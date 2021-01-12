İkinci aşımı da oldum

Her fırsatta yazıyorum.
Türkiye’nin acil olarak bu sektörlere destek vermesi gerekiyor.
Biliyorum devletler vaka sayılarını yönetirken ekonomileri de ayakta tutmaya çalışıyor.
Bazen dengeler de bozuluyor.
Ancak pandemi sonrasında sevdiğimiz bu mekanlara gidebilmemiz için bu işletmelerin yaşıyor olması gerekir.
İşletmelere HES koduyla girebilmeliyiz.
Sosyal medyada fırtınalar kopuyor.
“Demokrasinin kalesi diye biliyorduk meğerse bir muz cumhuriyetiymiş” diye yorumlar yapılıyor.
Amerikan demokrasisi yerden yere vuruluyor.
Bana göre bu bir akıl tutulması...
En kısa sürede ABD’nin fabrika ayarlarına geri döneceğini düşünüyorum.
Bu yaşananlardan hem Amerikalı siyasetçiler, hem Amerikalı seçmen, hem de sivil toplum örgütleri dersler çıkaracaktır.
Tıpkı 15 Temmuz’da yaşadığımız darbe girişimi gibi...
“İzmirliyim, Karşıyakalıyım” deyince gazeteleri bırakıp ekrana odaklandım.
İzmir’in yanına Karşıyaka eklenince ben başka olurum.
Emrah Altındiş anlatıyordu.
Altındiş, 2000 yılında Ege Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra çalışmalarını ODTÜ’de devam ettirmiş. Doktorasına başlamak için İtalya’ya yerleşerek eğitimine yurt dışında devam etmiş. Doktorasını Bologna Üniversitesi’nde yapmış.
Boston College Biology Department şirketinde Assistant Professor olarak görev yapıyor. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, mikrobiyoloji bölümünde çalışan, kolera hastalığına sebep olan vibrio cholerae bakterisinin virulans faktorleri üzerine araştırmalarını sürdürüyor.
Altındiş, viral hormonların fonksiyonel karakterizasyonu, bağırsak mikrobiyomu, viromun Tip 1 diyabet otoimmünitesinin başlangıcındaki potansiyel rolü üzerine odaklanmış.
Hepsi yakın dostlarımız...
Birçok İzmirli de bilir, tanır ve severler...
İzmir’in sembol mekanlarından biri Reyhan Pastanesi’nin sahipleridir.
Lezzetlerini size anlatmayayım, zaten herkes biliyor.
Ne yerseniz, ne tadarsanız hepsi çok güzeldir.
Ama daha önemlisi sevdiğiniz lezzetleri değişmeden bulabilmenizdir.
Ama ben hatırlatayım istedim.
Pandemi döneminde değil ülkeler arası şehirler arası yolculuk bile yapamadık.
Birçok program, buluşma ertelendi.
Fuarlar bile sanal ortamda, online yapıldı.
Festivaller, paneller, kongreler de dijital ortama taşındı.
Örneğin ben dört beş ayrı yurtdışı programımı iptal etmek zorunda kaldım.
Bu arada umut veren gelişmeler de oluyor.
Örneğin Bilkent Üniversitesi’nde geliştirilen yüksek teknoloji ürünü “Diagnovir” beni çok heyecanlandırdı.
Diagnovir’in PCR testlerinin yerini alması hedefleniyor.
Ve bilinen testlerden çok daha pratik; 10 saniyede yüzde 99’luk bir sonuç alıyorsunuz.
Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar ile konuştum. “Koronavirüs 150 nanometre boyutunda bir parçacık. Araştırmacılarımız yıllarca nano boyuttaki parçacıklarla uğraştılar. Sadece ağızdan alınan sürüntü için hızlı bir kit ve optik düzenekle hızlı tanı yapabiliyor. Pozitif olması halinde 5-10 saniye içinde sonuç veriyor, negatiflik olması halinde ise 20-30 saniye içinde sonuçlanıyor. Yapılan kontrollerde bu yöntemle pozitif bulduklarımızın PCR’ı negatif çıksa bile birkaç gün sonra PCR’larının pozitife döndüğünü gördük” dedi.
