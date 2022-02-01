İlham veren TikTok öyküsü

İzmir’de Altaylı kadınları takip ediyorum.
Kadın Futbol Şubesi resmi olarak 2021 Eylül ayında kurulsa da aslında takım 2020-2021 sezonu için oluşturuldu. Takım önce 3. Lig’den sisteme dahil olacaktı, pandemi nedeniyle 3. Lig’den başlayacaktı; ancak TFF’nin kararıyla Süper Lig’de Profesyonel Şubesi olan takımların doğrudan Kadınlar Süper Ligi’ne alındı.
Şube aslında ilk defa 1992 yılında kuruldu ve 1992-1996 yıllarında faaliyet gösterdi ama çeşitli sebeplerden ötürü kapatıldı. Tekrar açmak 2021 yılına denk geldi.
SADECE ÜÇ YABANCI VAR
Fransa’da Macron’u eleştirenler giderek daha sert bir ton kullanıyorlar.
İngiltere’de Başbakan Boris Johnson en çok tartışılan isimlerden biri...
Karantina döneminde verdiği ve katıldığı partilerden dolayı çok ağır eleştiriliyor.
Ve rakipleri de çok sert kelimeler kullanıyorlar.
Merkel döneminde sakin bir iç siyaset ortamı yaşayan Almanya’da ise Merkel sonrasında strateji değişimi gözlemleniyor. Almanya’da da yakın bir gelecekte iç siyaset hareketlenecektir.
Amerika’da seçim döneminde yaşananlar demokrasinin beşiği bilinen ülke için bile kötü bir sınavdı.
Kentin değişik bölgelerindeki 400 klinik bu projeye katılacak.
İmza töreninde İzmir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Selim Özkan bir açıklama yapmış.
Diyor ki;
“İzmir’de 400 bine yakın sokak hayvanı olduğunu tahmin ediyoruz. Bir çift kedi ve köpekten 12 bin tane hayvan ürüyor. 5 yıl sonra bu rakam 12 milyona çıkacak. Bu hayvanların kısırlaştırılması için de çok büyük bütçe gerekecek ve yaşanan sıkıntılar artacak. O yüzden şimdiden bu konuda önlemler almak açısından hayata geçirdiğimiz bu proje çok önemli...”
Bu açıklamayı Türkiye’deki hayvan dernekleri okudular mı, bu sayılardan haberleri var mı bilemiyorum.
Ama mutlaka okumalılar ve dernek yöneticileriyle mutlaka işbirliği yapmalılar.
Metaverse yakın zamanda duyduğumuz bir kavram ama hayatımıza hızlı bir giriş yaptı.
Geçen gün AK Parti MYK toplantısında da Metaverse konuşuldu.
Yurtdışından yatırımcılar Meryem Ana Tapınağı gibi önemli müzeleri satın almışlardı. Bu gerçekten gelecek için önemli bir konu...
O saldırıdan kurtulan birinin röntgenini bir cerrah; NFT olarak satmaya çalışırken işlem başlatıldı.
NFT son günlerde çok sık konuştuğumuz kavramlardan biri oldu.
Doktor yaraların röntgenini internette açık artırmaya çıkarmaya çalışmakla suçlanıyor.
Röntgende kalaşnikof mermisi tarafından delinmiş bir kol gözüküyor. Avukat Elodie Abraham, müvekkili hakkında, “Bu hastanın tıbbi gizliliğini ihlal etmekle yetinmeyen doktor, çevrimiçi açık artırma sitesinde bu genç kadının özel hayatını açıklamayı uygun gördü. Artık onu herkes tanıyor. Müvekkilim yetkili kurum ve makamların gelecekte bu tür eylemlerin mümkün olmamasını sağlamak için gerekli tüm cezai işlemlerin yapılacağına güvenmektedir” diye de açıklama yaptı.
Doktor kendisini “Bu bir eğitim amaçlı çalışmaydı” diye savunuyor.
Tabii Fransız kamuoyu günlerdir bu konuyu tartışıyor.
