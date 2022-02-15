İşini doğru yapanlar üzerine alınmasın

Lezzet sörfüne meraklı olduğum da bir gerçektir.
Örneğin dünyanın her yerinden çay ve kahve toplarım.
Çayı, kahveyi okuyorum.
Suyu tadarak, demleyerek, içerek anlamaya çalışıyorum.
Sosları da öğreniyorum.
Yerel olanı seviyorum, doğal olanı destekliyorum.
Ve lezzet yolculuğuna meraklı herkesi destekliyorum.
2000 öncesi yapılan bütün binaların zamanla ve kademeli olarak yıkılıp yeniden yapılması gerekir.
Tabii bu büyük bir kentsel dönüşüm anlamına geliyor.
Ve sadece büyük kentlerle sınırlı bir konu da değil.
İzmir’den örnek vermek gerekirse; kentin en gözde yerleri olan hem Karşıyaka, hem de Güzelyalı sahilindeki binalar da kentsel dönüşüme giriyor.
Geçen gün yürüyerek iki sahilde de dolaştım.
Yıkılan binaların etrafında dolandım.
O seyir, istatistikler birkaç hafta sonra Türkiye’ye de geldi.
Benzer tablolar, vakalar, süreçler...
Tabii tedbirler de, yasaklar da kademeli olarak bizde de uygulandı.
İngiltere bu ayın sonundan itibaren Kovid-19’la ilgili tüm yasakları kaldırmayı planlıyor.
Tarih ötelenebilir ama böyle bir hazırlık var.
Omicron ile sürü bağışıklığının geleceğini düşünen ve yorumlayan uzmanlar haklı çıkıyor gibi...
Sizi bilmem ama ben yakından izliyorum.
Örneğin Sony Music, Bruce Springsteen’in kataloğunun müzik haklarını yarım milyar dolara (441 milyon Euro) rekor bir fiyata satın aldı. Şirketin 72 yaşındaki şüphesiz dünyanın en çok satan rock sanatçılarından biriyle olan bu anlaşması geçen yılın son günlerinde kamuoyuna duyuruldu.
Medya bu haberi “Hayat sigortası poliçesinde duran parayı nakde çevrilmek” diye yorumladı.
21’inci yüzyıl sanatçıları için bu sürecin yeni ve keyifli olduğu konuşuluyor.
Ardından Bob Dylan haberi geldi. Dylan’ın da tercihi Sony Music Entertainment’dı. Sony’nin 220 milyon Euro aldığı söyleniyor.
Ve David Bowie...
Kabul edelim; Türkiye birçok konuda iyi işler yaptı. Ama şehirleşmede sınıfta kaldığımız doğrudur.
Hangi şehri bozmadık ki...
Bir mimari öyküsü olan; geçmişten bugüne kadar korunan kaç şehrimiz var.
Yapılar bozulunca kentin kimliği de maalesef bozuluyor.
Herkes gibi ben de eski anılarla avunuyorum.
Çocukluğumun, gençliğimin geçtiği yerlere gitme gibi bir merakım var.
Hem özlüyorum, hem anılarımı tazeliyorum, hem de vakit geçirdiğim, nefes aldığım yerlerin bugün ne durumda olduğunu merak ediyorum.
Birkaç kere o boş statlarda maç izledim.
Ama keyif almadım.
Maça konsantre olamadım, gittiğime pişman oldum.
Pazar günü Göztepe’nin evsahipliğindeki maçı Altay kazandı.
Belki de Altay’ın daha çok puana ihtiyacı vardı.
Göztepe’den daha organizeydiler ve maçı almak için ellerinden geleni yaptılar.
HUGO Boss, tedarik zincirinin çeviklik ve esnekliğine büyük önem veriyor.
İzmir’deki üretim tesisi, özellikle Avrupa pazarlarında rekabet avantajı sağlıyor.
Avrupa, Hugo Boss için kilit bir pazar olurken, şirketin toplam satışlarının yüzde 60’ı Avrupa’da gerçekleşiyor. Global ürün tedarikinin yüzde 40’ından fazlasını Avrupa, Orta Doğu, Afrika bölgesinden karşılıyor. Bu da pazarlara yakın olan İzmir’i bir adım daha öne çıkarıyor.