Harika bir çözüm ve geliştirilebilir özellikleri çok fazla...
İçim burkulmadı değil.
Çünkü bu yatırımın otomotiv sektöründe nasıl bir heyecan yarattığını çok iyi biliyordum.
Bazı markalar sektörleri için sembolik bir değer taşır.
Volkswagen de o isimlerden biri bence...
Bana göre çok doğru bir karar almışlardı.
Türkiye’ye yapacakları yatırım için yıllarca çalıştılar, araştırdılar, raporladılar ve sektörün temsilcileriyle yoğun temaslarda oldular.
Bu salgın birçok şeyi değiştirdi. Alışkanlıklarımızı, eğilimlerimizi, ihtiyaçlarımızı, beklentilerimizi...
Aşılarla birlikte tünelin ucu gözüktü ama zorlu bir kış daha bizi bekliyor.
Bu arada gerçekten zor durumda olan sektörler var.
Hizmet sektöründe çalışan 2 milyondan fazla kişi, aileleriyle birlikte 10 milyon kişi mağdur oldu.
Ekonomiler küçüldü ama fabrikalar açıktı.
Kapasiteler belki düştü ama birçok sektörün alternatifleri vardı.
Zor ve belirsizlikler dolu bir süreç yaşadık.
Ama yeni isimler ve kavramlar hayatımıza girdi.
Örneğin Amerikan Pfizer firmasıyla koronavirüs aşısını geliştiren Alman BioNTech firmasının kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’den çoğumuz haberdar değildik.
İnsanlık adına umut oldular.
Eğer tünelin ucunda bir ışık göründüyse Türeci ve Şahin’in önemli rolleri oldu.
Çünkü pandemiyi bitirecek ilk ateşi onlar yaktı.
O yüzden aşıları önemsiyorum.
Ve bunun için gönüllü oldum ve faz 3 çalışmalarına katıldım.
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gittim ve aşımı oldum.
En baştan söyleyeyim.
Bugüne kadar hiç grip aşısı olmadım, zatürre aşısı da vurdurmadım.
Ama bu sefer sürecin farklı olduğunu düşünüyorum.
Belki ilk dönem çok yakınlarımızda değildi bu virüs belası ama yazdan sonra herşey değişti, vaka sayılarında müthiş bir artış oldu, kayıplar da artmaya başlayınca herkes daha da endişelendi.
Bazıları ayakta, hiç anlamadan geçirdi; bazılarını ise hastalık adeta yatağa çiviledi.
Kovid 19’u geçirenlerin anlattıklarını dinleyince, okuyunca hastalığın hiç hafife alınmaması gerektiğini daha iyi anladık.
Ve kasımda beklenen tedbirler geldi.
Avrupa aslında kısıtlamaları bir ay öncesinden almıştı.
Aralık ayını hafta sonları evlerde, hafta içi de saat 9’dan sonra eve dönerek geçirdik.
Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bölümü’nden mezun olan Dr. Corat, 2004 yılında UNESCO Cinsiyet Eşitliği Bölümü’nün direktörü oldu.
Gülser Corat, merkezi Barcelona’da olan Digital Future Society tarafından 2020 yılının teknolojideki 10 kadın liderinden biri seçildi.
Corat; yapay zekada cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek için özel çalışmalarıyla tanınıyor.
İlginç konulara dikkat çekerek toplumda kadın erkek eşitliği konusundaki farkındalığın artmasını sağladı.
Örnek mi?
Teknoloji çalışanlarının erkek ağırlıklı olması nedeniyle dijital asistanların neredeyse tamamının aşırı saygılı ve itaatkar kadın kimliğinde olduğunu söylüyordu.
