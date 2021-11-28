CUMHURBAŞKANI Erdoğan İzmir’de deprem konutlarının teslim töreninden sonra Alsancak Stadı’nın açılışını yaptı. Bundan böyle Alsancak’ın yanına Mustafa Denizli ismi de eklendi. Ve bence çok yakıştı, Mustafa hocanın hakkıdır.
Daha önce de yazmıştım.
Fatih Terim’in ismi Başakşehir’in stadına, Şenol Güneş’in ismi Trabzon’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’na verildi.
İzmir ile, Alsancak ile, Altay ile adı özdeşleşmiş bir yerin adı Mustafa Denizli olmalıydı.
Mustafa hocayı yıllardır tanırım.
Severim, sayarım, öngörülerine inanırım.
Ama biz Denizli’yle futboldan başka her şeyi konuşuruz.
Türkiye’yi, dünyayı, toplumu, geleceği tartışırız.
Zaten benim için Mustafa hoca sadece bir futbol adamı değil; topluma yön veren akil insanlardan da biridir.
Türkiye’de en çok eksik gördüğüm şeylerden biri rol modellerdir.
İnsanlar kendilerine örnek olabilecek insanları arıyor.
Ve öyle bir dünyada yaşıyoruz ki; tek bir alanda kazanılmış tecrübeler artık yetmiyor.
Yaptığınız işin yanına hobilerinizi de eklemeniz gerekiyor.
Aldığınız görevler yanında iyi bir sivil toplumcu olmanız da isteniyor.
Hayat bir algoritma aslında...
Kurgulamak, içine senaryolar eklemeliyiz.
Vasatla mücadele etmeli, daha iyisini istemeliyiz.
Mustafa Denizli futbol bilgisi dışında toplumla bütünleşen, yön veren insan oldu hep benim için...
O yüzden hakkıdır.
Sadece Mustafa Denizli’nin değil, insanlığa katkı koyan herkesin de beklentisidir.
İnsanlar yaşarken kıymetini bilelim.
Ve onları takdir edelim, alkışlayalım, destekleyelim, gurur duyalım.
Ne anılarımız var bu statta
ALSANCAK Mustafa Denizli stadını çok beğendim. Hepimizin anıları olan bir yerdi burası... Ne maçlar, ne futbolcular, ne teknik adamlar izledim. Babamla, amcalarımla, arkadaşlarımla boğazımız kısılıncaya kadar bağırdık, gönül verdiğimiz takımlara destek olduk. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Modern, akustiği güzel, maç izleme keyfi olan bir stat olmuş Alsancak... Üstelik Mustafa Denizli gibi efsanevi bir futbolcunun da ismini yanına alarak.
Karşıyaka da stadını bekliyor
YERİ gelmişken söylemeliyim.
Göztepe müthiş bir stada kavuştu.
Altay, Altınordu Alsancak’ı beraber kullanacak.
Ama Karşıyaka hala bekliyor.
Statla ilgili geçmişte neler yaşandı, konuşuldu bir kenara bırakalım.
Ve bu stadı yapalım.
Karşıyakalılar bekliyor, kendilerine haksızlık yapıldığını söylüyorlar.
Ve çok haklılar...
Lezzet sörfü yapmaya var mısınız?
İRİS Cıngı reklam dünyasının en renkli isimlerinden biridir. Medyada birçok kurumda çalıştı. Sabah’ta, Hürriyet’te güzel işlere imza attı. Hürriyet Seyahat denince akla gelen ilk isimlerdendi. Sonra medyadan ayrıldı, kendi işini kurdu. Şimdilerde başarılı, ses getiren organizasyonlara imza atıyor.
Son dönemde bana göre en çok takip edilen ve ilgi çeken konuların başında gastronomi geliyor. Birçok televizyon kanalında yemek programları, yemek yarışmaları var. Aslında seyretmek bana da iyi geliyor. Siyasetten uzaklaştırıyor, hepimize bir mola oluyor.
İris’in tatlıya olan merakını biliyorum. Çünkü ben de öyleyim. Gerçi son yıllarda sadece bir çatal alıp bırakıyorum ama yine de iyi bir tatlıya hayır diyemiyorum.
İris Cıngı Habitat TV’de yeni bir programa başlıyor.
İçeriği hoşuma gitti, çünkü diğer yemek programlarından biraz farklı...
Mottosu da hoşuma gitti.
“Hadi gidelim” diye bir sloganları var.
Eğer yemek için arabaya, uçağa binip yollara düşenlerdenseniz harika bir rehber olabilir.
İris Cıngı’nın sunacağı “Bir Tatlı Dünya Turu” programı bir belgesel kıvamında olacak.
İris farklı ülkelerin tatlılarını ve tatlıların bu ülke kültüründeki etkilerini konuklarıyla konuşup, tatlının yapımına dair bilgiler veriyor.
Programda İtalyan tatlısı panna cotta da var, Mardin’in süryani çöreği de, Kıbrıs’ın tatlısı da...
Levanten, Rum ve daha bir çok kültüre ait dünya tatlıları da olacak, Anadolu’nun kendine özgü tatlı lezzetleri de...
İris İzmir’e gelirse Seferad mutfağını da anlatırız, şambalimizi de, Kemalpaşa tatlımızı da, revaniyi de...
Bizim coğrafyada anlatılacak çok şey var, tabii tadılacak da...
