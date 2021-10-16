EXPO’ya yeniden aday olmalıyız

“Yazılarınızda birkaç kez değinmiştiniz, yine görünce ziyaret programınıza almanız için sizi cesaretlendirmek istedim. Sinop şehri İzmir’den sonra (ki ben de Ordu’luyum aslen, 94’ten bu yana İzmir’liyim) ülkemizin en güzel kenti olabilir. Mutlaka görün derim. İzmir’de artık her saat yaşanan trafik yoğunluğuna karşın Sinop’ta trafik lambası dahi olmadığını söylemem sanırım ön referans olur size.”
Hatırlattığı için Cem Bey’e teşekkkür...
81 şehirden geriye bir tek Sinop kaldı, ilk fırsatta gideceğim.
Üstelik yıllardır birlikte çalıştığımız Yazı İşleri Müdürümüz Adnan Kaya da Sinop’ludur.
Ondan da Sinop’u çok dinledim.
Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan moderatördü. Panelde Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Başkanı Fikret Kileci, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yıldız Özkök, Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Genel Başkanı Nilüfer Çevikel ve Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent de konuşmacıydı.
Türkiye’de görmediğim tek bir şehir kaldı; o da Sinop...
Gaziantep’e defalarca gittim.
Bölgeyi iyi tanıyorum.
Gidemediğim dönemlerde de buralardaki dostlarımdan bilgiler alıyorum.
Gaziantep gerçekten de önemli bir sanayi şehrimiz...
Biraz pandemiyi, gelişen trendleri, biraz Türkiye’yi konuştuk.
İzmir’e 22 yılda toplam 90 milyon euro yatırım yapmış bir gruptan bahsediyorum.
Ve bu yatırımlar devam edecek gibi gözüküyor.
Türkiye Hugo Boss için bir numaralı tedarikçi konumunda...
Dünyada satılan her markalı ürünün yüzde 40’ı İzmir’den gidiyor.
Bu ayrıntıları birkaç kere yazdım.
Heiko Schafer de ben de o gün takım elbise giymiştik.
Bornova’daki ilk Kipa’nın açıldığı gün yaşanan izdihamı kim unutabilir ki? Trafik kilitlenmişti.
Tesco’ya satılıncaya kadar müthiş bir hikaye yazıldı.
EGS, Güçbirliği şirketlerinin sonu istenildiği gibi bitmese de bana göre o dönem için hep ilerici adımlardı.
O birkaç kişinin aşıya daha yakın olduklarını hissediyorum.
Çünkü onların da yakın çevresinde hastalanıp ağır geçirenler oldu. Biliyorum çok sevdikleri insanlar arasında kayıplar da var.
Geçen gün onlara şöyle bir mesaj daha attım:
“Kendiniz için değil, benim için, bizim için, yakın çevreniz için, tanıdıklarınız için, aileniz için aşı olun...”
Durum budur ve bu kadar ciddidir.
Aşı olmadan bu pandeminin bitmesini beklemek artık imkansızdır.
Dün de Amerikan, İngiliz, Alman ve Fransız medyasına baktım; konuyu uzmanlarına yorumlatmışlar.
Gerçekten de önümüzdeki kış bizi bir enerji sıkıntısı mı bekliyor ve biz buna ne kadar hazırlıklıyız?
Biz derken bütün dünyayı kast ediyorum.
Ama Türkiye gibi enerjiyi dışarıdan almak zorunda kalan ülkelerin de çok dikkat etmesi gerekiyor.
Avrupa ve Asya’da doğal gaz ve kömür fiyatları en yüksek seviyelerine ulaştı. Amerika’da petrol fiyatları yedi yılın en yüksek seviyesine geldi.
Avrupa Birliği İstatistik Ajansı cuma günü yaptığı açıklamada, Euro bölgesinde yıllık enflasyonun eylül ayında petrol ve gaz fiyatlarının artmasıyla 13 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi.
Atina’ya çok gidiyorum.
Artık sokak sokak bildiğim şehirlerden...
Örneğin son gidişlerimde Plaka’ya uğramadım bile...
Ama ilk defa gidenler için ilginç bir bölgedir...
Şimdilerde Psiri, Kolonaki çok daha popüler...
Kolonaki İstanbul’un Nişantaşı’sı, İzmir’in Alsancak’ı gibidir.
Sakız’dan, Samos’tan, Simi’den arkadaşlarımla konuşuyorum.
İki yıldır ve daha çok Avrupa’dan turistin adaya geldiğini söylüyor.
Ama Türklere alışmış ada halkı pandeminin bir an önce bitmesini istiyor.
Yıllardır yazıyorum.
Türkiye ve Yunanistan’ın çok benzerlikleri var. Ve birbirlerine çok yakın iki ülke...
