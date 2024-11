Hayatları kolaylaştırdılar İzmir’i App Studio yaptılar

Haberin Devamı

Bir başka tarifleri daha var.

Otonom stüdyolar aracılığıyla, alanında yetenekli kişilerin bir araya gelerek farklı projeler geliştirildiği ve bu projelerin hayata geçirildiği bir App Studio diye de anlatıyorlar.

Şu an için 150 kişiler ve merkez ofisleri İzmir’de…

Türkiye’nin birçok yerinde çalışanları var ama İzmir’den vazgeçmiyorlar.

Teknoloji sayesinde insanların hayatını kolaylaştıracak uygulamalar yapıyorlar ve çok da başarılı işlere imza atıyorlar.

Dünyanın en kullanıcı dostu ve ürün odaklı mobil uygulama stüdyolarından biri olmak istiyorlar.

HUBX’i kendine has yaşam tarzıyla, kampüs sisteminde bir merkez yapmak istiyorlar.

Türkiye'nin en büyük ve en çok indirme sayısına sahip mobil uygulama şirketi olmak için de güzel projeler geliştiriyorlar.

Bu yaratıcı gençleri uzun zamandır takip ediyorum.

Eminim önümüzdeki yıllarda adlarını çok daha fazla duyacağız.

Yükselişteki en iyi 10 Startup’ı oldular

Son yıllarda İzmir yalnızca Türkiye’nin değil, dünya çapında dikkat çeken girişimlere ev sahipliği yapmaya başladı. Ve işte Linkedin’in “Yükselişteki En İyi 10 Startup” listesine İzmir’den HUBX girdi. Ülkemizden bu listeye giren tek isim olan HUBX; genç, dinamik ve yenilikçi bir ekip tarafından yönetiliyor. Ancak bu başarı tesadüf değil; Linkedin’in belirlediği dört ana kritere göre şekillenmiş bir performans.

İzmir merkezli olmalarına rağmen İstanbul ve Türkiye’nin birçok noktasında remote çalışma kültürüne uyum sağlayan, oldukça esnek bir yapıları var.

Ayrıca İYTE Teknopark’ta yapay zeka ve makine öğrenimi alanında Ar-Ge çalışmaları yaparak, teknoloji dünyasının geleceğine yatırım yapıyorlar.

Linkedin’in kriterlerine göre yalnızca istihdam artışı değil, etkileşim ve ilgi oranları da HUBX’in başarısını doğruluyor. Geliştirdikleri uygulamalar, global ölçekte kullanıcıya ulaşırken, aynı zamanda en yetenekli kişileri bünyelerine katmaya devam ediyorlar.

Bu yapının en etkileyici tarafı, merkezi İzmir’de olan bir ekibin, hem lokal hem de uluslararası ölçekte inovasyona yön vermesi.

HUBX’in dünyaya sunduğu bu mobil uygulamalar, aslında İzmir’in dünya sahnesindeki yükselişine bir katkı sunuyor. İzmir’deki bir App Studio’nun, global pazarda yarattığı bu etki, ülkemizin yetenekli gençlerinin, yaratıcı gücünün ve teknolojiye olan inancının bir ürünü.

Gelecek yıllarda HUBX gibi yerel başarı hikayelerinin daha da çoğalmasını, Türkiye’nin global girişimcilik haritasındaki yerini sağlamlaştırmasını diliyorum.

Boynuz kulağı geçermiş

Önce Can Ortabaş’ın oğulları Kaan ve Cem diyorduk artık Kaan ve Cem’in babası Can demeye başladık. Boynuzun kulağı geçmesi doğaldır ve her anne, babanın istediği bir şeydir.

Öyle de oldu.

O genç delikanlılar büyüdü; şimdi de İzmir’den bütün dünyanın ilgisini çeken bir başarı hikayesi yazmaya başladılar.

Can Ortabaş biliyorsunuz; Urla’nın Türkiye’nin gündemine girmesine büyük katkıları olan biri. Urla Bağcılık ve Şarapçılık’ın büyük ortağı… Koç Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Kaan ve Cem Ortabaş’ın şirketi mobil odaklı girişimlere destek sağlayacak bir teknoloji merkezi olma hedefleri vardı.

İzmir merkezli ekipleriyle, mobil dünyada yeni nesil bir ekosistem inşa etmek için çalışıyorlar.

Dedelerimizin bile kolayca

anlayabileceği kadar basit

HUBX’e gidip gençlerin arasında sohbet ettim. Bu yeni dünyayı ve ekosistemi anlamaya çalıştım.

İşte aldığım notlar…

Karmaşıklıktan uzak, sade bir yaklaşımı benimsiyorlar ve hem iç hem de dış iletişimde bu prensibi koruyorlar. “Ürünlerimizin son kullanıcıya ulaşan deneyimi, dedelerimizin bile kolayca anlayabileceği kadar basit olmalı” anlayışı, şirketin kullanıcı deneyimine verdiği değeri ve bu alandaki ustalığını gözler önüne seriyor.

Bir diğer temel ilke ise takım ruhu. Başarıyı bireyler yerine takım odaklı değerlendiren bir yapıya sahipler. Bu iş birliği ve gelişim odaklı bir kültürü ifade ediyor.

Şirket içindeki geri bildirim kültürü, herkesin birbirini desteklediği bir yapbozun parçaları gibi hareket eden bir ekip oluşturuyor. Bir aile değil, kazanan bir takım olarak tanımlanıyor ve performans beklentisi bu kültürü destekleyen temel bir öğe.

Veri odaklı karar alma süreci ise başarıyı sürdürülebilir kılan önemli bir yaklaşım. Verilerin ışığında netleşen hedefler, uygulamaların sürekli iyileştirilmesine olanak tanıyor.

HUBX’in Yapay Zeka Laboratuvarı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Teknopark’ta kurulan makine öğrenimi merkezi, şirketin yapay zeka tabanlı projelerine yaptığı yatırımı ve bu alanda yeni yetenekler yetiştirme amacını ortaya koyuyor.