İnsanlar yaşarken kıymetini bilelim
CUMHURBAŞKANI Erdoğan İzmir’de deprem konutlarının teslim töreninden sonra Alsancak Stadı’nın açılışını yaptı. Bundan böyle Alsancak’ın yanına Mustafa Denizli ismi de eklendi. Ve bence çok yakıştı, Mustafa hocanın hakkıdır.
Daha önce de yazmıştım.
Fatih Terim’in ismi Başakşehir’in stadına, Şenol Güneş’in ismi Trabzon’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’na verildi.
İzmir ile, Alsancak ile, Altay ile adı özdeşleşmiş bir yerin adı Mustafa Denizli olmalıydı.
Mustafa hocayı yıllardır tanırım.
Severim, sayarım, öngörülerine inanırım.
Ama biz Denizli’yle futboldan başka her şeyi konuşuruz.
Türkiye’yi, dünyayı, toplumu, geleceği tartışırız.
Zaten benim için Mustafa hoca sadece bir futbol adamı değil; topluma yön veren akil insanlardan da biridir.
Türkiye’de en çok eksik gördüğüm şeylerden biri rol modellerdir.
İnsanlar kendilerine örnek olabilecek insanları arıyor.
Ve öyle bir dünyada yaşıyoruz ki; tek bir alanda kazanılmış tecrübeler artık yetmiyor.
Yaptığınız işin yanına hobilerinizi de eklemeniz gerekiyor.
Aldığınız görevler yanında iyi bir sivil toplumcu olmanız da isteniyor.
Hayat bir algoritma aslında...
Kurgulamak, içine senaryolar eklemeliyiz.
Vasatla mücadele etmeli, daha iyisini istemeliyiz.
Mustafa Denizli futbol bilgisi dışında toplumla bütünleşen, yön veren insan oldu hep benim için...
O yüzden hakkıdır.
Sadece Mustafa Denizli’nin değil, insanlığa katkı koyan herkesin de beklentisidir.
İnsanlar yaşarken kıymetini bilelim.
Ve onları takdir edelim, alkışlayalım, destekleyelim, gurur duyalım.
Ne anılarımız var bu statta
ALSANCAK Mustafa Denizli stadını çok beğendim. Hepimizin anıları olan bir yerdi burası... Ne maçlar, ne futbolcular, ne teknik adamlar izledim. Babamla, amcalarımla, arkadaşlarımla boğazımız kısılıncaya kadar bağırdık, gönül verdiğimiz takımlara destek olduk. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Modern, akustiği güzel, maç izleme keyfi olan bir stat olmuş Alsancak... Üstelik Mustafa Denizli gibi efsanevi bir futbolcunun da ismini yanına alarak.
Karşıyaka da stadını bekliyor
YERİ gelmişken söylemeliyim.
Göztepe müthiş bir stada kavuştu.
Altay, Altınordu Alsancak’ı beraber kullanacak.
Ama Karşıyaka hala bekliyor.
Statla ilgili geçmişte neler yaşandı, konuşuldu bir kenara bırakalım.
Ve bu stadı yapalım.
Karşıyakalılar bekliyor, kendilerine haksızlık yapıldığını söylüyorlar.
Ve çok haklılar...
Lezzet sörfü yapmaya var mısınız?
İRİS Cıngı reklam dünyasının en renkli isimlerinden biridir. Medyada birçok kurumda çalıştı. Sabah’ta, Hürriyet’te güzel işlere imza attı. Hürriyet Seyahat denince akla gelen ilk isimlerdendi. Sonra medyadan ayrıldı, kendi işini kurdu. Şimdilerde başarılı, ses getiren organizasyonlara imza atıyor.
Son dönemde bana göre en çok takip edilen ve ilgi çeken konuların başında gastronomi geliyor. Birçok televizyon kanalında yemek programları, yemek yarışmaları var. Aslında seyretmek bana da iyi geliyor. Siyasetten uzaklaştırıyor, hepimize bir mola oluyor.
İris’in tatlıya olan merakını biliyorum. Çünkü ben de öyleyim. Gerçi son yıllarda sadece bir çatal alıp bırakıyorum ama yine de iyi bir tatlıya hayır diyemiyorum.
İris Cıngı Habitat TV’de yeni bir programa başlıyor.
İçeriği hoşuma gitti, çünkü diğer yemek programlarından biraz farklı...
Mottosu da hoşuma gitti.
“Hadi gidelim” diye bir sloganları var.
Eğer yemek için arabaya, uçağa binip yollara düşenlerdenseniz harika bir rehber olabilir.
İris Cıngı’nın sunacağı “Bir Tatlı Dünya Turu” programı bir belgesel kıvamında olacak.
İris farklı ülkelerin tatlılarını ve tatlıların bu ülke kültüründeki etkilerini konuklarıyla konuşup, tatlının yapımına dair bilgiler veriyor.
Programda İtalyan tatlısı panna cotta da var, Mardin’in süryani çöreği de, Kıbrıs’ın tatlısı da...
Levanten, Rum ve daha bir çok kültüre ait dünya tatlıları da olacak, Anadolu’nun kendine özgü tatlı lezzetleri de...
İris İzmir’e gelirse Seferad mutfağını da anlatırız, şambalimizi de, Kemalpaşa tatlımızı da, revaniyi de...
Bizim coğrafyada anlatılacak çok şey var, tabii tadılacak da...