Zaman zaman siyaset gerilse de, iki ülke arasında diplomatik krizler olsa da ortak birçok alanda yapılacak çok şey olduğunu görüyorum.
Dedi ki;
“Ortalama aktif vaka sayımız 400 bin civarında. 4’te biri 0-17 yaş grubunda. Yani yüzde 25’i. Daha önce yüzde 11 civarındaydı...”
Yani dört çocuğumuzdan biri şu an pozitif gözüküyor.
Pandeminin en ağır tablosunu yaşayan ülkeler bile özellikle ilköğretim okullarını kapatmadılar ve hep açık tuttular.
Ailelerin ve çocukların en büyük endişesi, okulların yeniden kapanıp kapanmayacağı...
Aslında Sağlık Bakanı Koca; içimizi rahatlatan bir açıklama daha yaptı.
Almanya’da federal seçimlerle birlikte Berlinlilerin şehirde gayrimenkul şirketleri tarafından yönetilen ve kiraya verilen yüz binlerce konutun kamulaştırılması için de bir referandum yapıldı.
Oy verenlerin yüzde 54.6’sı evet oyu kullandı.
Berlin sakinlerinin yüzde 80-85’i kirada oturuyormuş.
Almanya’da yaşayan dostlarımdan özellikle Berlin’de artan emlak fiyatlarından rahatsız olduklarını duyuyordum.
Her ne kadar fiyatlar Londra ya da Paris gibi diğer Avrupa başkentlerinden daha düşük olsa da 2009 ile 2019 yılları arasında fiyatların ikiye katlanması kentte tartışmalara neden oluyordu.
Şimdi referandum sonrası yeni kurulacak senatodan bir yasa hazırlanarak şehirde 3 binden fazla daireye sahip konut bloklarının kamulaştırması istenecek.
Hayata geçirilmesi halinde 240 binden fazla daire bir devlet kurumu tarafından yönetilecek. Bu adımla fahiş kira artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Dün kimle konuştuysam tedirgindi.
Hatırlayın 30 Ekim’de yaşanan depremin merkez üssü İzmir değil adalardı.
Ve ne zaman adadan bir deprem haberi gelse; Egeliler yatağa tedirgin yatar.
İzmir depreminin üzerinden bir yıl geçti.
Doğruyu söylemek gerekirse kentsel dönüşümün çok daha hızlı başlayacağını düşünmüştüm.
Yıkılan, hasar gören binalarla ilgili çalışmaları takip ediyorum. Devlet, ilgili bakanlıklar dönüşümle ilgili çalışmaları yürütüyor.
Yerel yönetimler mağdurlara çözüm üretmek için elinden geleni yapıyor.
Türkiye’de finansal okur yazarlığın tam anlaşılabildiğini düşünmüyorum.
Son yıllarda epey mesafe kat ettiğimizi söyleyebilirim ama hala gidecek çok yolumuz var. Murat Sağman kampa davet etti; iyi ki de gitmişim. Benim için de hem öğretici, hem de yatırımcıların bilinçlenmesi adına önemli bir buluşma olduğunu gördüm.
Kamp Aydın Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde düzenlenmiş. Geçen yıl çok başarılı geçince bu yıl üç hafta üst üste yapılmış.
Projenin fikir babası Nazilli İİBF İşletme Bölümü, Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Kaderli... Kaderli’yi ekranlardan da tanırsınız.
Sermaye piyasalarının gelişmesi için katkı koyanlardan...
Bir ülkede sermaye piyasasının gelişimi için hem halka açık şirketlerin; hem de yatırımcı sayısının artıyor olması gerekir. Ancak piyasada gelişimin daha kalıcı olabilmesi için yatırımcı sayısının yanı sıra yatırımcı kalitesinin de artırılması gerekir.
10 haberde okudum.
İstanbul Beyoğlu’nda 6 aylık bebeği olan 1.5 aylık hamile 17 yaşındaki Gülseren Mamuş, birlikte yaşadığı Suat Ö. (32) tarafından vurularak öldürüldü. 6 suç kaydı bulunan Suat Ö. tutuklandı. Küçükçekmece’de eğlence mekanlarında piyanistlik yapan Oktay Konak (35), 4 ay önce şiddet uyguladığı için kendisinden şikayetçi olan sevgilisini bıçaklayarak öldürdü. Elazığ’da bir barakada buluşan 17 yaşındaki Emine Fulya Akçelebi ile sevgilisi Salih Yılmaz C. arasında tartışma çıktı. Bıçağını çıkaran Salih Yılmaz C., Emine’yi 10 bıçak darbesiyle öldürdü. Adana’da Burhan D. (39) tartıştığı eşi Tuğba D’yi (35) iki çocuğunun gözleri önünde defalarca bıçaklayarak öldürdü. Annesi “Kadına şiddet gösterenler serbest kalıyor. 14 yıldır kızıma şiddet uyguluyordu. Kızım öldü, yavrumu kurtaramadım” diye feryat etmiş.