Araştırmacılar, artışın esas olarak nüfus artışı ve yaşlanmadan kaynaklandığını öne sürüyor. Demansta dört risk faktörünün, yani sigara, obezite, yüksek kan şekeri ve düşük eğitimin etkili olduğuna işaret ediyorlar.
Demans şu anda dünya çapında yedinci önde gelen ölüm nedeni. 2019’daki küresel maliyetin 880 milyar eurodan fazla olduğunu söylüyorlar.
Bu bedeli biz de ödüyoruz.
Bizim nüfusumuz da yaşlanıyor ve demanslı hasta sayımızda büyük artış gözlemleniyor.
Bu maliyeti azaltmak için daha sağlıklı beslenmeyi, daha fazla egzersizi, sigarayı bırakmayı ve eğitime daha iyi erişimi desteklememiz gerekiyor.
Onlar eve, gayrimenkule yatırım yapmayı doğru bulmuyorlar.
Çoğu da hala kirada oturuyor.
Tasarruflarını farklı enstrümanlarda değerlendiriyorlar.
Uzun vadeli hisse senedini öneriyorlar. Yani borsadaki iyi, büyüme hikayesi olan şirketlere ortak olmayı öneriyorlar.
Piyasanın düşündüğü gibi altı aylık, bir yıllık değil; yıllarca sürecek bir ortaklıktan söz ediyorlar.
Ben de kendilerine katılıyorum.
Pandemide birçok işletme vakaların seyrine göre hareket etti. Bazen evde, bazen iş yerinde devam edildi.
Biz haberciler gazetedeydik, görevimizin başındaydık.
Tıpkı sağlıkçılar gibi...
Ama avantajlı sektörlerde çalışanlar için evden ya da fiziki olarak iş yerinde çalışmanın dezavantajlarını pek yaşamadılar.
İstanbul’da yaşayıp bilim sektöründe olan bazı arkadaşlarım İzmir’e geri döndüler.
Bazıları Ege’nin kıyılarına yerleştiler.
Ege deyince sadece Bodrum, Marmaris’i düşünmeyin; kuzeye de ilgi bir hayli arttı.
Diyor ki;
“Önümüzdeki iki üç hafta içinde tüm dünyada vaka sayılarında büyük bir pik yaşanmasını ve sonra yavaş yavaş azalarak en geç 2022 yazına kadar pandeminin bitmesini bekliyorum.”
Ben de katılıyorum.
Etrafımdaki birçok kişinin testi pozitif çıkıyor.
Takip ediyorum; çoğunun durumu gayet iyi...
Hafif bir nezleymiş gibi geçiriyorlar.
Tabii İtalyanları da...
Fırsat bulup yazamadım.
İtalyanlar dünyanın her yerinde ve önemli bulduğu yerlerde İtalyan Mutfağı Haftaları düzenliyor.
Bilinen, tanınan, sevilen bir mutfak, ama tanıtmaya, anlatmaya, tattırmaya devam ediyorlar.
Bence Türkiye’nin örnek alması gereken bir iletişim stratejisi izliyorlar.
Avrupa’nın birçok yeri sert kısıtlamalar uygulamaya başladı.
Hollanda, Belçika çok önceden kapanmaya girdi.
Diğer ülkeler de şubatta benzer kararlar alabilir.
Türkiye’de kapanma bu şartlarda zor olabilir.
Gerçekten de esnaf ve küçük işletmeler pandemiden ekonomik olarak çok etkilendi.
O kadar çok yazdım ki; “Kendi karantinamızı yapmalıyız” diye...
Odanın eski binalarında çalışmalar bitmek üzereydi.
Projede yer alan firmalar taşınmak üzere son rötuşlarını yapıyorlardı.
Söylemeliyim ki; İzmir harika bir girişimcilik merkezine sahip olacak.
Bu bölge için şöyle bir hayalim var; bazen de bunu yazıyorum.
İzmir dijital kafalı bir kent olmalı.
