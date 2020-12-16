Kira yardımı çok önemli kredi ertelemesi de lazım

Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu özellikle kira başta olmak üzere bazı destek paketlerini açıklayacaklarını söylemişti.
Bir süredir yazıyorum.
Hiçbir devlet Kovid 19 gibi uzun süren bir pandemi dönemine hazırlıklı değildi.
Nitekim ilk sonuçlar bütün ekonomilerde ciddi bir daralmayı ortaya koydu.
Ama sonradan gördük ki; hazirandan sonra ekonomiler biraz açılınca hızlı bir toparlanma da oldu.
Türkiye dünyada en fazla büyüyen ülkeler arasına girdi.
Ki ben de kendisi gibi düşünüyorum.
Birçok defa da yazmıştım.
Ben İzmir’in dijital kafalı bir kent olması gerektiğini iddia ediyorum.
İzQ’yu da o yüzden en başından bu yana destekliyorum.
Bu girişime sahip çıkan ve ortak olan kurumlar da oldu.
En başta İzmir Büyükşehir Belediyesi... Başkan Tunç Soyer’in tam desteğini biliyorum.
Hep hareketli olan sokaklar sessizliğe bürünmüştü.
Hep kalabalık olan restoranların önünden geçtim, kimsecikler yoktu.
Yani sokaklar hüzünlüydü.
Daha açık yazayım.
Pandemi yasakları uzun bir süre daha devam ederse o çok sevdiğimiz mekanların bazıları kapanacak ya da el değiştirecek ya da çok küçülecek.
Al götür ile, paket servisle bu sektör maalesef dönemez.
İzmir Skal Kulübü, dünyanın en iyi ikinci kulübü seçildi.
103 ülkeden 19 kulüp finale kaldı. Rekor düzeyde bir katılım gerçekleşti. Adaylar arasında uluslararası turizm markasına sahip şehirlerin Skal kulüpleri de vardı.
Londra, Paris, Cote d’Azur, Monaco, Hawai, Mexico, Palm Beach örneğin...
Finale kalan 19 kulüp kendilerini tanıtan bir film hazırladılar.
Oylama 1 ay sürdü.
345 kulüp başkanı oy kullandı. Dolayısıyla ülkelerin nüfus ve üye sayısı avantajları söz konusu olmadı. Tamamen objektif bir değerlendirme ve oylama oldu.
Maskeye, mesafeye, hijyene daha çok dikkat ediyorduk.
Biraz zorunlu ama daha çok gönüllü evlerimizde kalmaya çalıştık.
Hayatımızı bu yeni normale göre dizayn ettik.
Ailemizi, büyüklerimizi bile ziyarete giderken çekindik.
Doğrusunu yaptık.
Ve bana göre birçok ülkeye göre çok daha başarılı bir pandemi süreci yönettik.
Önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Uykularım kaçıyor diyebileceğim kadar karanlık bir tablo var. Çok vahim gidiyoruz. Bu kaygı sadece kasım ayında yağmur yağmaması sebebiyle olmuyor. Çok ciddi bir şekilde İzmir kuraklığa gidiyor. Kendi kendimizin ayağına sıktık. Biz son derece yanlış üretim süreçlerinin içine girmişiz. Hiç olmaması gereken ürün desenleriyle on yıllarıdır haşır neşir olmuşuz. Bir an önce bu bakış açısını değiştirmemiz lazım. Havza bazında çok daha sağlıklı üretim desenleri oluşturmamız ve ürün tercihinde bulunmamız lazım” dedi.
Haklıydı...
Çünkü sorun sadece ilkbahar ve sonbaharlarda daha az yağan yağmurlar değildi.
Sadece Türkiye de değil; bütün dünya küresel ısınmayı hızlandırmak için elinden geleni yapmıştı.
En baştan söyleyeyim.
Türkiye’nin yeri Avrupa’dır ve bu süreci kesintisiz devam ettirmelidir.
Ben Avrupa’nın Türkiye’ye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
Ve fasılları uzatarak Türkiye’ye büyük haksızlık yaptığına inanıyorum.
Dilerim zirveden hepimizi umutlandıran yorumlar gelir.
