanbul’a bağlıyor.
İzmir, lojistik imkanları ile Türkiye’nin batı kapısı; özel bir liman kenti... Türkiye ihracatının yüzde 24’ü İzmir’deki limanlardan yapılıyor.
İzmir 5 teknopark, 16 organize sanayi bölgesi ve 3 serbest bölgeye ev sahipliği yapıyor. Yatırımcılara ideal bir ortam sunuyor.
Yüzde 69.8’i çalışma çağındaki nüfus olmak üzere 4.5 milyonluk nüfusuyla İzmir, Türkiye’nin en verimli şehirlerinden. Yüzde 13.1’lik gençlik nüfusu ise şehre genç bir ruh sağlıyor. İzmir, turizm olanakları, yerel mutfağı, canlı sosyal yaşamıyla Türkiye’nin en modern ve huzurlu şehirlerinin başında geliyor. İzmir, eğitim altyapısına ve bilime önem veriyor. Sizlere de göstermeye çalıştığım bu çok elverişli yatırım iklimi ile İzmir, bugüne kadar 2 bin 823 yabancı firmayı cezbetti. İzmir’i keşfedenler bu ilgiyi yoğun sürdürüyor.
Türkiye’de fuarcılık geleneğini başlatan İzmir, fuarlar ve kongreler kenti olarak anılıyor. İzmir Enternasyonal Fuarı da 1936 yılından bu yana her yıl kesintisiz devam eden Türkiye’nin en eski fuarı...”
Konuşma uzun...
Ama 8 bin 500 yıllık İzmir gibi bir kentin özeti işte böyle...
Mesut Sancak’ın kendi markasından daha çok İzmir’i anlatması beni daha çok mutlu etti.
Çünkü kentler kalkınmadan markalar da büyüyemiyor.
Elektrikli araç
sahipleri isyanda
Elektrikli araçlarla ilgili yazıma çok sayıda mesaj geldi. Birçok kişi aynı sıkıntıyı yaşadığını söylüyor. Yani yeteri kadar istasyon ne yazık ki yok... Oysa elektrikli araç sayısı giderek artıyor. Kentin altyapısı, oturulan evler buna uygun değil. Örneğin birçok kişi İzmir’den İstanbul’a giderken bin kere düşündüğünü söylüyor. Haklılar... Yolda kalmak var ya da saatlerce beklemek... Madem elektrikli araçlar artacak o zaman buna uygun altyapı çalışmaları, izinleri, teşvikleri de artmalı. Yoksa kimse elektrikli araba almak istemez.