İkinci aşımı da oldum

AMERİKA’da yaşananları hep birlikte izliyoruz. Bir akıl tutulması yaşanıyor. En gelişmiş demokrasi diye tanımlanan ve gerçekten insanlara sonsuz olanaklar sunan bir ülkenin geldiği nokta düşündürücü...

Sosyal medyada fırtınalar kopuyor.

“Demokrasinin kalesi diye biliyorduk meğerse bir muz cumhuriyetiymiş” diye yorumlar yapılıyor.

Amerikan demokrasisi yerden yere vuruluyor.

Bana göre bu bir akıl tutulması...

En kısa sürede ABD’nin fabrika ayarlarına geri döneceğini düşünüyorum.

Bu yaşananlardan hem Amerikalı siyasetçiler, hem Amerikalı seçmen, hem de sivil toplum örgütleri dersler çıkaracaktır.

Tıpkı 15 Temmuz’da yaşadığımız darbe girişimi gibi...