Bazen süreçler tıkandığında izlediğim kurumlar var. Bunların bazıları Avrupa’da, bazıları da Türkiye’de...
DHL Express’te Grup Satış Müdürlüğü, Monster Worldwide’da Güney Avrupa Gelişmekte Olan Pazarlardan Sorumlu Satış Direktörlüğü, Avansas.com’da Satış Direktörlüğü yaptı. Hürriyet Emlak’ta Yönetim Kurulu Üyeliği’nden ayrıldıktan sonra Türkiye için önemli bir girişime imza attı.
Uygulamanın ismi Musixen...
Bugün bu müzik platformundan size bahsetmek istiyorum.
6 aylık yazılım geliştirme süreci sonrası 2020 yılının mayıs ayında hayata geçti. Herkes bu fikrin pandemi döneminde çıktığını zannediyor. Oysa fikir müzik ve sahne sanatları endüstrisinin dijitalleşme ihtiyaçlarının henüz tam olarak karşılanmamış olmasından ortaya çıktı.
Artık tüketilen içeriğin interaktif ve mekanla zamanın bağımsız olması bir seçenek değil; şart kabul ediliyor.
Çağrı Bozay; giderek daha fazla ilgi çeken Musixen uygulaması için şunları söylüyor;
En çok da köşe yazılarını...
Saint Joseph’te orta ikinci sınıftaydım. Kararımı erken vermiştim, gazeteci olacaktım.
Babamın işten dönüşünü bekler; yemeğe oturduğumuzda hepimiz o günün özetini yapardık.
Bu bizim bir geleneğimizdi.
Hiç unutmuyorum bir gece konu gazetecilikten, gazetelerden açıldı ve ben de bu fikrimi ortaya attım.
“Ben kararımı verdim, gazeteci olmak istiyorum” dedim.
Babamın ağzından çıkan o cümleyi hiç unutmadım.
Dubai Amerikan Üniversitesi ve akademik araştırma kuruluşu AMPS tarafından düzenlenen “Hızlı Şehirler, Duyarlı Yapılar” konulu toplantıda İzmir’in de konuşulması hoşuma gitti.
Salgın döneminde ön plana çıkan Halkın Bakkalı üzerinden yürütülen dayanışma kampanyası, askıda fatura ve maskematik gibi teknoloji tabanlı uygulamalar katılımcılara anlatıldı.
Ben Türkiye’nin birçok konuda iyi şeyler yaptığını düşünüyorum.
Ama kentleşmeye gelince sınıfta kaldığımızı söyleyebilirim.
Şehircilik açısından çok şey yapmamız gerektiğini biliyoruz.
O yüzden akıllı dokunuşları önemsiyorum.
Dün İngiltere, koronavirüse karşı geliştirilen ve yüzde 95 etkinlik gösteren Pfizer BioNTech aşısının kullanımını resmi olarak onayladı.
Yakında Moderna, AstraZeneca Oxford ve Rusya’nın aşısı Sputnik V’den de iyi haberler geleceğini düşünüyorum.
Çin aşısıyla ilgili epey spekülasyon yapılıyor.
Ama dikkatinizi çekerek Çin gibi nüfusu fazla bir ülkede virüs kontrol altına alınmış durumda.
Bundan en önemli etken de aşı...
O yüzden Çin aşısına karşı da ön yargılı olmamak lazım.
Bir de aşmamız gereken gerçekler var.
Türkiye’de ölüm sayısı 188’lere ulaştı, hasta sayısı 7 binleri geçti, vaka sayısı ise 30 binleri…
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki rakamlar ise bir dönüm noktasında olunduğunun habercisi...
Her hafta bir milyondan fazla yeni koronavirüs vakası yaşanıyor.
Avrupa’da da durum farklı değil.
Gerçi kasım ayını iyi değerlendiren ülkeler oldu.
Ama arada kaybettiğimiz yakın dostlarımız da oldu. Ve onların hiçbir kalıcı hastalıkları da yoktu.
O yüzden bu virüsle ilgili herkesin farklı yorumları var.