Fırsat buldukça bu derneklere, vakıflara, kurumlara köşemde yer vermeye çalışıyorum.
Çok güzel projelere imza atıyorlar ve bunlardan herkesin haberi olmalı.
Örnek mi?
İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği kısacası Kentimiz İzmir; müthiş bir başarıya imza attı.
Derneğin aynı zamanda yürüttüğü dördüncü Avrupa Birliği projesi de onaylandı.
Araştırdım bu Türkiye için de bir ilk...
Örneğin AVM’lere girerken kapıdaki görevli telefonunuzu çıkarmanızı istiyor ve riskli olup olmadığınıza bakıyor.
Riskiniz yoksa da AVM’ye girebiliyorsunuz.
O zaman istediğiniz mağazaya girip alışveriş yapabiliyorsunuz.
Arada bir anons da duyuyorsunuz.
AVM’de maske takmanızı isteyen, mesafeyi korumanızı ve üç saatten fazla kalmamanız gerektiğini hatırlatan bir anons...
Peki açık olan mağazalarda kapalı olan nereleri var.
“Benim kızım da babası gibi saftiriğin teki. Instagram’ına koymuş bikinili fotoğraflarını. Haber siteleri de girmişler sayfasına tüm fotoğrafları yayınlamışlar. Fotoğraflar elden ele dolaştı. Bu hoş bir şey mi? Burası Türkiye! Türkiye nüfusunun yüzde kaçı türbanlı biliyor musunuz? Kimse kimseyi yargılamasın. Gelenek, göreneklerim var benim. Ben bir kez Diyarbakırlıyım. Batılılara da saygı duyuyorum. İzmirli, Aydınlı, Manisalı bunun üstünde düşünmeyebilir ama bir Urfalı, Diyarbakırlı, Antepli bunun üstüne düşer. İnsanlar gelenek görenekleriyle yaşarlar. Olur mu öyle şey? Bize ters bu. Siz normal buluyor musunuz bunu?”
***
Coşkun Sabah önce “Ben bu sözleri söylemedim” dedi.
Ses kaydının çıkmasından sonra da “Bunları söyledim, ne var bunda. Ama ötekileştirmedim” dedi.
***
Daha da önce “İspat edenlere 1 milyon dolar ödemeye razıyım” demişti.
Ama söylemeliyim yeterli değil.
Bana her gün; onlarca telefon ve mesaj geliyor.
Sanayide bir şekilde çarklar dönüyor; ihracat yapanlarda zaten sorun yok.
Büyük şirketler de devletin yardımlarıyla bir şekilde durumu idare ediyor.
Ama bazı sektörler var ki elleri kolları bağlı durumda.
Örneğin yiyecek içecek sektörü, lokantalar, kafeler gerçekten de zor durumdalar.
Hem de çok eski İzmirli bir ailenin ferdiyim.
Lütfen kızınızla aranızdaki ilişkinize ne İzmir’i, ne Diyarbakır’ı, ne de bir başka şehri sokmayın.
“Ben İzmirli değilim Diyarbakırlıyım kızımın bikinili fotoğraflarına bakılmasına müsaade etmem” diyorsunuz.
Bence topluma mal olmuş sanatçı böyle bir söz söyleyememeli.
Türkiye’de bugün yaşadığımız fikir ayrılıkları hep bu toptancı anlayıştan kaynaklanıyor.
Ben Türkiye’yi karış karış gezmiş bir gazeteciyim.
Ve yazın sonunda bakanlık geri dönüş yaptı, isteği olumlu buldu ve yetkiyi devretti.
Geçen gün Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile sohbet ediyorduk.
Bu konuyu da konuştuk.
Ve dedi ki;
* Şimdiden söylüyorum. Kimse eski alışkanlıklarına devam edemez. Sokağa taşan müziğe, gürültüye asla izin vermeyeceğiz.
