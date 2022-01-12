İzQ artık bir İzmir projesi

Hürriyet Daily News’in İzmir temsilciliğini yaptı. Sonra da Türkiye’nin önemli şirketlerine tecrübelerini aktardı. Antalya’yı, turizmi çok iyi biliyor.
Pandeminin turizmdeki trendleri ciddi oranda değiştirdiği bir gerçek... Artık tatilcilerin önemli bir kısmı, başka bir ülkede tatile gittiklerinde iki şeyden emin olmak istiyorlar.
Serdar diyor ki; “Hastalanırlarsa gerekli sağlık hizmetini sorunsuz ve maliyetsiz bir şekilde alabilecekleri tatil destinasyonları istiyorlar. Hastalanma veya seyahat kural değişikliği durumlarında, bir an evvel evine dönebilme imkanı sunabilecek kısa, orta mesafeli tatil destinasyonlarına bakıyorlar. Yani en fazla 2 - 2.5 saat mesafedeki ve uçuş imkanlarının daha çok sunulduğu tatil bölgelerini tercih etmeye başladılar. Bu iki faktör artık büyük tur operatörleri tarafından da belli noktalarda, PCR testleri, karantina durumunda konaklama gibi garanti edilmeye başlandı. Bunun bazı örneklerini 2021 yaz sezonunda gördük.”
2022 sezonunun turizm açısından çok iyi bir yıl belki de 2019’u geride bırakacak bir dönem olacağından emin...
Yani 2 Sinovac üzerine 3 Biontech oldum.
Dilerim uzun bir süre aşı olmam.
Hatta bundan sonra hiç olmayız.
Ama bilim ne derse, uzmanlar neyi önerirse onu yapacağım.
Bir süre daha aşılarla yaşayacağımızı öngörüyorum.
Ama ben de Danimarka’nın tanınmış bilim insanlarından Tyra Grove Krause gibi düşünüyorum.
Avrupa Parlamentosu Milletvekili Moritz Körner BioNTech’in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin fotoğraflarının Euro banknotlarının üzerinde yer almasını önerdi.
Müthiş bir teklif...
Alman gazetesi Welt am Sonntag’ın haberine göre Alman Hür Demokrat politikacı Moritz Körner, ikilinin milyonlarca hayat kurtardığını ifade edip şunları söylemiş:
“BioNTech’in kurucu çifti Uğur Şahin ve Özlem Türeci gibi önemli Avrupalı figürler yeni Euro banknotlarına basılmalıdır. Çalışmaları milyonlarca Avrupalı’nın hayatını kurtardı. Hayatlarının yörüngesi, entegrasyon, ilerleme, girişimcilik, bilimsel mükemmellik ve açık bir göçmen toplumunun potansiyeli hakkında etkileyici bir hikaye...”
1 Ocak 2001’de Euro bölgesinde resmi para birimi olarak yürürlüğe giren Euro’nun 20. yılında yeniden tasarlanması talep ediliyor.
Kamuoyu, kapsamlı Euro yeniden tasarım sürecinde söz sahibi olacak. Avrupa vatandaşları araştırılacak ve 19 Avro Bölgesi devletinin her birinden üyelerle dikkatli bir şekilde dengeli bir danışma grubu oluşturulacak.
Her açıdan hem de...
Pandemi gibi bugüne kadar sadece filmlerde gördüğümüz bir salgın hayatımızın tam ortasındaydı.
İşin doğrusu hepimiz bu beladan birkaç ayda kurtulacağımızı düşünmüştük.
Ama maskesiz sokağa çıkamaz, normal hayatımızda yaptıklarımızı yapamaz hale geldik.
Bir de pandemiyle birlikte değişen üretim ve tüketim alışkanlıkları var.
Hepsine tek tek cevap veriyorum.
“Sen doktor musun, aşıları niye bu kadar savunuyorsun” diyen de var.
“Biraz da aşısızlar biz aşılılara saygı göstersin” diyen de; “Aşı olmadan bu pandemi bitmeyecek, aşısızlar kapalı hiçbir yere alınmasın” diyen de...
Herkesi memnun etmem mümkün değil.
Ama şunu biliyorum.
Aşı olmayan bütün arkadaşlarım, dostlarım Kovid 19’u çok zor atlattı.
“Galiba yarı kapanmaya doğru gidiyoruz” dedi.
Yunanistan pandemi sürecini iyi yöneten ülkelerden biri oldu.