Hangi vücutta nasıl bir tepki vereceğini bilmediğimiz için çok dikkatli olmamız gereken bir süreçteyiz.
Şu yorumu aklınızdan hiç çıkarmayın.
Korkutmayayım ama gerçek de maalesef böyle...
Yorumu yapan; Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan...
Aslında Beken, beni uzun yıllardır takip eden sağlık danışmanımdır. Bana göre Fonksiyonel Tıp konusunda Türkiye’nin en iyilerindendir. Ve, bugün herkesin dilinden düşmeyen bağışıklık sistemi kavramını çok uzun yıllardır anlatan, savunan kişidir.
Yaz aylarında hepimiz biraz gevşedik. Ama salgının geri dönüşü çok daha kuvvetli oldu. Rakamlar da bir tsunamiyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.
Ve ben yine Zafer Beken’i aradım...
Sizin için önerilerini aldım.
Beken diyor ki...
“Bağışıklığımızı güçlendirmeyi hep arzu ederiz, ama bunu yapmak birçok nedenden dolayı pek kolay değildir. Çünkü, tek başına bir varlık değil, kompleks bir sistemdir. Herkes bir bitkiyi yemek ya da bir vitamin ile bağışıklığının güçlendirme hayalini kurar. Ama bu çok parametreli kompleks sistemi sadece bir bitkiyi veya bir vitamini kullanarak güçlendirmek mümkün değildir. Öncelikle bağışıklığı bozan faktörleri hayatımızdan çıkarmak ve onarım yapacak unsurları da yaşamımıza eklemek gerekir.”
Dünyanın devleri Cevher markası kullanıyor. Özyavuz’u takip edenler gastronomiye olan ilgisini de iyi bilir. “gevrekandginger” sosyal medya hesabıyla gastronomi kültürümüze büyük katkılar yapıyor. Sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın en güzel lezzetlerini onun bu lezzet yolculuğunu izleyerek takip ediyorum.
Geçenlerde sosyal medya hesabından bir metin paylaştı.
Aynen katılıyor altına imzamı atıyorum.
“Açık konuşacağım, pandemide kabak ne yazık ki restoranların başına patladı. Tanıdığım, sevdiğim birçok restoranın mutfak ekibiyle veda yemeğinden kareler paylaşması, beni hem üzüyor, hem kızdırıyor.
Hasta sayısı da 7 binleri...
Testi pozitif çıkanların sayısı da 28 bin...
Bu rakamlar test olup istatistiklere girenler; bir de hastalığından habersiz olup sokaklarda gezenler var.
Onları da hesap ettiğinizde rakamın büyüklüğünü anlayacaksınız.
İlk dönemden çok daha riskli bir durumdayız.
“Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa’da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz...”
Katılıyorum.
Türkiye’nin dünyaya bakışı her zaman batılı olmuştur.
Geçmişimiz de, devlet geleneğimiz de bunu söylüyor.
Aslında maskeyi ilk günden bu yana kullanan ve çok başarılı olan yerler var.
Örneğin Hong Kong...
Takip ediyorum; vaka sayısı da ölümler de kontrollü gidiyor.
Gördünüz AVM’lerden gelen görüntüleri, fotoğrafları...
Restoranlar kapalı olmasına rağmen insanlar aldıkları yiyecekleri alıp AVM’nin ortasında yiyorlar.
Yani alışveriş merkezlerini piknik alanına çevirmişler.
Beş aylıkken beynindeki tümör teşhisiyle başlanan mücadelenin üzerinden tam 6 ay geçmiş. Sayısız ameliyat, kemoterapi ve hastanelerde geçen o büyük mücadele... Açık beyin ameliyatı sonrasında, patoloji tanısı değişmiş. ‘Pineoblastoma anlage’ tanısı konmuş. Pineoblastoma; epifiz bezinin hücrelerinde başlayan nadir, agresif bir beyin kanseri türü...
Ve, şimdi 11 aylık olan Arda, literatüre göre dünyadaki 8’inci vaka...