Bir de yakın tedarik kavramı öne çıkmaya başladı. Aslında bu kavramı Hugo Boss gibi büyük şirketler uzun yıllardır konuşuyordu. Kapasite sıkıntıları, global lojistik altyapısındaki darboğazlar ve global talepteki artıştan ötürü Türkiye önem kazanan ülkelerden oldu.
Hugo Boss’un İzmir fabrikasının genişletilmesi kararının o yüzden çok önemli olduğunu düşünüyorum.
HUGO BOSS AG Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Haiko Schafer ile konuştuğumuzda “Yeni bir yatırımcı değiliz, 22 yıldır buradayız. Uzun vadeli yatırımcıyız ve Türkiye’de olmaktan mutluyuz. Bu kadar uzun bir süre yabancı bir yatırımcının mutlu olmadığı bir ortamda kalması mümkün değil, dolayısıyla bütün bu dönem boyunca buradaki operasyondan oldukça mutluyduk. İlerisi için çok net planlarımız var buradaki operasyonu büyütmek istiyoruz. Önümüzdeki 3 ya da 4 yıl içinde buranın kapasitesini iki hatta üç katına çıkartma planlarımız var” demişti.
“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla metaverse forumu düzenlenecek. Metaverse, kripto para ve sosyal medyada alım satımlarının nasıl yapıldığı incelenecek. Son MYK toplantısında AK Parti kurmayları, ‘Şu anda insanlar yurtdışından Meryem Ana Tapınağı’nı, müzeleri satın alıyorlar’ demişlerdi. AK Partililere benden söylemesi... Sanal evrenlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de çoktan birileri tarafından satın alınmış. Kim ya da kimler aldı bilinmiyor. Ancak onlardan satın almak için yüklü miktarda para ödemek gerekiyor. Diğer yandan sadece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi değil, aynı sorunla parti genel merkezleri de karşı karşıya... Öğrenebildiğim kadarıyla DEVA Partisi sanal evrenlerde parti binalarını satın alan tek parti.”
Metevarse dünyasını, daha doğrusu bu eko sistemi ilgiyle takip ediyorum.
Doğrusunu söylemek gerekirse teknolojiye ne kadar meraklı olsam da anlamadığım, anlamakta zorlandığım çok fazla detay var.
Eminim sizler de öylesiniz.
Ama her şeyi öğreninceye kadar birilerinin daha hızlı hareket ettiğini de Hande’nin yazısından anlıyoruz.
Biz daha çalıştaylar, bilgilendirme toplantıları yaparken çoktan Meryem Ana gibi bizim için önemli yerler sanal alemde alınmış oluyor.
Platformun milyonlarca kişinin dinlediği en popüler Podcast’inde Kovid-19’la ve aşılarla ilgili yalan ve yanlış bilgilerin bilimsel gerçeklermiş gibi lanse edilmesi, önce bilim insanlarının, ardından da müzisyenlerin ve başka podcast programcılarının tepkisini çekti.
Podcast’in sona erdirilmesini isteyen müzisyenler, aksi takdirde eserlerini platformdan çekme tehdidinde bulundu.
Başta sessizliklerini koruyan Spotify yetkilileri tepkiler artınca açıklama yapmak ve bazı kuralları hayata geçirmek için girişimlerde bulundular.
Bu meseleye sadece Spotify olarak bakmayın.
Bir iletişim krizini nasıl yönetmeniz gerektiğiyle ilgili güzel bir örnek olması açısından da takip etmenizi öneririm.
Bu kriz nasıl başladı?
Ama dikkatinizi çekiyor mu; artık şehirler de ayrı bir yarış içinde...
Kıta Avrupası’nın yerleşik, geleneksel düzenine karşı meydan okuyan başka şehirler ortaya çıkmaya başladı.
Elbette New York, Paris, Londra gibi önemli şehirler dünyaya yön veriyor.
Ama inanın yakında çok daha farklı adresleri konuşmaya başlayacağız.
Ve istiyorum ki; bunlar arasında Türkiye’den de şehirler olsun.
