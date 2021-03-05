İyi ki gönüllü olup aşı olmuşum

Biliyorsunuz; açılmaları ve düşük kapasiteyle çalışmaları için en fazla yazan gazetecilerden biriyim.
Bugün de aynı görüşteyim.
Ancak uyarılarım da var.
Son rakamlar vaka artışlarının devam ettiğini gösteriyor.
Ve hatta 11 binleri geçen bir rakam karşımızda...
Ağır hasta sayısının azalmış olması bizi yanıltmasın; ibre bir anda tersine dönebilir.
Benim de var.
Gazetecilik bana çok renkli, çok farklı, hayatıma anlam katan dostluklar kazandırdı.
Doğan Hızlan da işte o isimlerden biridir.
“Edebiyatın Cumhurbaşkanı” diyenler çok kendisi için...
Haklılar...
Sohbet ederken kendimi edebiyat sörfü yaparmış gibi hissederim her seferinde...
Türkiye’nin tamamı tedbirlerin biraz olsun gevşetilmesini bekliyor.
Gerçekten de hepimiz için zor bir sınav oldu.
Ve anlaşılıyor ki, birkaç yıl daha pandemiyle yaşayacağız.
Ama ortada bir fatura varsa herkesin birlikte ve eşit ödemesi gerekiyor.
Bilim Kurulu’nu, devlet bürokrasisinin ihtiyatlı olmasını anlıyorum.
Ellerinde verilerle hareket ediyorlar, riski minimize etmek istiyorlar, sistemin sağlıklı çalışması için her türlü alternatifi düşünüyorlar.
Gazetecilikte muhabirlikten yöneticiliğe geçtiğim yıllarda ekonomi sayfaları bana emanetti.
O günlerde sağlık editörü görevinden ayrılınca o sayfalar da bana kaldı.
Geçici olarak bakılan süre, kalıcı hale geldi ve yıllarca sağlık haberlerini de yönetmek zorunda kaldım.
Bu sayede, o kadar çok doktor arkadaşım, dostum oldu ki...
Onlarla sohbet ettikçe tıbba, yeni gelişmelere hep ilgi duydum.
“Yüz gram doktorluğum” da oradan geliyor.
Dönüşte yaşadığı bazı olayları benimle paylaştı.
Aslında yurtdışına çıkan birçok kişi de benzer örneklerle beni aramışlardı.
Yücel Okutur’dan başından geçen olayları yazmasını istedim.
Özet halinde aktarıyorum...
“ABD’nin Florida Bölgesi’ne gittim. Amerika, 26 Ocak itibariyle ülkeye girişlerde, 90 gün içerisinde Kovid-19 testi pozitif çıkıp, tedavisi biten ziyaretçileri, sonuçları ve tarihini gösterir belgenin sunulması halinde ülkeye girişlerde yeni bir PCR testi yaptırılmasına gerek kalmaksızın kabul ediyor. Ülkemize dönüşte Sağlık Bakanlığımızın son 3 günde yapılmış negatif sonuç içeren PCR testi istemesi bizi çok zor durumda bıraktı. Sadece bizi değil, ülkemize gelecek turist ve ziyaretçileri düşünerek karşılaştığımız zorlukları paylaşarak bu uyarıyı yapma gereğini hissettim. Öncelikle 90 günde Kovid-19 geçirip, tedavi olmuş biri olarak, kendi ülkeme girerken daha az zahmetli ve ucuz olan antijen testinin bile kabul edilmeyip PCR istenmesi yüzünden; hem zaman kaybı, hem de ekstra masraf yapmak zorunda kaldık. Örneğin bulunduğumuz eyalette ücretsiz PCR testi yapılmasına rağmen, sonuçların 5-7 günde verilebilmesi nedeniyle fiyatları 150-279 dolar arasında değişen ve hızlı PCR sonucu veren yerleri bulmak zorunda kaldık. Pazar günü her yerin kapalı olması sebebiyle testi yaptırabileceğimiz iki günümüz vardı. Uçuşumuzun 10 Şubat’ta olduğu düşünüldüğünde 7’si pazar olduğu için 8 veya 9 haricinde alternatifimiz yoktu. 