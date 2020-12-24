Coşkun Sabah’ın yerinde olsam şunu yapardım

Ama söylemeliyim yeterli değil.
Bana her gün; onlarca telefon ve mesaj geliyor.
Sanayide bir şekilde çarklar dönüyor; ihracat yapanlarda zaten sorun yok.
Büyük şirketler de devletin yardımlarıyla bir şekilde durumu idare ediyor.
Ama bazı sektörler var ki elleri kolları bağlı durumda.
Örneğin yiyecek içecek sektörü, lokantalar, kafeler gerçekten de zor durumdalar.
Hem de çok eski İzmirli bir ailenin ferdiyim.
Lütfen kızınızla aranızdaki ilişkinize ne İzmir’i, ne Diyarbakır’ı, ne de bir başka şehri sokmayın.
“Ben İzmirli değilim Diyarbakırlıyım kızımın bikinili fotoğraflarına bakılmasına müsaade etmem” diyorsunuz.
Bence topluma mal olmuş sanatçı böyle bir söz söyleyememeli.
Türkiye’de bugün yaşadığımız fikir ayrılıkları hep bu toptancı anlayıştan kaynaklanıyor.
Ben Türkiye’yi karış karış gezmiş bir gazeteciyim.
Ve yazın sonunda bakanlık geri dönüş yaptı, isteği olumlu buldu ve yetkiyi devretti.
Geçen gün Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile sohbet ediyorduk.
Bu konuyu da konuştuk.
Ve dedi ki;
* Şimdiden söylüyorum. Kimse eski alışkanlıklarına devam edemez. Sokağa taşan müziğe, gürültüye asla izin vermeyeceğiz.
* Şimdiden söylüyorum. Kimse beni bu konuda aramasın. Çeşme’nin ahengini bozan kim olursa olsun yasaların bize verdiği yetkiyi kullanır ve cezasını keseriz.
Müziğin ruhuma iyi geldiğini düşünüyorum.
Ve çok seviyorum.
Bu yıl pandemi olmasaydı hiç kuşkusuz bu yıl Beethoven adını daha çok duyacaktık. Çünkü 2020 yılı Beethoven’ın 250’inci doğum yılına denk geliyor.
Dünyada da bu yıl Beethoven yılı olarak kutlanacaktı.
Şu pandemi olmasa ne güzel konserler izleyecektik.
Ama şöyle bir şey oldu.
Bakmayın bulunduğu yere, en kısa sürede hak ettiği yere gelecektir.
Buna yürekten inanıyorum.
Sporda finansal devrim denebilecek bir işe imza atacak Karşıyaka...
Biliyorsunuz finansal piyasalarda dijital paralar çok yaygınlaştı.
Benzer bir projede Karşıyaka Spor Kulübü ve Bitci Teknoloji işbirliği yapacak.
Karşıyaka Token 19 Aralık’ta satışa sunulacak.
Hafta sonu yasaklarına, 21.00 sonrası sokağa çıkma yasağına rağmen böyle...
Aslında aşı haberlerinin geldiği bu günlerde çok daha iyi olmamız gerekirdi.
Ama olmuyor.
Olmadığını Avrupa da gördü.
Zannetmeyin tedbirleri ucundan tutan sadece bizleriz...
Fransa yasakları biraz sıkınca Fransızlar sokaklara döküldü. Amerika’da maske karşıtı protestolar da dikkat çekti.
Basit usule tabi esnafa üç ay boyunca büyükşehirlerde 750, diğer yerlerde 500 liralık bir katkı olacak.
Esnafa ise aylık 1000 lira kira yardımı yapılacak.
Hibe şeklinde verilecek esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacak.
İşyeri kira ve stopaj destekleri de 1 Haziran 2021’e kadar uzatıldı.
Bunlar elbette çok önemli destekler...
Bir de kısa çalışma ödeneği var; o da devam ediyor.
Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu özellikle kira başta olmak üzere bazı destek paketlerini açıklayacaklarını söylemişti.
Bir süredir yazıyorum.
Hiçbir devlet Kovid 19 gibi uzun süren bir pandemi dönemine hazırlıklı değildi.
Nitekim ilk sonuçlar bütün ekonomilerde ciddi bir daralmayı ortaya koydu.
Ama sonradan gördük ki; hazirandan sonra ekonomiler biraz açılınca hızlı bir toparlanma da oldu.
Türkiye dünyada en fazla büyüyen ülkeler arasına girdi.
Ki ben de kendisi gibi düşünüyorum.
Birçok defa da yazmıştım.
Ben İzmir’in dijital kafalı bir kent olması gerektiğini iddia ediyorum.
İzQ’yu da o yüzden en başından bu yana destekliyorum.
