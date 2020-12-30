Eski normali çok özledik

Belki ilk dönem çok yakınlarımızda değildi bu virüs belası ama yazdan sonra herşey değişti, vaka sayılarında müthiş bir artış oldu, kayıplar da artmaya başlayınca herkes daha da endişelendi.
Bazıları ayakta, hiç anlamadan geçirdi; bazılarını ise hastalık adeta yatağa çiviledi.
Kovid 19’u geçirenlerin anlattıklarını dinleyince, okuyunca hastalığın hiç hafife alınmaması gerektiğini daha iyi anladık.
Ve kasımda beklenen tedbirler geldi.
Avrupa aslında kısıtlamaları bir ay öncesinden almıştı.
Aralık ayını hafta sonları evlerde, hafta içi de saat 9’dan sonra eve dönerek geçirdik.
Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bölümü’nden mezun olan Dr. Corat, 2004 yılında UNESCO Cinsiyet Eşitliği Bölümü’nün direktörü oldu.
Gülser Corat, merkezi Barcelona’da olan Digital Future Society tarafından 2020 yılının teknolojideki 10 kadın liderinden biri seçildi.
Corat; yapay zekada cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek için özel çalışmalarıyla tanınıyor.
İlginç konulara dikkat çekerek toplumda kadın erkek eşitliği konusundaki farkındalığın artmasını sağladı.
Örnek mi?
Teknoloji çalışanlarının erkek ağırlıklı olması nedeniyle dijital asistanların neredeyse tamamının aşırı saygılı ve itaatkar kadın kimliğinde olduğunu söylüyordu.
Fırsat buldukça bu derneklere, vakıflara, kurumlara köşemde yer vermeye çalışıyorum.
Çok güzel projelere imza atıyorlar ve bunlardan herkesin haberi olmalı.
Örnek mi?
İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği kısacası Kentimiz İzmir; müthiş bir başarıya imza attı.
Derneğin aynı zamanda yürüttüğü dördüncü Avrupa Birliği projesi de onaylandı.
Araştırdım bu Türkiye için de bir ilk...
Örneğin AVM’lere girerken kapıdaki görevli telefonunuzu çıkarmanızı istiyor ve riskli olup olmadığınıza bakıyor.
Riskiniz yoksa da AVM’ye girebiliyorsunuz.
O zaman istediğiniz mağazaya girip alışveriş yapabiliyorsunuz.
Arada bir anons da duyuyorsunuz.
AVM’de maske takmanızı isteyen, mesafeyi korumanızı ve üç saatten fazla kalmamanız gerektiğini hatırlatan bir anons...
Peki açık olan mağazalarda kapalı olan nereleri var.
“Benim kızım da babası gibi saftiriğin teki. Instagram’ına koymuş bikinili fotoğraflarını. Haber siteleri de girmişler sayfasına tüm fotoğrafları yayınlamışlar. Fotoğraflar elden ele dolaştı. Bu hoş bir şey mi? Burası Türkiye! Türkiye nüfusunun yüzde kaçı türbanlı biliyor musunuz? Kimse kimseyi yargılamasın. Gelenek, göreneklerim var benim. Ben bir kez Diyarbakırlıyım. Batılılara da saygı duyuyorum. İzmirli, Aydınlı, Manisalı bunun üstünde düşünmeyebilir ama bir Urfalı, Diyarbakırlı, Antepli bunun üstüne düşer. İnsanlar gelenek görenekleriyle yaşarlar. Olur mu öyle şey? Bize ters bu. Siz normal buluyor musunuz bunu?”
***
Coşkun Sabah önce “Ben bu sözleri söylemedim” dedi.
Ses kaydının çıkmasından sonra da “Bunları söyledim, ne var bunda. Ama ötekileştirmedim” dedi.
***
Daha da önce “İspat edenlere 1 milyon dolar ödemeye razıyım” demişti.
Ama söylemeliyim yeterli değil.
Bana her gün; onlarca telefon ve mesaj geliyor.
Sanayide bir şekilde çarklar dönüyor; ihracat yapanlarda zaten sorun yok.
Büyük şirketler de devletin yardımlarıyla bir şekilde durumu idare ediyor.
Ama bazı sektörler var ki elleri kolları bağlı durumda.
Örneğin yiyecek içecek sektörü, lokantalar, kafeler gerçekten de zor durumdalar.
Hem de çok eski İzmirli bir ailenin ferdiyim.
Lütfen kızınızla aranızdaki ilişkinize ne İzmir’i, ne Diyarbakır’ı, ne de bir başka şehri sokmayın.