Hürriyet Daily News’in İzmir temsilciliğini yaptı. Sonra da Türkiye’nin önemli şirketlerine tecrübelerini aktardı. Antalya’yı, turizmi çok iyi biliyor.
Pandeminin turizmdeki trendleri ciddi oranda değiştirdiği bir gerçek... Artık tatilcilerin önemli bir kısmı, başka bir ülkede tatile gittiklerinde iki şeyden emin olmak istiyorlar.
Serdar diyor ki; “Hastalanırlarsa gerekli sağlık hizmetini sorunsuz ve maliyetsiz bir şekilde alabilecekleri tatil destinasyonları istiyorlar. Hastalanma veya seyahat kural değişikliği durumlarında, bir an evvel evine dönebilme imkanı sunabilecek kısa, orta mesafeli tatil destinasyonlarına bakıyorlar. Yani en fazla 2 - 2.5 saat mesafedeki ve uçuş imkanlarının daha çok sunulduğu tatil bölgelerini tercih etmeye başladılar. Bu iki faktör artık büyük tur operatörleri tarafından da belli noktalarda, PCR testleri, karantina durumunda konaklama gibi garanti edilmeye başlandı. Bunun bazı örneklerini 2021 yaz sezonunda gördük.”
2022 sezonunun turizm açısından çok iyi bir yıl belki de 2019’u geride bırakacak bir dönem olacağından emin...
Yani 2 Sinovac üzerine 3 Biontech oldum.
Dilerim uzun bir süre aşı olmam.
Hatta bundan sonra hiç olmayız.
Ama bilim ne derse, uzmanlar neyi önerirse onu yapacağım.
Bir süre daha aşılarla yaşayacağımızı öngörüyorum.
Ama ben de Danimarka’nın tanınmış bilim insanlarından Tyra Grove Krause gibi düşünüyorum.
Avrupa Parlamentosu Milletvekili Moritz Körner BioNTech’in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin fotoğraflarının Euro banknotlarının üzerinde yer almasını önerdi.
Müthiş bir teklif...
Alman gazetesi Welt am Sonntag’ın haberine göre Alman Hür Demokrat politikacı Moritz Körner, ikilinin milyonlarca hayat kurtardığını ifade edip şunları söylemiş:
“BioNTech’in kurucu çifti Uğur Şahin ve Özlem Türeci gibi önemli Avrupalı figürler yeni Euro banknotlarına basılmalıdır. Çalışmaları milyonlarca Avrupalı’nın hayatını kurtardı. Hayatlarının yörüngesi, entegrasyon, ilerleme, girişimcilik, bilimsel mükemmellik ve açık bir göçmen toplumunun potansiyeli hakkında etkileyici bir hikaye...”
1 Ocak 2001’de Euro bölgesinde resmi para birimi olarak yürürlüğe giren Euro’nun 20. yılında yeniden tasarlanması talep ediliyor.
Kamuoyu, kapsamlı Euro yeniden tasarım sürecinde söz sahibi olacak. Avrupa vatandaşları araştırılacak ve 19 Avro Bölgesi devletinin her birinden üyelerle dikkatli bir şekilde dengeli bir danışma grubu oluşturulacak.
Her açıdan hem de...
Pandemi gibi bugüne kadar sadece filmlerde gördüğümüz bir salgın hayatımızın tam ortasındaydı.
İşin doğrusu hepimiz bu beladan birkaç ayda kurtulacağımızı düşünmüştük.
Ama maskesiz sokağa çıkamaz, normal hayatımızda yaptıklarımızı yapamaz hale geldik.
Bir de pandemiyle birlikte değişen üretim ve tüketim alışkanlıkları var.
Hepsine tek tek cevap veriyorum.
“Sen doktor musun, aşıları niye bu kadar savunuyorsun” diyen de var.
“Biraz da aşısızlar biz aşılılara saygı göstersin” diyen de; “Aşı olmadan bu pandemi bitmeyecek, aşısızlar kapalı hiçbir yere alınmasın” diyen de...
