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Haberler>Yazarlar>Deniz SİPAHİ>Karantinamızı uygulamazsak yeni tedbirler gelecek

Deniz Sipahi

Deniz Sipahi

Yazarın tüm yazıları

Karantinamızı uygulamazsak yeni tedbirler gelecek

17 Kasım 2020

OSMAN Müftüoğlu hoca bile son günlerdeki vaka artışından endişeliyse ve “Ben bile kaygılıyım” diyorsa, durup bir kez daha düşünmek gerekir.

Türkiye ilk dalgayı iyi yöneten ülkelerden biri oldu.
Bunda sağlık sistemimizin güçlü oluşu kadar insanların kurallara uyarak kendilerini karantinaya almalarının da etkisi oldu.
Ancak yazla birlikte her şey unutuldu.
İşin kötüsü virüsle ilgili kaygılar da ortadan kalktı.
Ve bugünlere geldik.
Vaka sayısı günlük 3 binin üzerinde...
Test olmayıp dışarıda elini kolunu sallayan insanlarla birlikte bu rakamı en az 8 ile çarpmamız gerektiğini söylüyor uzmanlar...
Bazı insanlar bu artışa rağmen rahat hareket ediyor; bunu vakalara rağmen ölüm oranlarının düşük kalmasına bağlıyorlar. Ölüm oranları düşmüş olabilir. Ama koronavirüse yakalanmanın tek kötü sonucu ölüm değil. Zayıflatıcı semptomlar aylarca sürebiliyor ve bazı doktorlar bunların kalıcı sakatlığa yol açabileceğinden endişe ediyor. Ayrıca daha düşük ölüm oranları, vaka sayıları arttıkça ülke genelinde sürdürülmesi zor olacak yüksek bir bakım standardı da gerektiriyor.
O yüzden durum düşündüğümüzden daha endişe verici bir boyut kazanmış durumda.
Pandemide beni şaşırtan performanslardan birini Yunanistan gösterdi.
Onlar da bizim gibi sokaklarda yaşamayı sever, turizmde iddialıdırlar.
Pandeminin ilk dalgasında bile karantina kurallarını çok sıkı uyguladılar. Sabahın ilk saatlerine kadar eğlenmeyi, gezmeyi, yemek yemeyi seven Yunan halkı bile yaz dönüşü yine çok sıkı önlemler koydular.
Geçen gün de üç haftalık bir OHAL ilan ettiler.
Bunu yapalım demiyorum.
Her fırsatta devlet elinden geleni yaptı, o yüzden kendi karantinamızı kendimiz yapalım diyorum.
Ama dünyadaki örnekleri gördükçe ve biz kurallara uymadığımız sürece yeni tedbirlerin geleceğini de görmemek mümkün değil.
Zor geçecek bir kışa hazırlıklı olalım.

 
Daha güçlü bir demokrasi şart

CUMHURBAŞKANI Erdoğan geçen hafta yaptığı konuşmaların tamamını gelecek dönemde yapılacak reformlara ayırdı. Ve ekonomide, hukukta reform sözü verdi.
Yıllardır şunu yazıyor ve altını çiziyorum.
Türkiye’nin geleceğine inanan biriyim.
Bu ülkenin insan kaynağı da, sanayisi de, girişimcisi de var.
Doğası, iklimi de harika...
Teknolojide harikalar yaratan gençlere de sahibiz.
Eksiklerimiz olsa da çarkları dönen bir demokrasimiz var.
Bize düşen ve yapmamız gereken demokratik, güçlü adımlar atmaktır.
Türkiye’nin daha iyisini yapabileceğini biliyoruz.
Ve yapmalıyız da...
Yapılacak reformlar önce güçlü bir demokrasiden geçiyor.
Bu adımları sadece iktidar yapamaz.
Muhalefetin de, sivil toplum örgütlerinin de sürece katkı koyması şart.