“Ben İzmirli değilim Diyarbakırlıyım kızımın bikinili fotoğraflarına bakılmasına müsaade etmem” diyorsunuz.
Bence topluma mal olmuş sanatçı böyle bir söz söyleyememeli.
Türkiye’de bugün yaşadığımız fikir ayrılıkları hep bu toptancı anlayıştan kaynaklanıyor.
Ben Türkiye’yi karış karış gezmiş bir gazeteciyim.
Ve yazın sonunda bakanlık geri dönüş yaptı, isteği olumlu buldu ve yetkiyi devretti.
Geçen gün Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile sohbet ediyorduk.
Bu konuyu da konuştuk.
Ve dedi ki;
* Şimdiden söylüyorum. Kimse eski alışkanlıklarına devam edemez. Sokağa taşan müziğe, gürültüye asla izin vermeyeceğiz.
* Şimdiden söylüyorum. Kimse beni bu konuda aramasın. Çeşme’nin ahengini bozan kim olursa olsun yasaların bize verdiği yetkiyi kullanır ve cezasını keseriz.
Müziğin ruhuma iyi geldiğini düşünüyorum.
Ve çok seviyorum.
Bu yıl pandemi olmasaydı hiç kuşkusuz bu yıl Beethoven adını daha çok duyacaktık. Çünkü 2020 yılı Beethoven’ın 250’inci doğum yılına denk geliyor.
Dünyada da bu yıl Beethoven yılı olarak kutlanacaktı.
Şu pandemi olmasa ne güzel konserler izleyecektik.
Ama şöyle bir şey oldu.
Bakmayın bulunduğu yere, en kısa sürede hak ettiği yere gelecektir.
Buna yürekten inanıyorum.
Sporda finansal devrim denebilecek bir işe imza atacak Karşıyaka...
Biliyorsunuz finansal piyasalarda dijital paralar çok yaygınlaştı.
Benzer bir projede Karşıyaka Spor Kulübü ve Bitci Teknoloji işbirliği yapacak.
Karşıyaka Token 19 Aralık’ta satışa sunulacak.
Hafta sonu yasaklarına, 21.00 sonrası sokağa çıkma yasağına rağmen böyle...
Aslında aşı haberlerinin geldiği bu günlerde çok daha iyi olmamız gerekirdi.
Ama olmuyor.
Olmadığını Avrupa da gördü.
Zannetmeyin tedbirleri ucundan tutan sadece bizleriz...
Fransa yasakları biraz sıkınca Fransızlar sokaklara döküldü. Amerika’da maske karşıtı protestolar da dikkat çekti.
Basit usule tabi esnafa üç ay boyunca büyükşehirlerde 750, diğer yerlerde 500 liralık bir katkı olacak.
Esnafa ise aylık 1000 lira kira yardımı yapılacak.
Hibe şeklinde verilecek esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacak.
İşyeri kira ve stopaj destekleri de 1 Haziran 2021’e kadar uzatıldı.
Bunlar elbette çok önemli destekler...
Bir de kısa çalışma ödeneği var; o da devam ediyor.
Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu özellikle kira başta olmak üzere bazı destek paketlerini açıklayacaklarını söylemişti.
Bir süredir yazıyorum.
Hiçbir devlet Kovid 19 gibi uzun süren bir pandemi dönemine hazırlıklı değildi.
Nitekim ilk sonuçlar bütün ekonomilerde ciddi bir daralmayı ortaya koydu.
Ama sonradan gördük ki; hazirandan sonra ekonomiler biraz açılınca hızlı bir toparlanma da oldu.
Türkiye dünyada en fazla büyüyen ülkeler arasına girdi.
Ki ben de kendisi gibi düşünüyorum.
Birçok defa da yazmıştım.
Ben İzmir’in dijital kafalı bir kent olması gerektiğini iddia ediyorum.
İzQ’yu da o yüzden en başından bu yana destekliyorum.
Bu girişime sahip çıkan ve ortak olan kurumlar da oldu.
En başta İzmir Büyükşehir Belediyesi... Başkan Tunç Soyer’in tam desteğini biliyorum.
Hep hareketli olan sokaklar sessizliğe bürünmüştü.
Hep kalabalık olan restoranların önünden geçtim, kimsecikler yoktu.
Yani sokaklar hüzünlüydü.
Daha açık yazayım.
Pandemi yasakları uzun bir süre daha devam ederse o çok sevdiğimiz mekanların bazıları kapanacak ya da el değiştirecek ya da çok küçülecek.
Al götür ile, paket servisle bu sektör maalesef dönemez.
İzmir Skal Kulübü, dünyanın en iyi ikinci kulübü seçildi.