Bu girişime sahip çıkan ve ortak olan kurumlar da oldu.
En başta İzmir Büyükşehir Belediyesi... Başkan Tunç Soyer’in tam desteğini biliyorum.
Hep hareketli olan sokaklar sessizliğe bürünmüştü.
Hep kalabalık olan restoranların önünden geçtim, kimsecikler yoktu.
Yani sokaklar hüzünlüydü.
Daha açık yazayım.
Pandemi yasakları uzun bir süre daha devam ederse o çok sevdiğimiz mekanların bazıları kapanacak ya da el değiştirecek ya da çok küçülecek.
Al götür ile, paket servisle bu sektör maalesef dönemez.
İzmir Skal Kulübü, dünyanın en iyi ikinci kulübü seçildi.
103 ülkeden 19 kulüp finale kaldı. Rekor düzeyde bir katılım gerçekleşti. Adaylar arasında uluslararası turizm markasına sahip şehirlerin Skal kulüpleri de vardı.
Londra, Paris, Cote d’Azur, Monaco, Hawai, Mexico, Palm Beach örneğin...
Finale kalan 19 kulüp kendilerini tanıtan bir film hazırladılar.
Oylama 1 ay sürdü.
345 kulüp başkanı oy kullandı. Dolayısıyla ülkelerin nüfus ve üye sayısı avantajları söz konusu olmadı. Tamamen objektif bir değerlendirme ve oylama oldu.
Maskeye, mesafeye, hijyene daha çok dikkat ediyorduk.
Biraz zorunlu ama daha çok gönüllü evlerimizde kalmaya çalıştık.
Hayatımızı bu yeni normale göre dizayn ettik.
Ailemizi, büyüklerimizi bile ziyarete giderken çekindik.
Doğrusunu yaptık.
Ve bana göre birçok ülkeye göre çok daha başarılı bir pandemi süreci yönettik.
Önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Uykularım kaçıyor diyebileceğim kadar karanlık bir tablo var. Çok vahim gidiyoruz. Bu kaygı sadece kasım ayında yağmur yağmaması sebebiyle olmuyor. Çok ciddi bir şekilde İzmir kuraklığa gidiyor. Kendi kendimizin ayağına sıktık. Biz son derece yanlış üretim süreçlerinin içine girmişiz. Hiç olmaması gereken ürün desenleriyle on yıllarıdır haşır neşir olmuşuz. Bir an önce bu bakış açısını değiştirmemiz lazım. Havza bazında çok daha sağlıklı üretim desenleri oluşturmamız ve ürün tercihinde bulunmamız lazım” dedi.
Haklıydı...
Çünkü sorun sadece ilkbahar ve sonbaharlarda daha az yağan yağmurlar değildi.
Sadece Türkiye de değil; bütün dünya küresel ısınmayı hızlandırmak için elinden geleni yapmıştı.
En baştan söyleyeyim.
Türkiye’nin yeri Avrupa’dır ve bu süreci kesintisiz devam ettirmelidir.
Ben Avrupa’nın Türkiye’ye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
Ve fasılları uzatarak Türkiye’ye büyük haksızlık yaptığına inanıyorum.
Dilerim zirveden hepimizi umutlandıran yorumlar gelir.
Bazen süreçler tıkandığında izlediğim kurumlar var. Bunların bazıları Avrupa’da, bazıları da Türkiye’de...
DHL Express’te Grup Satış Müdürlüğü, Monster Worldwide’da Güney Avrupa Gelişmekte Olan Pazarlardan Sorumlu Satış Direktörlüğü, Avansas.com’da Satış Direktörlüğü yaptı. Hürriyet Emlak’ta Yönetim Kurulu Üyeliği’nden ayrıldıktan sonra Türkiye için önemli bir girişime imza attı.
Uygulamanın ismi Musixen...
Bugün bu müzik platformundan size bahsetmek istiyorum.
6 aylık yazılım geliştirme süreci sonrası 2020 yılının mayıs ayında hayata geçti. Herkes bu fikrin pandemi döneminde çıktığını zannediyor. Oysa fikir müzik ve sahne sanatları endüstrisinin dijitalleşme ihtiyaçlarının henüz tam olarak karşılanmamış olmasından ortaya çıktı.
Artık tüketilen içeriğin interaktif ve mekanla zamanın bağımsız olması bir seçenek değil; şart kabul ediliyor.
Çağrı Bozay; giderek daha fazla ilgi çeken Musixen uygulaması için şunları söylüyor;
En çok da köşe yazılarını...
Saint Joseph’te orta ikinci sınıftaydım. Kararımı erken vermiştim, gazeteci olacaktım.