* Şimdiden söylüyorum. Kimse beni bu konuda aramasın. Çeşme’nin ahengini bozan kim olursa olsun yasaların bize verdiği yetkiyi kullanır ve cezasını keseriz.
İkinci aşımı da oldum
İki hafta önce Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gittim. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji-İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Şükran Köse’nin odasına girdiğimde asistanlarıyla ve doktor arkadaşlarıyla biraz sohbet ettik.
Bu ekibi uzun yıllardır tanıyorum.
Harika işler yapıyorlar.
Sonra aşılanmayla ilgili süreci bana anlattılar.
“Dışlama Kriterleri” adı verilen iki sayfalık formu doldurdum, sorulara cevaplar verdim.
PCR testim yapıldı. Ardından Kovid-19 geçirip geçirmediğimi belirlemek üzere antikor testi için kan örneği alındı.
Bu testler Ankara’ya gönderildi, gerekli incelemeler bittikten sonra Şükran hoca arayıp hastaneye gelmemi istedi.
Asistanlar ateşimi ve tansiyonumu ölçtüler.
Aşı kutusundan çıkarıldı.
Cep telefonuma Kovid 19 aşı çalışmasıyla ilgili bakanlıktan bana yollanan kod gelince okumamı istediler.
Ve aşıyı Prof. Dr. Şükran Köse bizzat kendisi vurdu.
Aşıdan sonra yarım saat odada bekledim.
Şükran hoca ve diğer doktorlarla sohbet ettim.
Ateşim ve tansiyonum yine ölçüldü ve hastaneden ayrıldım.
Herkes aşı olduktan sonra vücudumun nasıl tepkiler verdiğini merak etti.
Aslında ben de merak ediyordum.
Çünkü çocukluk aşılarından sonra ben hiç aşı olmamıştım.
Ne grip aşısı, ne de zatürre aşısı yaptırmıştım.
Ama aşılardan sonra hafif ateşin, halsizliğin, aşı bölgesinde sızlama olabileceğini biliyordum.
Tahmin ettiğim gibi oldu.
Ateşim hiç çıkmadı.
Her gün dört kere ölçüp not ettim.
Aşının yapıldığı kolumun etrafında kızarıklık olmadı, sadece iki gün hafif bir sızı oldu.
Aşının yapıldığı üçüncü gün biraz halsizlik hissettim. Günlük hayatımı etkileyebilecek bir enerji düşüklüğü değildi.
Şöyle tarif edebilirim.
Bazen insan üşütmüş, vücudunda bir kırıklık hisseder ya işte öyle bir şey...
Geçen perşembe günü de ikinci aşımı oldum, ilkinden tam 14 gün sonra...
Kovid 19’un bize yaşattıklarını düşününce 24 saat süren hafif yorgunluğun lafı bile olmaz.
İçim çok rahat gönüllü
olduğuma çok mutluyum
DEDİĞİM gibi bugüne kadar hiç aşı olmadım. Grip dahil...
İyi beslendiğimi düşünüyorum. Hareketli bir hayatım var. Her gün yürüyorum. Haftanın birkaç günü de epeyce uzun yürüyüşler yapıyorum. Genele göre az uyuduğumu söyleyebilirim ama beş, altı saat bana yeterli oluyor.
Kalın giyinmeyi sevmesem de; kış aylarında ve soğuk günlerde üşütmemeye dikkat ediyorum.
Bağışıklık sistemimi kuvvetli tutmaya çalışıyorum.
Fonksiyonel tıbba inanıyorum.
Danıştığım, beni düzenli izleyen doktor dostlarım var.
Vücudumda eksik buldukları vitaminleri, mineralleri takviye ediyorlar.
O yüzden aşıya bugüne kadar gerek duymadım.
Hastalanırsam da vücudumun bununla savaşmasını, mücadele etmesini istedim.