Örneğin Qingdao’yu izliyorum bir süredir. Euronews’te okudum.
İtalya’da bir bakımevinde yaşlı kadınlar depresyon ve yalnızlıkla savaşmak için sosyal medya platformu TikTok’ta gençlerle etkileşime giriyor.
80’lerin üzerindeki bu kadınlar düne kadar sosyal medyada yaygın olan takipçiler, beğeniler, etkileyiciler gibi terimlerden haberdar değillerdi.
Kuzey İtalya’da Modena yakınlarındaki Capri’deki bu kadın merkezindeki kadınlar için hiçbir şey ifade etmiyordu.
Ancak bu büyükanneler genç nesil için videolar üreterek 10 bin takipçiye ulaşınca durum değişti.
SCAI Kooperatifi’ndeki girişim, pandemi sırasında merkezin bazı yaşlılarının depresyon ve yalnızlık belirtileri göstermeye başlamasıyla başladı.
Yönetmen Ilario de Nittis, eskiden yaşlı ve gençlerin birlikte vakit geçirebilecekleri projeleri olduğunu, ancak Kovid-19’un ortasında bunun zorlaştığını söylüyor.
İzmir’de Altaylı kadınları takip ediyorum.
Kadın Futbol Şubesi resmi olarak 2021 Eylül ayında kurulsa da aslında takım 2020-2021 sezonu için oluşturuldu. Takım önce 3. Lig’den sisteme dahil olacaktı, pandemi nedeniyle 3. Lig’den başlayacaktı; ancak TFF’nin kararıyla Süper Lig’de Profesyonel Şubesi olan takımların doğrudan Kadınlar Süper Ligi’ne alındı.
Şube aslında ilk defa 1992 yılında kuruldu ve 1992-1996 yıllarında faaliyet gösterdi ama çeşitli sebeplerden ötürü kapatıldı. Tekrar açmak 2021 yılına denk geldi.
SADECE ÜÇ YABANCI VAR
Fransa’da Macron’u eleştirenler giderek daha sert bir ton kullanıyorlar.
İngiltere’de Başbakan Boris Johnson en çok tartışılan isimlerden biri...
Karantina döneminde verdiği ve katıldığı partilerden dolayı çok ağır eleştiriliyor.
Ve rakipleri de çok sert kelimeler kullanıyorlar.
Merkel döneminde sakin bir iç siyaset ortamı yaşayan Almanya’da ise Merkel sonrasında strateji değişimi gözlemleniyor. Almanya’da da yakın bir gelecekte iç siyaset hareketlenecektir.
Amerika’da seçim döneminde yaşananlar demokrasinin beşiği bilinen ülke için bile kötü bir sınavdı.
Kentin değişik bölgelerindeki 400 klinik bu projeye katılacak.
İmza töreninde İzmir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Selim Özkan bir açıklama yapmış.
Diyor ki;
“İzmir’de 400 bine yakın sokak hayvanı olduğunu tahmin ediyoruz. Bir çift kedi ve köpekten 12 bin tane hayvan ürüyor. 5 yıl sonra bu rakam 12 milyona çıkacak. Bu hayvanların kısırlaştırılması için de çok büyük bütçe gerekecek ve yaşanan sıkıntılar artacak. O yüzden şimdiden bu konuda önlemler almak açısından hayata geçirdiğimiz bu proje çok önemli...”
Bu açıklamayı Türkiye’deki hayvan dernekleri okudular mı, bu sayılardan haberleri var mı bilemiyorum.
Ama mutlaka okumalılar ve dernek yöneticileriyle mutlaka işbirliği yapmalılar.
Metaverse yakın zamanda duyduğumuz bir kavram ama hayatımıza hızlı bir giriş yaptı.
Geçen gün AK Parti MYK toplantısında da Metaverse konuşuldu.
Yurtdışından yatırımcılar Meryem Ana Tapınağı gibi önemli müzeleri satın almışlardı. Bu gerçekten gelecek için önemli bir konu...
O saldırıdan kurtulan birinin röntgenini bir cerrah; NFT olarak satmaya çalışırken işlem başlatıldı.
NFT son günlerde çok sık konuştuğumuz kavramlardan biri oldu.