Babamın işten dönüşünü bekler; yemeğe oturduğumuzda hepimiz o günün özetini yapardık.
Bu bizim bir geleneğimizdi.
Hiç unutmuyorum bir gece konu gazetecilikten, gazetelerden açıldı ve ben de bu fikrimi ortaya attım.
“Ben kararımı verdim, gazeteci olmak istiyorum” dedim.
Babamın ağzından çıkan o cümleyi hiç unutmadım.
Dubai Amerikan Üniversitesi ve akademik araştırma kuruluşu AMPS tarafından düzenlenen “Hızlı Şehirler, Duyarlı Yapılar” konulu toplantıda İzmir’in de konuşulması hoşuma gitti.
Salgın döneminde ön plana çıkan Halkın Bakkalı üzerinden yürütülen dayanışma kampanyası, askıda fatura ve maskematik gibi teknoloji tabanlı uygulamalar katılımcılara anlatıldı.
Ben Türkiye’nin birçok konuda iyi şeyler yaptığını düşünüyorum.
Ama kentleşmeye gelince sınıfta kaldığımızı söyleyebilirim.
Şehircilik açısından çok şey yapmamız gerektiğini biliyoruz.
O yüzden akıllı dokunuşları önemsiyorum.
Dün İngiltere, koronavirüse karşı geliştirilen ve yüzde 95 etkinlik gösteren Pfizer BioNTech aşısının kullanımını resmi olarak onayladı.
Yakında Moderna, AstraZeneca Oxford ve Rusya’nın aşısı Sputnik V’den de iyi haberler geleceğini düşünüyorum.
Çin aşısıyla ilgili epey spekülasyon yapılıyor.
Ama dikkatinizi çekerek Çin gibi nüfusu fazla bir ülkede virüs kontrol altına alınmış durumda.
Bundan en önemli etken de aşı...
O yüzden Çin aşısına karşı da ön yargılı olmamak lazım.
Bir de aşmamız gereken gerçekler var.
Türkiye’de ölüm sayısı 188’lere ulaştı, hasta sayısı 7 binleri geçti, vaka sayısı ise 30 binleri…
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki rakamlar ise bir dönüm noktasında olunduğunun habercisi...
Her hafta bir milyondan fazla yeni koronavirüs vakası yaşanıyor.
Avrupa’da da durum farklı değil.
Gerçi kasım ayını iyi değerlendiren ülkeler oldu.
Coşkun Sabah’ın yerinde olsam şunu yapardım
COŞKUN Sabah ne demişti;
“Benim kızım da babası gibi saftiriğin teki. Instagram’ına koymuş bikinili fotoğraflarını. Haber siteleri de girmişler sayfasına tüm fotoğrafları yayınlamışlar. Fotoğraflar elden ele dolaştı. Bu hoş bir şey mi? Burası Türkiye! Türkiye nüfusunun yüzde kaçı türbanlı biliyor musunuz? Kimse kimseyi yargılamasın. Gelenek, göreneklerim var benim. Ben bir kez Diyarbakırlıyım. Batılılara da saygı duyuyorum. İzmirli, Aydınlı, Manisalı bunun üstünde düşünmeyebilir ama bir Urfalı, Diyarbakırlı, Antepli bunun üstüne düşer. İnsanlar gelenek görenekleriyle yaşarlar. Olur mu öyle şey? Bize ters bu. Siz normal buluyor musunuz bunu?”
***
Coşkun Sabah önce “Ben bu sözleri söylemedim” dedi.
Ses kaydının çıkmasından sonra da “Bunları söyledim, ne var bunda. Ama ötekileştirmedim” dedi.
***
Daha da önce “İspat edenlere 1 milyon dolar ödemeye razıyım” demişti.
Bence bu işi şöyle tatlıya bağlayalım.
Birincisi Coşkun Sabah gibi bir sanatçı topluma örnek olup özür dilemeli. Öyle “Yanlış anlaşıldım, şöyle demek istemedim” filan demeden.
Düz, net bir özür dilemeli.
Eğer mümkünse de 1 milyon doları kız çocuklarımız okumaları için hizmet veren vakıflardan birine ya da farklı kurumlara bağışlayabilir.
Böylece İzmirliler de, Diyarbakırlılar da, bütün Türkiye bu özrü kabul edecektir.
En yüksek ikinci
binasını yapanlara
sorularımı sordum
İZMİR’de yaşadığımız depremin etkilerini hala hissediyoruz. Birçok kişi bu travmanın etkisinde. İzmir’deki evlerine dönmeyip yazlıklarında kalanların sayısı bir hayli fazla... Ya da evlerini değiştirenler, değiştirmek isteyenler de çok...
