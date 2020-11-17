Karantinamızı uygulamazsak yeni tedbirler gelecek

Bizler de gururlanıyoruz elbette...
Çünkü değişen hayatımızı yeniden normale döndürecek aşının formülünü bulduklarını ve yüzde 90’nın üzerinde başarı yakaladıklarını söylüyorlar.
Bu müthiş bir hikaye...
Şahin ve eşi ve elbette şirketleri BioNTech; Nobel dahil birçok ödülün sahibi olabilirler.
Medya günlerdir bunu konuşmasına rağmen, Şahin son derece mütevazi açıklamalar yapıyor.
Belli ki insanlığa adanmış bir hayat sözkonusu...
Örneğin evleri az hasarlı bile olsa herkes yeni bir adres arayışında...
Orta hasarlı olanlar zaten taşınmaya başladılar bile...
İyi de konut stokları yeterli mi, bu kadar kiralık ya da satılık ev var mı?
Varsa bile herkesin imkanı buna uygun mu?
İşte herkes bu soruların cevaplarını arıyor bugünlerde...
Bir de yükselen emlak fiyatları ve kiralar var.
Sosyal medyayı kullanıyorum, seviyorum, çok şey de öğreniyorum, hatta eğleniyorum da...
Ama bazen gerçekten de iş çığrından çıkıyor.
Deprem gibi çok önemli ve içimizi acıtan bir olayı bile farklı noktalara çekiyoruz.
Rızabey Apartmanı İzmir depreminin sembolüydü.
O apartmandan 91 saat sonra çıkarılan Ayda Gezgin de sembol isimlerden biriydi.
İyileşen Ayda’yı babası kucaklayıp hastaneden çıkarırken görüntülendi.
Herkes arayıp soruyor.
“Bir ay içinde ikinci büyük bir deprem olacakmış...”
Kim söylüyor diyorum.
WhatsApp gruplarından gelmiş, Facebook’ta görmüşler, bir arkadaşı söylemiş, o da bir programda dinlemiş...
Bütün bunları kim bilebilir ki...
Ben bilmiyorum.
Böyle durumlar insanüstü çalışmayı, özveriyi istiyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum önemli bir açıklama yaptı.
Ve dedi ki;
“Orta hasarlı binalarımıza güçlendirme yapılarak girilebilir...”
Ve ilave etti.
“Hasar tespitleri yapılmış, hafif, az hasarlı ve hasarsız evlere vatandaşlarımız girebilirler. Sadece ağır hasarlı binalara ilişkin zaten girme durumumuz yok. Orta hasarlı binalarımıza güçlendirme yapılarak girilebilir, burada altını çizerek ifade edelim. Ağır hasarlı binalarımızdaki eşya boşaltma sürecini de muhtarlarımız aracılığıyla vatandaşlarımıza bilgilendirme yapıyoruz.”
Başkan Tunç Soyer, “Yeni bir sayfa açıyoruz. Bir kira bir yuva. İhtiyaç sahipleriyle bunu karşılama gücüne sahip olanları buluşturuyoruz. Aynı ‘Halkın Bakkalı’ ve ‘Uyku Tulumu’nda yaptığımız gibi... Ana fikir bu” dedi.
Destekliyorum…
Ateş düştüğü yeri yakıyor.
Hepimiz çok üzüldük, perişan olduk.
Ama emin olun; bir ay sonra, hayat devam edince herkes yine kendi yoluna gidecek.
Hep öyle olmadı mı?
Fotoğrafa durup durup bakmaktan kendimi alamadım.
Tabii gözyaşlarımı da herkes gibi tutamadım.
Bir mucize gerçekleşmişti.
Dün de öyle oldu.
Ayda, sanki hiçbir şey olmamış gibi bulunduğu yerden çıkarıldı.
En ufak bir çizik yoktu vücudunda...
“Sesimi duyan var mı?” diyen o beynime kazınmış ses...
Yıllar sonra yine duydum.
Dün Bayraklı’da Rızabey ve Doğanlar apartmanları arasında mekik dokudum.
Bir oraya bir oraya gittim.
Ve bir an “Sessizlik...” dendi.
Yürümemize izin vermediler, nefesimizi tuttuk, gözlerimizle konuştuk.
Çocukluğumdan bu yana kafamda hep bir deprem planı vardır.