Doktor yaraların röntgenini internette açık artırmaya çıkarmaya çalışmakla suçlanıyor.
Röntgende kalaşnikof mermisi tarafından delinmiş bir kol gözüküyor. Avukat Elodie Abraham, müvekkili hakkında, “Bu hastanın tıbbi gizliliğini ihlal etmekle yetinmeyen doktor, çevrimiçi açık artırma sitesinde bu genç kadının özel hayatını açıklamayı uygun gördü. Artık onu herkes tanıyor. Müvekkilim yetkili kurum ve makamların gelecekte bu tür eylemlerin mümkün olmamasını sağlamak için gerekli tüm cezai işlemlerin yapılacağına güvenmektedir” diye de açıklama yaptı.
Doktor kendisini “Bu bir eğitim amaçlı çalışmaydı” diye savunuyor.
Tabii Fransız kamuoyu günlerdir bu konuyu tartışıyor.
Araştırmacılar, artışın esas olarak nüfus artışı ve yaşlanmadan kaynaklandığını öne sürüyor. Demansta dört risk faktörünün, yani sigara, obezite, yüksek kan şekeri ve düşük eğitimin etkili olduğuna işaret ediyorlar.
Demans şu anda dünya çapında yedinci önde gelen ölüm nedeni. 2019’daki küresel maliyetin 880 milyar eurodan fazla olduğunu söylüyorlar.
Bu bedeli biz de ödüyoruz.
Bizim nüfusumuz da yaşlanıyor ve demanslı hasta sayımızda büyük artış gözlemleniyor.
Bu maliyeti azaltmak için daha sağlıklı beslenmeyi, daha fazla egzersizi, sigarayı bırakmayı ve eğitime daha iyi erişimi desteklememiz gerekiyor.
Onlar eve, gayrimenkule yatırım yapmayı doğru bulmuyorlar.
Çoğu da hala kirada oturuyor.
Tasarruflarını farklı enstrümanlarda değerlendiriyorlar.
Uzun vadeli hisse senedini öneriyorlar. Yani borsadaki iyi, büyüme hikayesi olan şirketlere ortak olmayı öneriyorlar.
Piyasanın düşündüğü gibi altı aylık, bir yıllık değil; yıllarca sürecek bir ortaklıktan söz ediyorlar.
Ben de kendilerine katılıyorum.
Pandemide birçok işletme vakaların seyrine göre hareket etti. Bazen evde, bazen iş yerinde devam edildi.
Biz haberciler gazetedeydik, görevimizin başındaydık.
Tıpkı sağlıkçılar gibi...
Ama avantajlı sektörlerde çalışanlar için evden ya da fiziki olarak iş yerinde çalışmanın dezavantajlarını pek yaşamadılar.
İstanbul’da yaşayıp bilim sektöründe olan bazı arkadaşlarım İzmir’e geri döndüler.
Bazıları Ege’nin kıyılarına yerleştiler.
Ege deyince sadece Bodrum, Marmaris’i düşünmeyin; kuzeye de ilgi bir hayli arttı.
İşini doğru yapanlar üzerine alınmasın
ŞU kentsel dönüşüm yazılarımdan sonra yüzlerce mesaj gelmesine alışığım.
Yine öyle oldu.
Dedim ki;
2000’den önceki konutların zaman içinde kentsel dönüşüme sokularak yenilenmesi lazım. Bunu yaparken de iyi planlama yapılarak ve hata yapmadan, arzu ettiğimiz kentleri kurgulayarak yapalım.
Tabii şunu söylemiyorum.
2000’den önceki bütün binaları yıkalım gibi bir iddiam yok.
Çok başarılı mimari projeler elbette var.
Örnekleri çok...
Üstelik yeniden şehirler yaratmak için milyarlar harcamak gerekir. Hiçbir ülkenin böyle bir bütçeye sahip olması da mümkün değil.
Ama körfez depreminde gördük, binalar kağıt gibi yıkıldı.
Sonra bakanlıklar bir araya gelerek yönetmelikleri, uygulamaları değiştirdiler.
Beton kalitesi değişti, istenen imalat şartları yenilendi.