Ve Yunanlar doğrusu beni bir hayli şaşırttı.
Bizim gibi dışarıda yaşayan, kalabalıkları seven bir halktır Yunanlar...
Zaten birçok şeyimiz benziyor.
İnsanımız da, hayat tarzımız da öyle...
Yemekleri, alışkanlıkları ayrı bir yere koyuyorum.
Konu sokak hayvanları...
Bu hepimizin hassas olduğu bir mesele...
Bir hayvan dostu olarak benim de yakından takip ettiğim bir konu...
Ama yorum yaparken, fikir ortaya atarken, çözüm önerirken lütfen Türkiye’nin gerçeklerinden uzaklaşmayalım.
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’nin sağlık durumu henüz netleşmedi.
Türkiye’nin en iyi doktorlarına emanet ama geçireceği ameliyatlar sonrasında nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağımızı kimse bilmiyor.
Bu yıl örneğin Göztepeliyiz, Altaylıyız.
Gönlümüzdeki şampiyon Altınordu; yıllardır hem de...
Ve elbette Karşıyakalıyız...
Yeşil kırmızıya olan tutkumuzu da herkes bilir.
Ve baskette Pınar Karşıyaka, voleybolda da Arkaslıyız.
Altay, Göztepe, Karşıyaka nasıl sadece bir spor kulübü gibi gelmezse bana üç büyükler de öyle gelir.
Şikayetim yok ama sindire sindire bazı şeyleri yapsaydık daha mutlu olurdum.
Geçenlerde yazdım.
Microsoft’un kurucusu Bill Gates bir blog yazısı yayınladı.
Çoğu çalışanın önümüzdeki günlerde sanal toplantılarını Metaverse’te yapacağını, avatarların sanal bir alanda buluşacağını söyledi.
“İfadelerinizi, beden dilinizi ve sesinizin kalitesini doğru bir şekilde yakalamak için VR gözlükleri ve hareket yakalama eldivenleri gibi bir şeye ihtiyacınız olacak. Çoğu insan henüz bu araçlara sahip değil, bu da benimsemeyi biraz yavaşlatacak” diye yazdı.
Oğlum Atlas o kadar istedi ki; onu kırmak istemedim ve büyük arayışlardan sonra alıp getirdik.
Altı aydır bizimle...
Biz ona alıştık, o bize...
Başlangıcın zor olduğunu söylemek isterim.
Evde köpek bakanlar ne dediğimi iyi anlar.
Ancak evimize neşe kattığını söyleyebilirim.
Aslında Türkiye’nin sorunları da, çözüm yolları da belli...
Çünkü panellerdeki konuşmaları sıklıkla dinliyorum.
Yani İzmir ya da Antalya olması çok fark etmiyor.
Ama şunu net ortaya koyalım.
Türkiye birçok konuda ilerici, yenilikçi adımlar attı.
Sağlıkta da önemli yatırımlar oldu.
Şehir hastaneleriyle devlet, sağlık yatırımlarıyla özel sektör örnek projeler geliştirdiler.
Çünkü aşısızların sesi aşılılardan çok daha fazla çıkıyor.
Hafta sonu Avrupa’nın önemli merkezlerinde sokaklar karışıktı.
Barışçıl protestolar olarak başlayan gösterilere polis müdahale etmek zorunda kaldı.
Örneğin Paris’te ve Fransa genelindeki büyük kalabalıklar, hükümetin planladığı aşı geçişine karşı sloganlar attı, bazıları özgürlük sloganları atarak uygulamaları protesto ettiler.
Fransız hükümeti restoranlara, kafelere ve diğer kamu kurumlarına girenler için aşı şartı getirmişti.
Bütün gürültü bundandı.
Önce Delice Network nedir onu size anlatayım.
Delice Network “The City Network on Food & Gastronomy” Fransa’nın Lyon kentinde, gastronomi ve iyi yemek konularında üye şehirlerin en iyi uygulamalarını birbirleriyle paylaşabilecekleri ve ortak projeler geliştirdikleri bir platform...
2007 yılında kurulan Délice, bugün 4 kıtada 31 şehri bir araya getiriyor. Delice’i büyüten; her üyenin ağa güç katan kendi özgünlüğüne, yaklaşımına ve kültürüne sahip olması... Bu 31 şehir arasında İzmir de var. İzmir 2015 yılında bu platforma dahil oldu.
