MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler>Yazarlar>Deniz SİPAHİ>İkinci aşımı da oldum

Deniz Sipahi

Deniz Sipahi

Yazarın tüm yazıları

İkinci aşımı da oldum

12 Ocak 2021

İki hafta önce Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gittim. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji-İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Şükran Köse’nin odasına girdiğimde asistanlarıyla ve doktor arkadaşlarıyla biraz sohbet ettik.


Bu ekibi uzun yıllardır tanıyorum.
Harika işler yapıyorlar.
Sonra aşılanmayla ilgili süreci bana anlattılar.
“Dışlama Kriterleri” adı verilen iki sayfalık formu doldurdum, sorulara cevaplar verdim.
PCR testim yapıldı. Ardından Kovid-19 geçirip geçirmediğimi belirlemek üzere antikor testi için kan örneği alındı.
Bu testler Ankara’ya gönderildi, gerekli incelemeler bittikten sonra Şükran hoca arayıp hastaneye gelmemi istedi.
Asistanlar ateşimi ve tansiyonumu ölçtüler.
Aşı kutusundan çıkarıldı.
Cep telefonuma Kovid 19 aşı çalışmasıyla ilgili bakanlıktan bana yollanan kod gelince okumamı istediler.
Ve aşıyı Prof. Dr. Şükran Köse bizzat kendisi vurdu.
Aşıdan sonra yarım saat odada bekledim.
Şükran hoca ve diğer doktorlarla sohbet ettim.
Ateşim ve tansiyonum yine ölçüldü ve hastaneden ayrıldım.
Herkes aşı olduktan sonra vücudumun nasıl tepkiler verdiğini merak etti.
Aslında ben de merak ediyordum.
Çünkü çocukluk aşılarından sonra ben hiç aşı olmamıştım.
Ne grip aşısı, ne de zatürre aşısı yaptırmıştım.
Ama aşılardan sonra hafif ateşin, halsizliğin, aşı bölgesinde sızlama olabileceğini biliyordum.
Tahmin ettiğim gibi oldu.
Ateşim hiç çıkmadı.
Her gün dört kere ölçüp not ettim.
Aşının yapıldığı kolumun etrafında kızarıklık olmadı, sadece iki gün hafif bir sızı oldu.
Aşının yapıldığı üçüncü gün biraz halsizlik hissettim. Günlük hayatımı etkileyebilecek bir enerji düşüklüğü değildi.
Şöyle tarif edebilirim.
Bazen insan üşütmüş, vücudunda bir kırıklık hisseder ya işte öyle bir şey...
Geçen perşembe günü de ikinci aşımı oldum, ilkinden tam 14 gün sonra...
Kovid 19’un bize yaşattıklarını düşününce 24 saat süren hafif yorgunluğun lafı bile olmaz.

İkinci aşımı da oldum


İçim çok rahat gönüllü
olduğuma çok mutluyum

DEDİĞİM gibi bugüne kadar hiç aşı olmadım. Grip dahil...
İyi beslendiğimi düşünüyorum. Hareketli bir hayatım var. Her gün yürüyorum. Haftanın birkaç günü de epeyce uzun yürüyüşler yapıyorum. Genele göre az uyuduğumu söyleyebilirim ama beş, altı saat bana yeterli oluyor.
Kalın giyinmeyi sevmesem de; kış aylarında ve soğuk günlerde üşütmemeye dikkat ediyorum.
Bağışıklık sistemimi kuvvetli tutmaya çalışıyorum.
Fonksiyonel tıbba inanıyorum.
Danıştığım, beni düzenli izleyen doktor dostlarım var.
Vücudumda eksik buldukları vitaminleri, mineralleri takviye ediyorlar.
O yüzden aşıya bugüne kadar gerek duymadım.
Hastalanırsam da vücudumun bununla savaşmasını, mücadele etmesini istedim.
Ama bu sefer durum farklı...
Bütün dünyayı tehdit eden bu virüs bir yıldır bizi evlere kapattı. Milyonlarca kişi virüse yakalandı ve dünya genelinde yüz binler öldü.
Yakın çevremde zor günler geçirenler oldu.
Çok sevdiğim dostlarımızı sonsuzluğa uğurladık.
Ve ben bir gazeteci olarak topluma öncülük etmem gerektiğini düşündüm.
Gönüllü olup aşı oldum.
Bu salgının bitmesi, normal hayatımıza dönebilmemiz için mutlaka aşılardan faydalanmamız gerektiğine inanıyorum.
İçim çok rahat ve gönüllü olduğuma çok mutluyum.