8 Şubat’ta randevuların tamamı dolu olduğu için test 9 Şubat’a kaldı. Kişibaşı 150 dolardan testleri yaptırdık. Daha 16 Aralık’ta ailece tedavimiz bittiği halde benim test sonucum pozitif ve diğer aile bireylerinin negatif gelmesi bizi çok şaşırttı. Hiçbir belirti vermediğim için eşim testin tekrarlanmasını istedi. Sağlık kuruluşu bir 150 dolar daha ödememiz halinde kabul etti, ancak randevuların dolu olduğunu söyledi. Ertesi gün uçağımız olduğunu da söylememiz işe yaramadı. Sonunda 16.30’da bir randevunun iptal olma ihtimaliyle saatlerce bekleyip testi yaptırdık ve negatif çıkmasıyla yurdumuza dönebildik. Test sonucunu kabul etmiş ve tekrarlamamış olsaydık, 14 gün de ABD’de karantinada kalacaktık. PCR testlerinin çok güvenilir olmadığını bir kez de kendimiz test etmiş olduk. Ülkemize gelecek turistler, son 90 günde koronavirüs geçirip tedavi olmuşlarsa PCR testi yerine hızlı test ya da antigen testi ya da belki de hiçbir şey istemeden ülkemize giriş yapabilmeleri tekrar değerlendirilmeye sunulabilir. Ülkemizde satılan paket tur fiyatlarını düşündüğünüzde, 4 kişilik bir ailenin PCR testi için yapacağı masraf ve 3 gün sınırlaması ile yasayacağı telaş caydırıcı olacaktır. Daha kolay seyahat edecekleri destinasyonları tercih edecektir. Sık seyahat eden iş insanlarının 3 gün için iş gezisine gitmiş kişiler için de test laboratuvarlarına gitmek, virüsün daha yoğun olabileceği bu alanlarda daha büyük risk oluşturacaktır.”
Bu konuda benzer yorumlar çok geldiği için Yücel Okutur’un bu mesajını önemli görüyorum.
“Ben Binbaşı Faik Bey” kitabını büyük bir keyifle okudum.
Bir dönemi en iyi özetleyen eserlerden biri, okumanızı tavsiye ederim.
Erdal Kabatepe şöyle diyordu:
“Esas amacım, Şehit Binbaşı Ali Faik Bey’in alay komutanlığı yaptığı 1. Balkan Savaşı ve tabur komutanlığı yaptığı Çanakkale Savaşı sırasında tuttuğu günlükleri gün ışığına çıkarmaktı. Büyük Atatürk ‘Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir hâl alır’ demiş. Amacım tarih yazmak değildi. Bu kitabı yazarken incelediğim nice tarih yazan eserlerin gerçeklerden ne kadar kopmuş, sapmış, uzaklaşmış olduğunu gördüm. Ben sadece ve sadece gerçekleri dillendirmeye çalıştım. Bu yapıttan yararlanacak tarihçiler yanıltılmadıklarından emin olabilirler.”
Kabatepe, Gelibolu’da hem kitabını imzaladı, hem de bir sergi açtı.
Şimdi de bir ricası var.
23 Şubat tablosu şöyleydi...
“Son 24 saatte 123 bin 734 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 107 kişi pozitif, 75 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta bin 185 oldu, 5 bin 546 kişinin Kovid-19 tedavisi, karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 534 bin 996’ya yükseldi.”
Bir ara 5 - 6 binlere kadar gerileyen pozitif sayısı yine 9 binlerin üzerine çıktı.
Bütün uyarılara, tedbirlere, önlemlere rağmen böyle...
Şimdi Bilim Kurulu diyecek ki...
“Restoranları, lokantaları, kafeleri açamazsınız. Bunları açmanız için binli rakamlara düşmesi gerekir...”
Erdoğan’ın İzmir’e olan ilgisini biliyorum.
Kentle ilgili gelişmelerden zaman zaman bilgi aldığını, projeleri takip ettiğini de çok iyi biliyorum.
