Hepimizi utandıran olaylar bunlar

Pınar’ın fotoğraflarına baktım.
Cıvıl cıvıl, hayat dolu bir genç kız.
Büyük hayaller kurduğundan, gelecek planları yaptığından eminim.
Ve o genç kız, eski erkek arkadaşı tarafından canice öldürülüyor.
Katil zanlısı olarak gözaltına alınan bar işletmecisi eski erkek arkadaşı cinayeti itiraf ediyor.
Genç kızı kıskançlık nedeniyle elleriyle boğup öldürdüğünü, ormanlık alanda cesedini çöp varilinde yakıp üzerine beton döktüğünü söylüyor.
Korkunç bir olay...
Her seferinde “Bu son olsun” diyoruz ama sonu gelmiyor.
Şiddet artıyor, mobbing vakaları patlamış durumda, kadın cinayetlerini engelleyemiyoruz.
Daha da kötüsü toplumsal gerginlikler bazen sokağa, insan ilişkilerine, dostluklara da yansıyor.
Bu konuda sayısız yazı yazmış bir gazeteci olarak bir kez daha söylüyorum.
Bir erkek olarak ben utanıyorum.
Pınar Gültekin cinayetindeki korkunç ayrıntılar hepimizin tüylerini diken diken etti.
Ama benzer hikayeler öylesine çok ki...
Türkiye inandığım, aşık olduğum bir ülke.
Gücünü her seferinde hissettiğim, olağanüstü bir doğaya sahip de bir ülke...
Üstelik devlet geleneği olan, aileyi önemseyen, değer yargıları üzerine toplumsal ilişkilerini geliştiren bir ülke...
Bu şiddet, kadın cinayetleri, böylesine köklü bir geçmişi olan ülkemize yakışmıyor.
Eğer yasalar yetersiz kalıyorsa Meclis gereğini yapmalı.
Yasalar yeterli ama uygulamalar caydırıcı olmaktan uzaksa, yine o zaman başta Meclis ama toplumun geneli bunun önünü almalıdır.
Bu cinayetler, kadına, çocuğa yönelik şiddet olayları hepimizi çok üzüyor.
Alkışlar Ekrem Oran’a
En baştan yazayım.
Her yıl yapılan “Çeşme mi, Bodrum mu?” tartışmalarına hiç girmem.
Cevabım net...
Çeşme de, Bodrum da çok güzeldir. Ben ikisinin de kıymetini biliyorum ve çok seviyorum. İsteyen Çeşme’ye, isteyen Bodrum’a gider. Bana göre iki tatil beldesi de Türkiye’nin gözbebeğidir.
İkincisi, yine her sezon yapılan tartışmaları da doğru bulmuyorum.
“Şu kadar liraya lahmacun, şu kadar bin liraya loca” diye...
Ödeyen varsa, buyursun lahmacunu da yesin; o locadan da denize girsin.
Dünyanın her yerinde bu böyledir.
Daha mütevazı bütçelerle tatil yapmak her iki yerde de mümkün...
Şahsen ben öyle yapıyorum.
Hele bu pandemi döneminde bir yerlere hiç gitmiyorum.
Gelelim Ekrem Oran’a...
Geçen gün haberlerimizde verdik.
Bazı bölgelerde locaların yapıldığı, vatandaşın denize girişinin engellendiği yönünde...
İşte buna karşıyız.
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da gereğini yapmış ve demiş ki...
“Sahiller halkındır. Buralara kaçak yapılar yapılmasına asla izin vermiyoruz, vermeyeceğiz. Bunu herkes böyle bilsin...”
Helal başkan.
Ve bu arada Ilıca sahilinde arada yürüyüş yapıyorum.
Sabahları gerçekten tertemiz, ekipler güne plajı hazırlıyor.
Biraz da iş bize düşüyor, yani vatandaşa, buraları kullananlara...
Bulduğumuz gibi bırakmalıyız.
Karşıyaka, stadını istiyor
Karşıyaka stadıyla ilgili yasal engeller ortadan kalktı. Dilerim bundan sonra bir sorun çıkmaz. İtiraz edenlere bir çift sözüm var. Karşıyaka’nın geleceğine ipotek koydunuz. Göztepe stadı ortada, bana göre çok da güzel oldu. Keşke imkanlar daha iyi olsa da kentin biraz dışında, daha büyük statlarımız da olsa... Ama mevcut yerlerin de değerlendirilmesi gerekir. Ben Karşıyaka’nın rakiplerine göre göreceli olarak çok gerilerde kaldığını söylüyorum. Stadı olmayan bir kulübün başarılı olması, kalıcı gelirlere kavuşması, gelecek planları yapması mümkün değildir. Karşıyaka günlük sorunlarla boğuşurken, bunlara çözüm bulamadı. Ama emin olun, kulübün geleceğine ipotek kondu. Karşıyaka büyük bir camiadır, bulunduğu yerden toparlanıp çıkacaktır. Ama bunun başlangıcı statla olacaktır. Yasal engeller kalktığına göre stadımızı istediğimizi hatırlatmak istiyorum.
Eğlenelim ama kimliği bozmayalım
Restoranlarda, eğlence mekanlarında saat sınırlaması kaldırıldı. Yani iyice normalleşiyoruz. Yine de hatırlatma yapmak isterim. Tatil beldelerindeki eğlence mekanlarında sabaha kadar süren ve sürekli aynı desibelde çalan müzikler pandemi öncesinde de tartışma konusuydu. Eğlenelim ama abartmadan, eğlenelim ama dinlenmek isteyenleri de unutmadan, eğlenelim ama bir beldenin kimliğini bozmadan...