İkinci aşımı da oldum


15 gün sonra antikor testi olacağım

İLK aşımın üzerinden tam 14 gün sonra yine Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gittim. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji-İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Şükran Köse’nin odasında ateşim ve tansiyonum ölçüldü.
İkinci aşıyla ilgili evrakları imzaladım.
Aşı kutusundan çıkarıldı. Asistanlar cep telefonuma Sağlık Bakanlığı’ndan gelen kodu okumamı istediler.
Ve Şükran hoca yine ilkinde olduğu gibi aşıyı bizzat kendisi yaptı.
Aşıdan sonra yarım saat beklemeniz gerekiyor.
Herhangi bir yan etki olup olmadığını gözlemlemek istiyorlar. Sürem dolunca herkese teşekkür edip hastaneden ayrıldım.
Bu arada ilk aşıdan sonra 800’lü hatlardan düzenli olarak arandım.
“Aşıdan sonra ateşiniz çıktı mı? Baş ağrısı, halsizlik, burun tıkanıklığı, nefes darlığı oldu mu?” gibi sorulara cevap vermem istendi.
Ben de Şükran Köse’ye teslim edilmek üzere bir çizelgeyi düzenli olarak tutuyorum.
Günde birkaç kere ateşimi ölçüyorum, vücudumda oluşabilecek yan etkileri not ediyorum.
Dediğim gibi bugüne kadar bir yan etki olmadı.
Hafif yorgunluk ve bir günü geçmeyen kas ağrısını yan etki olarak bile saymıyorum.
İkinci aşının üzerinden 15 gün geçtikten sonra antikor testi olacağım.
Kan değerlerimden aşının antikor üretip üretilmediğine bakacaklar.
Herhalde bir süre bunu izleyecekler.
Ben de kendimi izleyeceğim tabii ki...


Hangi aşıyı olalım

PFİZER BioNtech ilk onay alan aşı oldu.
Moderna da izin alanlardan...
Sinovac aşısıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.
Dünyada geliştirilen birçok aşı deneme aşamalarında ve çalışılıyor.
Türk aşılarımızda da önemli ilerlemeler var. Yaz aylarına yetiştirilmeye çalışılıyor.
Benim görüşüm şu;
Ben gidip gönüllü oldum ve Çin aşısı oldum.
Bu kararı alırken de bazı güvendiğim doktor arkadaşlarıma sordum.
Faz 3 çalışmaları tamamlanmış, uluslararası kurumların onayından geçmiş bütün aşıları olabiliriz.
Bilime inanalım, bilime güvenelim.


Nobel’i çoktan hak ettiler

ÖNCE Almanya’da haftalık olarak yayımlanan Der Spiegel Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin başarı öyküsünü kapaklarına taşıdı. Sonra ABD’de yayımlanan Time...
İngiltere’de yayımlanan Financial Times gazetesi de Uğur Şahin ve Özlem Türeci hakkında “Çift, bir yıldan kısa bir sürede Kovid-19 aşısı geliştirerek olağanüstü bilimsel ve ticari başarı elde etti” diyerek ikiliyi “Yılın kişisi” seçti.
Bence iki başarılı isim de Nobel’i çoktan hak ettiler.

İkinci aşımı da oldum

Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle
X

Yerel olanı destekleyelim

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

9 Ocak 2021
PANDEMİNİN mağdurları perakende sektörü, esnaf ve özellikle yeme içme sektörü oldu.

 

Her fırsatta yazıyorum.
Türkiye’nin acil olarak bu sektörlere destek vermesi gerekiyor.
Biliyorum devletler vaka sayılarını yönetirken ekonomileri de ayakta tutmaya çalışıyor.
Bazen dengeler de bozuluyor.
Ancak pandemi sonrasında sevdiğimiz bu mekanlara gidebilmemiz için bu işletmelerin yaşıyor olması gerekir.
İşletmelere HES koduyla girebilmeliyiz.