 
Kapanma perakendeye
büyük zarar verir

EĞER kurallara uymaz, pandeminin hızı da böyle giderse kapatmalar kaçınılmaz olur. Peki ikinci bir kapanmayı ekonomimiz kaldırır mı?
İlk dalganın etkisinin dünya ekonomilerinde nasıl tahribatlar yarattığı ortada...
Bizde de ihracat yapan şirketler dışında çoğunda sorunlar var.
Bir de üzerine kapanma olursa özellikle perakende sektörü ciddi bir zarara uğrar.
Yeme içme sektörünün içinde bulunduğu durum da mutlaka dikkate alınmalı.
Mülk sahipleri, mal sahipleri ikinci bir kapanma olursa kira erteleme ya da silme dahil birçok alternatifi düşünmeliler.
Yoksa hiçbir sektör bu kadar durmaya, kapanmaya dayanamaz.

 
Fedakarlığı bizim
yapmamız lazım

DİKKATİMİ çeken bir şey daha var.
Birçok ülke karantina, OHAL, kapanma yapsa da okulları açık tutuyorlar.
Özellikle de ilkokulları...
En başından beri yazıyorum.
Fedakarlığı bizlerin yapması lazım.
Gerekirse uzun bir süre kendi karantinamızı yapacağız ama çocuklarımızı okullara yollamaktan çekinmeyeceğiz.
Çünkü eğitimden daha önemli bir şey olamaz.

 
Aman dikkat edin

SİZLER de fark etmişinizdir.
Restoranlar 22.00’den sonra kapanınca ve evlere servis serbest olunca motorlu servis araçlarında artış oldu.
Aman dikkat edin derim.
Çünkü sayıları fazlalaşınca, bazı mekanlar saat, dakika sözü verince servisteki arkadaşlar da bir an önce gitmek istedikleri yere gitmek için çaba gösteriyorlar.
Ben önüme baktığım kadar aynadan da arkama bakar oldum.
Sayıları o kadar çok ve hareketleri o kadar hızlı ki ve maalesef o kadar dikkatsizler ki...
Aman dikkat...

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İnsanlığa adanmış bir hayat

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

12 Kasım 2020
DÜNYA medyası koronavirüs aşısını geliştiren Türk doktorlar Prof. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci’yi yazıyor.


Bizler de gururlanıyoruz elbette...
Çünkü değişen hayatımızı yeniden normale döndürecek aşının formülünü bulduklarını ve yüzde 90’nın üzerinde başarı yakaladıklarını söylüyorlar.
Bu müthiş bir hikaye...
Şahin ve eşi ve elbette şirketleri BioNTech; Nobel dahil birçok ödülün sahibi olabilirler.
Medya günlerdir bunu konuşmasına rağmen, Şahin son derece mütevazi açıklamalar yapıyor.
Belli ki insanlığa adanmış bir hayat sözkonusu...

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Konutta fiyat arttı kontrol şart oldu

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

11 Kasım 2020
İZMİR depremi kentin ruh halini de değiştirdi. Körfez depreminden sonra İstanbullular ne hissediyorsa, İzmirliler de şimdi aynı durumda.

 

Örneğin evleri az hasarlı bile olsa herkes yeni bir adres arayışında...
Orta hasarlı olanlar zaten taşınmaya başladılar bile...
İyi de konut stokları yeterli mi, bu kadar kiralık ya da satılık ev var mı?
Varsa bile herkesin imkanı buna uygun mu?
İşte herkes bu soruların cevaplarını arıyor bugünlerde...
Bir de yükselen emlak fiyatları ve kiralar var.

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Lütfen aradan çık sosyal medya canavarı

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

10 Kasım 2020
HEP yazıyorum.


Sosyal medyayı kullanıyorum, seviyorum, çok şey de öğreniyorum, hatta eğleniyorum da...
Ama bazen gerçekten de iş çığrından çıkıyor.
Deprem gibi çok önemli ve içimizi acıtan bir olayı bile farklı noktalara çekiyoruz.
Rızabey Apartmanı İzmir depreminin sembolüydü.
O apartmandan 91 saat sonra çıkarılan Ayda Gezgin de sembol isimlerden biriydi.
İyileşen Ayda’yı babası kucaklayıp hastaneden çıkarırken görüntülendi.

