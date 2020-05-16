Bu aralar New York ne konuşuyor diye bakıyorum

RAKAMLAR pandeminin faturasını açıkça ortaya koyuyor.
Tabii bu hesap edilenler, tahmin edilenler; bir de öngörülemeyenler var.
Birleşmiş Milletler koronavirüsün küresel ekonomiye maliyetinin 8.5 trilyon dolar olduğunu açıkladı.
Bu üretim kaybı geçmiş dört yılın bütün kazanımlarını yok sayıyor.
Daha işsizlikte dibin görünmediği de bir gerçek...
Yeni normalin ne olacağını hep birlikte göreceğiz.
Ama bazı alışkanlıkların değişeceğini herkesin kabul etmesi gerekir.
Ben bu durumlarda yönümü New York’a çeviririm.
Finansın, ekonominin başkenti orasıdır çünkü...
Orada konuşulanlar bir süre sonra dünyanın gerçeği haline gelir.
Örneğin New York Times bir süredir Manhattan günlükleri yayınlıyor.
Haberlerden birinde şöyle bir spot vardı.
“Kriz gevşedikten sonra bile şirketler işçilerin evde kalmasına izin verebilir. Bu yeni tüm ekosistemi etkileyecektir.”
Peki New York Times neye dayanarak bunları söylüyor;
Koronavirüs krizinden önce New York’un en büyük ticari kiracılarından üçü; Barclays, JP Morgan Chase ve Morgan Stanley’di. Bu üç kurumun on binlerce çalışanı yüzlerce plazaya yayılmış durumdaydı.
Araştırma şirketi Nielsen’in anketi binlerce çalışanın pandemi sonrasında tam zamanlı olarak ofislere gitmeyebileceğini ve evden çalışabileceğini gösteriyordu.
Bir Manhattan fotoğrafı aslında bu görkemli ekonomiyi gösteren sembollerden biriydi.
Şimdi ise bu büyük plazaların geleceği sorgulanıyor.
Dünya gerçekten de ilginç bir dönemden geçiyor.
New York’tan gelen haberler bizlere yeni bir dönemin geldiğini söylüyor.
Nielsen’in CEO’su
yeni dönemi özetliyor
New York Times neyi sorguluyor?
“Manhattan’ın fahiş ticari kiraları için bundan sonra çok fazla para harcamaya değer mi?”
Nielsen’in CEO’su David Kenny’nin şu açıklaması aslında bu sorunun cevabı gibime geliyor.
“Şirketin New York ofislerini haftada bir veya iki kez işçilerin toplandığı takım toplantı alanlarına dönüştürmeyi planlıyoruz. Eğer masanıza gelip çalışıyorsanız, bunu kesinlikle evden yapabilirsiniz.”
Bazı kavramlar
çoktan geçmişte
kalmış olabilir
BARCLAYS, JP Morgan Chase ve Morgan Stanley New York’ta 10 milyon metrekareden fazla kiralama yapıyor.
Barclays CEO’su Jes Staley, “Bir binaya 7 bin kişiyi koyarak çalışma kavramı geçmişte kalmış olabilir” demiş.
Sizce dünyanın en önemli finans kuruluşlarından biri olan Barclays’in CEO’sunun bu açıklaması da yeni dönemin iş yapma modelleriyle ilgili ipucu vermiyor mu?
Twitter salıları
uzaktan çalışacak
BİR haber de New York’un en büyük ofis kiracısı olan JP Morgan Chase’ten... Şirketin kaç kişinin geri döneceğini gözden geçirdiğini açıkladı. Şu an 180 binden fazla Chase çalışanı evden çalışıyormuş. Facebook ve Google dahil olmak üzere diğer büyük şirketler, yıl sonuna kadar evden çalışma politikalarını genişleterek, bazılarının ofise geri dönmeyeceği ihtimalini artırdı. Manhattan’ın Chelsea semtindeki New York ofisinde yüzlerce çalışanı olan Twitter, tüm çalışanlarının salı günleri, istedikleri ve pozisyonları izin verdiği takdirde sonsuza kadar uzaktan çalışabileceklerini söyledi.
Geri dönüşü dört
gözle bekliyorum
TABİİ bütün bu haberleri ben ilgiyle izliyorum.
Ama şunu biliyorum.
1918’teki İspanyol gribi, ardından büyük buhran, 1970’lerdeki mali kriz, 2001 terörist saldırısından sonra, 2008’deki morgage krizinden sonra da benzer yorumları okuduk.
Olayların üzerinden biraz geçtikten sonra her şey unutulup gidiyor.
Şimdi “bu kez farklı” diyorlar.
Bu pandemi diğerlerine benzemiyor, yorumları yapılıyor.
Elbette yaşayıp göreceğiz.
Ancak şunu biliyorum.
Evden çalışılabilir.
Ama asla birlikte, yüz yüze, sırt sırta çalışmanın yerini tutmaz.
Biz insanlar birbirimizden etkileniriz.
Bir söz her şeyi başka bir yere götürebilir.
Ben ofislere dönmeyi dört gözle bekliyorum.
Eminim sizler de öylesiniz.
