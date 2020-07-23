Erkekler asıl şimdi dayanışma içinde olmalı

BABA Sıddık Gültekin, “Ben bir baba olarak kızımı teşhis edemedim. Pınar artık benim kızım değil, Türkiye’nin kızı. Bu benim yüreğimi yakıyor. Bu acıyla ben yaşayamam zaten” diyor.
Hangi vicdanlı bir insanın yüreği bu sözlere dayanır?
Doğru; Pınar hepimizin kızı, kardeşi, artık bir yakını...
Sizce bu cinayetler bitecek mi?
yeni bir olayda yine, “Bu son mu olsun?” diyeceğiz.
Şimdi bir dayanışma sağlamalıyız.
Ve bunu kadınlar değil, erkekler olarak yapmalıyız.
Benim önerim kadınların değil, erkeklerin yürümesidir.
Benim önerim kadınların değil, erkeklerin daha çok konuşmasıdır.
Başka türlü bu işin önüne geçemeyeceğiz.
Ve tekrarlıyorum.
Türkiye yasal düzenlemeleri süratle yapmalıdır.
Son yıllarda artan şiddet olayları toplumsal dengemizi artık bozmaya başladı.
Her problemin üzerinden gelebilecek güce sahip olduğumuza inanıyorum.
Ekonomik sorunlar aşılır, dış politikada bizi rahatsız eden gelişmeleri tersine çevirebiliriz.
Ama inanın bu mesele en az bunlar kadar önemlidir.
Bu problemi çözecek olan erkeklerdir.
Dayanışma örneğini göstermenin tam da zamanıdır.
Şeffaf olmak lazım
BORNOVA Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Kamu gücünü elinde bulunduran tüm kişi ve kurumların faaliyetlerini açık, dürüst, hukuka uygun, etik, izlenebilir ve hesap verebilir şekilde yürütmesi en temel ilkemiz” diyor.
Bornova Belediyesi, Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin ‘Şeffaflık Statüsü’ne yükselttiği ender yerel yönetimlerden biri olmayı planlıyor.
Hesap verilebilirliğin çok değerli olduğunu biliyor ve destekliyorum.
Küçük bir AVM’ye
dönen büfeler
BÜFELERLE ilgili yazıma çok sayıda mesaj geldi.
Ben kültür büfelerini destekliyorum, tıpkı dünyanın birçok yerinde olduğu gibi...
Ama küçük bir AVM’ye dönenleri doğru bulmuyorum ve yenilerinin esnafın işlerine zarar vereceğini düşünüyorum.
Benim gibi düşünen çok sayıda insan varmış.
Teşekkürler...
Eğer bisiklet şehri
olmak istiyorsak
EĞER İzmir bir bisiklet şehri olacaksa önce sürücülerinin bilinçlendirilmesi, eğitilmesi gerekir.
Çünkü İzmir sokaklarında bisiklet sürmek gerçekten zor.
Ne geçiş üstünlüğü veriliyor, ne de hoşgörü...
Sürücülerin o kadar çok yanlışını görüyorum ki, inanın bir kaza olmasından korkuyorum.
Sokaklarda bisiklet sayısı artmalı, sürücüler de daha dikkatli olmalı.
Urla’ya ilgi devam ediyor
GEÇENLERDE bir dostumla sohbet ederken telefonu çaldı.
İstanbul’dan arayan arkadaşı, Urla’da kalacak otel arıyordu.
Arkadaşım, İzmir merkezde kalmasını önerdi.
Şöyle bir cevap almış:
“Ben Urla’nın restoranlarını keşfetmeye geliyorum. O yüzden de Urla’da kalmak istiyorum. Tercihim burada kalmam.”
Birincisi, Urla giderek gastronomide öne çıkan bir yer olmaya başladı. Bu çok hoşuma gidiyor. Yeni şefler çok başarılı menüler deniyorlar.
İkincisi, İzmir’e olan ilgi kesilmiyor.
Üçüncüsü, Urla butik otellerle öne çıkmalı. Gastronomideki başarısını butik otellerle taçlandırmalı.