İzmir’de son yaşadığımız gibi değil ama yıl içinde bazen 5’lerde, bazen 6’ları geçen çok sayıda deprem olur.
Biz her seferinde “İyi oldu, enerji boşaldı” der günlük hayatımıza devam ederdik. Bu seferki farklıydı, hem uzun sürmüş, hem de şiddeti 7’ye dayanmıştı. Yıkıcı olduğu belliydi; Hürriyet İzmir’deki ofisimde masamın üzerindeki her şey yere düşmüş, bazıları da kırılmıştı.
O dakikadan bu yana da depremin en fazla etkisini gösterdiği İzmir’in Bayraklı bölgesinden çıkmadım.
O telaşı, insan üstü çabayı gözlerimle gördüm.
Bir kere şunun altını çizmek isterim. Bizim insanımız zor günlerde bir vücut olmayı her zaman başarıyor. Depremin hemen ardından bölgeye gittim. Devlet oradaydı, yerel yönetimler oradaydı, sivil toplum oradaydı. Bakanlar Kurulu’nun neredeyse tamamının İzmir’e süratle gelmesi moral açısından büyük etki yarattı. Kenti çok iyi tanıyan ve İzmir milletvekili de olan son Başbakan Binali Yıldırım’ın Afyon’dan İzmir’e gelişi ve koordinasyonu sağlaması sürecin hızlanmasını sağladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olay sıcakken yaptığı açıklamalar ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile yaptığı telefon konuşması da önemliydi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İzmir’e gelişi de fotoğrafı tamamladı.
Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan diyor ki;
“Herkes 17 binaya odaklandı ama İzmir ve çevresinde 5-6 bin bina veya bina türü yapının ağır hasar görmüş olduğunu tahmin ediyoruz, ki bu da 25-30 bin konut eder. Yani bu depremde 25-30 bin konut ağır hasar görmüş olabilir. Vatandaş teknik ekipler inceleme yapmadan asla bu binalara girmemeli.”
25, 30 bin konut; belki de daha fazla...
Daha seri ve dikkatli bir inceleme yapılsa fatura daha da ağır çıkabilir.
Türkiye’nin deprem gerçeği yaşadığımız terör sorunu kadar önemlidir ve üzerine gidilmelidir.
Uzun yıllardır yazdığım bir konu...
Galiba bu biraz da İzmirli olmaktan, İzmir’de oturmaktan kaynaklanıyor.
Çünkü çocukluğumdan bu yana kafamda hep bir deprem planı vardır.
İzmir’de son yaşadığımız gibi değil ama yıl içinde bazen 5’lerde, bazen 6’ları geçen çok sayıda deprem olurdu.
Ve biz her seferinde “İyi oldu, enerji boşaldı” der, günlük hayatımıza devam ederdik.
Cuma günü gazeteden çıkmış, bir toplantıya gidiyordum.
Bir şey almak için bir yere girdim; sallanmaya başladık.
Gazetecilikte 30 yılı çoktan geçtim.
Düşündüm de; ne kadar çok insanla tanışmışım, ne kadar çok olaya tanıklık etmişim.
Gitmediğim şehir kalmamış.
Türkiye’nin çok hareketli, ilginç ve çok farklı geçen 80’li, 90’lı ve elbette 2000’li yıllarına tanıklık etmişim.
Bazı olayların da içinde yaşayarak görmüşüm.
Gazetecilik yapınca, üstüne yönetici kimliği de giyince ister istemez siyasetten kaçamıyorsunuz.
Büyükbabalarımın, büyükannelerimin anlattıkları masal gibi gelirdi.
Yokluk yıllarından yeni Cumhuriyet’in o müthiş hikayeleri beni hep etkilemiştir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna, yeniden var oluşuna tanıklık eden büyüklerimin her biri benim gözümde birer kahramandı.
Aynı zamanda vatanseverdi, insan severdi, hayvan severdi.
Onların azimleri, bitmeyen hayalleri, bir ülkeyi yeniden yaratmak için gösterilen çabaları ve onların yaşadıkları benim için gerçekten önemli...
Bu anıların bazıları yazılı bende, bazıları kayıtlı arşivlerimde, bazıları da hafızamda...
Son bir haftada yüzde 63’lerden 65’lere yükseldi.