Örneğin Körfez Geçiş Projesi onlardan biri…
İzmir milletvekili, eski Başbakan Binali Yıldırım’ın özellikle üzerinde durduğu projelerin başında geliyordu.
O günlerde bu yatırıma destek verdim, aynı görüşümü koruyorum.
İzmir giderek büyüyor ve alternatif yolları şimdiden düşünmek zorundayız.
25-27 Şubat 2021 tarihlerinde ttidigital.izfas.com.tr adresinde düzenlenecek olan fuarı takip etmenizi tavsiye ediyorum.
Hürriyet olarak ilk günden bu yana bu fuara hep destek verdik.
Türkiye’nin ve İzmir’in geleceğinde turizmin önemli bir yer tuttuğuna hep inandım.
O yüzden Travel günlerini hep önemsedim.
Geçen yılın açılış konuşmalarından birini de ben yapmıştım.
Bu sektörün ilk sanal fuarı olacak.
Yarattıkları markalarla katma değer yarattılar. Çoğunu takip ediyorum ve çok da başarılı buluyorum.
Pandemi süreci aslında bazı gerçeklerin yeniden masaya gelmesini sağladı. Tarımsal yatırımlarını yapmayan hiçbir ülkenin güçlü olması mümkün değil.
İyi ki yerel girişimler, iyi fikirler var da tarım gündemden düşmüyor.
Bugün size çok başarılı bulduğum bir girişimden bahsedeceğim.
Döngü Kooperatifi...
Farklı mesleklerden 9 kadının girişimiyle, bir AR-GE Kooperatifi olarak 20 Aralık 2018 tarihinde İzmir’de kuruldu. Aralarına sonradan bir kişi daha katıldı, 10 oldular.
Birincisi Antalya’da doktor Kaan Bozkurt, tartıştığı eşi diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt’u tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
İkincisi de Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde asistan doktor olarak görev yapan Mustafa Yalçın ardında mobbing gördüğüne dair bir mektup bırakarak yaşamına son verdi.
Bu arada kadın cinayetleri de devam ediyor.
Bitmeyeceğini de çok iyi biliyoruz.
Dünyanın her yerinde benzer olaylar elbette oluyor.
Gönül ister ki; ayrılıklar bu kadar acı olmasın.
Pandemi süreci bazı alışkanlıkları değiştiriyor. Örneğin eylül, ekimde terk edilen yazlıklarda bu yıl kalınmaya devam edildi.
Birçok kişi Çeşme’deki, Bodrum’daki, Marmaris’teki, Kuşadası’ndaki evlerinden geri dönmediler.
Aslında son rakamlar da bunu doğruluyor.
Türkiye genelinde gayrimenkul yani konut, iş yeri, arsa, tarla başına beyan edilen ortalama tapu değerinin en yüksek olduğu il 413 bin lirayla İstanbul olmuş.
Şaşırtıcı değil.
Bin kişiye sorsanız cevapları İstanbul olurdu.
Doğan Cüceloğlu hayatımıza dokunan insanlardan biriydi.
Arada yazarım.
Bazı insanlar iz, bazıları da is bırakır.
Cüceloğlu iz bırakanlardandı.
Olayları, yaşadıklarımızı, yaşayabileceklerimizi örnekleriyle anlatır ve farkındalık yaratmaya çalışırdı.
Birçok kitabını okudum, defalarca kendisini dinledim ve kendime göre notlar çıkardım hep...
“İzmir için çok güzel projeler hazırlıyoruz. Ama kimin fikri varsa dinlemeye hazırız...”
Gerçekten de İzmir’i kucaklayan, kent kimliğini öne çıkaran birçok konu gündeme geldi.
Bazıları konuşulurken tanıklık ettim, gazeteci olarak bunların bir kısmı haberlerimize, yazılarımıza yansıdı.
Benim de üzerinde çalıştığım bir konu vardı.
İzmir’e bir Kent Müzesi kazandırmak...
İzmir’deki son deprem de böyle bir etki yarattı.