Yazının Devamını Oku

ABD’de yaşananlar akıl tutulması

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

8 Ocak 2021
AMERİKA’da yaşananları hep birlikte izliyoruz. Bir akıl tutulması yaşanıyor. En gelişmiş demokrasi diye tanımlanan ve gerçekten insanlara sonsuz olanaklar sunan bir ülkenin geldiği nokta düşündürücü...

Sosyal medyada fırtınalar kopuyor.
“Demokrasinin kalesi diye biliyorduk meğerse bir muz cumhuriyetiymiş” diye yorumlar yapılıyor.
Amerikan demokrasisi yerden yere vuruluyor.
Bana göre bu bir akıl tutulması...
En kısa sürede ABD’nin fabrika ayarlarına geri döneceğini düşünüyorum.
Bu yaşananlardan hem Amerikalı siyasetçiler, hem Amerikalı seçmen, hem de sivil toplum örgütleri dersler çıkaracaktır.
Tıpkı 15 Temmuz’da yaşadığımız darbe girişimi gibi...

Yazının Devamını Oku

Pandemi bilimi öne çıkardı

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

7 Ocak 2021
SABAH gazeteleri okuyordum. Televizyonda Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın ABD’den bir konuğu vardı.


“İzmirliyim, Karşıyakalıyım” deyince gazeteleri bırakıp ekrana odaklandım.
İzmir’in yanına Karşıyaka eklenince ben başka olurum.
Emrah Altındiş anlatıyordu.
Altındiş, 2000 yılında Ege Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra çalışmalarını ODTÜ’de devam ettirmiş. Doktorasına başlamak için İtalya’ya yerleşerek eğitimine yurt dışında devam etmiş. Doktorasını Bologna Üniversitesi’nde yapmış.
Boston College Biology Department şirketinde Assistant Professor olarak görev yapıyor. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, mikrobiyoloji bölümünde çalışan, kolera hastalığına sebep olan vibrio cholerae bakterisinin virulans faktorleri üzerine araştırmalarını sürdürüyor.
Altındiş, viral hormonların fonksiyonel karakterizasyonu, bağırsak mikrobiyomu, viromun Tip 1 diyabet otoimmünitesinin başlangıcındaki potansiyel rolü üzerine odaklanmış.

Yazının Devamını Oku

Mekanlar insanlarla güzeldir

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

6 Ocak 2021
ALİ ve Hüseyin Albay, Tuncay Reyhan, Hatice Reyhan Kutlu ve Rukiye Tozkoparan kardeşler...


Hepsi yakın dostlarımız...
Birçok İzmirli de bilir, tanır ve severler...
İzmir’in sembol mekanlarından biri Reyhan Pastanesi’nin sahipleridir.
Lezzetlerini size anlatmayayım, zaten herkes biliyor.
Ne yerseniz, ne tadarsanız hepsi çok güzeldir.
Ama daha önemlisi sevdiğiniz lezzetleri değişmeden bulabilmenizdir.

Yazının Devamını Oku

Avrupa Schengen vize sürelerini uzatmalı

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

5 Ocak 2021
BELKİ Dışişleri Bakanlığı’nın bu konuda temasları, görüşmeleri vardır bilemiyorum.


Ama ben hatırlatayım istedim.
Pandemi döneminde değil ülkeler arası şehirler arası yolculuk bile yapamadık.
Birçok program, buluşma ertelendi.
Fuarlar bile sanal ortamda, online yapıldı.
Festivaller, paneller, kongreler de dijital ortama taşındı.
Örneğin ben dört beş ayrı yurtdışı programımı iptal etmek zorunda kaldım.