Bu aralar New York ne konuşuyor diye bakıyorum
RAKAMLAR pandeminin faturasını açıkça ortaya koyuyor.
Tabii bu hesap edilenler, tahmin edilenler; bir de öngörülemeyenler var.
Birleşmiş Milletler koronavirüsün küresel ekonomiye maliyetinin 8.5 trilyon dolar olduğunu açıkladı.
Bu üretim kaybı geçmiş dört yılın bütün kazanımlarını yok sayıyor.
Daha işsizlikte dibin görünmediği de bir gerçek...
Yeni normalin ne olacağını hep birlikte göreceğiz.
Ama bazı alışkanlıkların değişeceğini herkesin kabul etmesi gerekir.
Ben bu durumlarda yönümü New York’a çeviririm.
Finansın, ekonominin başkenti orasıdır çünkü...
Orada konuşulanlar bir süre sonra dünyanın gerçeği haline gelir.
Örneğin New York Times bir süredir Manhattan günlükleri yayınlıyor.
Haberlerden birinde şöyle bir spot vardı.
“Kriz gevşedikten sonra bile şirketler işçilerin evde kalmasına izin verebilir. Bu yeni tüm ekosistemi etkileyecektir.”
Peki New York Times neye dayanarak bunları söylüyor;
Koronavirüs krizinden önce New York’un en büyük ticari kiracılarından üçü; Barclays, JP Morgan Chase ve Morgan Stanley’di. Bu üç kurumun on binlerce çalışanı yüzlerce plazaya yayılmış durumdaydı.
Araştırma şirketi Nielsen’in anketi binlerce çalışanın pandemi sonrasında tam zamanlı olarak ofislere gitmeyebileceğini ve evden çalışabileceğini gösteriyordu.
Bir Manhattan fotoğrafı aslında bu görkemli ekonomiyi gösteren sembollerden biriydi.
Şimdi ise bu büyük plazaların geleceği sorgulanıyor.
Dünya gerçekten de ilginç bir dönemden geçiyor.
New York’tan gelen haberler bizlere yeni bir dönemin geldiğini söylüyor.
Nielsen’in CEO’su
yeni dönemi özetliyor
New York Times neyi sorguluyor?
“Manhattan’ın fahiş ticari kiraları için bundan sonra çok fazla para harcamaya değer mi?”
Nielsen’in CEO’su David Kenny’nin şu açıklaması aslında bu sorunun cevabı gibime geliyor.
“Şirketin New York ofislerini haftada bir veya iki kez işçilerin toplandığı takım toplantı alanlarına dönüştürmeyi planlıyoruz. Eğer masanıza gelip çalışıyorsanız, bunu kesinlikle evden yapabilirsiniz.”
Bazı kavramlar
çoktan geçmişte
kalmış olabilir
BARCLAYS, JP Morgan Chase ve Morgan Stanley New York’ta 10 milyon metrekareden fazla kiralama yapıyor.
Barclays CEO’su Jes Staley, “Bir binaya 7 bin kişiyi koyarak çalışma kavramı geçmişte kalmış olabilir” demiş.
Sizce dünyanın en önemli finans kuruluşlarından biri olan Barclays’in CEO’sunun bu açıklaması da yeni dönemin iş yapma modelleriyle ilgili ipucu vermiyor mu?
Twitter salıları
uzaktan çalışacak
BİR haber de New York’un en büyük ofis kiracısı olan JP Morgan Chase’ten... Şirketin kaç kişinin geri döneceğini gözden geçirdiğini açıkladı. Şu an 180 binden fazla Chase çalışanı evden çalışıyormuş. Facebook ve Google dahil olmak üzere diğer büyük şirketler, yıl sonuna kadar evden çalışma politikalarını genişleterek, bazılarının ofise geri dönmeyeceği ihtimalini artırdı. Manhattan’ın Chelsea semtindeki New York ofisinde yüzlerce çalışanı olan Twitter, tüm çalışanlarının salı günleri, istedikleri ve pozisyonları izin verdiği takdirde sonsuza kadar uzaktan çalışabileceklerini söyledi.
Geri dönüşü dört
gözle bekliyorum
TABİİ bütün bu haberleri ben ilgiyle izliyorum.
Ama şunu biliyorum.
1918’teki İspanyol gribi, ardından büyük buhran, 1970’lerdeki mali kriz, 2001 terörist saldırısından sonra, 2008’deki morgage krizinden sonra da benzer yorumları okuduk.
Olayların üzerinden biraz geçtikten sonra her şey unutulup gidiyor.
Şimdi “bu kez farklı” diyorlar.
Bu pandemi diğerlerine benzemiyor, yorumları yapılıyor.
Elbette yaşayıp göreceğiz.
Ancak şunu biliyorum.
Evden çalışılabilir.
Ama asla birlikte, yüz yüze, sırt sırta çalışmanın yerini tutmaz.
Biz insanlar birbirimizden etkileniriz.
Bir söz her şeyi başka bir yere götürebilir.
Ben ofislere dönmeyi dört gözle bekliyorum.
Eminim sizler de öylesiniz.