Çok güzel insanlar öldü, yuvalar yıkıldı, hayaller paramparça oldu.
O günleri hatırlayın.
Bütün Türkiye İzmir’deydi.
Devlet, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri elbirliğiyle bu enkazı kaldırdılar.
Çocukluk arkadaşım Tevfik Sakıpağa, yüksek lisans için Amerika’ya gittiğinde Cris’le tanıştı.
Tabii, bizler de o günden itibaren arkadaş olduk.
Tevfik, Türkiye’ye döndü, ama aklı Brezilyalı Cris’te kaldı.
Biz de hep ona takıldık, “Brezilyalı bir gelinimiz olsun” diye...
Cris’i ikna etmek zor olsa da sonunda oldu.
Çeşme gibi, Bodrum gibi, Marmaris gibi, Alanya gibi, Kuşadası gibi, Fethiye gibi yerleri bu bütçelerle yönetmek gerçekten zor.
Turizmin kalbi olan bu yerlerin yaz nüfusları bazen 1 milyonu geçiyor.
Bodrum’da geçen yaz Turgutreis’ten havalimanına bir buçuk saatte zor gittim.
İstanbul trafiğinden beterdi.
Bence Bodrum’a bir çevre yolu şart oldu.
Aynı şekilde Çeşme de öyle...
Bu Meclis’ten yeni bir anayasa çıkar mı, bilemiyorum.
Geçmişte de metinler üzerinde çalışıldı ama her seferinde dosyalar rafa kaldırıldı.
O yüzden ihtiyatlı iyimserliğimi korumak istiyorum.
Ama gazeteci olarak şunu görüyorum.
Toplum ihtiyaçlarını, beklentilerini karşılamayan, gelecek hayali de kurdurmayan bir anayasaya sahibiz.
Ama şunu biliyoruz.
Aşılar pandeminin süresini azaltacak.
Asıl müjde tedaviyle ilgili ilaçların bulunmasıyla olacak.
Pandeminin ilk aylarında ekonomilerde sert frenler oldu.
Bunun etkilerinin rakamlara yansıdığını görüyoruz.
Bazı sektörlerde toparlanma hızlı oldu.
İyi ki gönüllü olup aşı olmuşum
ARALIK ayında gönüllü olarak Faz 3 çalışmalarına katıldım. Çünkü pandemiden kurtulmanın tek yolunun aşılar olabileceğine inanıyordum.
Geçen yıl bir çıkış yolu arayan insanlık, aşılar bulunduktan sonra bu sefer de aşıları tartışmaya başlamıştı.
Doktor arkadaşlarımla konuştum, dünyada yayınlanan makaleleri okudum ve sonunda Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji-İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Şükran Köse’nin yanına gittim ve gerekli evrakları doldurup çalışmaya katıldım.
İlk aşıyı olduktan 14 gün sonra ikinciyi de oldum.
Geçen gün antikor testi de yaptırdım.
1’in üzerindeki değerler vücutta antikorun oluştuğunu gösteriyor.
Sonuçlar aşının işe yaradığını gösterdi.
Doğru bir iş yaptığımı düşünüyorum. Kafaların karışık, tereddütlerin olduğu bir dönemde bir toplum gönüllüsü olarak öncülük yaptığımı düşünüyorum.
Bu deneyimlerimi sık sık yazdım.
Bu arada gün aşırı telefonum çaldı ve 800’lü hatlardan aranarak aşıdan sonraki süreçle ilgili sürekli bilgim alındı.
Yan etkilerin olup olmadığı, vücudumda herhangi bir değişiklik olup olmadığı soruldu.
Geçenlerde cep telefonuma bir mesaj daha geldi ve bakanlığın beni bir yıl izleyeceği bilgisi verildi.
Geçen gün Türkiye’de Hacettepe Üniversitesi’nin koordinasyonunda 24 merkezde yapılan Coronavac aşı çalışmasının faz 3 sonuçları açıklandı. Aşı etkinliğinin yüzde 83.5, hastanede yatışı engelleme oranının ise yüzde 100 olduğu söylendi.