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Gerçeklerle yüzleşelim kentsel dönüşümü yapalım

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

8 Kasım 2020
SOSYAL medyayı seviyorum, ama o kadar çok bilgi kirliliği var ki...

 

Herkes arayıp soruyor.
“Bir ay içinde ikinci büyük bir deprem olacakmış...”
Kim söylüyor diyorum.
WhatsApp gruplarından gelmiş, Facebook’ta görmüşler, bir arkadaşı söylemiş, o da bir programda dinlemiş...
Bütün bunları kim bilebilir ki...
Ben bilmiyorum.

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Kentsel dönüşüm siyaset üstü mesele

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

7 Kasım 2020
DEPREM olduğundan bu yana İzmir’den bakanlar kurulu haricinde hiç ayrılmayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’ye önce bir teşekkür edelim.

 

Böyle durumlar insanüstü çalışmayı, özveriyi istiyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum önemli bir açıklama yaptı.
Ve dedi ki;
“Orta hasarlı binalarımıza güçlendirme yapılarak girilebilir...”
Ve ilave etti.
“Hasar tespitleri yapılmış, hafif, az hasarlı ve hasarsız evlere vatandaşlarımız girebilirler. Sadece ağır hasarlı binalara ilişkin zaten girme durumumuz yok. Orta hasarlı binalarımıza güçlendirme yapılarak girilebilir, burada altını çizerek ifade edelim. Ağır hasarlı binalarımızdaki eşya boşaltma sürecini de muhtarlarımız aracılığıyla vatandaşlarımıza bilgilendirme yapıyoruz.”

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İYİ FİKİR: Bir kira bir yuva

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

5 Kasım 2020
“BİR kira bir yuva” kampanyası İzmir’de evlerini kaybedenler için çok iyi bir fikir...

 

Başkan Tunç Soyer, “Yeni bir sayfa açıyoruz. Bir kira bir yuva. İhtiyaç sahipleriyle bunu karşılama gücüne sahip olanları buluşturuyoruz. Aynı ‘Halkın Bakkalı’ ve ‘Uyku Tulumu’nda yaptığımız gibi... Ana fikir bu” dedi.
Destekliyorum…
Ateş düştüğü yeri yakıyor.
Hepimiz çok üzüldük, perişan olduk.
Ama emin olun; bir ay sonra, hayat devam edince herkes yine kendi yoluna gidecek.
Hep öyle olmadı mı?

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Mucizeler her gün olmaz

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

4 Kasım 2020
ELİF’in itfaiye erinin parmağını tutan eli bir mucizenin habercisiydi. O kadar çok sevindik, o kadar mutlu olduk ki...

 

Fotoğrafa durup durup bakmaktan kendimi alamadım.
Tabii gözyaşlarımı da herkes gibi tutamadım.
Bir mucize gerçekleşmişti.
Dün de öyle oldu.
Ayda, sanki hiçbir şey olmamış gibi bulunduğu yerden çıkarıldı.
En ufak bir çizik yoktu vücudunda...

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Umut varsa hayat vardır

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

3 Kasım 2020
O ses var ya o tanıdık ses...


“Sesimi duyan var mı?” diyen o beynime kazınmış ses...
Yıllar sonra yine duydum.
Dün Bayraklı’da Rızabey ve Doğanlar apartmanları arasında mekik dokudum.
Bir oraya bir oraya gittim.
Ve bir an “Sessizlik...” dendi.
Yürümemize izin vermediler, nefesimizi tuttuk, gözlerimizle konuştuk.

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İzmir’in sadece Kordon’u yok bunu bir kez daha hatırladık

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

2 Kasım 2020
Benim gibi doğma büyüme İzmirli olanların deprem korkuları pek yoktur.

Çocukluğumdan bu yana kafamda hep bir deprem planı vardır.

İzmir’de son yaşadığımız gibi değil ama yıl içinde bazen 5’lerde, bazen 6’ları geçen çok sayıda deprem olur.

Biz her seferinde “İyi oldu, enerji boşaldı” der günlük hayatımıza devam ederdik. Bu seferki farklıydı, hem uzun sürmüş, hem de şiddeti 7’ye dayanmıştı. Yıkıcı olduğu belliydi; Hürriyet İzmir’deki ofisimde masamın üzerindeki her şey yere düşmüş, bazıları da kırılmıştı.

O dakikadan bu yana da depremin en fazla etkisini gösterdiği İzmir’in Bayraklı bölgesinden çıkmadım.