Bütün dünyada tüketim davranışındaki değişimle birlikte yemek ve gastronomi, şehirlerin gelişimini, tanıtımını güçlendirdi.
Délice Network, gıda ve gastronomiyi kentlerin ekonomik kalkınması ve kentin çekiciliğini artırmak için destekliyor.
Ağa üye şehirlerin tümü, mirasları ve güçlü gastronomik kültürleri veya güçlü yemek stratejileri sayesinde aslında turizmde birer marka şehir konumunda…
Çünkü birçok alanda Türkiye önemli işler yaptı ama bu hikayeleri anlatmakta bence geç kaldık.
Uluslararası markalar yaratmamız gerekiyor.
Türkiye hem içeride hem de dışarıda yeni bir hikaye yazmalı.
Örneğin inşaat sektöründe önemli oyunculara sahibiz. Birçok şirketimiz altyapı projelerinde dünyanın her yerinde başarılı projelere imza atıyorlar. Gayrimenkulde de artık markalı konut üreten çok sayıda şirkete sahibiz.
Markalarımız sadece temsil ettikleri logoyu değil; bir kenti, bir ülkeyi de temsil ediyorlar.
Hoşuma gittiği için yazmak istedim.
Son yıllarda golf turizmiyle ilgili önemli çalışmalar yapıyor.
Turizmimizin çeşitlendirilmesi adına sporun, sanatın lokomotif olduğunu iyi bilenlerdenim.
Örneğin Antalya golf sayesinde önemli bir turist grubunu kente çekiyor.
Tesislerin büyük bir kısmını ben de gezdim, bazılarında golf de oynadım.
Sadece Antalya’da değil, Türkiye’nin farklı yerlerinde de golf tesislerinin olması gerektiğine inanıyorum.
Engin Ceylan da alternatif rotalar hazırlıyor.
Konuyu önemsediğim için ben de yazmak istedim.
Amerika’da yaşayan bir hanımefendi annesine aşı yaptırmak için hastaneye getiriyor.
Aşı yapılırken şişenin üzerinde Çin alfabesiyle yazılmış yazılar görüyor ve annesine aşı yaptırmıyor.
Sosyal medyasından da “Medical Park Hastanesi’nde bu ismi bilinmeyen aşı vuruluyor. mRNA vaccine diyor ama Biontech değil. Sağlık Bakanlığı onaylı aşı dediler ben fark edince. Sahtekarlar çok. Dikkat edin lütfen” diye yazıyor.
Sosyal medyayı biliyorsunuz; kulaktan dolma bilgilerle, sürü psikolojisiyle konu dallanıp budaklanıyor.
Oysa herkes bilmeli ki; bir özel hastanenin ya da bir özel işletmenin aşıyı getirip uygulama şansı yok.
Bütün kuralları, süreci Sağlık Bakanlığı yönetiyor.
Kovid 19 pandemiye dönüştüğünde birçok kişi Gates’i acımasızca eleştirdi. Çünkü dünyayı siber saldırılar, virüslerle ilgili uyarmıştı.
Ve gerçekten de hiçbirimizin hayal bile edemeyeceğimiz bir dönem geçiriyoruz.
Dünya resmen durdu, evlere kapandık; başımızı dışarı bile çıkaramadık.
Bill Gates geçenlerde bir blog yazısı yayınladı.
Çoğu çalışanın önümüzdeki günlerde sanal toplantılarını Metaverse’te yapacağını, avatarların sanal bir alanda buluşacağını söyledi. “İfadelerinizi, beden dilinizi ve sesinizin kalitesini doğru bir şekilde yakalamak için VR gözlükleri ve hareket yakalama eldivenleri gibi bir şeye ihtiyacınız olacak. Çoğu insan henüz bu araçlara sahip değil, bu da benimsemeyi biraz yavaşlatacak” diye yazdı.
Daha da önemlisi Gates, pandemi sonrasında yeni bir çalışma modeline işaret etti; “Teknolojinin ofiste birlikte olma deneyimini gerçekten kopyalamaya başladığı bir eşiğe yaklaşıyoruz” dedi.
Ve benim de defalarca yazdığım bir konuya dikkat çekti.