Ve sürekli bu güncellenir hale geldi.
Doğrusu da budur.
Günün şartlarına uygun değişiklikler yapmak.
Ama elinizi vicdanınıza koyun ve söyleyin.
Yakın bir geçmişe kadar imkanı olan, merakı olan, kaynağı olan insanlar, şirketler inşaat işine girip imalat yapmadılar mı?
Zaten böyle olduğu için sağlıksız binalar inşa edildi.
İyi örnekleri her zaman ayrı bir yere koyuyorum.
O yüzden işini doğru düzgün yapan, bilimsel davranan, mühendisliğin getirdiği imkanlarla proje üreten, örnek mimarlık eserleriyle bizleri gururlandıranlar üzerlerine alınmasınlar.
Aşının sayısı değil süresi önemli
NURAY Babacan, Prof. Dr. Kemalettin Aydın ile konuşmuş. Diyor ki;
“100 bin vakanın yüzde 15’i 65 yaş üstü. Bu 13 bin eder. Ölümlerin yüzde 85’i de bu grupta. ‘Benim dört aşım var’ diyor. Aşının etkisi üç ay sonunda çok düşüyor. Toplumsal bağışıklık bu yüzden sağlanamadı. Aşının sayısı değil süresi önemli.”
Öyle anlaşılıyor ki; bir süre daha aşı olmaya devam edeceğiz.
Ben aşılara inanan biriyim.
Zaten Türkiye’deki ilk aşı olanlardan biri olmamdan da belli.
Bilim, doktorlar “Gidip olacaksın” diyorsa, gider olurum.
İnanın pandeminin ilk gününden bu yana işe gittim, toplantılara katıldım, kendimi koruyarak kalabalıklara da girdim.
Hep dikkatli, mesafeli olduğum için Kovid 19’u geçirmedim. Geçirebilirim de...
Zaten aşılar pozitif olmayayım diye değil; pozitif olursam hastalığı daha rahat geçireyim diye var.
OGS bitti limitler de
yeniden gözden geçebilir
OTOYOLLARDA Otomatik Geçiş Sistemi kaldırılıyor. Artık herkes Hızlı Geçiş Sistemi’ni kullanacak. İki ayrı ödeme sisteminden teke indirilmesi iyi oldu.
Bu arada hatırlatmak isterim.
Otoyollarda hız sınırı 120 kilometre, yüzde 10’luk bir payı da üzerine koyduğunuzda 131 kabul ediliyor.
İki ödeme noktası arasında 131 ortalamayı tutturmanız gerekiyor, aksi halde ceza yiyorsunuz.
İçişleri Bakanlığı limitlerin biraz artabileceğini açıklamıştı.
Artık yollarımız da kullandığımız arabalar da çok gelişti.
120 yerine 125 kabul edilen hız sınırı sanki olabilir gibi geliyor bana...
Fotoğraflar Süleyman’dan
PAZAR günü Türkiye’nin ilk bira hakemlerinden biri olan Anadolu Efes Grubu’nun Yenilik Atölyesi Yöneticisi Emin Cem Sürer’i yazdım. Kendisi ABD’de bir eğitimde olduğu için Ege Life Dergisi’nden Süleyman Gülen’in çekmiş olduğu fotoğrafları kullandım. Pazar yazımda atlamışım. Teşekkürler Süleyman...
Elektrikte düzenleme şart
ELEKTRİK paketinde esnafa kademe alternatifi konuşuluyor.
Sadece konutta KDV indirimi de gündemde.
Günlük kademe 8 kw’ya çıkarılabilir.
Bakanlıklar çalışıyor.
Konu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeminde...
Tabii imkanlar, artan enerji fiyatları hangi düzenlemeye izin verecek göreceğiz.
Ama mutlaka birşeylerin yapılması gerektiğini düşünüyorum.
Birçok esnafla konuşuyorum.
Kiranın üzerinde elektrik ve doğalğaz faturası ödediklerini söylüyorlar.
Zaten pandemide sıkıntılı günler geçirmiş esnaf için bu maliyetlere katlanmak çok kolay değil.
O yüzden düzenleme şart gözüküyor.