İsyan etse ne olacak artık kızı hayatta değil.
İzmir’de Feyzi D. (28) ile sevgilisi Aysel Perkgün (28) arasında kıskançlık tartışması çıktı. Feyzi D, Perkgün’ü dövüp başında içki şişesi kırdı, tam 104 kez bıçakladı. Perkgün mucize eseri hayatta kaldı, Feyzi D. tutuklandı. Perkgün “Senin ölümünü izleyeceğimi söylemiştim dedi. Sigarasını yakıp izlemeye devam etti. Bu olay defalarca oldu. İlk kez bıçaklanmadım ama ilk kez doğrandım” diye konuştu.
Bu haberleri üçüncü sayfalarda okumaya devam ediyoruz.
Ve her gün kadınlarımız ölüyor.
“Sen edebiyatın, yazı dünyasının içinde ol...”
Yazmayı çok seviyordum; okumayı da...
Ve elbette sanatın her dalına da büyük bir ilgim vardı.
Saint Joseph zor bir okuldu; Fransızca ağırlıklı derslerde sınıfı geçmek kolay değildi.
Ama ders edebiyat, literatür olunca benim dünyam da farklı olurdu.
Kafama koymuştum; böyle bir dünyanın içinde olacaktım.
İstanbul’da üniversitede okuyor.
Üniversiteye başlayacağı günlerde pandemi olunca üniversite online eğitime geçti. Birçok arkadaşı gibi o da yaşadığı şehirden ayrılmadan derslerine girdi, sınavlarını verdi.
Bir buçuk yıldır eğitimini böyle sürdürüyor.
Aşılama artınca, pandemi daha kontrollü hale gelince ve hükümet eğitim konusunda daha kararlı olunca da üniversitelerde yüz yüze eğitim netleşmiş oldu.
2013’te İzmirli tarih öğretmeni Sema Gür ve birkaç arkadaşı tarafından organize edilen “Süslü Kadınlar Bisiklet Turu” şimdi 30 farklı ülkede, 150’den fazla şehirde düzenleniyor.
Resimaltı haber olarak giren haber artık gazetelerin manşetlerine taşınmış durumda.
Çorbada benim de tuzum olması çok mutlu ediyor.
Her yıl farklı bir temayla kadınlarımız pedal çeviriyorlar.
Bu yılki konu “egzoz kokusuna karşı mis kokulu kadınlar”dı.
Sema Gür ile ilgili ilk yazıyı 7 Haziran 2015’te yazmışım.
Biliyorsunuz; Orta Amerika ülkesi El Salvador Bitcoin’i yasal ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke olmuştu.
Merkez bankaları hala muhafazakar olup kripto dünyayı sanki yokmuş gibi davransa da gerçek öyle değil.
Aslında dijitalleşmenin bu kadar hayatımızın içinde olduğu bir dönemde sanal paraların önüne geçmek de neredeyse imkansız.
Devletler, hükümetler yasal düzenlemelere gidip yasal bir çerçeve çizseler işler daha iyi olacak bana göre...
Neyse Macaristan’a dönelim.
Çok başarılı bir örnek oldu. Bunda kurucusu Kaya Tuncer’in önemli bir rolü var.Her zaman anıyorum. Geçen gün çok beğendiğim ve yakından takip ettiğim Hugo Boss tesislerine gittim. 1999’daki açılışını dün gibi hatırlıyorum. O günden bu yana birçok fabrikayı gezme imkanım oldu. Her seferinde hayranlıkla ayrıldım. Saat gibi işleyen bir yer Hugo Boss... Kaliteyi her zaman ön planda tutan, verimliliği unutmayan ama bütün bunları yaparken insan odaklı bir çalışma felsefesini ortaya atan bir marka...
Yıllar önce Stuttgart’taki merkezlerine gidip yaratıcı ekiple üç gün geçirmiştim. Benim için çok keyifli bir deneyim olmuştu.
İzmir’deki tesisler Almanya’dan bile daha iyi...
Son gittiğimde daha da iyi buldum.
Üstelik Hugo Boss Türkiye’nin yeni yatırımlara hazırlanıyor olması da çok hoşuma gitti.
Pandemi döneminde birçok konuda alışkanlıklarımız değişti.
Yıllardır takım elbiseyi üzerinden çıkarmayan ben bile bu dönemde daha spor giyinmeye başladım. Hugo Boss Tekstil Sanayi Genel Müdürü Arif Kaya da bunu doğruladı.
Ama hoca konuşmaya ve doğru bildiklerini anlatmaya devam ediyor.
Bazen benzer saldırılar hepimize yapılıyor.