Herkesi memnun etmem mümkün değil.
Ama şunu biliyorum.
Aşı olmayan bütün arkadaşlarım, dostlarım Kovid 19’u çok zor atlattı.
“Galiba yarı kapanmaya doğru gidiyoruz” dedi.
Yunanistan pandemi sürecini iyi yöneten ülkelerden biri oldu.
Ve Yunanlar doğrusu beni bir hayli şaşırttı.
Bizim gibi dışarıda yaşayan, kalabalıkları seven bir halktır Yunanlar...
Zaten birçok şeyimiz benziyor.
İnsanımız da, hayat tarzımız da öyle...
Yemekleri, alışkanlıkları ayrı bir yere koyuyorum.
Konu sokak hayvanları...
Bu hepimizin hassas olduğu bir mesele...
Bir hayvan dostu olarak benim de yakından takip ettiğim bir konu...
Ama yorum yaparken, fikir ortaya atarken, çözüm önerirken lütfen Türkiye’nin gerçeklerinden uzaklaşmayalım.
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’nin sağlık durumu henüz netleşmedi.
Türkiye’nin en iyi doktorlarına emanet ama geçireceği ameliyatlar sonrasında nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağımızı kimse bilmiyor.
İlham veren TikTok öyküsü
EURONEWS’te okudum.
İtalya’da bir bakımevinde yaşlı kadınlar depresyon ve yalnızlıkla savaşmak için sosyal medya platformu TikTok’ta gençlerle etkileşime giriyor.
80’lerin üzerindeki bu kadınlar düne kadar sosyal medyada yaygın olan takipçiler, beğeniler, etkileyiciler gibi terimlerden haberdar değillerdi.
Kuzey İtalya’da Modena yakınlarındaki Capri’deki bu kadın merkezindeki kadınlar için hiçbir şey ifade etmiyordu.
Ancak bu büyükanneler genç nesil için videolar üreterek 10 bin takipçiye ulaşınca durum değişti.
SCAI Kooperatifi’ndeki girişim, pandemi sırasında merkezin bazı yaşlılarının depresyon ve yalnızlık belirtileri göstermeye başlamasıyla başladı.
Yönetmen Ilario de Nittis, eskiden yaşlı ve gençlerin birlikte vakit geçirebilecekleri projeleri olduğunu, ancak Kovid-19’un ortasında bunun zorlaştığını söylüyor.
De Nittis, Euronews’e şunları söylemiş; “Bu mutluluğu ve katılımı geri getirmenin mümkün olup olmadığını görmek için TikTok’u bir pilot proje olarak benimsedik. Yani, topluluk içinde tekrar hayatta olma hissini kastediyorum.”
Kreş, bölgede yaşayan aileler tarafından özel olarak destekleniyor, bu nedenle o bölgedeki sivil toplum örgütleri de bu projeye büyük destek olmuştu.
Merkezdeki yaşlılardan biri olan Adriana Michelini ise şöyle konuşmuş; “Çok mutluyuz çünkü bulunduğumuz yeri görebiliyorlar. Dışarıdakiler burada mutlu yaşadığımızı, iyi muamele gördüğümüz ve saygı duyduğumuz için çok mutlular...”
Noel süsleri veya egzersiz yapma ve dışarıdaki insanları selamlama konusundaki videolar onları beklenmedik bir şekilde ünlü yapmış.
Medyanın gücünü bilerek, hissederek yaşadım.
Sadece sosyal değil bütün medyalar güçlüdür.
Yeter ki doğru kullanın…
Bu yazıyı da Türkiye’deki bütün bakım evlerine ilham olsun diye yazdım.