Yelkenbiçer şunları söyledi: “Pandemi öncesinde birçok insan iklim kaynaklı sorunların çocuklarımızın ve hatta torunlarımızın başına geleceğini düşünüyordu. Ama tüm dünyanın bir anda yüzleştiği ve tüm paradigmaları değiştiren Kovid 19 bize risklerin nasıl da bir anda gerçek olabildiğini göstermiş oldu. Hatta bu olgunun adı iklim riski de değil resmen iklim krizi ve bizler tam olarak bu krizin ortasındayız. Renginden çağrışım yapabileceğimiz üzere yeşil kuğu bize iklimle ilgili bu yıkıcı gerçekleri hatırlatan bir kavram. Yeşil Kuğu kavramıyla ifade edilen, iklimle ilgili düşük olasılıklı ancak yüksek yıkıcılıktaki riskleri belirten küresel senaryo, artık hepimizin ajandasında yer almalı.”
Amerikalı motor ve jeneratör şirketi Cummins firmasının Çevresel Sürdürülebilirlik Direktörü Paul Hayes EGİAD’ın konuğuydu ve Yelkenbiçer bu toplantıda böyle bir konuşma yaptı.
Cummins 1919 yılında kurulmuş; sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla bilinen bir şirket...
Birleşik Krallık Galler Prensi Charles Cummins’i merkezine doğayı, insanı ve gezegeni koyması nedeniyle Terra Carta Mührü vererek ödüllendirmiş.
Özetle şunu söylemek gerekir.
Herkes gibi ben de anlamaya çalışanlardanım.
Ama şu bir gerçek; kripto paralarla 2009’larda tanışıp yatırım yapanlar iyi kazançlar elde etti.
Tabii ellerindeki portföyü tutabildilerse...
Bizim gibi ülkelerde uzun vade bir hafta, belki bir ay olarak anlaşılıyor.
Tasarruf miktarınızın ne kadar olduğu önemli değil; bilinçli, uzun vadeli ve hikayesi olan araçlara yatırım yaptığınızda kazanabiliyorsunuz.
Son aylarda etrafıma bakıyorum.
İzQ artık bir İzmir projesi
İzQ; en başından beri takip ettiğim projelerden biriydi. Geçen gün İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler ile birlikte merkeze gittik.
Odanın eski binalarında çalışmalar bitmek üzereydi.
Projede yer alan firmalar taşınmak üzere son rötuşlarını yapıyorlardı.
Söylemeliyim ki; İzmir harika bir girişimcilik merkezine sahip olacak.
Bu bölge için şöyle bir hayalim var; bazen de bunu yazıyorum.
İzmir dijital kafalı bir kent olmalı.
Girişimcilerin örnek projeler ürettiği, teknolojiyle bilimin buluştuğu, yazılımda ve oyun teknolojilerinde öne çıkan bir İzmir...
Ve tabii bu günlerde çok konuştuğumuz yapay zeka, artırılmış gerçeklik, metaverse gibi konularda da Türkiye’de öncülük edecek bir İzmir hayalimiz var.
Özgener ve Kızılgüneşler ile gezerken hep bu konuları konuştuk.
İzQ’nun iki binası da bu beklentilere cevap verecek şekilde tasarlanmış.
İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Projesi’ne İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Genç İş İnsanları Derneği, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği de ortak...
Bu çok önemli çünkü projeye bir kenti yöneten önemli sivil toplum örgütleriyle birlikte kamu da destek veriyor.
Dolayısıyla sadece bir kurumun değil; İzQ’yu bir İzmir projesi olarak görün...
Mıknatıs görevi yapacak
girişimciler İzQ’ya gelecek
İzQ, girişimcilere destek veren bir ortam sunmayı amaçlıyor. Start up’ların inovasyon odaklı ürün ve hizmet geliştirmelerine destek verecek olan merkez; yatırımcılar, girişimciler, mentorlar, kurumlarla aracılık görevi de üstlenecek.
İzQ, inovasyon kapasitesi yüksek büyük ve orta ölçekli firmaların İzmir’e gelmesini sağlayacak. Bunun için bölgenin potansiyeli yüksek alanlarda sektörel odaklanmasını sağlayacak alanlar yaratacak. İzmir’deki nitelikli işgücünün inovasyona yönelmesi; kentin ar-ge kapasitesini artırıcı faaliyetlere aracılık etmesini, üniversite ile iş dünyası arasındaki işbirliğini kuvvetlendirmek gibi amaçlara hizmet edecek bir merkez olacak. İnovasyon Merkezi’ndeki ofisler büyük firmalar tarafından şimdiden tutulmuş.