103 ülkeden 19 kulüp finale kaldı. Rekor düzeyde bir katılım gerçekleşti. Adaylar arasında uluslararası turizm markasına sahip şehirlerin Skal kulüpleri de vardı.
Londra, Paris, Cote d’Azur, Monaco, Hawai, Mexico, Palm Beach örneğin...
Finale kalan 19 kulüp kendilerini tanıtan bir film hazırladılar.
Oylama 1 ay sürdü.
345 kulüp başkanı oy kullandı. Dolayısıyla ülkelerin nüfus ve üye sayısı avantajları söz konusu olmadı. Tamamen objektif bir değerlendirme ve oylama oldu.
Maskeye, mesafeye, hijyene daha çok dikkat ediyorduk.
Biraz zorunlu ama daha çok gönüllü evlerimizde kalmaya çalıştık.
Hayatımızı bu yeni normale göre dizayn ettik.
Ailemizi, büyüklerimizi bile ziyarete giderken çekindik.
Doğrusunu yaptık.
Ve bana göre birçok ülkeye göre çok daha başarılı bir pandemi süreci yönettik.
Önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Uykularım kaçıyor diyebileceğim kadar karanlık bir tablo var. Çok vahim gidiyoruz. Bu kaygı sadece kasım ayında yağmur yağmaması sebebiyle olmuyor. Çok ciddi bir şekilde İzmir kuraklığa gidiyor. Kendi kendimizin ayağına sıktık. Biz son derece yanlış üretim süreçlerinin içine girmişiz. Hiç olmaması gereken ürün desenleriyle on yıllarıdır haşır neşir olmuşuz. Bir an önce bu bakış açısını değiştirmemiz lazım. Havza bazında çok daha sağlıklı üretim desenleri oluşturmamız ve ürün tercihinde bulunmamız lazım” dedi.
Haklıydı...
Çünkü sorun sadece ilkbahar ve sonbaharlarda daha az yağan yağmurlar değildi.
Sadece Türkiye de değil; bütün dünya küresel ısınmayı hızlandırmak için elinden geleni yapmıştı.
En baştan söyleyeyim.
Türkiye’nin yeri Avrupa’dır ve bu süreci kesintisiz devam ettirmelidir.
Ben Avrupa’nın Türkiye’ye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
Ve fasılları uzatarak Türkiye’ye büyük haksızlık yaptığına inanıyorum.
Dilerim zirveden hepimizi umutlandıran yorumlar gelir.
Bazen süreçler tıkandığında izlediğim kurumlar var. Bunların bazıları Avrupa’da, bazıları da Türkiye’de...
Eski normali çok özledik
ŞU net...Nüfusun yüzde 60 – 70’i bağışıklık kazanmadan bu virüsten kurtulamayacağız.
O yüzden aşıları önemsiyorum.
Ve bunun için gönüllü oldum ve faz 3 çalışmalarına katıldım.
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gittim ve aşımı oldum.
En baştan söyleyeyim.
Bugüne kadar hiç grip aşısı olmadım, zatürre aşısı da vurdurmadım.
Ama bu sefer sürecin farklı olduğunu düşünüyorum.
Hızlı bulaşan, hızlı yayılan bir virüsle karşı karşıyayız.
Ve kendimizi ne kadar korusak da bazen hiç olmayacak bir yerden, kişiden bulaşabiliyor.
Sizin immün sisteminiz kuvvetliyse ayakta geçirebiliyorsunuz.
Ama siz iyi olsanız da bulaştırma riskiniz devam ediyor.
Bunu farkında olmadan da yapabiliyorsunuz.
Neredeyse bir yıldır alışık olduğumuz aile, iş, sosyal ortamın çok uzağındayız.
Ne rahatça buluşabiliyoruz, ne rahatça davranabiliyoruz.
Yani eskiyi bize hatırlatan her şeyi özledik.
Bunun böyle gitmesini kimse istemiyor.
Şahsen online toplantıları sevemedim, dijital buluşmalar bana keyif vermiyor, kucaklaşmadan insan kendini iyi hissetmiyor.
O yüzden bir anda önce eski hayatımıza dönmemiz gerekiyor.
Bunun için bağışıklık kazanmak şart.
Aşıyla bu süreçleri kısaltabiliriz.
Bilime inanalım, bilimden ayrılmayalım.
Tünelin ucu bağışıklığa bağlı
TEPECİK Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Prof. Dr. Şükran Köse’yle aşı sürecinde çok sohbet ettik.
Kendisinin de dahil olduğu bir çalışma uluslararası dergilerde yer bulmuş.
“Sağlık personelinin Kovid 19 aşısına bakışını” araştırmışlar.
Bence yol gösterici bir çalışma olmuş.