O telaşı, insan üstü çabayı gözlerimle gördüm.

Bir kere şunun altını çizmek isterim. Bizim insanımız zor günlerde bir vücut olmayı her zaman başarıyor. Depremin hemen ardından bölgeye gittim. Devlet oradaydı, yerel yönetimler oradaydı, sivil toplum oradaydı. Bakanlar Kurulu’nun neredeyse tamamının İzmir’e süratle gelmesi moral açısından büyük etki yarattı. Kenti çok iyi tanıyan ve İzmir milletvekili de olan son Başbakan Binali Yıldırım’ın Afyon’dan İzmir’e gelişi ve koordinasyonu sağlaması sürecin hızlanmasını sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olay sıcakken yaptığı açıklamalar ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile yaptığı telefon konuşması da önemliydi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İzmir’e gelişi de fotoğrafı tamamladı.

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Deprem gerçeğini bir kez daha hatırladık

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

2 Kasım 2020
UZMANLARIN ilk yorumlarını dinleyince insan ürperiyor.

 

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan diyor ki;
“Herkes 17 binaya odaklandı ama İzmir ve çevresinde 5-6 bin bina veya bina türü yapının ağır hasar görmüş olduğunu tahmin ediyoruz, ki bu da 25-30 bin konut eder. Yani bu depremde 25-30 bin konut ağır hasar görmüş olabilir. Vatandaş teknik ekipler inceleme yapmadan asla bu binalara girmemeli.”
25, 30 bin konut; belki de daha fazla...
Daha seri ve dikkatli bir inceleme yapılsa fatura daha da ağır çıkabilir.
Türkiye’nin deprem gerçeği yaşadığımız terör sorunu kadar önemlidir ve üzerine gidilmelidir.
Uzun yıllardır yazdığım bir konu...

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Geçmiş olsun İzmir

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

1 Kasım 2020
BENDE deprem korkusu neredeyse yoktur.


Galiba bu biraz da İzmirli olmaktan, İzmir’de oturmaktan kaynaklanıyor.
Çünkü çocukluğumdan bu yana kafamda hep bir deprem planı vardır.
İzmir’de son yaşadığımız gibi değil ama yıl içinde bazen 5’lerde, bazen 6’ları geçen çok sayıda deprem olurdu.
Ve biz her seferinde “İyi oldu, enerji boşaldı” der, günlük hayatımıza devam ederdik.
Cuma günü gazeteden çıkmış, bir toplantıya gidiyordum.
Bir şey almak için bir yere girdim; sallanmaya başladık.

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Haberi alınca çok eskilere gittim

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

31 Ekim 2020
ESKİ başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın vefat haberini alınca eskilere gittim.

 

Gazetecilikte 30 yılı çoktan geçtim.
Düşündüm de; ne kadar çok insanla tanışmışım, ne kadar çok olaya tanıklık etmişim.
Gitmediğim şehir kalmamış.
Türkiye’nin çok hareketli, ilginç ve çok farklı geçen 80’li, 90’lı ve elbette 2000’li yıllarına tanıklık etmişim.
Bazı olayların da içinde yaşayarak görmüşüm.
Gazetecilik yapınca, üstüne yönetici kimliği de giyince ister istemez siyasetten kaçamıyorsunuz.

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Bayraklarımızı asalım bayramımızı kutlayalım

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

29 Ekim 2020
BÜYÜK bir ailenin üyesiyim. Çocukluğum o kalabalıklar arasında ve ailenin büyüklerinin hikayelerini dinleyerek geçti. Bazılarını defalarca ve her seferinde aynı heyecanla dinledim.

 

Büyükbabalarımın, büyükannelerimin anlattıkları masal gibi gelirdi.
Yokluk yıllarından yeni Cumhuriyet’in o müthiş hikayeleri beni hep etkilemiştir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna, yeniden var oluşuna tanıklık eden büyüklerimin her biri benim gözümde birer kahramandı.
Aynı zamanda vatanseverdi, insan severdi, hayvan severdi.
Onların azimleri, bitmeyen hayalleri, bir ülkeyi yeniden yaratmak için gösterilen çabaları ve onların yaşadıkları benim için gerçekten önemli...
Bu anıların bazıları yazılı bende, bazıları kayıtlı arşivlerimde, bazıları da hafızamda...