Erkekler asıl şimdi dayanışma içinde olmalı
BABA Sıddık Gültekin, “Ben bir baba olarak kızımı teşhis edemedim. Pınar artık benim kızım değil, Türkiye’nin kızı. Bu benim yüreğimi yakıyor. Bu acıyla ben yaşayamam zaten” diyor.
Hangi vicdanlı bir insanın yüreği bu sözlere dayanır?
Doğru; Pınar hepimizin kızı, kardeşi, artık bir yakını...
Sizce bu cinayetler bitecek mi?
yeni bir olayda yine, “Bu son mu olsun?” diyeceğiz.
Şimdi bir dayanışma sağlamalıyız.
Ve bunu kadınlar değil, erkekler olarak yapmalıyız.
Benim önerim kadınların değil, erkeklerin yürümesidir.
Benim önerim kadınların değil, erkeklerin daha çok konuşmasıdır.
Başka türlü bu işin önüne geçemeyeceğiz.
Ve tekrarlıyorum.
Türkiye yasal düzenlemeleri süratle yapmalıdır.
Son yıllarda artan şiddet olayları toplumsal dengemizi artık bozmaya başladı.
Her problemin üzerinden gelebilecek güce sahip olduğumuza inanıyorum.
Ekonomik sorunlar aşılır, dış politikada bizi rahatsız eden gelişmeleri tersine çevirebiliriz.
Ama inanın bu mesele en az bunlar kadar önemlidir.
Bu problemi çözecek olan erkeklerdir.
Dayanışma örneğini göstermenin tam da zamanıdır.
Şeffaf olmak lazım
BORNOVA Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Kamu gücünü elinde bulunduran tüm kişi ve kurumların faaliyetlerini açık, dürüst, hukuka uygun, etik, izlenebilir ve hesap verebilir şekilde yürütmesi en temel ilkemiz” diyor.
Bornova Belediyesi, Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin ‘Şeffaflık Statüsü’ne yükselttiği ender yerel yönetimlerden biri olmayı planlıyor.
Hesap verilebilirliğin çok değerli olduğunu biliyor ve destekliyorum.
Küçük bir AVM’ye
dönen büfeler
BÜFELERLE ilgili yazıma çok sayıda mesaj geldi.
Ben kültür büfelerini destekliyorum, tıpkı dünyanın birçok yerinde olduğu gibi...
Ama küçük bir AVM’ye dönenleri doğru bulmuyorum ve yenilerinin esnafın işlerine zarar vereceğini düşünüyorum.
Benim gibi düşünen çok sayıda insan varmış.
Teşekkürler...
Eğer bisiklet şehri
olmak istiyorsak
EĞER İzmir bir bisiklet şehri olacaksa önce sürücülerinin bilinçlendirilmesi, eğitilmesi gerekir.
Çünkü İzmir sokaklarında bisiklet sürmek gerçekten zor.
Ne geçiş üstünlüğü veriliyor, ne de hoşgörü...
Sürücülerin o kadar çok yanlışını görüyorum ki, inanın bir kaza olmasından korkuyorum.
Sokaklarda bisiklet sayısı artmalı, sürücüler de daha dikkatli olmalı.
Urla’ya ilgi devam ediyor
GEÇENLERDE bir dostumla sohbet ederken telefonu çaldı.
İstanbul’dan arayan arkadaşı, Urla’da kalacak otel arıyordu.
Arkadaşım, İzmir merkezde kalmasını önerdi.
Şöyle bir cevap almış:
“Ben Urla’nın restoranlarını keşfetmeye geliyorum. O yüzden de Urla’da kalmak istiyorum. Tercihim burada kalmam.”
Birincisi, Urla giderek gastronomide öne çıkan bir yer olmaya başladı. Bu çok hoşuma gidiyor. Yeni şefler çok başarılı menüler deniyorlar.
İkincisi, İzmir’e olan ilgi kesilmiyor.
Üçüncüsü, Urla butik otellerle öne çıkmalı. Gastronomideki başarısını butik otellerle taçlandırmalı.