Anne Yağmur Merve Hızal, “Benim bebeğim o kadar özel ki, ilk doğduğunda anladım. Hastalığını da onun bir parçası gibi görerek sürece adapte olmaya, farkındalık hareketi yaratmaya çabalıyorum. Arda şu an 11 aylık ve minik savaşçı... Hep birlikte çocuklarımızın sesi olabiliriz. Çocukluk çağı, kanseri paylaştıkça hafifleyecek” diyor.
Günlük hayatımız akıp devam ederken bazen sıkılıyor, üzülüyor, kendimizi iyi hissetmiyoruz.
Ben de diyorum ki...
Sıkılmayın, üzülmeyin...
Aksine böyle hikayelere destek verin, bu mücadelelerin içinde olun ve kendinizi iyi hissedin.
O yüzden bu gecikmiş bir yazı...
Bu yıl 57’ncisi yapılan Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde bir ‘ilk’e imza atılarak, ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülü aynı filmde oynayan tüm kadın oyunculara verildi.
Fikret Reyhan’ın senaryosunu yazıp yönettiği Çatlak’ta rol alan İzmir Devlet Tiyatrosu sanatçısı Süreyya Kilimci, Gülçin Kültür Şahin, Tuğçe Yolcu, Canan Atalay ve Elif Ürse en iyi kadın oyuncu seçildi. Film aynı zamanda Dr. Avni Tolunay Özel Jüri Ödülü’ne de layık görüldü.
Ödül alan herkesi tebrik ederim.
Ve özellikle Süreyya’yı...
Süreyya Kilimci’yi çok eskiden beri tanıyorum.
Kira yardımı çok önemli kredi ertelemesi de lazım
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, esnafımıza dönük destek paketini açıkladı. Öncelikle kira yardımı yapılacak.
Basit usule tabi esnafa üç ay boyunca büyükşehirlerde 750, diğer yerlerde 500 liralık bir katkı olacak.
Esnafa ise aylık 1000 lira kira yardımı yapılacak.
Hibe şeklinde verilecek esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacak.
İşyeri kira ve stopaj destekleri de 1 Haziran 2021’e kadar uzatıldı.
Bunlar elbette çok önemli destekler...
Bir de kısa çalışma ödeneği var; o da devam ediyor.
Ben hükümetin esnafın yaşadığı zorlukların farkında olduğunu düşünüyorum.
Ancak bu destekleri artırmak gerekir.
Özellikle büyükşehirlerde kiralar yüksek, üstelik esnafın üzerinde kredi yükü de var.
Normal bir dönem olsa işletmeler çalışacak ve bu kredileri zamanında ödeyecekti.
Ama şimdi böyle bir imkan kalmadı.
“Al götür” ile paket servisleriyle eski ciroları yakalamak mümkün değil.
Büyük zincirler bile paket servisin cironun ancak yüzde 20-25’ini sağlayabileceğini söylüyor.
Büyükler bile böyle söylüyorsa küçük ve tek şubeli yerleri siz düşünün.
Kamu bankaları mutlaka esnafın borcunu yeniden yapılandırmalı.
Ben Türk insanının borcuna her zaman sadık olduğunu düşünüyorum.
Yeter ki çalışabilsin.
Ama çalışamıyorlar.
Bu ne devletin ne de onların suçu...
Ama böyle bir durum var.
Pandemi kimsenin tahmin edemeyeceği bir süreçti.
Bu dönemi atlatabilmesi için esnafın daha çok desteğe ihtiyacı var.
Dediğim gibi kira yardımı ve KDV, stopaj ertelemesi önemli.
Ama daha önemlisi kredilerin yapılandırılması.
29 ülke ve 165 şehirden
4576 kişi nasıl buluşur
PANDEMİ alışkanlıkları değiştiriyor.
Örnek mi?
12dakika.com projesi, 12.12.2020 tarihinde, 12.12’de başlayıp 12 saat süren ve her sektörden iş insanını bir araya getiren bir lansman etkinliği ile başladı ve her ayın 12’sinde devam edecek.
Birebir iş ilişkilerini, görüşme ve tanışmaları pandemi döneminde canlandırmak, ülke ekonomisi ve iş hayatına enerji katmak amacıyla hayata geçirilen “12 Dakika” Türkiye’nin iş odaklı ilk dijital tanışma etkinliği oldu.