Hepimizi utandıran olaylar bunlar
Pınar’ın fotoğraflarına baktım.
Cıvıl cıvıl, hayat dolu bir genç kız.
Büyük hayaller kurduğundan, gelecek planları yaptığından eminim.
Ve o genç kız, eski erkek arkadaşı tarafından canice öldürülüyor.
Katil zanlısı olarak gözaltına alınan bar işletmecisi eski erkek arkadaşı cinayeti itiraf ediyor.
Genç kızı kıskançlık nedeniyle elleriyle boğup öldürdüğünü, ormanlık alanda cesedini çöp varilinde yakıp üzerine beton döktüğünü söylüyor.
Korkunç bir olay...
Her seferinde “Bu son olsun” diyoruz ama sonu gelmiyor.
Şiddet artıyor, mobbing vakaları patlamış durumda, kadın cinayetlerini engelleyemiyoruz.
Daha da kötüsü toplumsal gerginlikler bazen sokağa, insan ilişkilerine, dostluklara da yansıyor.
Bu konuda sayısız yazı yazmış bir gazeteci olarak bir kez daha söylüyorum.
Bir erkek olarak ben utanıyorum.
Pınar Gültekin cinayetindeki korkunç ayrıntılar hepimizin tüylerini diken diken etti.
Ama benzer hikayeler öylesine çok ki...
Türkiye inandığım, aşık olduğum bir ülke.
Gücünü her seferinde hissettiğim, olağanüstü bir doğaya sahip de bir ülke...
Üstelik devlet geleneği olan, aileyi önemseyen, değer yargıları üzerine toplumsal ilişkilerini geliştiren bir ülke...
Bu şiddet, kadın cinayetleri, böylesine köklü bir geçmişi olan ülkemize yakışmıyor.
Eğer yasalar yetersiz kalıyorsa Meclis gereğini yapmalı.
Yasalar yeterli ama uygulamalar caydırıcı olmaktan uzaksa, yine o zaman başta Meclis ama toplumun geneli bunun önünü almalıdır.
Bu cinayetler, kadına, çocuğa yönelik şiddet olayları hepimizi çok üzüyor.
Alkışlar Ekrem Oran’a
En baştan yazayım.
Her yıl yapılan “Çeşme mi, Bodrum mu?” tartışmalarına hiç girmem.
Cevabım net...
Çeşme de, Bodrum da çok güzeldir. Ben ikisinin de kıymetini biliyorum ve çok seviyorum. İsteyen Çeşme’ye, isteyen Bodrum’a gider. Bana göre iki tatil beldesi de Türkiye’nin gözbebeğidir.
İkincisi, yine her sezon yapılan tartışmaları da doğru bulmuyorum.
“Şu kadar liraya lahmacun, şu kadar bin liraya loca” diye...
Ödeyen varsa, buyursun lahmacunu da yesin; o locadan da denize girsin.
Dünyanın her yerinde bu böyledir.
Daha mütevazı bütçelerle tatil yapmak her iki yerde de mümkün...
Şahsen ben öyle yapıyorum.
Hele bu pandemi döneminde bir yerlere hiç gitmiyorum.
Gelelim Ekrem Oran’a...
Geçen gün haberlerimizde verdik.
Bazı bölgelerde locaların yapıldığı, vatandaşın denize girişinin engellendiği yönünde...
İşte buna karşıyız.
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da gereğini yapmış ve demiş ki...
“Sahiller halkındır. Buralara kaçak yapılar yapılmasına asla izin vermiyoruz, vermeyeceğiz. Bunu herkes böyle bilsin...”
Helal başkan.
Ve bu arada Ilıca sahilinde arada yürüyüş yapıyorum.
Sabahları gerçekten tertemiz, ekipler güne plajı hazırlıyor.
Biraz da iş bize düşüyor, yani vatandaşa, buraları kullananlara...
Bulduğumuz gibi bırakmalıyız.
Karşıyaka, stadını istiyor
Karşıyaka stadıyla ilgili yasal engeller ortadan kalktı. Dilerim bundan sonra bir sorun çıkmaz. İtiraz edenlere bir çift sözüm var. Karşıyaka’nın geleceğine ipotek koydunuz. Göztepe stadı ortada, bana göre çok da güzel oldu. Keşke imkanlar daha iyi olsa da kentin biraz dışında, daha büyük statlarımız da olsa... Ama mevcut yerlerin de değerlendirilmesi gerekir. Ben Karşıyaka’nın rakiplerine göre göreceli olarak çok gerilerde kaldığını söylüyorum. Stadı olmayan bir kulübün başarılı olması, kalıcı gelirlere kavuşması, gelecek planları yapması mümkün değildir. Karşıyaka günlük sorunlarla boğuşurken, bunlara çözüm bulamadı. Ama emin olun, kulübün geleceğine ipotek kondu. Karşıyaka büyük bir camiadır, bulunduğu yerden toparlanıp çıkacaktır. Ama bunun başlangıcı statla olacaktır. Yasal engeller kalktığına göre stadımızı istediğimizi hatırlatmak istiyorum.
Eğlenelim ama kimliği bozmayalım
Restoranlarda, eğlence mekanlarında saat sınırlaması kaldırıldı. Yani iyice normalleşiyoruz. Yine de hatırlatma yapmak isterim. Tatil beldelerindeki eğlence mekanlarında sabaha kadar süren ve sürekli aynı desibelde çalan müzikler pandemi öncesinde de tartışma konusuydu. Eğlenelim ama abartmadan, eğlenelim ama dinlenmek isteyenleri de unutmadan, eğlenelim ama bir beldenin kimliğini bozmadan...