Ventilatör doluluk oranı da yüzde 32’lerde şu an...
Birçok Avrupa ülkesine göre çok iyiyiz.
Çünkü Fransa ve İspanya’da hastanelerdeki doluluk oranlarının yüzde 90’lara geldiği biliniyor.
Zaten bütün bu endişe bunun için değil miydi?
Yani sistemin tıkanması, hastanelerin beklentilere cevap verememesi...
Avrupa’dan iyi haberler gelmiyor.
İtalya, İspanya ilk dönemde salgının merkeziyken şimdi Fransa benzer bir süreç yaşıyor.
Avrupa bize uzak değil.
Üstelik bizim de rakamlarımız iyi gitmiyor.
Yaz ortasında Ankara listenin birinci sırasındaydı, şimdi vaka sayısında İstanbul açık ara önde gidiyor.
Bu arada İzmir’in rakamları da artık korkutucu seviyeye gelmiş durumda.
Mimar Erhan İçözen gibi insanlar olmasa bazı değerlerimizi çoktan kaybederiz, koruyamayız, gelecek nesillere bırakamayız. İyi ki varlar ve iyi ki ben de bu değerli insanları tanımış oldum.
Söke’nin Doğanbey Köyü’ne gitmediyseniz, mutlaka gidin.
Bir tavsiyedir.
Gidin ve idealist bazı insanların neler yaptıklarını görün...
Bu isimlerin başında Erhan İşözen geliyor.
Ve sözü kendisine, Türkiye’nin en önemli projelerine imza atmış İşözen’e bırakıyorum.
Bu uyarılara rağmen kalabalıklar devam ediyor.
Bizde böyledir; yasak gelmeden kimse geri adım atmaz, evlerine gitmez, gitse bile evlerde kalabalık olmaya devam eder.
Akdenizlilik biraz da böyle, hoşuma gitmiyor değil ama galiba bu sefer işi tutmak gerekiyor.
Bakın kimse ekonominin durmasını istemiyor.
Fabrikalar çalışsın, çarklar dönsün istiyor.
Kısıtlı da olsa sosyalleşme kontrollü devam etsin, insanlar günlük hayatlarını sürdürsün de isteniyor.
İtalya ilk salgına göre biraz daha iyi durumda, İspanya da öyle...
Ama sayılar 10 binlerde...
Almanya 7 binlerde...
Yunanistan beni şaşırtan bir performans gösteriyor, bizden çok daha iyiler...
Dikkat ediyorum; her şeye rağmen okullar açık.
Hem de en baştan bu yana...
Urla listenin başında gelir.
Karaburun, Foça ve yeniden Bodrum’u eklemem gerekir.
Çeşme’yi de ilave edersek; büyük bir yarımadadan söz etmiş oluruz.
Urla giderek turizmiyle öne çıkan bir ilçe haline geldi.
Karantinamızı uygulamazsak yeni tedbirler gelecek
OSMAN Müftüoğlu hoca bile son günlerdeki vaka artışından endişeliyse ve “Ben bile kaygılıyım” diyorsa, durup bir kez daha düşünmek gerekir.
Türkiye ilk dalgayı iyi yöneten ülkelerden biri oldu.
Bunda sağlık sistemimizin güçlü oluşu kadar insanların kurallara uyarak kendilerini karantinaya almalarının da etkisi oldu.
Ancak yazla birlikte her şey unutuldu.
İşin kötüsü virüsle ilgili kaygılar da ortadan kalktı.
Ve bugünlere geldik.
Vaka sayısı günlük 3 binin üzerinde...
Test olmayıp dışarıda elini kolunu sallayan insanlarla birlikte bu rakamı en az 8 ile çarpmamız gerektiğini söylüyor uzmanlar...
Bazı insanlar bu artışa rağmen rahat hareket ediyor; bunu vakalara rağmen ölüm oranlarının düşük kalmasına bağlıyorlar. Ölüm oranları düşmüş olabilir. Ama koronavirüse yakalanmanın tek kötü sonucu ölüm değil. Zayıflatıcı semptomlar aylarca sürebiliyor ve bazı doktorlar bunların kalıcı sakatlığa yol açabileceğinden endişe ediyor. Ayrıca daha düşük ölüm oranları, vaka sayıları arttıkça ülke genelinde sürdürülmesi zor olacak yüksek bir bakım standardı da gerektiriyor.