Kendi çevremi de gözlemliyorum
BENİM annem, babam yani Sipahi’lerin teknolojiyle araları hep iyi oldu. İkisi de iyi gazete okurudur. Ne bulurlarsa okurlar... Benim de her gün yazan biri olarak en sadık okurlarım onlardır. Eleştirileri de, katkıları da benim için çok değerlidir. Annem, babam sosyal medyaya da meraklı... Twitter’dan haber, İnstagram’dan hayatın renklerini takip ediyorlar. Facebook’tan haberleşiyorlar, kendi gruplarından haberdar oluyorlar. O yüzden Kuzey İtalya’daki Modena yakınlarındaki Capri adasındaki bu öykü bana yabancı gelmedi.
Bazen haberleri onlardan alıyorum. Beni uyarıyorlar. Çünkü ben sürekli sosyal medyayı takip etmiyorum. Hem vaktim olmuyor, hem de bazen de sıkılıyorum. Çünkü dünyanın gerçek gündeminden bazen uzaklaştığı oluyor.
Ama sosyal medyanın anne ve babamı; yakın arkadaşlarını diri tuttuklarını gözlemliyorum.
Hayatın içinde kalıyorlar, dünyayı takip ediyorlar, yeniliklerden haberdar oluyorlar.
Ve daha da önemlisi...
Bu okuduklarından kendi pozisyonlarını, hayata bakışlarını değiştirebiliyorlar.
Medyasız kalmayın; diyorum.
Biraz da siyaset
dışı konuşsak
SİYASETTİN hep uzak kalmaya çalıştım. Ama öyle bir meslek yapıyorum ki; uzak kalsanız da siyasetin tam ortasında kendinizi buluyorsunuz. Siyasetçi çok dostum, arkadaşım oldu. Hala hayatımın büyük kısmı siyasetçilerle geçiyor. Doğruya doğru, yanlışa yanlış, eksiğe eksik dediğim için de siyasetçi dostlarım bana kırılmazlar. Hatta çok dertleşiriz, konuşuruz. Benim için hangi partide olduğunun bir önemi yok. Önemli olan demokrasiye bağlılık, ilkeler, prensiplerdir... Ve tabii ki vatan sevgisi, insan sevgisi, barışçıl bir dil kullanılmasıdır. Onlara hep aynı şeyi söylüyorum bir süredir.
Diyorum ki;
Hayat siyasetten ibaret değil.
Siyasetten başka şeyler de var bu dünyada...
Biraz da bunları konuşalım, konuşun.
Zaten bu pandemi döneminde hepimiz çok sıkıldık, bunaldık ve dünyayı farklı algılamaya başladık.
Gelin siz de gündemi değiştirin, tansiyonu düşürün, biraz da yeni gündemlerle halkın karşısına çıkın.
İnanın daha çok ilgi göreceksiniz.
Tabii siyasetçi değilim.
Ama sanki böyle olursa hepimiz daha iyi olacağız gibi geliyor bana...
Kadın futbolculara destek olun
PAZAR günü Altaylı kadın futbolcuları yazdım.
Epey mesaj var. Belli ki ilgiyle okunmuş. Türkiye’de kadın olmak zor, kadın futbolcu olmak ise daha zor. Çünkü kadın oyuncular gündüz çalışıyorlar, gece antrenman yapıyorlar. Henüz bütçeler oyuncuların futboldan para kazanmalarını sağlamaya yetmiyor. İzmir’in Süper Lig’deki tek kadın futbol takımı sizce daha fazla ilgiyi hak etmiyor mu?
Bence ediyor.
Kadın futbolcularımızı yalnız bırakmayın. Destek olun, sponsor olun. Göreceksiniz futbolda da iddialı olduklarını...
Şubat benim için artık bahar
BİRKAÇ haftadır garip bir soğuk vardı. Çok kalın giyinmeyi sevmeyen, kazak giydiğinde sıkılan biri olarak büzüşerek bir 10 gün geçirdiğimi söylemeliyim. Gerçi İzmir’in soğuğu da soğuktur; hiçbir yere benzemez. Ankaralı arkadaşlarım her geldiklerinde hasta olarak geri dönerler.
Yine de baharları farklı oluyor buraların... Ege’nin en güzel günlerine giriyoruz. Şubat benim için artık bahardır.