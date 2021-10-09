Çok ortaklı yapılar bu bölgeye yabancı değil

YAKIN çevremde aşı olmayan neredeyse kalmadı. Olmayan birkaç arkadaşımla da sürekli konuşuyorum. Bana sürekli mesajlar atıyorlar; yurtdışında çıkan makaleleri yolluyorlar. Hepsini okuyorum. Ama aşılarla ilgili diğer verileri, araştırmaları, yazıları da okuyorum. Ben de bu yazıları onlara yolluyorum. Yani karşılıklı mesajlaşıyoruz.



O birkaç kişinin aşıya daha yakın olduklarını hissediyorum.

Çünkü onların da yakın çevresinde hastalanıp ağır geçirenler oldu. Biliyorum çok sevdikleri insanlar arasında kayıplar da var.

Geçen gün onlara şöyle bir mesaj daha attım:

“Kendiniz için değil, benim için, bizim için, yakın çevreniz için, tanıdıklarınız için, aileniz için aşı olun...”

Durum budur ve bu kadar ciddidir.

Aşı olmadan bu pandeminin bitmesini beklemek artık imkansızdır.

