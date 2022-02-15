İşini doğru yapanlar üzerine alınmasın

TÜRKİYE kadın futbolu büyük bir çıkış içinde... Bazen denk geldiğinde maçları izliyorum. Dileğim bu ilginin artması ve kadınlarımızın her alanda olduğu gibi futbolda da uluslararası başarılara imza atmaları...



İzmir’de Altaylı kadınları takip ediyorum.

Kadın Futbol Şubesi resmi olarak 2021 Eylül ayında kurulsa da aslında takım 2020-2021 sezonu için oluşturuldu. Takım önce 3. Lig’den sisteme dahil olacaktı, pandemi nedeniyle 3. Lig’den başlayacaktı; ancak TFF’nin kararıyla Süper Lig’de Profesyonel Şubesi olan takımların doğrudan Kadınlar Süper Ligi’ne alındı.

Şube aslında ilk defa 1992 yılında kuruldu ve 1992-1996 yıllarında faaliyet gösterdi ama çeşitli sebeplerden ötürü kapatıldı. Tekrar açmak 2021 yılına denk geldi.

SADECE ÜÇ YABANCI VAR