Pandemi sürecinin en çok yorulanları sağlıkçılar oldu.
Çok sayıda doktorumuzu, sağlık personelimizi kaybettik.
Şimdi tünelin ucu gözüktü gibi...
Aşılar yaygınlaştıkça, nüfusun çoğunluğu bağışıklık kazandıkça salgın biraz hafifleyecek gibi gözüküyor.
En azından kayıplarımız azalacak diye düşünüyorum.
Şükran Köse’nin imzası olan bu uluslararası makale gerçekten önemli...
Bu çalışmaya bin 138 sağlık çalışanı katılmış. Sağlık çalışanlarının yüzde 68.6’sı aşı olabileceklerini söylemiş.
Erkekler, öğrenciler, daha genç yaş grubu ve daha önce grip aşısı yaptıranlar Kovid 19 aşısı yaptırmaya daha istekli çıkmış.
Yine bu araştırmada Türkiye’de sağlık çalışanlarının yüzde 6.7’sinin her yıl düzenli olarak grip aşısı olduğu ve yüzde 55’inin daha önce hiç grip aşısı yaptırmadığı tespit edilmiş.
Aşıya tereddüdü olanlar; yan etkileri olabileceğini düşündükleri, yeni olduğu için güvenmedikleri, işe yarayacağına inanmadıkları, kendi bağışıklık sistemine güvendikleri, hastalıktan korundukları için aşılanmaya gerek olmadığını düşündükleri ve hastalığa yakalanmaktan korkmadıkları nedenlerini ileri sürmüşler.
Prof. Dr. Şükran Köse şöyle konuşuyor;
“Kovid-19 aşılarına olan güven, değişen morbidite ve mortalite değerlerine göre değişebilir. Aşılara ilişkin endişeler, daha çok yeni bir aşı hakkındaki yetersiz bilgi ve özellikle uzun vadede potansiyel yan etkilerden kaynaklanıyor. Tüm sağlık personelinin yeni aşının planlanması ve uygulanması dahil aşı hakkındaki bilgilerini artıracak, şüphelerini ve endişelerini giderecek, dolayısıyla hem kendilerinin aşılanmasını hem de aşıyı topluma tavsiyelerini kolaylaştıracak. Bu salgının bitirilmesinde aşıların çok önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum. O yüzden aşı kampanyalarını destekliyorum...”
Aşının üzerinden 5 gün geçti
TEPECEK Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde perşembe günü aşı oldum. Üzerinden beş gün geçti. Belirgin bir yan etkisini vücudumda hissetmedim. Önceki gün de yazmıştım. Bugüne kadar grip aşısı ve zatürre aşısı olmadım. Ama bu sefer durum farklı... Ortada bir virüs var. Vaka sayıları hala yüksek, her gün 250 kişi ölüyor ve bu sayıları aşağıya çekebilmek için elimizdeki tek koz aşı...
O yüzden faz 3 çalışmalarına gönüllü olarak katıldım ve aşı oldum.
İlkinden 14 gün sonra da ikincisini olacağım.
Uzmanların görüşüne katılıyorum.
Bulabildiğiniz ilk aşıyı olun.
Çünkü birkaç yıl düzenli aşı olmak zorunda kalacağız.
Anketler ne diyor?
BİR anket de İstanbul Ekonomi Araştırma’nın Türkiye Raporu’nda yer bulmuş.
Pandeminin başında, yani mart ayının ilk haftasında düzenlenen ankette aşı yaptıracağını belirten katılımcıların oranı yüzde 56 olurken; aynı oran haziranda yüzde 61 seviyelerine yükselmişti. Kasım ayına gelindiğinde aşı olmayacağını belirtenlerin oranı yüzde 24’e kadar düşerken, yaptıracağını söyleyenlerin oranı toplamda 76 olmuştu.
En son düzenlenen aralık ayının ikinci anketinde ise bu oranda bir düşüş olduğu tespit edilmiş. Katılımcılara sunulan ve açık uçlu yanıtların da kabul edildiği ankette yüzde 35 aşı olmayacağını ifade etmiş.
Raporda şu ifadelere yer verilmiş;
“Piyasaya sürülen aşıların uzun dönem etkilerinin henüz bilinmemesi ve bu dönemde aşı karşıtı söylemlerin çeşitli mecralarda artmış olması aşıya olan güvende bir sarsılmaya neden olmuş olabilir. Sonuçları diğer ülkelerde gerçekleştirilen anketlerle karşılaştırdığımızda ise Türkiye’nin özellikle ABD, Fransa, İspanya, İsveç, Almanya gibi ülkeler ile benzerlik gösterdiğini söylemek mümkün.”
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