İzmir depremi en çok Bayraklı, Bornova’yı etkiledi.
Bu bölge eski yerleşim yerleri ancak çok katlı binaları birkaç yıldır görüyoruz.
En çok sorulan sorulardan biri de gökdelenlerle ilgiliydi.
Ama gördük ki, yeni yapılan bu çok katlı binalarda bir sıkıntı olmadı.
Merak ettiğim yapılardan biri de Mahall Bomonti’ydi.
Liman arkasında ve İzmir’in yeni cazip bölgelerinden birinde yükselen inşaat Türkiye’nin en yüksek ikinci binası olacak.
Toplam yükseklik 255 metre ve 59 katlı bir bina...
80 metre derine inen baret kazıklar; dünyada üçüncü, Türkiye’de ise uygulanan en derin kazık sistemi olarak yorumlanıyor.
Mahall Bomonti İzmir’in Grup Satış ve Pazarlama Müdürü Pınar Kaya’ya merak ettiklerimi sundum.
Öncelikle deprem sonrası İzmirlilerin yüksek yapılara karşı ilgisinin azalıp azalmadığını öğrenmek istedim.
Şöyle yanıt verdi.
“İzmir’de yaşadığımız felaketten sonra depremin kendisinin değil, sağlam temellere oturtulmamış binaların acılara sebep olduğuna şahit olduk. Bu bilinçle Mahall Bomonti İzmir projemizin sağlam temeller üzerinde yükselmesi bizim birinci önceliğimiz oldu. Bu sebeple sadece temel çalışmaları 1.5 yıl sürdü. 80 metre derine inen baret kazık sistemini ilk biz uyguladık. Projemize depremden sonra ilgi daha çok arttı.”
Ve elbette teknik özellikler...
Ben vatandaşın artık çok daha bilinçli olduğunu görüyorum.
Pınar Kaya projenin teknik özellikleriyle ilgili de şunları söylüyor;
“Taşıyıcı sistemin ana unsurlarından bir diğeri ise betondur. Kullandığımız beton C60; İzmir bölgesi için bir ilktir. Burkulması önlenmiş çelik kirişler olan BRB çelikleri dünyada sadece Japonya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri’nde üretiliyor. Projemizde kullanılan BRB çelikleri, bize özel Amerika Birleşik Devletleri’nde projelendirilmiş ve üretilmiştir. Bu kirişlerin amacı deprem esnasında oluşan sarsıntıları ve deplasmanları engellemektir. Tüm dünyada özellikle yüksek katlı binalarda kullanılan bu sistemin ülkemizde de kullanılıyor olması depremde oluşacak hasarların önüne geçmek için ileri bir adımdır. BRB çelik sistemi İzmir’de ilk, Türkiye’de ise ikinci kez kullanıldı.”
Normalleşme haziranda olur
AŞILARLA ilgili iyi haberler geliyor ama bunun yanında karantina, kapanma, iptal haberleri de geliyor.
Ve dikkatinizi çekmek isterim.
Biraz düştü denilen sayılar 20 binlerin üzerinde, her gün 250 kişi ölmeye devam ediyor.
Yani umutlu olmamız gereken çok şey var ama karamsar olmamızı sağlayacak çok şey de var.
Yani hangi taraftan baktığınıza bağlı...
İflah olmaz iyimser yanımı hep koruyorum.
Ancak arada rakamlara bakıp tedbirlerimi sıkılaştırmaya devam ediyorum.
Kim ne derse desin; aşılar yaygınlaşsa bile de hazirandan önce hayat normale dönmeyecek.
Bunu herkesin günde en az bir kere hatırlamasını istiyorum.
Geçmişin hatalarının
acısı henüz çıkmadı bile
HAVA yeni soğudu.
Aralık sonunda ilk defa ceketimin üstüne bir palto ihtiyacı hissettim.
Tabii hepimizin hoşuna gidiyor olabilir bu durum...
Pandemi olmasaydı; restoranlar, kafeler dolup taşardı.
İçeride değil, dışarıda olmaya devam ederdik.
Ama bu yaşananlar iklim değişikliğinin ilk habercileri...
Göreceksiniz pandemi bitecek, aşılar çıkacak, ilaçlar geliştirilecek.
Ve bu salgını unutup gideceğiz.
Ama sonra kuraklık, susuzluk gibi yeni sıkıntılarla uğraşacağız.
Hep yazdık.
Çevre, doğa dostu bir sanayi geliştirelim diye...
Akıllı şehirler yaratalım diye...
Gelecekte çekeceğimiz sıkıntılar geçmişte akılsızca yaptığımız hataların bir ürünü olarak karşımıza çıkacak.
Ve o zaman daha iyi anlayacağız.
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