Ama bu sefer durum farklı...
Bütün dünyayı tehdit eden bu virüs bir yıldır bizi evlere kapattı. Milyonlarca kişi virüse yakalandı ve dünya genelinde yüz binler öldü.
Yakın çevremde zor günler geçirenler oldu.
Çok sevdiğim dostlarımızı sonsuzluğa uğurladık.
Ve ben bir gazeteci olarak topluma öncülük etmem gerektiğini düşündüm.
Gönüllü olup aşı oldum.
Bu salgının bitmesi, normal hayatımıza dönebilmemiz için mutlaka aşılardan faydalanmamız gerektiğine inanıyorum.
İçim çok rahat ve gönüllü olduğuma çok mutluyum.
15 gün sonra antikor testi olacağım
İLK aşımın üzerinden tam 14 gün sonra yine Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gittim. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji-İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Şükran Köse’nin odasında ateşim ve tansiyonum ölçüldü.
İkinci aşıyla ilgili evrakları imzaladım.
Aşı kutusundan çıkarıldı. Asistanlar cep telefonuma Sağlık Bakanlığı’ndan gelen kodu okumamı istediler.
Ve Şükran hoca yine ilkinde olduğu gibi aşıyı bizzat kendisi yaptı.
Aşıdan sonra yarım saat beklemeniz gerekiyor.
Herhangi bir yan etki olup olmadığını gözlemlemek istiyorlar. Sürem dolunca herkese teşekkür edip hastaneden ayrıldım.
Bu arada ilk aşıdan sonra 800’lü hatlardan düzenli olarak arandım.
“Aşıdan sonra ateşiniz çıktı mı? Baş ağrısı, halsizlik, burun tıkanıklığı, nefes darlığı oldu mu?” gibi sorulara cevap vermem istendi.
Ben de Şükran Köse’ye teslim edilmek üzere bir çizelgeyi düzenli olarak tutuyorum.
Günde birkaç kere ateşimi ölçüyorum, vücudumda oluşabilecek yan etkileri not ediyorum.
Dediğim gibi bugüne kadar bir yan etki olmadı.
Hafif yorgunluk ve bir günü geçmeyen kas ağrısını yan etki olarak bile saymıyorum.
İkinci aşının üzerinden 15 gün geçtikten sonra antikor testi olacağım.
Kan değerlerimden aşının antikor üretip üretilmediğine bakacaklar.
Herhalde bir süre bunu izleyecekler.
Ben de kendimi izleyeceğim tabii ki...
Hangi aşıyı olalım
PFİZER BioNtech ilk onay alan aşı oldu.
Moderna da izin alanlardan...
Sinovac aşısıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.
Dünyada geliştirilen birçok aşı deneme aşamalarında ve çalışılıyor.
Türk aşılarımızda da önemli ilerlemeler var. Yaz aylarına yetiştirilmeye çalışılıyor.
Benim görüşüm şu;
Ben gidip gönüllü oldum ve Çin aşısı oldum.
Bu kararı alırken de bazı güvendiğim doktor arkadaşlarıma sordum.
Faz 3 çalışmaları tamamlanmış, uluslararası kurumların onayından geçmiş bütün aşıları olabiliriz.
Bilime inanalım, bilime güvenelim.
Nobel’i çoktan hak ettiler
ÖNCE Almanya’da haftalık olarak yayımlanan Der Spiegel Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin başarı öyküsünü kapaklarına taşıdı. Sonra ABD’de yayımlanan Time...
İngiltere’de yayımlanan Financial Times gazetesi de Uğur Şahin ve Özlem Türeci hakkında “Çift, bir yıldan kısa bir sürede Kovid-19 aşısı geliştirerek olağanüstü bilimsel ve ticari başarı elde etti” diyerek ikiliyi “Yılın kişisi” seçti.
Bence iki başarılı isim de Nobel’i çoktan hak ettiler.
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