Bunlar çok önemli oranlar...
Bakın bütün önlemlere rağmen vaka sayısı 10 binlerin üzerinde devam ediyor.
Bu sadece Türkiye’ye özgü de değil; bütün Avrupa’da benzer bir süreç yaşanıyor.
Aşı dışında bir çıkış hala göremiyorum.
Bulduğunuz aşıyı olun
ASLINDA ben de gönüllü olup hastaneye gittiğimde gerçek aşı mı, yoksa plasebo mu olacağımı bilmiyordum. Ne önemi vardı ki, sonuçta bir toplum gönüllüsü olarak böyle bir çalışmada yer almanın değerli olduğunu düşünüyordum.
Benim ki gerçek aşı çıktı. Plasebo çıksaydı bir süre sonra gerçek aşı olacağımı baştan biliyordum.
Bakın çıkan sonuçlar gerçekten umut verici...
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal şöyle bilgi veriyor:
“Yapılan her üç aşıdan ikisi gerçek aşı uygulamasıydı. Çalışmaya önce sağlık çalışanları, daha sonra 18-59 yaş arası gönüllüler dahil edildi. Toplam 10 bin 216 kişiye en az bir doz gerçek aşı ya da plasebo (boş aşı) uygulaması yapıldı. Bu gönüllülerden 6 bin 648’i gerçek aşı koluna dahil edilirken, 3 bin 568’i plasebo koluna dahil edildi.
Plaseboların tekrar gerçek aşı ile aşılanması ile toplam 25 bin 937 doz uygulama yapıldı. Dahil edilen gönüllülerin yüzde 57.8’i erkek, yüzde 42.2’si kadındı. Bu tarihe kadar görülen semptomatik ve RT-PCR ile doğrulanmış COVID-19 vakaları ile aşının etkililiği yüzde 83.5 olarak hesaplandı. Hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100. Çalışma süresince ölüme hiç rastlanmadı.”
Ben Çin aşısı oldum, herkes gibi... Bugün için başka bir alternatifimiz yok. Ama ilerleyen günlerde bu da olacak. O yüzden bulabildiğiniz aşıyı olun.
Ben de bir uyarı yapayım
PANDEMİNİN ilk günlerinde çok başarılı bir karantina uyguladık. Yaz aylarıyla öyle bir gevşedik ki; kasım ayında vaka sayılarında patlama yaşandı ve rakam 40 binlere geldi.
Baharla birlikte tüm dünyada yasaklar gevşetilmeye başlandı.
Aslında ekonomik şartlar, sosyolojik gerçekler de bunu biraz zorunlu kılıyor.
Ama rakamlar 11 binlerin üzerinde...
Eğer bu seyir devam eder, yaz aylarına bu rakamlarla girersek sonbahar düşündüğümüzden de kötü olabilir.
Ya aşıların sayısı artacak, toplumun yüzde 50’sinden fazlası aşılanacak ya da yeni tedbirler kaçınılmaz olacak.
Yeniden kapanmaya kimsenin tahammülü olmadığına göre herkesin kendi karantinasına devam etmesi gerekir.
Yeni bir sivil toplumculuk başlıyor
TEDBİRLER gevşetilince sivil toplum örgütlerine de genel kurul izni çıkmış oldu. Gecikmiş, ertelenmiş bütün genel kurullar mart ayında yapılmaya çalışılıyor. Gerçekten de bu dönem başkanlık yapanlar çok zorlandı. Sanal başkanlık dönemini bence çoğu iyi yönetti. Bazıları daha çok çalıştıklarını, daha çok toplantı düzenlediklerini söylüyor. Olabilir...
Ama ben yüz yüze iletişimin her şeyin ötesinde olduğunu düşünüyorum.
Bundan sonra sivil toplum örgütlerinin işi geçmişten daha zor olacak. Üye kayıpları artabilir, yeni uyu kazanımları yavaşlayabilir. Dernekleri, vakıfları ayakta tutan aidatların toplanması konusunda yine zorlanabilir.
Yani sivil toplumculuk adına her açıdan ilginç bir dönem başlıyor.