Bu oteli Y ve Z kuşağı yönetiyor

GEÇEN gün Swissotel Büyük Efes İzmir’in Genel Müdürü Rıza Elibol ve Pazarlama Direktörü Ayşe Karpat ile konuşuyorduk.
Elibol; bu sektörün önemli isimlerinden...
Turizme gönül vermiş, özellikle gençlerin eğitimine önem veren bir yönetici...
Birlikte çalıştığı birçok kişi bugün önemli otellerin başında görev yapıyor.
Gençlerin sektöre daha fazla ilgi duymasını istiyor çünkü nitelikli insan kaynağına ihtiyaç var.
Takip ediyorum; eğitimde örnek olacak çalışmalar yapıyorlar.
Örneğin Konak Alsancak Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Swissotel Büyük Efes İzmir arasında ‘Mesleki ve Teknik Eğitimde İşbirliği Protokolü’ imzalandı.
Turizmi seven gençlerin daha lise yıllarında bu mesleği seçmeleri gerekir.
Protokolle genç turizmci adaylarına uzun dönemde yatırım yapılıyor. Onlara mesleki deneyimler kazandırılıyor. Bilgi ve becerilerinin artırılması sağlanıyor. Staj imkanıyla workshop ve atölye çalışmalarına katılmaları isteniyor.
Bazı meslekler okurken staj yapılarak, çalışılarak öğrenilir.
Otelcilik onlardan biri...
Bizim mesleğimiz de öyledir.
Ne kadar teorik bilgi sahibi olursan ol; sahada değilsen, gözlemlemiyorsan, pratik kazanamıyorsan bir yanın hep eksik kalıyor.
Rıza Elibol ile bugünün gençlerini de konuştuk.
Ben de görüyorum; gençler kısa sürede kariyer yapıp bir yerlere ulaşmak istiyorlar.
Oysa her işte biraz sabır, çokça deneyim gerekmiyor mu?
Elibol diyor ki;
“Burası Ege Bölgesi’nin kendi sektöründe 400 çalışanıyla örnek amiral gemisi, önemli bir referans noktası ve öncü bir uluslararası marka. Yeni yeteneklerin geliştirilmesi amacıyla, lise stajyerlerine ek olarak İzmir’deki tüm üniversitelerle aktif işbirliğimiz var, her dönem derslere konuk oluyoruz, sahada teknik eğitim veriyoruz ve stajyer olarak başlayan arkadaşlarımızı ekibe kalıcı olarak kazandırmaya çalışıyoruz.”
Hoşuma giden bir ayrıntı daha var.
Kadınlar ve kadın yöneticiler destekleniyor.
İşe alım süreçlerinde de yeni neslin beklentilerine göre bir yol izleniyor.
Elibol’un tercihi de genç bir kadroyla çalışmak...
“Departman yöneticilerimiz, şef ve uzman kadrolarımız Y, işe başlangıç pozisyonundaki ekip arkadaşlarımız Z jenerasyonundan...”
Kariyer planını gençlerin
önüne koymak zorundayız
ÖRNEK olması için yazıyorum.
Hepimizin hayatının üçte biri iş yerlerinde geçiyor. Belki de daha fazlası... Öyle olunca çalıştığımız ortamın iklimi, insan ilişkileri, kariyer planlamaları ve birçok detay önem kazanıyor.
Rıza Elibol anlatıyor;
“Bir diğer gurur duyduğumuz konu içerden transfer ve terfiler alanında. Otele kişinin hangi pozisyonda başladığı değil, kim olmak istediği ve bu alanda yeteneği, becerileriyle nasıl başarılı olacağına odaklanıyoruz. Pandemi sürecinde 20 ekip arkadaşımız içerden terfi alarak bir üst pozisyona yükseldi. 10 yıl önce stajyer olarak başlayan kişi bugün departman müdürü olarak çalışıyor. Aynı şekilde teknik memur olarak işe giren kişi bugün yönetici pozisyonunda. Otelimizde kadro imkanı yoksa mutlaka grubumuzdaki başka bir Accor oteline daha üst bir pozisyon için kişiyi yönlendiriyoruz. Bu terfiler Türkiye’de farklı illere ya da bağlı bulunduğumuz Orta Doğu bölgesindeki ülkelere olabiliyor. Örneğin, bir departman müdürümüzün merkez ofise terfi etmesi gibi...”
Y, Z kuşak önünde bir kariyer planı görmek istiyor.
Eğer bu plan sunulmuyorsa alternatif arayışlara geçiyor.
Bir de kristal kuşak geliyor.
