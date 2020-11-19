Kendi karantinamızı uygulamalıyız

OSMAN Müftüoğlu hoca bile son günlerdeki vaka artışından endişeliyse ve “Ben bile kaygılıyım” diyorsa, durup bir kez daha düşünmek gerekir.

Türkiye ilk dalgayı iyi yöneten ülkelerden biri oldu.

Bunda sağlık sistemimizin güçlü oluşu kadar insanların kurallara uyarak kendilerini karantinaya almalarının da etkisi oldu.

Ancak yazla birlikte her şey unutuldu.

İşin kötüsü virüsle ilgili kaygılar da ortadan kalktı.

Ve bugünlere geldik.

Vaka sayısı günlük 3 binin üzerinde...

Test olmayıp dışarıda elini kolunu sallayan insanlarla birlikte bu rakamı en az 8 ile çarpmamız gerektiğini söylüyor uzmanlar...