Yani açılışa günler kala İzQ çalışanları büyük bir heyecan içinde...
Oyun şirketleri aynı çatı altında
EMİNİM İzQ’nun ofislerini merak ediyorsunuz. Ben şanslıyım; proje bitmeden gezme fırsatı buldum. Kafanızda canlandırmanız için biraz detay vereyim.
İzQ’nun giriş katlarında inovasyon, metropol, doğa, bilim, ticaret temalı istasyonlarda ziyaretçilere dijital bir müze ortamı sağlanmış. Özellikle k12 seviyesindeki çocukların ve gençlerin inovasyon beceri ve kapasitelerini artırmaya yönelik bir ortam da düşünülmüş. Dijital Deneyim Merkezi’nde ileri teknoloji uygulamaları yapılmış. Buraya gelenler teknoloji deneyimi yaşayabilir, gelecekle ilgili hayaller kurabilir.
Bence bu çok önemli çünkü gençler girişimciliği ve inovasyonu bir kariyer hedefi haline getirmeliler.
Dijital Deneyim Merkezi; Avrupa Birliği tarafından Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin koordinasyonunda çağrıya çıkılan “Dijital Avrupa” proje fonuna başvurmuş.
İzQ ekibi gelecek haberi heyecanla bekliyor.
Ve çok önemsediğim bir detay daha...
İzmir Kalkınma Ajansı İzQ projesine “Fizibilite Desteği” vermiş.
Avrupa Birliği’nin Bölgesel Güven Fonu (MADAD Fonu) “İnovasyon Merkezi” ni destekleme kararı vermiş.
İzmir Kalkınma Ajansı özellikle İzmir’deki oyun teknolojileri geliştiren firmaları burada bir araya getirecek.
Böylece İzmir patentli oyunlar bütün dünyaya yayılacak.
Şehir fonu da geliyor
BENİ asıl heyecanlandıran Şehir Fonu projesi oldu. İzmirli girişimcilerin projelerini finansal olarak desteklemek için kurumsal ve bireysel yatırımcılardan oluşan bir fon kurulması hedefleniyor. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu veya Risk Sermayesi Fonu alternatiflerinden biri üzerinden modellenmesi amaçlanıyor. Aslında İzQ; yerelden dünyaya açılacak çok önemli bir proje gibi duruyor. Bu fon da girişimleri daha da büyütecek gibi gözüküyor.
Teknoloji şehri yapacağız
İZMİR Ticaret Odası ve İzQ Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’in heyecanını çok iyi anlıyorum. Çünkü görev aldığı ilk günden bu yana o da benim gibi İzmir’i bir “teknoloji şehri” olarak görmek istiyor. Tabii bunun için önce altyapıyı yapmak gerekiyordu. İzQ; bu adımlardan sadece biri ama önemli bir girişim...
Şöyle diyor; “İzmir’in bir teknoloji şehri olma yönünde çok büyük avantajlara sahip olduğuna inanıyoruz. İzQ bu vizyonumuz doğrultusunda ortaya çıktı. Girişimcilere fiziki çalışma alanları tahsis edeceğiz. Burasını inovasyon üssü olarak kurguladık. Büyük ve orta ölçekteki şirketlere, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını sürdürebilmeleri için fiziksel altyapı sağlayacağız. Merkezimiz fiziki olarak 2022 yılının ilk çeyreğinde fiziki olarak kapılarını açmış olacak. İzQ projemizi tamamlayıcı nitelikte Şehir Fonu, Dijital Göçebelerin İzmir’e çekilmesi gibi birçok projeyi de ard arda hayata geçireceğiz. Türkiye girişimcilik ekosisteminin en önemli eksikliklerinden biri olarak gördüğümüz büyük firma-girişimci etkileşimleri, sosyal girişimcilik, exit kültürü, deep tech, fintech, oyun girişimciliği gibi ekosistemin en güncel konularında etkinliklerimizi ve içeriklerimizi 2022 yılı içinde gerçekleştireceğiz. İzQ büyük ekosistem buluşmalarına ev sahipliği yapan bir merkez olacak. Kısacası İzmir’de güçlü bir girişimcilik ekosistemi altyapısı için ne gerekiyorsa ortak kurumlarımızla birlikte yapacağız.”
İzQ’nun açılmasına sayılı günler var.
Sizler için önceden gidip merkezi gördüm ve çok beğendim.
İzmir adına teşekkür ederim.