Onlar da Y ve Z’den farklılar söyleyeyim...
Çok netler, açıklar ve samimiler...
Onlarla çalışmak hem keyifli ama bir o kadar da zor olacak.
Kariyer önemlidir ve şirketler de buna göre hareket etmelidir.
Yaşam boyu öğrenme
BU kavramı seviyorum. Her insanın da hayata böyle bakmasını öneriyorum. Hele şirketler yönetim felsefelerine bunu ekliyor ve yazıyorlarsa daha çok seviyorum.
Rıza Elibol ile konuşurken böyle bir programdan bahsetti.
“Bir eğitim departmanı, yöneticisi ve sertifikalı 20 departman eğitimcisi ile birlikte otelde ilk günden itibaren yaşam boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda çalışıyoruz. Her çalışanın yıl boyunca en az 45 saatlik zorunlu eğitim programı var. Pandemi döneminde sınıf içine ek olarak, mobil, online ve sanal ders yöntemlerini de çalışma hayatımıza kattık. Ekip arkadaşlarımızın ve yöneticilerimizin farklı eğitim programları yer alıyor. Yasal eğitimler, servis kültür eğitimleri, mesleki eğitimler, kişisel gelişim ve liderlik programları da dahil olmak üzere 70’den fazla eğitim başlığımız var.”
Bu kariyer planını çok beğendim ve bunu da Rıza Elibol’a söyledim.
İngilizcesini geliştirmek isteyen çalışanların dil kursu ücretlerini de otel ödüyormuş.
Bunları gençlere ama daha çok şirketlere örnek olsun diye yazıyorum.
Dünya bir odaya sığar mı?
TÜRKİYE’de ilk defa uygulanan ve ödül kazandıkları iki eğitim programları da var. Bunlardan birisi oyunlaştırma metodu kullanılan Heartist Academy Kutu oyunu... İşe yeni başlayanların 90 günlük eğitim programında öğrendiklerini eğlenerek ve bir saatlik oyun yoluyla test ediyorlar.
Bir diğeri sosyal öğrenme metodu olan Tiyatro Kulübü. Kendi otel dünyalarında yaşadıklarından yola çıkılarak senaryolaştırılan bir oyun... Oyunun ismini “Dünya bir odaya sığar mı?” koymuşlar.
Bu oteli Y ve Z kuşağı yönetiyor
GEÇEN gün Swissotel Büyük Efes İzmir’in Genel Müdürü Rıza Elibol ve Pazarlama Direktörü Ayşe Karpat ile konuşuyorduk.
Elibol; bu sektörün önemli isimlerinden...
Turizme gönül vermiş, özellikle gençlerin eğitimine önem veren bir yönetici...
Birlikte çalıştığı birçok kişi bugün önemli otellerin başında görev yapıyor.
Gençlerin sektöre daha fazla ilgi duymasını istiyor çünkü nitelikli insan kaynağına ihtiyaç var.
Takip ediyorum; eğitimde örnek olacak çalışmalar yapıyorlar.
Örneğin Konak Alsancak Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Swissotel Büyük Efes İzmir arasında ‘Mesleki ve Teknik Eğitimde İşbirliği Protokolü’ imzalandı.
Turizmi seven gençlerin daha lise yıllarında bu mesleği seçmeleri gerekir.
Protokolle genç turizmci adaylarına uzun dönemde yatırım yapılıyor. Onlara mesleki deneyimler kazandırılıyor. Bilgi ve becerilerinin artırılması sağlanıyor. Staj imkanıyla workshop ve atölye çalışmalarına katılmaları isteniyor.
Bazı meslekler okurken staj yapılarak, çalışılarak öğrenilir.
Otelcilik onlardan biri...
Bizim mesleğimiz de öyledir.
Ne kadar teorik bilgi sahibi olursan ol; sahada değilsen, gözlemlemiyorsan, pratik kazanamıyorsan bir yanın hep eksik kalıyor.
Rıza Elibol ile bugünün gençlerini de konuştuk.
Ben de görüyorum; gençler kısa sürede kariyer yapıp bir yerlere ulaşmak istiyorlar.
Oysa her işte biraz sabır, çokça deneyim gerekmiyor mu?
Elibol diyor ki;
“Burası Ege Bölgesi’nin kendi sektöründe 400 çalışanıyla örnek amiral gemisi, önemli bir referans noktası ve öncü bir uluslararası marka. Yeni yeteneklerin geliştirilmesi amacıyla, lise stajyerlerine ek olarak İzmir’deki tüm üniversitelerle aktif işbirliğimiz var, her dönem derslere konuk oluyoruz, sahada teknik eğitim veriyoruz ve stajyer olarak başlayan arkadaşlarımızı ekibe kalıcı olarak kazandırmaya çalışıyoruz.”