O yüzden durum düşündüğümüzden daha endişe verici bir boyut kazanmış durumda.
Pandemide beni şaşırtan performanslardan birini Yunanistan gösterdi.
Onlar da bizim gibi sokaklarda yaşamayı sever, turizmde iddialıdırlar.
Pandeminin ilk dalgasında bile karantina kurallarını çok sıkı uyguladılar. Sabahın ilk saatlerine kadar eğlenmeyi, gezmeyi, yemek yemeyi seven Yunan halkı bile yaz dönüşü yine çok sıkı önlemler koydular.
Geçen gün de üç haftalık bir OHAL ilan ettiler.
Bunu yapalım demiyorum.
Her fırsatta devlet elinden geleni yaptı, o yüzden kendi karantinamızı kendimiz yapalım diyorum.
Ama dünyadaki örnekleri gördükçe ve biz kurallara uymadığımız sürece yeni tedbirlerin geleceğini de görmemek mümkün değil.
Zor geçecek bir kışa hazırlıklı olalım.
Daha güçlü bir demokrasi şart
CUMHURBAŞKANI Erdoğan geçen hafta yaptığı konuşmaların tamamını gelecek dönemde yapılacak reformlara ayırdı. Ve ekonomide, hukukta reform sözü verdi.
Yıllardır şunu yazıyor ve altını çiziyorum.
Türkiye’nin geleceğine inanan biriyim.
Bu ülkenin insan kaynağı da, sanayisi de, girişimcisi de var.
Doğası, iklimi de harika...
Teknolojide harikalar yaratan gençlere de sahibiz.
Eksiklerimiz olsa da çarkları dönen bir demokrasimiz var.
Bize düşen ve yapmamız gereken demokratik, güçlü adımlar atmaktır.
Türkiye’nin daha iyisini yapabileceğini biliyoruz.
Ve yapmalıyız da...
Yapılacak reformlar önce güçlü bir demokrasiden geçiyor.
Bu adımları sadece iktidar yapamaz.
Muhalefetin de, sivil toplum örgütlerinin de sürece katkı koyması şart.
Kapanma perakendeye
büyük zarar verir
EĞER kurallara uymaz, pandeminin hızı da böyle giderse kapatmalar kaçınılmaz olur. Peki ikinci bir kapanmayı ekonomimiz kaldırır mı?
İlk dalganın etkisinin dünya ekonomilerinde nasıl tahribatlar yarattığı ortada...
Bizde de ihracat yapan şirketler dışında çoğunda sorunlar var.
Bir de üzerine kapanma olursa özellikle perakende sektörü ciddi bir zarara uğrar.
Yeme içme sektörünün içinde bulunduğu durum da mutlaka dikkate alınmalı.
Mülk sahipleri, mal sahipleri ikinci bir kapanma olursa kira erteleme ya da silme dahil birçok alternatifi düşünmeliler.
Yoksa hiçbir sektör bu kadar durmaya, kapanmaya dayanamaz.
Fedakarlığı bizim
yapmamız lazım
DİKKATİMİ çeken bir şey daha var.
Birçok ülke karantina, OHAL, kapanma yapsa da okulları açık tutuyorlar.
Özellikle de ilkokulları...
En başından beri yazıyorum.
Fedakarlığı bizlerin yapması lazım.
Gerekirse uzun bir süre kendi karantinamızı yapacağız ama çocuklarımızı okullara yollamaktan çekinmeyeceğiz.
Çünkü eğitimden daha önemli bir şey olamaz.
Aman dikkat edin
SİZLER de fark etmişinizdir.
Restoranlar 22.00’den sonra kapanınca ve evlere servis serbest olunca motorlu servis araçlarında artış oldu.
Aman dikkat edin derim.
Çünkü sayıları fazlalaşınca, bazı mekanlar saat, dakika sözü verince servisteki arkadaşlar da bir an önce gitmek istedikleri yere gitmek için çaba gösteriyorlar.
Ben önüme baktığım kadar aynadan da arkama bakar oldum.
Sayıları o kadar çok ve hareketleri o kadar hızlı ki ve maalesef o kadar dikkatsizler ki...
Aman dikkat...
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