Yazının Devamını Oku

Bilkent'in Diagnovir'i 10 saniyede çözüm yüzde 99 başarı

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

3 Ocak 2021
ÖYLE anlaşılıyor ki; bu salgın kolay bitmeyecek. Altı ayda bir aşı olmak zorundayız, toplumsal bağışıklığın kazanılabilmesi için uzun yıllara ihtiyaç olacak. Virüs her mutasyona uğradığında nasıl davranmamız gerektiğini bilim insanları söyleyecek.


Bu arada umut veren gelişmeler de oluyor.
Örneğin Bilkent Üniversitesi’nde geliştirilen yüksek teknoloji ürünü “Diagnovir” beni çok heyecanlandırdı.
Diagnovir’in PCR testlerinin yerini alması hedefleniyor.
Ve bilinen testlerden çok daha pratik; 10 saniyede yüzde 99’luk bir sonuç alıyorsunuz.
Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar ile konuştum. “Koronavirüs 150 nanometre boyutunda bir parçacık. Araştırmacılarımız yıllarca nano boyuttaki parçacıklarla uğraştılar. Sadece ağızdan alınan sürüntü için hızlı bir kit ve optik düzenekle hızlı tanı yapabiliyor. Pozitif olması halinde 5-10 saniye içinde sonuç veriyor, negatiflik olması halinde ise 20-30 saniye içinde sonuçlanıyor. Yapılan kontrollerde bu yöntemle pozitif bulduklarımızın PCR’ı negatif çıksa bile birkaç gün sonra PCR’larının pozitife döndüğünü gördük” dedi.
Harika bir çözüm ve geliştirilebilir özellikleri çok fazla...

Yazının Devamını Oku

Volkswagen haberini duyunca içim burkuldu

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

2 Ocak 2021
2020 biterken Türkiye yatırımından vazgeçen Alman otomotiv devi Volkswagen, Manisa’da kurduğu şirketi tasfiye etme kararı aldı. Tasfiye ilanı da Manisa Sicil Gazetesi’nde yayımlandı.

 

İçim burkulmadı değil.
Çünkü bu yatırımın otomotiv sektöründe nasıl bir heyecan yarattığını çok iyi biliyordum.
Bazı markalar sektörleri için sembolik bir değer taşır.
Volkswagen de o isimlerden biri bence...
Bana göre çok doğru bir karar almışlardı.
Türkiye’ye yapacakları yatırım için yıllarca çalıştılar, araştırdılar, raporladılar ve sektörün temsilcileriyle yoğun temaslarda oldular.

Yazının Devamını Oku

HES koduyla birlikte restoranları açalım

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

1 Ocak 2021
İLGİNÇ bir yıl oldu. Kimse böyle bir 2020 yılı hayal etmemişti.

 

Bu salgın birçok şeyi değiştirdi. Alışkanlıklarımızı, eğilimlerimizi, ihtiyaçlarımızı, beklentilerimizi...
Aşılarla birlikte tünelin ucu gözüktü ama zorlu bir kış daha bizi bekliyor.
Bu arada gerçekten zor durumda olan sektörler var.
Hizmet sektöründe çalışan 2 milyondan fazla kişi, aileleriyle birlikte 10 milyon kişi mağdur oldu.
Ekonomiler küçüldü ama fabrikalar açıktı.
Kapasiteler belki düştü ama birçok sektörün alternatifleri vardı.

Yazının Devamını Oku

Akıllı ilaçların başında bir Türk

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

31 Aralık 2020
2020 bana göre bilimin öne çıktığı, bilim insanlarının çok konuşulduğu bir yıl oldu.

 

Zor ve belirsizlikler dolu bir süreç yaşadık.
Ama yeni isimler ve kavramlar hayatımıza girdi.
Örneğin Amerikan Pfizer firmasıyla koronavirüs aşısını geliştiren Alman BioNTech firmasının kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’den çoğumuz haberdar değildik.
İnsanlık adına umut oldular.
Eğer tünelin ucunda bir ışık göründüyse Türeci ve Şahin’in önemli rolleri oldu.
Çünkü pandemiyi bitirecek ilk ateşi onlar yaktı.