29 ülke, 165 şehirden 4 bin 576 iş insanı bu etkinlikte buluşmuş.
12 saat içerisinde 8 bin 500’ün üzerinde birebir görüşme gerçekleştirilmiş.
Dünyanın en büyük girişimcilik organizasyonlarından biri olan Slush’ın kurucusu Peter Vesterbacka Finlandiya’dan katılarak açılış konuşmasını yaptı.
12 dakika projesini hayata geçiren ise Ziya Kızıltan ve Ömürden Sezgin...
İki isim de projenin ilk etkinlikte bu kadar ilgi görmesinden çok memnun.
Bundan sonra da her ayın 12’sinde Türkiye’nin birçok sektörüne özel farklı temalarla etkinlikler düzenleyeceklerini, sadece ulusal değil, global pazarlara da ulaştıran işbirliklerinin kurulabileceği bir güce erişmeyi hedeflediklerini söylüyorlar.
Bu müthiş bir şey...
Ben yüz yüze görüşmenin, buluşmanın her zaman daha etkili olduğuna inananlardanım ama dijital dünyanın bu fırsatlarını da görmüyor değilim.
Dünya değişiyor.
Ve galiba bu pandemi bazı süreçleri çok hızlandırdı.
Sel sularının gömüldüğü
milyon dolarlık evler
YAĞMADI yağmadı ve öyle bir yağdı ki; İzmir gibi birçok şehri sel aldı.
İki kişiyi sel suları aldı götürdü.
Mavişehir yine sular altında kaldı.
Binlerce araba kullanılamaz hale geldi.
İş yerlerini, evleri su bastı.
Bir haftada yağması gereken yağmur bir güne sığında maalesef böyle görüntüler oluyor.
Ama bizde çok sık oluyor.
Çünkü doğru şehirler yapmadık.
Altyapılarımız bu kadar kalabalık şehirleri kaldıracak gibi değil.
Milyon dolarlar istenen Mavişehir’de evinizden çıkamıyorsunuz.
Burada bir yanlışlık yok mu?
Kimse suçlu aramasın, kimse faturayı birilerine kesmeye kalmasın.
Bu faturayı ödeyecek olan hepimiz.
Ve geçmişte bu yanlışlara imza atan, göz yuman, sesini çıkarmayan herkes...
Türkiye birçok şeyi iyi yaptı.
Sağlıklı, modern kentler yaratamadı.
Maalesef...
Yazdan önce eskiye
dönmek çok zor olur
YILBAŞINDA dört gün evlerde olacağız.
Galiba bütün Avrupa da evlerde olacak.
Almanya sınırlama da getirmiş.
Farklı ailelerden beş kişi bir araya gelebiliyormuş, çocuklar hariç tabii...
Ben Almanların bu kuralları tutacağından eminim de bizim gibi Akdenizliler ne yapacak bakalım.
İtalya, İspanya, Yunanistan ve elbette Türkiye bu kurallara uymak isterler de yapabilirler mi göreceğiz.
Ama şunu hatırlatmak gerekir.
Önümüzdeki nisana kadar gerçekten zor bir dönem geçecek.
Aşı bulunsa da ona ulaşmak, toplumun bağışıklık kazanması zaman alacak.
Yazdan önce eski günlere dönebileceğimizi kimse düşünmesin.
İş senaristlere düşüyor
NETFLIX, Amazon Prime, Apple TV, MUBİ, Blu TV gibi dijital film platformları için pandemi dönemi bulunmaz bir fırsat oldu. Ben dahil yakın çevrem aşağı yukarı bütün filmleri, dizileri bitirmiş durumda. Yeni arayışlarımız da yok değil. Platformlardaki filmlerin, dizilerin içerikleri birbirine çok yakın. Farklı konular, farlı senaryolara ihtiyaç var.
“Bugüne kadar yazılmamış bir konu, bir tema yoktur” diye düşünenler, biraz haklı olabilir.
Ama o konuları, o temaları öyle bir işlersiniz ki yine defalarca seyretmek istersiniz.
İş senaristlere düşüyor.
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