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Sağlık ordusuna çok şey borçluyuz

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

28 Ekim 2020
SAĞLIK Bakanlığı’nın açıkladığı rakamlardan biri de yoğun bakım doluluk oranı...

 

Son bir haftada yüzde 63’lerden 65’lere yükseldi.
Ventilatör doluluk oranı da yüzde 32’lerde şu an...
Birçok Avrupa ülkesine göre çok iyiyiz.
Çünkü Fransa ve İspanya’da hastanelerdeki doluluk oranlarının yüzde 90’lara geldiği biliniyor.
Zaten bütün bu endişe bunun için değil miydi?
Yani sistemin tıkanması, hastanelerin beklentilere cevap verememesi...

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İzmir’i şimdiden uyarıyorum

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

27 Ekim 2020
FRANSA’daki vaka sayısı 50 bini de geçti.


Avrupa’dan iyi haberler gelmiyor.
İtalya, İspanya ilk dönemde salgının merkeziyken şimdi Fransa benzer bir süreç yaşıyor.
Avrupa bize uzak değil.
Üstelik bizim de rakamlarımız iyi gitmiyor.
Yaz ortasında Ankara listenin birinci sırasındaydı, şimdi vaka sayısında İstanbul açık ara önde gidiyor.
Bu arada İzmir’in rakamları da artık korkutucu seviyeye gelmiş durumda.

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İdeali peşinden koşan insanları seviyorum

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

25 Ekim 2020
EN sondan başlayayım.

 

Mimar Erhan İçözen gibi insanlar olmasa bazı değerlerimizi çoktan kaybederiz, koruyamayız, gelecek nesillere bırakamayız. İyi ki varlar ve iyi ki ben de bu değerli insanları tanımış oldum.
Söke’nin Doğanbey Köyü’ne gitmediyseniz, mutlaka gidin.
Bir tavsiyedir.
Gidin ve idealist bazı insanların neler yaptıklarını görün...
Bu isimlerin başında Erhan İşözen geliyor.
Ve sözü kendisine, Türkiye’nin en önemli projelerine imza atmış İşözen’e bırakıyorum.

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Kendi karantinamızı yapamaz mıyız?

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

24 Ekim 2020
ÖNCEKİ gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı, dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul için uyarı yaptı ve “Toplu mekanlara girmeyin” dedi.

 

Bu uyarılara rağmen kalabalıklar devam ediyor.
Bizde böyledir; yasak gelmeden kimse geri adım atmaz, evlerine gitmez, gitse bile evlerde kalabalık olmaya devam eder.
Akdenizlilik biraz da böyle, hoşuma gitmiyor değil ama galiba bu sefer işi tutmak gerekiyor.
Bakın kimse ekonominin durmasını istemiyor.
Fabrikalar çalışsın, çarklar dönsün istiyor.
Kısıtlı da olsa sosyalleşme kontrollü devam etsin, insanlar günlük hayatlarını sürdürsün de isteniyor.

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Okullar her kente göre açık olabilir

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

23 Ekim 2020
DÜNYADA pozitif vaka sayısında büyük bir artış var. Fransa günlük vakada 30 binleri geçti, 40 binlere gidiyor.

 

İtalya ilk salgına göre biraz daha iyi durumda, İspanya da öyle...
Ama sayılar 10 binlerde...
Almanya 7 binlerde...
Yunanistan beni şaşırtan bir performans gösteriyor, bizden çok daha iyiler...
Dikkat ediyorum; her şeye rağmen okullar açık.
Hem de en baştan bu yana...

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Her yer her yere benzemek zorunda değil

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

22 Ekim 2020
“SON 10 yılın en popüler yeri neresi?” diye sorsanız; birkaç yeri hemen sayabilirim.



Urla listenin başında gelir.
Karaburun, Foça ve yeniden Bodrum’u eklemem gerekir.
Çeşme’yi de ilave edersek; büyük bir yarımadadan söz etmiş oluruz.
Urla giderek turizmiyle öne çıkan bir ilçe haline geldi.

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