Yazının Devamını Oku

Eski normali çok özledik

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

30 Aralık 2020
ŞU net...Nüfusun yüzde 60 – 70’i bağışıklık kazanmadan bu virüsten kurtulamayacağız.

 

O yüzden aşıları önemsiyorum.
Ve bunun için gönüllü oldum ve faz 3 çalışmalarına katıldım.
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gittim ve aşımı oldum.
En baştan söyleyeyim.
Bugüne kadar hiç grip aşısı olmadım, zatürre aşısı da vurdurmadım.
Ama bu sefer sürecin farklı olduğunu düşünüyorum.

Yazının Devamını Oku

Gönüllü oldum aşım yapıldı

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

29 Aralık 2020
İLGİNÇ ve zor bir yıl oldu. Bu yılın başında hiçbirimiz bir virüsle dünyanın kapanacağını, evlere zorunlu gireceğimizi, iş yapma alışkanlıklarımızın değişeceğini düşünememiştik.


Belki ilk dönem çok yakınlarımızda değildi bu virüs belası ama yazdan sonra herşey değişti, vaka sayılarında müthiş bir artış oldu, kayıplar da artmaya başlayınca herkes daha da endişelendi.
Bazıları ayakta, hiç anlamadan geçirdi; bazılarını ise hastalık adeta yatağa çiviledi.
Kovid 19’u geçirenlerin anlattıklarını dinleyince, okuyunca hastalığın hiç hafife alınmaması gerektiğini daha iyi anladık.
Ve kasımda beklenen tedbirler geldi.
Avrupa aslında kısıtlamaları bir ay öncesinden almıştı.
Aralık ayını hafta sonları evlerde, hafta içi de saat 9’dan sonra eve dönerek geçirdik.

Yazının Devamını Oku

Saniye Gülser Corat teknolojide 10 kadın liderlerden biri oldu

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

27 Aralık 2020
HAYRANLIKLA izlediğim kadınlardan biri Saniye Gülser Corat...

 

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bölümü’nden mezun olan Dr. Corat, 2004 yılında UNESCO Cinsiyet Eşitliği Bölümü’nün direktörü oldu.
Gülser Corat, merkezi Barcelona’da olan Digital Future Society tarafından 2020 yılının teknolojideki 10 kadın liderinden biri seçildi.
Corat; yapay zekada cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek için özel çalışmalarıyla tanınıyor.
İlginç konulara dikkat çekerek toplumda kadın erkek eşitliği konusundaki farkındalığın artmasını sağladı.
Örnek mi?
Teknoloji çalışanlarının erkek ağırlıklı olması nedeniyle dijital asistanların neredeyse tamamının aşırı saygılı ve itaatkar kadın kimliğinde olduğunu söylüyordu.

Yazının Devamını Oku

Türkiye için bu ilk aynı anda 4 AB projesi

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

26 Aralık 2020
BENİM için güçlü demokrasilerin olmazsa olmazı sivil toplum örgütleridir. Ülkeleri için, yaşadıkları kentler için, insanlık için hizmet eden kurumlara ve buralarda görev yapan herkese sonsuz saygı duyuyorum.


Fırsat buldukça bu derneklere, vakıflara, kurumlara köşemde yer vermeye çalışıyorum.
Çok güzel projelere imza atıyorlar ve bunlardan herkesin haberi olmalı.
Örnek mi?
İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği kısacası Kentimiz İzmir; müthiş bir başarıya imza attı.
Derneğin aynı zamanda yürüttüğü dördüncü Avrupa Birliği projesi de onaylandı.
Araştırdım bu Türkiye için de bir ilk...

Yazının Devamını Oku

Restoranlara HES koduyla girelim

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

25 Aralık 2020
BİR yere girerken HES kodu soruluyor değil mi?

 

Örneğin AVM’lere girerken kapıdaki görevli telefonunuzu çıkarmanızı istiyor ve riskli olup olmadığınıza bakıyor.
Riskiniz yoksa da AVM’ye girebiliyorsunuz.
O zaman istediğiniz mağazaya girip alışveriş yapabiliyorsunuz.
Arada bir anons da duyuyorsunuz.
AVM’de maske takmanızı isteyen, mesafeyi korumanızı ve üç saatten fazla kalmamanız gerektiğini hatırlatan bir anons...
Peki açık olan mağazalarda kapalı olan nereleri var.