“Aşı olun” dedikçe ağır eleştiriler de geliyor.
Neyse biz alışığız, önemli değil.
EXPO’ya yeniden aday olmalıyız
İzmir ile Dubai, EXPO için yarışmıştı. Paris’te hepimiz büyük bir heyecan içindeydik. Sonuçta Dubai kazanan taraf oldu. Yıllar geçti, geçen yıl yapılması gereken bu büyük fuar salgın nedeniyle ertelendi.
EXPO 2020 Dubai sonunda açıldı ve 182 gün boyunca dünyanın dört bir yanından tahmini 25 milyon ziyaretçiyi ağırlayacak. Dubai’deki fuarın teması “Zihinleri Birleştirmek, Geleceği Yaratmak”tı.
Son 170 yılda 35’inci dünya fuarı Dubai’deki...
Açılış töreninde dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli, şarkıcı ve söz yazarı Ellie Goulding ve Grammy ödüllü Angelique Kidjo gibi isimler sahne aldı.
Etkinliğe 192 ülke katılıyor. Üç alt tema sürdürülebilirlik, hareketlilik ve fırsat olarak belirlendi.
Birçok etkinlik çevrimiçi olarak canlı yayınlanacak, ancak seyahat kısıtlamaları küresel olarak kolaylaştığı için önceki ev sahibi Milano’dan daha fazla ziyaretçi çekmeyi bekliyorlar.
Orta Doğu, Güney Asya ve Afrika bölgesinde düzenlenecek ilk dünya fuarı olması açısından da önemli bir fuar...
Aslında Türkiye’nin de işlediği tezlerden biri de buydu.
Dubai’yi bilemem ama Milano’yla olan yarışta EXPO Genel Sekreterliği büyük bir fırsatı tepmiş oldu.
Bu fuar sadece Türkiye için değil, onlar için de bir avantajdı.
Ve doğrusunu söylemek gerekirse, Milano ikinci kez düzenlediği EXPO’dan tam da istediklerini alamadı.
Farklı bir coğrafya ve ülke olması açısından İzmir bu organizasyona çok daha değer katabilirdi.
Dubai’deki fuarı yakından takip ediyorum.
Benim gibi bu süreci bire bir yaşayanlar da takip etsin.
Çünkü İzmir EXPO’ya yeniden aday olabilir.
Ve olmalıdır da...
Geçenlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile sohbet ederken bu konuyu da sordum.
Hazırlıklarının olduğunu söyledi.
O dönemde İzmir adına EXPO Genel Sekreterliği görevini üstlenmiş biri olarak, başkanlık sürecinde de bu başvuruyu yapması doğal karşılanmalı.
Ve ben bunu destekliyorum.
İzmir gibi gelecekte de önemli olacak bir kentin uluslararası büyük organizasyonlara aday olması gerekir.
Türk şefler de
ödüllendirilmeyi
hak ediyor
Michelin Rehberi, ilk kez dokuz Moskova restoranını yıldızlarıyla ödüllendirdi.
İkiz kardeşler Ivan ve Sergei Berezutsky tarafından yaratılan Twins Garden ve Artem Estafev’in şefi Artest iki yıldızla ödüllendirildi.
“White Rabbit”, “Biologie” ve “Grand Cru” restoranları da dahil olmak üzere yedi restorana bir yıldız verildi.
Michelin Rehberi’nin uluslararası direktörü Gwendal Poullennec, “Son beş yılda, Moskova’nın yüksek kaliteli ürünler, çok yetenekli ve gelecek vaat eden şeflerle gerçekten çok geliştiği görülüyor” demiş.
Michelin’in en prestijli ödülü olan üç yıldız hiçbir restona verilmemiş.
Uluslararası restoran derecelendirme standardı ile tanınan Michelin Rehberi’nin temsilcileri, Moskova’daki ilk tavsiye baskısını da yayınlamış.
Rehber tarafından 69 restoran önerildi.
Rusya, Michelin Rehberi’ne sahip 35’inci ülke...
Türkiye’de de artık çok iyi restoranlar ve şefler var.
Ve birçoğu da ödüllendirilmeyi hak ediyor.
Çok şık dursa da
Yatay mimari tercihim
Dubai EXPO sayfalarında, haberlerinde buna benzer fotoğraflarla Dubai’yi anlatıyor. Dubai’ye birkaç kez gittim, etkilenmemek mümkün değil. Çölün ortasında müthiş bir şehir yaratılmış. Ve her bir bina sanat eseri gibi yapılmış. Ben yine de dikey mimari yerine yatayı tercih ederim. Yüksek yapılar şık, modern dursa da yatay mimari daha samimi, daha sahici ve bize daha uygun gibi geliyor. O yüzden büyükşehirlerimizde yükselen binalara artık dur demek gerekiyor.