Hoşuma giden bir ayrıntı daha var.
Kadınlar ve kadın yöneticiler destekleniyor.
İşe alım süreçlerinde de yeni neslin beklentilerine göre bir yol izleniyor.
Elibol’un tercihi de genç bir kadroyla çalışmak...
“Departman yöneticilerimiz, şef ve uzman kadrolarımız Y, işe başlangıç pozisyonundaki ekip arkadaşlarımız Z jenerasyonundan...”
Kariyer planını gençlerin
önüne koymak zorundayız
ÖRNEK olması için yazıyorum.
Hepimizin hayatının üçte biri iş yerlerinde geçiyor. Belki de daha fazlası... Öyle olunca çalıştığımız ortamın iklimi, insan ilişkileri, kariyer planlamaları ve birçok detay önem kazanıyor.
Rıza Elibol anlatıyor;
“Bir diğer gurur duyduğumuz konu içerden transfer ve terfiler alanında. Otele kişinin hangi pozisyonda başladığı değil, kim olmak istediği ve bu alanda yeteneği, becerileriyle nasıl başarılı olacağına odaklanıyoruz. Pandemi sürecinde 20 ekip arkadaşımız içerden terfi alarak bir üst pozisyona yükseldi. 10 yıl önce stajyer olarak başlayan kişi bugün departman müdürü olarak çalışıyor. Aynı şekilde teknik memur olarak işe giren kişi bugün yönetici pozisyonunda. Otelimizde kadro imkanı yoksa mutlaka grubumuzdaki başka bir Accor oteline daha üst bir pozisyon için kişiyi yönlendiriyoruz. Bu terfiler Türkiye’de farklı illere ya da bağlı bulunduğumuz Orta Doğu bölgesindeki ülkelere olabiliyor. Örneğin, bir departman müdürümüzün merkez ofise terfi etmesi gibi...”
Y, Z kuşak önünde bir kariyer planı görmek istiyor.
Eğer bu plan sunulmuyorsa alternatif arayışlara geçiyor.
Bir de kristal kuşak geliyor.
Onlar da Y ve Z’den farklılar söyleyeyim...
Çok netler, açıklar ve samimiler...
Onlarla çalışmak hem keyifli ama bir o kadar da zor olacak.
Kariyer önemlidir ve şirketler de buna göre hareket etmelidir.
Yaşam boyu öğrenme
BU kavramı seviyorum. Her insanın da hayata böyle bakmasını öneriyorum. Hele şirketler yönetim felsefelerine bunu ekliyor ve yazıyorlarsa daha çok seviyorum.
Rıza Elibol ile konuşurken böyle bir programdan bahsetti.
“Bir eğitim departmanı, yöneticisi ve sertifikalı 20 departman eğitimcisi ile birlikte otelde ilk günden itibaren yaşam boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda çalışıyoruz. Her çalışanın yıl boyunca en az 45 saatlik zorunlu eğitim programı var. Pandemi döneminde sınıf içine ek olarak, mobil, online ve sanal ders yöntemlerini de çalışma hayatımıza kattık. Ekip arkadaşlarımızın ve yöneticilerimizin farklı eğitim programları yer alıyor. Yasal eğitimler, servis kültür eğitimleri, mesleki eğitimler, kişisel gelişim ve liderlik programları da dahil olmak üzere 70’den fazla eğitim başlığımız var.”
Bu kariyer planını çok beğendim ve bunu da Rıza Elibol’a söyledim.
İngilizcesini geliştirmek isteyen çalışanların dil kursu ücretlerini de otel ödüyormuş.
Bunları gençlere ama daha çok şirketlere örnek olsun diye yazıyorum.
Dünya bir odaya sığar mı?
TÜRKİYE’de ilk defa uygulanan ve ödül kazandıkları iki eğitim programları da var. Bunlardan birisi oyunlaştırma metodu kullanılan Heartist Academy Kutu oyunu... İşe yeni başlayanların 90 günlük eğitim programında öğrendiklerini eğlenerek ve bir saatlik oyun yoluyla test ediyorlar.
Bir diğeri sosyal öğrenme metodu olan Tiyatro Kulübü. Kendi otel dünyalarında yaşadıklarından yola çıkılarak senaryolaştırılan bir oyun... Oyunun ismini “Dünya bir odaya sığar mı?” koymuşlar.