Yazının Devamını Oku

Coşkun Sabah’ın yerinde olsam şunu yapardım

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

24 Aralık 2020
COŞKUN Sabah ne demişti;


“Benim kızım da babası gibi saftiriğin teki. Instagram’ına koymuş bikinili fotoğraflarını. Haber siteleri de girmişler sayfasına tüm fotoğrafları yayınlamışlar. Fotoğraflar elden ele dolaştı. Bu hoş bir şey mi? Burası Türkiye! Türkiye nüfusunun yüzde kaçı türbanlı biliyor musunuz? Kimse kimseyi yargılamasın. Gelenek, göreneklerim var benim. Ben bir kez Diyarbakırlıyım. Batılılara da saygı duyuyorum. İzmirli, Aydınlı, Manisalı bunun üstünde düşünmeyebilir ama bir Urfalı, Diyarbakırlı, Antepli bunun üstüne düşer. İnsanlar gelenek görenekleriyle yaşarlar. Olur mu öyle şey? Bize ters bu. Siz normal buluyor musunuz bunu?”
***
Coşkun Sabah önce “Ben bu sözleri söylemedim” dedi.
Ses kaydının çıkmasından sonra da “Bunları söyledim, ne var bunda. Ama ötekileştirmedim” dedi.
***
Daha da önce “İspat edenlere 1 milyon dolar ödemeye razıyım” demişti.

Yazının Devamını Oku

Yeme içme sektörü zorda devlet desteği şart oldu

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

23 Aralık 2020
DEVLET esnafa dönük bir paket açıkladı. Kira yardımı, stopaj gibi ödemelerin uzatılması önemli birer adımdı.

 

Ama söylemeliyim yeterli değil.
Bana her gün; onlarca telefon ve mesaj geliyor.
Sanayide bir şekilde çarklar dönüyor; ihracat yapanlarda zaten sorun yok.
Büyük şirketler de devletin yardımlarıyla bir şekilde durumu idare ediyor.
Ama bazı sektörler var ki elleri kolları bağlı durumda.
Örneğin yiyecek içecek sektörü, lokantalar, kafeler gerçekten de zor durumdalar.

Yazının Devamını Oku

Coşkun Sabah’ın özür borcu var

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

22 Aralık 2020
BEN İzmirliyim Sayın Coşkun Sabah...


Hem de çok eski İzmirli bir ailenin ferdiyim.
Lütfen kızınızla aranızdaki ilişkinize ne İzmir’i, ne Diyarbakır’ı, ne de bir başka şehri sokmayın.
“Ben İzmirli değilim Diyarbakırlıyım kızımın bikinili fotoğraflarına bakılmasına müsaade etmem” diyorsunuz.
Bence topluma mal olmuş sanatçı böyle bir söz söyleyememeli.
Türkiye’de bugün yaşadığımız fikir ayrılıkları hep bu toptancı anlayıştan kaynaklanıyor.
Ben Türkiye’yi karış karış gezmiş bir gazeteciyim.

Yazının Devamını Oku

Çeşme başkanı şimdiden söylüyor

Deniz SİPAHİ

Deniz SİPAHİ

20 Aralık 2020
ÇEŞME Belediyesi “Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği” kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait yetkinin kendisine devredilmesini istemişti.

 
Ve yazın sonunda bakanlık geri dönüş yaptı, isteği olumlu buldu ve yetkiyi devretti.
Geçen gün Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile sohbet ediyorduk.
Bu konuyu da konuştuk.
Ve dedi ki;
* Şimdiden söylüyorum. Kimse eski alışkanlıklarına devam edemez. Sokağa taşan müziğe, gürültüye asla izin vermeyeceğiz.
* Şimdiden söylüyorum. Kimse beni bu konuda aramasın. Çeşme’nin ahengini bozan kim olursa olsun yasaların bize verdiği yetkiyi kullanır ve cezasını keseriz.

Yazının Devamını Oku
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yazarın Tüm Yazıları